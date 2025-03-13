Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

E começa agora o "Três Toques" da Rádio Observador com o Bruno Vieira Amaral.

E vamos à pergunta do dia.

Vamos.

Vamos lá. Vamos ver quem é que responde esta. Vamos viajar: 2006, ao Mundial da Alemanha. Saudosa Alemanha. Portugal ficou em quarto lugar nesse Mundial. Grandes jogos. Grandes jogos. Agora vê lá se te lembras como é que ficou conhecido o jogo que opôs Portugal aos Países Baixos.

Na altura era Holanda.

Na altura era Holanda.

Ganhou?

Ganhou, sim, mas como é que ficou conhecido o jogo?

Como é que poderia ficar conhecido?

Pronto, então eu vou dar-vos aqui umas hipóteses. Foi um jogo com muitas incidências. Laranja Mecânica. Laranja Mecânica. Não, eu vou vos dar aqui umas hipóteses, está bem? Pode ser?

Dá.

Tu libas.

A Carla acertou.

A Carla já acertou.

Fico muito impressionada com isto.

Não sei para que se perde tempo com isto. A Desgraça de Hanover, o Massacre de Leverkusen.

Ainda bem.

A Tourada de Dortmund, a Guerra de Gelsenkirchen. Onde é que foi o jogo? A Batalha de Nuremberg. Ora esta! A Batalha de Nuremberg, provavelmente Nuremberg. A Confusão de Munique ou a Barbárie de Berlim.

Ainda bem.

Meus amigos, eu vou só lembrar-vos aqui o dia.

Olha a Carla.

25 de junho de 2006. 25 de junho. Onde é que estavas? Onde é que estava? Eu estava num restaurante chinês.

A tua pergunta é onde é que foi o jogo, não é?

Basicamente, é onde é que foi, porque se souberem onde é que foi, mas como vocês não sabem onde é que foi.

A Carla sabe. Eu não. Estás com cara de quem sabe. Não acho que pense, achas? Vá.

A Desgraça de Hanover, o Massacre de Leverkusen, 1 x 0. 1 x 0 para Portugal. Onde é que estão as barbáries e os massacres? É o jogo, até hoje, com mais cartões. É? É. Foram 16 cartões amarelos e quatro vermelhos.

Eu digo o Massacre de-

O Massacre de Leverkusen.

Sim. Eu digo Hanover.

A Desgraça de Hanover. E tu, Paulo? A Barbárie de Berlim, a Confusão de Munique, a Batalha de Nuremberg, a Tourada de Dortmund. A Batalha de Nuremberg. A Batalha de Nuremberg, muito bem. Pronto. Diz-me só esses cartões entre portugueses e holandeses. Foi tudo dividido irmamente. Dois vermelhos para cada lado. Muito bem. Agressões, insultos. Foi desequilibrado, eu acho muito bem. O futebol é isso, desequilíbrio. E no fim ganhou Portugal. É, o futebol é isso.

Vamos lá aos três toques.

Sim, agora vamos ao primeiro toque muito rapidamente, para falar aqui do nosso amigo José Peseiro, que esteve aqui há umas semanas a fazer a antevisão do jogo da Taça da Liga entre o Benfica e o Sporting e que entretanto, dias depois, fugiu para o Egito. Fugiu? Peseiro, calma.

Não levantes.

Não, foi para o Egito treinar o Zamalek. Zamalek também para ti. Zamalek. E depois de uma sucessão de empates e duas vitórias que não sossegaram completamente os ânimos dos adeptos, o Zamalek enfrentou o Al-Ahly. Não aquele Al-Ahly da Arábia Saudita, o Al-Ahly do Egito. E o que é que aconteceu? Não houve jogo.

Não sabia que havia dois Al-Ahlys.

Não houve jogo e ganhou a equipa do Peseiro. Por quê? Porque o Al-Ahly não compareceu. E por quê? Queriam árbitros estrangeiros. Queriam uma equipa de arbitragem estrangeira. Mas era entre duas equipas egípcias. Duas equipas egípcias, estás a perceber? Já pedem mediadores estrangeiros. Isso aí tem que ser. Capacetes azuis. E pronto, e assim ganham por 3 x 0. Uma grande exibição. 3 x 0, por falta de comparência.

É 3 x 0?

É 3 x 0. Também não saberíamos. Não, mas normalmente é assim. Estamos a ver que no Egito também. A falta de comparência, 3 x 0.

3 x 0, pronto.

É caso para dizer que foram três gols do secretário. Foi ganho na secretaria. Enfim, não devia ter que explicar estas piadas.

Mas estás a explicar muito bem. Há os três que estão a tua frente e se calhar há alguns ouvintes.

Gosto de Peseiro para um treinador de futebol. Acho que é um bom nome.

