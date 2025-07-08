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E claro, com quem há de ser o Três Toques? Com o Bruno Vieira Amaral.

Amaral, que rima com... Deixa ver. Wimbledon. Ténis.

Nós não fazemos nada.

O Bruno faz isto sozinho.

A gritaria. Não consigo encontrar aqui uma rima. Ténis. Está a decorrer o torneio de Wimbledon. Ainda ontem, fiquei tão triste com a eliminação do Grigor Dimitrov.

Porquê? Quem é o Grigor Dimitrov?

O Grigor Dimitrov é um tenista búlgaro que ontem estava a ganhar por dois sets a zero ao número um do mundo, ao Jannik Sinner. Então não é que se lesiona e tem de desistir. Caramba!

Então, lesionou-se onde?

Teve uma lesão no ombro. Caiu com dores.

Então ficou mal, Amaral.

Ora aí está. Estás mal, mas dão-te as melhoras. Mas eu não quero falar do Dimitrov, apesar do que sucedeu. Quero falar da Aryna Sabalenka. A número um do mundo, que agora também é número um na gritaria.

Como assim?

Na gritaria. Até agora, o recorde de decibéis de uma jogadora em campo, de uma tenista em campo, pertencia à portuguesa Michelle Larcher de Brito. Mas agora Aryna Sabalenka é número um também na gritaria. Atingiu um incrível pico de 113 decibéis. Vocês não sabem, não estão a ver o que isto significa.

Não tens um sonómetro.

Tenho aqui. Vamos ouvir só um bocadinho.

Vamos.

Vamos ouvir.

Isto é o público.

Outra vez o público. O público também grita. Mas a Aryna Sabalenka, para terem uma ideia.

Olha.

Uma mota faz um barulho de 100 decibéis, a buzina de um carro de 109 e o rugido de um leão é de 114 decibéis. Portanto, Aryna Sabalenka está a um decibel de um leão. É ou não é um leão? Isto já foi alvo de queixa de algumas adversárias que se queixam que a Aryna Sabalenka usa isto também como forma de as distrair, de as perturbar.

Mind game.

Exatamente. Ou seja, não é apenas resultado do seu esforço natural. Aquilo é usado às vezes como arma para destabilizar e para aumentar até os níveis de agressividade. E algumas das tenistas que a enfrentam já se queixaram disso, mas o que interessa é que para o livro dos recordes aí está Aryna Sabalenka, a mulher com o grito mais feroz da selva dos cortes internacionais.

Agora vamos passar às adversárias que gritem: "Amaral!"

Amaral, e ganham um bilhete para Wimbledon para o ano que vem.

Vamos à próxima história.

Vamos à próxima história e esta aqui é de um museu. Sabiam que o Cristiano Ronaldo está num museu? Noutro museu. Agora, desde ontem.

Mais um museu?

Mais um museu.

Caramba!

Já tinha aquele na Madeira. Muito famoso, o museu CR7.

Exato.

E agora abriu um novo museu. Onde? Imaginem lá. Em?

Não sei.

Não fazes ideia?

Arábia Saudita?

Arábia Saudita.

Na Ásia?

Ásia.

Ásia. Japão?

Ásia quente. Não. Hong Kong. Em Hong Kong. É verdade. Abriu ontem o primeiro museu na Ásia dedicado a Cristiano Ronaldo. Tem em exibição as cinco edições da Bola de Ouro que ele recebeu. E também tem camisolas assinadas, chuteiras, claro, utilizadas pelo jogador ao longo da sua carreira. E tem também, isto é interessante, uma réplica da casa onde ele viveu na infância, na Madeira.

A sério?

Para dar uma ideia de onde ele veio e até onde conseguiu chegar. Claro que depois há uma série de artigos que ilustram as passagens dele por clubes, desde o Sporting, agora ao Al-Nassr, passando pelo Manchester United, Real Madrid e Juventus. O representante do jogador, que esteve presente nesta apresentação do museu de Hong Kong, diz que não é apenas um museu, é um destino cultural que reflete a mentalidade de Cristiano e a sua mensagem de superação. Eu quando voltar a Hong Kong, pois já lá estive. Por acaso lembra-me de uma coisa. A quantidade enorme, quando estive lá em Hong Kong, de cartazes publicitários com a imagem do Cristiano Ronaldo.

Eles estão em todo lado.

Era uma coisa impressionante, mas eram publicidades que nós não fazemos a mínima ideia que ele faz.

Quais são as marcas por trás.

Quais são as marcas, exatamente. E algumas não eram marcas internacionais, algumas sim. Mas era omnipresente a imagem do Cristiano Ronaldo.

Muito bem. Temos de fechar com um mistério longo, que durou um dia.

Um dia. Foi aquele roubo das bicicletas que falámos aqui ontem da Cofidis no Tour de France. É que apareceram cinco das bicicletas roubadas.

Onde? No OLX?

Não, nos arbustos. Parece que os ladrões não conseguiram roubar ou carregar a carrinha onde terão levado as bicicletas.

Um problema de logística.

Claro, isto não foi pensado. Se isto fosse feito pelo Almirante.

Foram garganejos.

Pois é, foram com muita sede ao pote e tiveram que deixar algumas, mas eles esconderam.

Roubaram 10, não foi? 10, 11.

11. Foram 11 e deixaram cinco porque não as conseguiram carregar, mas devem ter deixado escondidas nos arbustos à espera de voltar lá, mas foram encontradas. Sabes que o roubo deu um prejuízo total de 140 mil euros?

Pois, aquelas bicicletas são muito caras.

São muito caras.

Tenho duas na garagem.

São tão caras? Não digas isto assim.

É melhor não.

Tenho os autoclaves. É até os autoclaves da equipa só. Foi o Três Toques com o Bruno Vieira Amaral.