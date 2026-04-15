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Vamos ao Três Toques. Hoje começamos pela história de uma pioneira. É verdade, em 2026 ainda há mulheres a quebrar os chamados tetos de vidro. Vamos a mais um caso em que o amor e o futebol se misturam, que relações familiares que podem ser complicadas ou não, depende da perspectiva, e clubes à venda em anúncios de jornal. E não são clubes quaisquer, são clubes importantes. Vamos começar pela pioneira Marie-Louise Eta, a primeira mulher.

Luizeta?

Louise Eta.

Esta é Luizeta.

Luizeta, não.

Sim. Ou Julieta.

Não, é a Luizeta. Marie-Louise Eta é alemã. Tornou-se na primeira mulher a treinar uma equipa na Bundesliga, uma equipa masculina. Nunca tinha acontecido. Aliás, nas cinco principais ligas, ou seja, Itália, França, Alemanha, Espanha e Inglaterra, nunca tinha acontecido uma mulher orientar uma equipa de homens. Tem recebido várias críticas, claro, nas redes sociais, muitos comentários sexistas, mas o Union Berlin não voltou atrás na sua decisão. E a própria treinadora diz que tem sentido uma energia muito positiva e grande intensidade em campo. Para já, também só deu ainda um primeiro treino, e diz que foi muito bem recebida, mas que também não foi um treino por aí além. É só um treino. Ela faz essa avaliação positiva desse primeiro treino e agora está tudo à espera do primeiro jogo. Será no dia 18, no próximo sábado. O Union Berlin vai receber o Wolfsburg na jornada 30 da Bundesliga. Para já, Marie-Louise Eta está garantida até o final da época. Quer dizer, se não houver uma chicotada psicológica, que também são frequentes. Com os homens, normalmente é assim. Talvez eles sejam um bocadinho mais complacentes. Não, mas isto dos resultados, eu acho que ninguém escapa ao chicote. Mas para já, tudo indica que irá orientar a equipa até o final da temporada, depois logo se vê, mas consegue aqui, de facto, um feito, tornando-se a primeira mulher a orientar uma equipa na Bundesliga, uma equipa masculina. Vamos ver como é que as coisas lhe correm. Passamos para estas relações, por vezes complicadas, entre futebol e romance. Um jogador do Sheffield United, Oliver Arblaster, de 22 anos, é internacional nas camadas jovens da seleção inglesa, anunciou que vai ser pai. Até aqui é novinho, mas não é isso que torna mais especial este anúncio. É que a mamã, a futura mamã, é tão somente a filha do treinador de Oliver Arblaster no Sheffield United.

Mas tudo consentido, imagina-se.

Claro, obviamente. Portanto, ele ao anunciar que ia ser pai, também anunciou que o treinador ia ser avô. Não sei se isto foi tudo planeado. Ele até agora disputou 18 jogos nesta temporada. Contribuiu apenas com uma assistência, mas agora deu um contributo muito maior para a felicidade do treinador. Acho eu, presumo que o treinador e futuro avô esteja feliz com este anúncio.

Já sabia, provavelmente.

Vai ser sócia a criança, não é?

Muito provavelmente, eu acho que não tem outro remédio. Agora, não nos podemos esquecer, ainda há pouco estamos a falar disso, há chicotadas psicológicas e os jogadores também mudam de clube. Talvez seja-

Precipitado.

Precipitado.

Conferir a criança.

Eu não sei. Eu, por acaso, não fiz isso com os meus filhos, mas há muitos pais e avós.

Que a primeira coisa que fazem quando as crianças nascem, antes de registrar o nome.

Antes de registrar, tornam logo sócio do clube. Aqui o que nós esperamos e desejamos é muitas felicidades para Oliver Arblaster e para a sua mulher e para o sogro, para o avô, que é treinador, e que não haja problemas familiares transportados para o balneário. Muitas felicidades a todos. A administração do Botafogo colocou a SAD do clube, do Botafogo, clube brasileiro, à venda. Mas à venda num anúncio de jornal, não no jornal qualquer, foi no Financial Times.

É para chegar à grande final internacional.

Exatamente. Isto não está ali nos anúncios da dica da semana, que eu acho que também já não existe. Mas é verdade. O anúncio foi feito pela Cork Gully, que é a nova administradora da Eagle Football, e que não tem apenas o Botafogo, mas também o Crystal Palace, o Lyon e o FC Brussels. Destes clubes, só não está à venda pela empresa o Crystal Palace. Os restantes foram postos à venda neste anúncio: clube um pouco desesperado procura senhora compatível. Não, mas é um anúncio sério. Estão à venda estes clubes. O Olympique Lyon é, aliás, orientado por Paulo Fonseca, pelo português Paulo Fonseca, o Botafogo e o Brussels.

Nós estamos a falar de clubes propriamente conhecidos, não é?

Não.

São bastante.

Isto não são-

E, portanto, devem ser atrativos também, não é?

Bem, a situação financeira-

Não têm dívidas.

Depende das contas.

Claro, exatamente. Depende aqui um pouco das contas, mas podem enviar, caso estejam interessados em saber, pelo menos, as condições. Eles deixam aqui um e-mail no anúncio, eagleassets@corkgully.com.

Obrigado, já tomei nota, mas posso dedicar o anúncio.

Sim, que por acaso vamos ver agora logo à tarde.

No bom moeda, má moeda.

Conhecimentos profundos sobre a matéria.

Não, há muitos portugueses a investir nos empréstimos obrigacionistas dos clubes.

Mas isso, sim, é diferente.

Claro que sim, é diferente. Mas há, e certamente haverá investidores, pelo menos curiosos em saber que condições.

Quanto é que custa.

Quanto é que custa e também terão de fazer uma análise para saber se será rentável um investimento, porque também acontece muitas vezes entrarem investidores nos clubes com muitas esperanças e passado pouco tempo saírem e deixarem, aliás, os clubes pior do que aquilo que encontraram. Mas o que é aqui significativo é, de facto, um anúncio no jornal a anunciar, a propor, vende-se clube, não um, não dois, mas logo três.

É que é mais barato.