É, pesa, tem peso.

E pés. E pés. Joga-se com os pés aquilo, não é? Há quem diga, e acho que é uma coisa que irrita o José Peseiro, há quem diga José Peseiro. E ele acha que é péssimo. Não, é Peseiro. Peseteiro. Peseteiro era o Figo.

E mais?

Olha, agora vou falar do deserto. Já estiveram no deserto? Alguma vez foram ao deserto?

Fui, no Saara.

No Saara? E então? Não, o máximo que eu estive foi na Margem Sul. O que é um deserto?

Ó Paulo, também tens que explicar essa.

Lino e Pino. Temos que explicar isto. Não vamos explicar há muito tempo. Só um nome, Mário Lino, pesquisem no Google. Olha, o torneio de Indian Wells, torneio de ténis, que é disputado numa zona árida do deserto do Colorado. Os organizadores do torneio pediram aos jogadores para dizerem, se fossem parar ao deserto, que é onde eles estão mais ou menos, com quem é que gostariam de estar? Que outro jogador gostariam de ter ao vosso lado? Até por questões de sobrevivência. E quem ganhou esta votação foi o número 11 do mundo, Tommy Paul, que pelos vistos terá aqui capacidades de sobrevivência. Não foi o único votado. Uma espécie de MacGyver.

Mas esse foi o mais votado.

Foi o mais votado. Há aqui uma resposta interessante da Coco Gauff, que é número três do ranking feminino. Diz que acha que o Roger Federer, que já abandonou os cortes, seria uma boa escolha: "Creio que ele manteria a calma nestas situações e saberia o que fazer". Há aqui uma resposta muito interessante também da agora número dois do mundo, da Plakie Iga Świątek, que escolheu a Aryna Sabalenka, que é a atual número um do mundo, e disse que a escolheu porque se ela for como um tigre, provavelmente vai caçar alguma coisa para comer Estranho. Pronto. Para mim a melhor resposta foi a de Alexander Zverev, que atualmente é o número dois do mundo e que ele disse: "O Novak Djokovic". E por quê? Não porque ele tenha grandes capacidades de sobrevivência, mas porque é a pessoa mais famosa e toda mundo iria à procura dele. É muito bom. Os outros votaram no Tommy Paul, mas esta foi a resposta mais original. Sem dúvida. E agora saltamos do deserto para a piscina e vamos falar do nosso velho conhecido Mehdi Taremi, o jogador que passou para o FC Porto e que muitas polémicas houve na altura.

O que tem a piscina do Taremi?

É Mehdi ou Médio? É avançado. Mas Mehdi é o nome. É Mehdi. É o nome dele. Não é Madi. O Madi era o outro, era o sérvio. Ainda bem que explicou isso. Também temos que explicar isto? Não vou explicar, não.

O que é que se passa com a piscina?

O Taremi, no outro dia, no jogo dos oitavos de final da Liga dos Campeões, ele agora está no Inter de Milão. E houve o jogo da segunda mão entre o Inter de Milão e o Feyenoord, e o Mehdi Taremi conquistou um pênalti, digamos assim, duvidoso.

Extingado.

Pronto, um pênalti a Taremi. Atirou-se para o chão, é isso? Para o chão, mas com arte. Para o relvado. Para o relvado, mas com arte. Atenção, aquilo não é à toa.

São anos de estudo.

Aquilo é uma ciência. Mais do que uma arte, é uma ciência. Tanto que conseguiu enganar o árbitro e o VAR. Só que não escapou nem aos jornalistas italianos, porque ele joga no Inter de Milão, mas os jornais italianos foram implacáveis com o Taremi e disseram que foi vergonhoso, uma vergonha para o futebol, um mergulho daqueles. E coitado do Taremi, eu acho que ele não resiste mesmo, ele sente uma brisa e desfalece. É assim, é estar nos genes. Ele não consegue evitar.

Tem pessoas que são assim. É a tentação do abismo.

Olha, e ele cai. Não, há mesmo pessoas assim. Sim. E algumas à frente de governos.

É verdade. São tentações.

Caem logo à primeira.

Então e como é que ficou conhecido o jogo?

Então, como é que ficou conhecido? O jogo foi disputado ontem e com isso temos a resposta. Foi disputado em Nuremberga e ganhou o Paulo. Palmas para o Paulo.

Tínhamos combinado ontem que era o Paulo a vencer. Ontem tinha sido eu, hoje tu, amanhã retornamos à normalidade.

Senhores ouvintes, nada disto é planeado. Acreditem em nós. Isto vai de um em direto à emoção.

Ninguém vai ao Google.

Comigo e com a Oriana não é planeado. Não é. Carla, psst, já sabes.