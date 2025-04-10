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Oito e nove. Começa agora o Três Toques com o Bruno Vieira Amaral. E com uma pergunta muito fácil para vocês que acompanham estas coisas do futebol.

Sim, diz lá.

Do futebol sérvio, dos jogadores internacionais sérvios que já passaram pelo Benfica. Qual o primeiro nome do jogador sérvio que passou pelo Benfica? Passaram vários, mas este em particular: Matić. Matić é o apelido. Querem uma ajudinha? Não querem. Claro.

Já a Sérvia era sérvia.

Ruben Matić. Ruben. Eu diria Frederico. Federico ou Frederico? Frederico. Frederico. Tomás. Chiquinho. Olha, Chiquinho. Francisco Matić. Isso pode acontecer. Manuel. Manuel Matić. "Se não joga o Matić, joga o Manuel", dizia o Jorge Jesus. Slobodan. Boromir, Dušan, Aragorn.

Estás a inventar, desculpa lá.

Já estás a

Tu ainda dizes alguma asneira numa destas línguas e depois és cancelado.

Nemanja. Uroš. Uroš. E Bastian.

O Slobodan está na lista ou não?

Slobodan entrou agora.

Entrou agora, então esquece.

Bastian. Bastian.

O penúltimo que tu disseste?

Nemanja.

Nemanja. Eu vou para Nemanja, claramente Nemanja.

Nemanja.

Acham que não?

Nemanja.

Nemanja parece mais africano.

Não me lembro. Diz qualquer coisa. Boromir, Dušan, Slobodan. Lubomir.

Slobodan.

Lubomir? Não, é Boromir. Boromir.

A malta lembra-se sempre do "vich".

Eu acho que é Bastian. Já disse. Já disse. Então vá. Também queres que estivermos corretas. Está bem, pronto. Então vão os dois para o meio. Não, pronto, está bem.

Vocês é que sabem da vossa vida.

É isso mesmo.

Depois não se queixem.

E é mesmo sobre Matić, ainda não revelando o primeiro nome dele, que vamos falar. Porque hoje vai haver um jogo entre treinadores portugueses na Europa. Manchester United, orientado por Ruben Amorim, e o Olympique Lyon, orientado por Paulo Fonseca, vão se encontrar para a Liga Europa e já houve um bate-boca entre os jogadores, precisamente entre o guarda-redes do Manchester United, o André Onana, e o Matić. O Matić que passou também pelo Manchester United. E o guarda-redes do United disse que neste momento o Manchester United é melhor do que o Lyon, mas disse de uma forma que o Matić considerou quase ofensiva. Paternalista. É, dizer: "Somos muito melhores". E o que é que ele se lembrou de dizer? Disse: "Eu respeito toda a gente, mas é preciso dar uma resposta a isto. Se és um dos piores guarda-redes da história do Manchester United, tens de ter cuidado com o que dizes". Isto foi o que o Matić disse em resposta ao Onana. Portanto, ele foi logo à jugular, não teve meias-medidas, foi um bocado duro. Foi à bruta. O Onana depois veio dizer: "Bem, eu-" Mas também com este nome, Onana. Onana. Sabe tão bem com queijo. Onana. Com queijo e marmelada. Gostas de Onana? Adoro.

Sim, compota, não é?

Hã?

Esquece. Em compota.

Com pota ou compota?

Com compota.

Com compota. Não, por acaso compota não gosto. Onana compota. Gosto mais de lulas. É isso. Pronto. O Onana veio dizer: "Nunca faltaria ao respeito a outro clube", mas depois também deixou uma bicada ao Matić. Disse: "Pelo menos levantei troféus no maior clube do mundo, no Manchester United. Alguns não podem dizer o mesmo". Vai buscar. "Sou um dos piores guarda-redes de sempre, mas tu não levantaste troféus aqui no United".

E quando as pessoas souberem o teu primeiro nome, pior ainda.

Ai, é que vai ser, ó coiso. Ó coiso. Está bem. Olha, isto é que é muito importante para o mundo do futebol. Sabiam que o Cristiano Ronaldo tem um novo guarda-costas? Ai é? Já sabiam? Então já não é o outro? Já não é aquele que era, agora é outro. Antigamente, eu acho que não eram dois gémeos? Não sei. Não sabem disso. Neste momento, segundo o jornal "A Marca", há um novo guarda-costas. Os irmãos Guedes.

