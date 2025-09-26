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Bruno, não me digas que descobriste camisolas mais bonitas do que aquelas que trouxeste ontem.

Mais bonitas. Lembrei-me. Não descobri, lembrei-me e quis trazer hoje mais-

Este link que partilhaste no grupo de WhatsApp é trabalho de casa para nós?

Podem ver, mas com cuidado.

Sim, isto é chocante.

É horrível.

Parei na terceira.

Mas vamos começar pelas mais bonitas. Eu trago mais três sugestões de camisolas dos equipamentos mais bonitos de sempre ou de alguns dos mais bonitos. Ontem tinha falado aqui de uma camisola do Benfica, de uma camisola do Futebol Clube do Porto e faltava aqui uma do Sporting.

Do Sporting? Respeita-me lá.

Não, tudo tranquilo. Mas lembrei-me disto. Tinha-me lembrado de uma do Sporting e ontem estávamos aqui a falar de camisolas com publicidade e se nos lembrávamos mais das camisolas por causa do patrocínio. Mas no caso do Sporting eu vou trazer uma que não tinha qualquer patrocínio.

E era muito bonita.

E era linda. É uma camisola linda. Deus me perdoe, o Deus do Benfica me perdoe eternamente, mas era uma camisola lindíssima.

Como te pinta. Neste caso não te arriscas.

Verde e branca, não era?

Simples. É verde e branca. Tens razão.

Sim, mas não tinha nada.

Nada.

Só o símbolo.

Só o símbolo, exatamente. E foi envergada por grandes lendas do futebol português.

Como, por exemplo?

Eu lembro-me sempre do Rui Jordão com esta camisola. Era a camisola do Sporting campeão em 1988/82 e na altura, de facto, ainda não havia publicidade. Outra camisola histórica, mas aqui ao lado, em Espanha, é do Real Madrid, ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, quando o Real Madrid regressou às vitórias na Liga dos Campeões.

Preta, não era?

Também havia uma versão branca.

Aquela toda branca, não é?

Sim, depois ia teca.

Dizia teca.

Pensei que era toda branca com uma tira branca também.

Põe aí no texto " ". E a do Liverpool, lembras-te, Paulo?

Eu não me lembro. Diz lá agora, faz lá a gracinha.

Agora não consegue.

É vermelha, não é? Vermelha com a tira vermelha também.

Com a tira vermelha. Depois às riscas vermelhas. Esta eu lembro-me, tinha o patrocínio da Carlsberg, ali de meados dos anos 90.

A do Liverpool?

A do Liverpool. Não sei se agora é permitido bebidas alcoólicas patrocinarem.

Talvez não.

Talvez já não seja, mas na altura era o patrocinador das camisolas do Liverpool. Eu tinha uma camisola, tinha esta camisola.

Era?

Tinha.

Eras fã do Liverpool.

Era fã do Liverpool e a minha tia, que ainda vive em Inglaterra, trouxe-me uma vez e não é que me roubaram essa camisola.

Bandidos.

Fiquei traumatizado.

Que idade tinhas quando te roubaram?

Tinha 16 ou 17. Sim, 17 ou 18.

Olha, estou a ver aqui na net. Era a vermelha?

Vermelha.

Isto era porque te fazia lembrar o Benfica.

É claro. Não, eu gostava muito do avançado-

Ou era a Carlsberg?

Não, quer dizer, na altura era capaz. Na altura era mais o Robbie Fowler, que era o meu avançado preferido. Mas agora toda a gente está a falar é dos equipamentos feios. Eu enviei-vos aí o link.

Este terceiro em que se vê o corpo humano.

O corpo.

Não é um rachismo, não são os ossos.

É um desenho.

Sim, anatómico, os músculos e os tendões. É horrível, eu tinha selecionado esse.

Com calções, aqui não é só a camisola.

É horrível.

Os calções também.

E foi o Mais Futebol que fez aqui um apanhado de 20 dos equipamentos mais feios.

Está lá para espreitar, sim.

Sim, mas há alguns que são feios e alguns que são horríveis. O do Lace, não sei se consigo imitar a camisola, imita uma espécie de fraque. Exato, é horrível. Tinha selecionado esse do Palencia.

Paulo, tu ficavas bem com este tigresa. Verde.

Já passei por esse.

E aquele em que a camisola é um cachorro-quente. Já viram esse? É do Abdo. Um dos mais famosos e que não correu muito bem é um da seleção dos Camarões, em que a camisola é de manga cava. Não era aquela camisola normal. Não é feio.

Este até aqui não choca tanto.

Não é o equipamento que é feio, mas é invulgar e não se voltou.

Este tipo de camisolas usam-se, por exemplo, no basquete.

No basquete, sim. Mas no futebol a moda não pegou. Há também aqui o do tronco de uma estátua. Mostra o tronco de uma estátua da Regina Calcio. E há aqui um equipamento, nós estávamos a falar de publicidade.

Bem, eu estava a ver esse.

Que está completamente cacofónico, cheio de publicidade.

Ainda temos aqui um cantinho na manga. Ainda dá para por aqui qualquer coisa.

Parece ciclismo, não é?

É muito ruído visual. São alguns dos mais horríveis. Também há um que é de um guarda-redes, é verde com muitos pontos de interrogação. E há um com o palhaço dos Simpsons, o Krusty the Clown, também de um guarda-redes no Campeonato Brasileiro. Não sei se era alguma referência ao próprio guarda-redes.

Que horror!

Não se sabe, mas há aqui equipamentos mesmo muito feios. Deixem-me só trazer para-

Um minutinho.

Já agora, também não vejo onde é que vocês veem a beleza daqueles que falaram há pouco, mas adiante.

Paulo, é preciso gostar de futebol.

Para a próxima semana-

Não, não é isso. Uma t-shirt branca, ok.

Então às vezes é a simplicidade que é bonita.

É precisamente por haver estes horríveis que depois os outros destacam pela simplicidade.

Exatamente.

Vocês não me entendem, vamos seguir em frente.

Pela perenidade.

De certeza que não estás sozinho nisso.

Pronto. O último tópico do dia.

Vais começar a receber mensagens neste momento.

Eu não sei se vocês sofrem de vertigens.

Às vezes tenho.

Um bocadinho.

Se sofrem de vertigens, não vejam este vídeo, porque é o vídeo em que Sandro Dias, o Mineirinho, um brasileiro, bateu o recorde de drop, ou seja, descer de skate. Ele desceu 70 metros de uma altura de 85. É vertiginoso mesmo. Eu estava a ver aquilo antes dele descer e estava com as mãos suadas. A sério, aquilo faz um bocado de impressão. Ele atingiu 94 km/h.

Em skate?

No skate.

Com proteções ou sem proteção?

Com proteções.

Vá lá. É que há uns que arriscam.

Há quem arrisque.

Eu não sei se aquilo servia de alguma coisa, a proteção.

Sim, àquela velocidade.

Mas a verdade é que ele bateu o recorde do mundo. Ele é hexacampeão de drop, descer de skate, e agora voltou da reforma para bater o recorde. Se não tiverem vertigens, vejam o vídeo.