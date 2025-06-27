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Começa agora o Três Toques com o Bruno Vieira Amaral, enquanto Inês Galri tenta fazer uma sessão fotográfica.

Uma sessão fotográfica.

Mas há sempre algum que está com o microfone ligado.

Eu já te ia explicar como aquilo funciona.

Isto é uma rádio.

É de uma geração que não está habituada a telemóveis.

Esta é a malta nova. Estava a tirar foto ao Bares.

Inês, chega-te à frente, ao microfone.

Chega aí, Inês.

Sim. Tens uma voz tão bonita.

A Inês quase que não era nascida quando a Rádio Observador começou. Não, foi o ano passado, mais ou menos.

Estavas no ciclo.

A Inês, a nossa produtora. Sem ela, nada.

Obrigada. Quem seria de nós?

Obrigada, Inês. É muito preciosa de parte das manhãs.

Parabéns, Inês.

Obrigado. Mesmo. E pelas fotos também.

Espero que estejam boas.

Olá.

Olá. Então, tudo bem por casa?

Apareci aqui hoje, disseram-me que era para trazer uma camisola azul.

A minha tem riscas.

Tem um bocadinho de azul.

Não tem nada de azul. Não tem nada de azul escuro.

Foi mesmo por acaso. Apesar da mensagem.

Tão blasé. Apareceu. Ai, por acaso.

Eu estava com medo de ser despedido.

Vocês escolhem a roupa à noite ou de manhã?

À noite. Às vezes de manhã.

Claro que é à noite, de manhã não se vê nada. Era mais eles os dois. E tu, Paulo?

Eu escolho de manhã.

O Paulo escolhe a roupa depois de se ir embora.

Depois da roupa de licra, do ginásio.

Claro.

Mas às vezes ficas assim um bocado dividido. Levo o body ou visto uma camisa?

Entre o body e as calças de licra, fico ali dividido.

Mas ainda me lembro daquela vez que entraste aqui com as calças de licra e as deixaste na cabeça.

E te esqueceste, foi giro.

Aquela fogecha.

Um verdadeiro triatleta.

Vamos aos toques? Não precisam ser três. O que importa é que sejam grandes toques.

Grandes toques. Este aqui é dos bons. É um toque do Ricardo Araújo Pereira. Não sei se ouviram as declarações dele ao podcast do Luís Aguilar, o "Ontem Já Era Tarde".

Já só li comentários críticos.

Quem queria dizer isto? Estava mesmo a pedi-las. Então o Ricardo Araújo Pereira, toda a gente sabe, é sócio do Benfica, adepto fervoroso, 15 a 0, e tal. E disse que preferia ver o Benfica a ganhar o Torneio do Guadiana do que a seleção a ganhar o Mundial. Se lhe dessem a escolher entre o Benfica ganhar o Torneio do Guadiana ou a seleção ganhar o Mundial.

Por que isso é polémico?

Vê se mesmo tu é mais golfe.

Se o clube dele ganhe, pronto, qualquer coisa.

Claro, qualquer coisa que seja.

Portanto não é bom português.

Não é um bom patriota. Pelo menos é isso que os outros compatriotas, alguns, os comentários críticos que a Carla estava a falar, estão a dizer: "Isto não é um verdadeiro português, isto não é raça lusitana, meus amigos. Isto é raça lampiã." Eu achei muita graça a esta opinião, mesmo para desestabilizar. Obviamente que eu acho que se tivesse mesmo de escolher, o Torneio do Guadiana não, mas a Taça Eusébio.

Mas se for o de Vila Real de Santo António já vacilas.

Não. Eu confesso, apesar de neste momento haver uma relação difícil entre adeptos do Benfica.

Se tivesses que escolher o Benfica ganhar um campeonato cá ou Portugal ganhar um campeonato na Europa, por exemplo.

O Benfica tem muitos campeonatos cá, então acho que preferia que Portugal ganhasse um título internacional. Até porque teria mais oportunidades do que a seleção. Eu juro que em 2006 sonhei com o Luís Figo a levantar a taça de campeão do mundo e estivemos perto e não conseguimos. Portanto, eu nesse caso por aí. Mas eu acho que o Ricardo Araújo Pereira também disse aquilo um bocadinho para picar o Torneio do Guadiana. Lá está, se fosse o Torneio de Vila Real, porque é o mesmo. Temos falado muito. Já falámos em várias ocasiões do Renato Sanches, da propensão que ele tem para lesões. Nos últimos anos foram inúmeras lesões.

É frágil.

É muito frágil. E agora, se calhar, já está encontrada a explicação para tantas lesões e que é a falta de uma proteína muito importante, que é o colagénio.

Também a nós nos falta.

O colagénio é muito importante, é antirrugas.

Também, sim. E não só.

Imagina o Renato Sanches a parecer assim todo.

Todo esticadinho.

Parece que os médicos, depois de fazerem vários testes para tentar perceber a origem destas lesões sistemáticas, fizeram um teste genético e detectaram uma ausência, um déficit genético de colagénio.

É beber um pózinho todas as manhãs.

Todas as manhãs e está resolvido. É uma pena, de facto, já falámos aqui disto várias vezes, é uma pena que um jogador com a qualidade do Renato Sanches esteja massacrado e a carreira muito perturbada por tantas lesões. Era muito bom, quer dizer, não era bom, mas por um lado era bom, sim, que fosse mesmo esta a razão dessas lesões.

Nós estávamos a falar da cara, até fizemos aqui um gesto, não tem imagem a rádio, mas isso impacta em tudo. Nos ossos, nas cartilagens.

Nas articulações, exatamente. Porque muitas vezes fazem tratamentos para tratar certas lesões.

À base de colagénio.

Sim, colagénio. Era muito bom que fosse isto, porque então estava encontrada a explicação.

Eram shotzinhos de colagénio.

E estava encontrada a solução. Quanto ao terceiro toque.

Rapidinho.

Rapidinho. Tem que ver com a passagem de um jogador de uma modalidade para outra. Ele é um jogador do Oldham Athletic, um clube inglês, que no final do ano conseguiu assegurar a passagem à quarta divisão inglesa. Ele marcou um golo em Wembley, mas agora, em férias, em Ibiza, dedica-se a outra modalidade.

Qual é?

Ao arremesso de cadeiras e contra pessoas. Houve uma discussão, tipicamente inglesa. Nós sabemos como é que os ingleses se comportam em férias, basta ir a Albufeira. E então houve uma discussão à beira da piscina e este jogador, que marcou esse golo em Wembley, atirou uma cadeira que acertou nas costas de uma senhora que estava a tentar separar dois grupos. Ora, pontaria não lhe falta, não só no futebol, mas também à beira da piscina.

No lazer.

No lazer.

Ou no laser.

No laser.