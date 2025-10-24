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Três toques.

Uma vergonha. Isto é só bandidagem.

Gatunos.

Gatunos é vergonha. Ladrões.

Vá para casa.

Vai! Não sei o quê.

O que é que se passa?

Para a prisão.

Diz lá o que dirias no jogo de futebol. Se estivesses na bancada.

Isto é uma vergonha. Isto é só bandidagem. É tudo para a cadeia.

Se só ligou agora, não foi cair na bancada de um jogo da terceira divisão.

Não. Pensava que ias dizer uma bancada parlamentar.

Também pode ser.

O que é que se passa, Bruno Zé Rafa?

Isto está em todo lado esta notícia. Pessoas da NBA a serem presas por participação em esquemas ilegais de apostas.

Match fixing, não?

Match fixing e também para-

Match fixing.

Match fixing.

SeekSeven.

SeekSeven, estamos lá. São investigações diferentes, mas já levaram à detenção do antigo jogador Chauncey Billups, ex-campeão da NBA e agora treinador dos Portland Trail Blazers, e também de Terry Rozier. Esse é um jogador ainda em atividade, é base dos Miami Heat. Investigações diferentes.

Miami Vice.

Miami Vice, gostavas? Do Don Johnson.

Som de machine. E Gloria Estefan.

Gloria Estefan e o seu marido.

Miami Ink. Era outro.

Juan Stefan.

Vai.

Deixa-me lá dizer. Isto é importante.

Foram os títulos.

Claro.

Foram os títulos que vieram.

É isso mesmo. E os fatos do Don Johnson.

Era imaculado, branquinho.

Era uma maravilha. Era sem estilo.

Vamos falar antes disso.

Vamos falar. Vocês sabem que há um vídeo que mostra muitos atores que participaram em episódios isolados do "Miami Vice", e que estão lá estrelas, desde o Benicio del Toro, grandes atores que foram passando.

Passaram por lá.

Com aparições. Aliás, qual era o cantor? Terá sido o Sting? Não era o Sting. Mas há cantores também que entram lá e fazem uma perninha. Como é que ele se chama? Agora não me lembro. Esse do jazz. Miles Davis! Também entra no "Miami Vice". Se pesquisarem no YouTube, vão encontrar esse vídeo e depois aparece logo em rápida sucessão-

"Regresso ao Futuro" vai voltar ao cinema, 40 anos depois. 40 anos depois.

40 anos?

Sim.

Vai voltar na versão original?

E a propósito do "Regresso ao Futuro", também vos aconselho que vejam um vídeo em que mostra o Eric Stoltz, que foi o primeiro ator contratado para fazer o papel que depois ficou para o Michael J. Fox, e chegaram a fazer filmagens, mas foi substituído. Mas depois há comparações entre a atuação do Eric Stoltz e do Michael J. Fox, e vocês vão perceber a diferença. E ainda bem, graças a Deus que escolheram Michael J. Fox, porque ele muda completamente.

E faz muita diferença ver ele como Stanfield.

É verdade. Voltando à NBA.

Sim, vamos voltar. Agora também só temos tempo para isto.

Só para dizer que, de facto-

São os gatunos.

São os gatunos, vergonha, foram presos. Porque nos Estados Unidos as coisas funcionam, meus amigos. A justiça não falha. A justiça vai atrás de todos, dos poderosos, do Madoff e dessa malta toda, do Epstein. Também há um artigo no Observador da Mariana Fernandes a explicar muito bem esta situação. O que se está a passar, porque parece que as detenções não vão ficar por aqui.

E agora vão atrás dos provavelmente sócios suspeitos.

Porque são redes e uma das investigações envolve mesmo a máfia. Isto não envolve a máfia, mas também é um crime e não é engraçado. Vocês lembram-se quando fazíamos educação física e depois tínhamos que deixar as carteiras no saquinho dos valores e depois alguém guardava? Não?

Por acaso não me lembro como é que era.

Não havia nada disso.

Nós não tínhamos valores.

Não tinham valores, agora também não têm.

Nós não valíamos nada em educação física.

Nem princípios, nem valores, nem princípios, nem nada.

Eu era tudo dez em educação física.

Nem sapatos, nem nada. Imaginava.

Tudo bem.

Tu tinhas.

Para malta mais nova do que estas pessoas, estou aqui já um bocado de proveniente idade.

Claro.

Mas depois acontecia um desaparecimento misterioso, havia sempre grandes polémicas. Foi mais ou menos o que aconteceu aqui.

Isto já são só gatunos. É só gatunagem.

Hoje é só bandidagem no desporto. Julia Simon é uma biatleta francesa. Daquelas coisas da neve e dos disparos. Se não sabem, ficam a saber. Está acusada, vai hoje a julgamento, de ter roubado enquanto decorria uma prova, o cartão de crédito das colegas. Deve ter ido lá ao cacifo.

Sério?

Roubou e depois utilizou, gastou mais de 2.000 €. Mas ela diz que não, não foi ela, foi alguém.

Como é que foi apanhada? Câmaras ou quê?

Pela assinatura. E ela diz que não. Uma colega que até resistiu muito em fazer queixa, mas teve de ser. E ela continua a insistir. Não, não foi ela, isto foi alguém que se aproveitou, que usou o nome dela para fazer estes desvios. Mas vai a julgamento. Isto no desporto, meus amigos, isto é uma vergonha, isto é só bandidagem. Olha, vá que são estrangeiros, pelo menos isso.