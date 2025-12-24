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Já falamos deste senhor aqui muitas vezes e vamos continuar a falar. Eu tenho esse problema.

É horrível. Para mim é JJ.

Ou Jesus, ou JJ, ou então dizer muito devagarinho Jorge Jesus.

É assim que eu faço.

É horrível. Falo de Kazuo Miura, este é mais fácil dizer. Quem é o Kazuo Miura? Aqui esta semana já falámos da senhora supercentenária portuguesa que fez 113 anos.

113 anos. Maria da Conceição.

Kazuo Miura ainda não tem 113 anos, está ainda um bocadinho longe disso, mas para jogador de futebol ele é o equivalente, quase a um supercentenário a viver em São Brás de Alportel. Por quê? Porque aos 59 anos ele continua a jogar a bola. Jogou em Portugal. Ele foi notícia em 2022, 2023, quando veio jogar na Oliveirense. Já na altura era o jogador mais velho do mundo ainda em atividade. Mas a verdade é que ele não desistiu, mesmo depois de passar pela Oliveirense. Agora está no Fukushima. Fukushima não foi aquele lugar?

Foi.

United se calhar tem a ver com isso. Eu acho que se calhar tem a ver que ele foi vítima de qualquer coisa de radiação e agora é imortal. Vai viver para sempre, vai jogar para sempre. Kazuo Miura.

Não é Caso o Miura, é Kazuo Miura. Fizeste fazer Caso Miura continua.

Não, Kazuo. Tu tens uma pronúncia japonesa perfeita.

Sim, eu sei. É a inteligência artificial.

É a inteligência artificial.

Estão pôr meses a treinar.

Sou boa no japonês.

Há outros exemplos na história de jogadores muito longevos, por exemplo, Stanley Matthews jogou até aos 50 anos. Essam El-Hadary é o recordista em mundiais. O último jogo que ele fez foi em 2019, com 47 anos e 10 meses, é mais ou menos a minha idade. Ainda podia estar a jogar à bola, se calhar ainda vou tentar. Mas há vários, sobretudo guarda-redes, mas não é o caso do Kazuo Miura, que não é guarda-redes, mas continua aí. Quem continua aí também é um guarda-redes, mas este só joga em jogos de homenagem, aqueles jogos amigáveis. René Higuita. Alguém se lembra aqui do René Higuita?

Renê e guita? É aquilo que está em disposição.

René Higuita.

René e carcanhol.

Também conhecido como Pasta, em espanhol. René Pasta. Ele é colombiano. O Paulo lembra-se dele, certamente, sobretudo do Mundial de 90 e de uma defesa que ele fez em 1995, no Estádio de Wembley, no jogo contra a Inglaterra, que ficou conhecida como a defesa do escorpião, que é defender a bola com os pés, mas a bola passa por cima dele e ele dá um salto e com os pés defende a bola. Nunca viram esse lance? Sugiro que vejam, porque ele agora tentou replicá-lo no jogo amigável. Claro, ele tem 59 anos, atualmente, o René Higuita, e a forma física já não é a mesma. E o escorpião, digamos que é um escorpião com algumas dificuldades.

Com artroses.

É um bocadinho. E podia ter corrido mal, ele podia ter-se magoado nessa tentativa de replicar a sua famosa defesa.

Eu partia logo a coluna.

Eu acho que ele também não ficou em muito bom estado.

Ele levanta para correr agora as imagens.

Eu acho que teve a sorte.

Ainda tem uma barriga.

É que a queda foi amortecida pela barriguinha.

A barriga é mesmo dele ou aquilo é efeito? É a barriga do Pai Natal.

É inteligência artificial.

Se calhar é a barriga do Pai Natal.

Mas aos 59 anos, se calhar já pode até existir. É muito perigoso.

Nessa idade, o centro de gravidade já é outro.

Ó Paulo, diz aos nossos ouvintes para procurarem mesmo este vídeo.

Procurem este vídeo do René Higuita.

Antes de irem para a mesa comer o bacalhau.

Pronto. E antes de exporem, por exemplo, podem ter ideias.

O escorpiãozinho.

O escorpiãozinho.

As pessoas às vezes têm ideias assim um pouco peregrinas, por exemplo, de começar a fazer exercício logo depois do Natal. Pessoas que não fazem exercício, começarem a fazer exercício, comecem, mas não comecem com defesas de escorpião.

Não.

Porque podem magoar-se a sério e lembrem-se que as urgências estão encerradas, algumas urgências. Portanto, não se metam em problemas, comam muito bem, deixem as resoluções de Ano Novo para o Ano Novo, não se ponham a imitar o René Higuita.

Não inventem.

Porque muitos de vocês, se calhar, nem têm a barriguinha que o Higuita tem.

Que ainda o protegeu.

Amorteceu um bocadinho a queda.