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Paulo Ferreira, trago aqui notícias que te interessam. Vamos olhar para o ranking dos clubes mais ricos do mundo, de acordo com a revista "Forbes". Tens alguma ideia? Clubes em geral, ou seja, todos os desportos.

Oi, isso é mais complicado.

Não olhes para esta lista, diz lá.

Não estou a ver. Estava com o e-mail aberto. Vocês disseram para ir ver os e-mails.

O teu feeling de conhecedor do funcionamento da economia, o que te diz? Qual será o desporto que gera mais receitas e que faz clubes mais ricos?

Já há tempos falamos disso e parece que são desportos pouco prováveis, tipo críquete, basquetebol.

Futebol americano.

Futebol americano, Maria João. Nos cinco primeiros lugares estão clubes, equipas de futebol americano. Os Dallas Cowboys, os Los Angeles Rams, New York Giants, New England Patriots. No quinto lugar, surge a primeira equipa da NBA de basquete, os Golden State Warriors. Para terem uma ideia, é feita uma avaliação do que vale ao todo o clube, os Dallas Cowboys estão avaliados em 13.000 milhões de dólares. Não são receitas, é a avaliação do clube.

O valor.

O valor da equipa no seu todo. É muito dinheiro. E nós, claro, porque o futebol é o desporto mais popular na Europa. Então e os clubes de futebol, onde é que aparecem? O primeiro clube de futebol a aparecer na lista está em nono lugar e é o Real Madrid.

Sim, o Real Madrid tem fama de ser o mais valioso.

É o mais valioso, é a marca mais forte mundialmente.

Ainda, porque teve uma fase muito em alta dos Galácticos.

Exatamente, mas conseguiu, de facto, desde que o Florentino Pérez entrou, primeiro com a era dos Galácticos e depois também conseguiu reinventar o clube, prepará-lo e lançá-lo para uma nova era do ponto de vista da captação de receitas, e hoje consegue ser o clube de futebol mais valioso do mundo. É, pelo quarto ano consecutivo, o clube de futebol mais valioso do mundo, avaliado em cerca de 6.750 milhões de euros.

Metade do valor.

Metade do que vale o clube mais valioso, os Dallas Cowboys, e é o primeiro clube a ultrapassar os 1.100 milhões de euros em receitas. Logo a seguir ao Real Madrid, aparece o Manchester United. É o segundo clube de futebol, está em décimo na lista geral, com uma avaliação de 6.600 milhões de dólares, mas também não anda muito longe disso em euros. E aqui no caso do Manchester United é até mais interessante, porque nós sabemos, temos acompanhado, até por estar lá o Ruben Amorim, o sucesso desportivo não tem sido muito nos últimos anos. Apesar disso, continua a ser uma marca fortíssima e a gerar receitas em todo o mundo, receitas globais, também pela assistência que tem no estádio, pela venda de bilhetes, mas continua a ser uma marca fortíssima. Mas, de facto, os primeiros lugares, aliás, a lista dos 100 mais são dominados por futebol americano.

E críquete.

E o críquete eu nem sei. Nos 10 primeiros não há.

Tu conheces as regras do críquete?

Não, mas é giro aquilo. Tem assim três pauzinhos, não é?

É o desporto nacional na Índia.

Na Índia. E é muito popular na Austrália, nos países da Commonwealth.

Da Commonwealth, exatamente. E o curling. Eu gosto muito de ver curling.

O curling.

Não tenho a ver com fazer caracóis no cabelo.

Não, não é curling. Não é brushing, nem curling.

É das coisas que me dá mais dificuldade em desligar a televisão a metade do curling.

É o curling.

Quando está a dar.

Isso é muito útil lá em casa, deve ser bom para esfregar o chão.

Isso aí evoca os tempos em que o Paulo passa a esfregona em casa. Eu vou saltar aqui uma notícia que queria trazer, que é uma reportagem da marca. Vou trazer na segunda-feira, que é sobre a média de altura dos jogadores. Vou só trazer uma última notícia muito rapidamente. Está a decorrer o Campeonato do Mundo de sub-20 de futebol. Vamos ter na final a Argentina e Marrocos. E aqui a notícia é que o guarda-redes de França, que foi eliminada por Marrocos nas meias-finais, antes da meia-final, veio dizer: "Já comprei bilhete para os meus pais para a final, isto está resolvido. Já está no papo." Ele, que é filho de uma lenda também das balizas, do célebre Pascal Olmetá, que foi guarda-redes. Olmetá! Que foi um guarda-redes muito famoso nos anos 90, como tu bem sabes, Paulo, não sejas modesto.

Brincavam tanto com ele, o Patata e Batata.

E depois de serem eliminados.

Eu fazia, Luísa, queria sempre ser ele.

O Patata e Batata ou o Chalamet? Não sei qual prefere.

O Patata.

Mais o Patata. Depois houve um marroquino que, depois do jogo e de terem sido eliminados os franceses, disse: "Olha, já que tens os bilhetes que tinhas para os teus pais, não te importas? Podes vendê-los, porque eu quero levar os meus pais a ver a final." É verdade.

Muito bom.