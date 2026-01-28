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Já todos sabem como aqui no Três Toques gostamos de histórias de pais e filhos. Pais que inspiram os filhos, filhos que seguem as pisadas dos pais.

Às vezes não vão pelo bom caminho.

Às vezes não vão pelo bom caminho, também vivem um pouco à sombra dos pais.

E às vezes é uma pressão também.

É uma pressão muito grande. Já falámos aqui de vários jogadores. Por exemplo, acho que é o filho do guarda-redes italiano. Como é que ele se chama?

Assim não vou lá. Tantani. Queres que eu ajude?

Paulo, diz lá. Isto agora deu-me uma branca.

Guarda-redes italiano.

Aquele.

Marco Belini.

O Marco Belini. Que o filho dele representa a seleção checa, ele poderia jogar.

É esse.

Exatamente.

Esquece. Vais te lembrar ainda até o final. Eu tenho fé. Eu também tenho o nome aqui na ponta da língua, mas esquece.

Mas pronto, lembro-me deste.

A Catarina Duarte está a perguntar se é o Buffon.

É claro que é o Buffon. Catarina Duarte.

Catarina és a maior. Tens que vir aqui. Demos aqui um aplauso.

Isto aqui a idade não perdoa, Catarina, a cabeça já não dá para tudo. Mas vou falar deste, lembro-me melhor, apesar do nome ser um bocado mais difícil.

Pois, diz lá.

Van Nuy donk, que é um apelido que diz alguma coisa aos adeptos portugueses, em particular aos adeptos do Benfica. Pierre Van Nuy donk, antigo internacional neerlandês, na altura era holandês, agora é neerlandês. Jogou no Benfica uma época. Foi uma época muito produtiva para o próprio. O Benfica não ganhou nenhum título, mas Pierre Van Nuy donk marcou muitos gols e ficou na memória dos adeptos do Benfica. E agora tenho aqui um ouvinte a dizer: "É o Buffon!" e depois com uma expressão que não posso reproduzir aqui.

Não digas.

Obrigado aos nossos ouvintes.

Não tem desculpa que não bebeu café hoje de manhã.

É verdade.

É verdade. Faz-te falta.

Faz muita falta o café, porque café é que nos salva. Pierre Van Nuy donk tem um filho, chama-se Sydney Van Nuy donk e veio jogar não para o Benfica, tem 25 anos, veio jogar para o Campeonato Português, para o Estrela da Amadora.

Muito bem.

Jogava no NAC Breda, uma equipa neerlandesa.

Como é que tem sido o percurso dele?

Tem sido um percurso muito mais ou menos. Não está ao nível do pai. Mas tem aqui uma oportunidade. Pode começar no Estrela da Amadora. Eu acho que o pai quando veio para o Benfica já era um bocadinho mais velho, já tinha mais do que 25 anos, mas aos 25 anos, normalmente, ou já se afirmaram, ou então é porque não vão muito mais longe.

Estou me a lembrar agora do filho do Zidane, que também veio para cá para Portugal na altura para jogar no Aves.

No Aves? Esse não era guarda-redes. Ou era médio? Ele tem uma data de filhos, era médio, não é?

Sim. Entretanto, acho que já se reformou do futebol. Portanto, não correu muito bem também.

Não, há vários que depois desistem e arrumam logo as botas. Vamos ver. Nós temos aqui a grande esperança, que é o Cristianinho. Vamos ver se o Cristianinho ainda joga.

E para já corre bem, vamos ver.

Nós estamos a acompanhar isto quase à semana para saber se vai acontecer. Vamos ter esse grande momento, pai e filho juntos em campo. Sydney Van Nuy donk já não vai jogar com o pai, porque o pai já arrumou as botas há muito tempo.

Joga uma peladinha. Não oficial, mas pronto, também conta.

Um terço contra casados ao fim de semana. Gary Neville também é uma antiga glória, não sei se tem algum filho que jogue futebol, é comentador. É um comentador polémico.

Muito incisivo.

Muito incisivo. Rubana Mourinho antes de ser despedido do Manchester United.