Pronto, a Marição já está perdida.

Os irmãos Guedes eram capazes de fazer uma boa proteção. Imagina eles a desfilar. A desfilar. E quando alguém se aproximava, lançavam assim um olhar. Olhavam. Falavam assim: "É nós".

A mim ocorre mais aquela dupla de gémeos, o Danny DeVito e o Arnold Schwarzenegger.

Estava a pensar nisso primeiro. Cláudio Miguel Vaz. Cláudio Miguel Vaz, mas é uma personagem muito polémica. Mas quem é? O guarda-costas ou o Cláudio Miguel? É o novo guarda-costas e que é assim um bocado ostensível, o Cláudio Miguel. Tem nome de guarda-costas. Cláudio Miguel Matić. Impõe logo respeito. Cláudio Miguel. Vocês estão a brincar, mas se o Cláudio Miguel vos aparecesse à frente, era preciso cuidado. Eu tinha medo.

Onana.

Onana. Ele tem, diz o jornal "A Marca", um perfil mais intimidador e agressivo. Isto porque parece que houve ameaças à segurança da família de Cristiano Ronaldo e o jogador português não esteve com hesitações, foi buscar um tipo que impõe respeito. Mas não impõe respeito, espera aí. Apostei no Cláudio Miguel. Opa, opa.

Cuidado!

Mostra lá. Mas não é só com golpes, porque ele tem também estratégias para enfrentar a comunicação social, nomeadamente os jornalistas.

Que passa por atirar microfones para o ar, é isso?

Não é isso. Usa uma lanterna que aponta

Para as câmeras.

Para as câmeras, para não tirarem fotografias, para protegerem a Georgina.

Altamente sofisticado isso.

Eu também tenho uma lanterna.

Altamente sofisticado isso.

Capaz de fazer isso. Tens uma lanterna?

Também para os fotógrafos?

Não.

Mas tu, Maria João, percebes perfeitamente. À saída aqui do Estádio da Luz.

Já estás a ir com essas coisas. Vamos acabar isto muito rapidamente com o Declan Rice. Vocês sabem quem é que é. Marcou dois gols ao Real Madrid pelo Arsenal agora neste jogo dos quartos de final da Liga dos Campeões. E o rapaz tem uma história muito interessante nas redes sociais. Ele é muito atacado pelas turbas das redes sociais. Por quê? Por que ele é atacado? Porque a namorada dele é um bocado gordinha. Quer dizer, é ela atacada. Tu também disse que eu tinha uma voz gorda no outro dia. Pois, também está a fazer bullying.

Ela disse isso?

Estou muito atacada. Vocês sabem que há um padrão das mulheres dos futebolistas. E esta não corresponde. Basta fugir a essa ideia. E ela não corresponde a esse padrão, e então criticam-nos. Mas ele é um verdadeiro gentleman, porque ele vem sempre para frente e vem defender a mulher que ama. É bem bonita. É bem bonita, sim, senhor. Ela chama-se Lauren Fryer e ele a defendia sempre. Já sou fã desse Declan Rice, só por causa disso. E marcou dois gols. Além disso, tem uma alcunha.

Marcou dois gols. Estás a ver? Se vocês essas associações é que não é de criticar.

Espera, é que ele tem uma alcunha no balneário do Arsenal. E ele marca.

E ele marcou dois gols.

Não, mas o que é que aconteceu? Não, é que ele tem uma alcunha. Temos de acabar isto. Depois temos. Ele tem uma alcunha no balneário do Arsenal, que ainda ninguém sabe qual é que é a origem. Dizem que é por correr muito. Chamam-lhe o cavalo. Pronto, fica aqui a informação. É isto que aparece. Vamos lá, resposta. Que isto já estamos aqui em roda livre. Então, era o quê? O nome? Eu disse o Bastian. Nós dissemos Bastian. Dissemos Bastian, então falharam. Acertou o Paulo. Estou já a brincar. Não é manga.

Tinha tanta fé neste nome que tu nem imaginas.

Grande Paulo. Só por causa disso, logo à noite vais ver o jogo e amanhã quero um comentário aqui no "Três Toques", está bem?

Qual jogo?

O Lyon contra o Manchester United. Não estás atento a isso, já percebi. O pior guarda-redes da história. O pior guarda-redes da história. E o outro que não levanta troféus, mas não entra o cavalo.

Então já não quero.