Sofreu muito com ele.

Sofreu e até se referiu aos Gary Nevilles desta vida. Acho que foi mesmo na última conferência de imprensa antes de ser despedido.

Naquela explosiva.

É verdade. E Gary Neville não é só críticas, ele também tem elogios. Às vezes são uns elogios um bocado retorcidos, mas pronto. Agora falou de Diogo Dalot, lateral do Manchester United. Tem propriedade para falar sobre a qualidade dos laterais, Gary Neville, e disse que Dalot é bom lateral, não é de classe mundial, mas eu também não o era. E isto é o que nós queremos, esta sinceridade.

Sinceridade acima de tudo.

Gary Neville.

O Paulo já está ali a pesquisar para ver quem é o Gary Neville.

Não, eu a pesquisar?

Nem imagina onde é que eu já vou. Está a acrescentar dados na Wikipédia.

O Paulo está a preparar o Três Toques de amanhã sobre todos estes temas. Vamos ao Van Nuy donk, vamos ao Gary Neville.

Van Nuy donk. E o Buffon.

O Buffon.

É o café.

É o café. Gary Neville diz que Dalot tem algo especial, que é um jogador de nota sete em 10 todas as semanas. É um elogio, eu gosto também deste tipo de elogio.

Sete em 10 não é mau, desculpa.

Não é nada mau. Ele diz que é um jogador fiável.

Confiável.

Ou seja, que não é daqueles superjogadores como aquele de que vamos falar a seguir, que era de fato um superjogador, mas que é um jogador fiável, como ele foi. É o que ele quer dizer, que ele também não era assim uma coisa para a bola dar, mas era um jogador em quem o treinador pode confiar para tudo e mais alguma coisa Um que era mesmo de classe mundial era-

Este o Paulo conhece, de certeza.

Este tu conheces. Aliás, assim que eu disser o nome, tu vais começar a cantar logo uma música. Roberto Carlos.

Sim. É uma grande figura brasileira, sim, senhor.

É o rei.

É o rei, exatamente. O calhambeque, as baleias. Exatamente.

As baleias no oceano.

Quem não conhece Roberto Carlos?

Quem não conhece o Roberto Carlos? Este eu não sei se canta muito.

Eu não sabia que ele também jogava bola, mas isso eu não sabia.

Eu acho que ele-

Ele pode saber tudo.

Eu acho que o Roberto Carlos, o rei, o músico, eu acho que não jogava bola. Acho que não era possível, devido ao problema que ele não gosta de falar. Roberto Carlos, o lateral esquerdo da seleção brasileira, conhecido pelo seu pontapé canhão, e que foi muito injustiçado em 2002, que devia ter sido ele a vencer a Bola de Ouro, para mim, é a minha opinião.

Eu também sempre achei isso.

Não é? Aliás, nós temos falado disso várias vezes.

Eles até se fórum em 2002 só para discutir o assunto.

Não, é verdade. O Roberto Carlos nesse ano ganhou a Liga dos Campeões pelo Real Madrid e ganhou o Campeonato do Mundo com o Brasil. Era o candidato óbvio e para além de jogar muito, não foi só estar lá nos plantéis, era um jogador decisivo nos plantéis. Agora, Roberto Carlos, a lembrar os bons velhos tempos, os tempos dos calhambeques, vem dizer que o jogador que mais o surpreendeu na carreira foi o Luís Figo.

Olha!

É verdade. Roberto Carlos já estava no Real Madrid quando Luís Figo foi-

Já tinha alguns discos de ouro, não?

Já tinha, e de platina, multiplatinados. Todos no balneário, todos postos-

Aliás, não tinha o nome dos jogadores, era mesmo os discos.

Era os discos, cada um tinha o seu disco. Por acaso, eu acho que eles gravaram uma coisa qualquer, mas não interessa. Roberto Carlos diz que o Figo o surpreendeu, porque o Figo chegou no meio dessa transferência muito polêmica em 2000 do Barcelona para o Real Madrid, e provavelmente ele estaria à espera que o Figo tivesse um comportamento de estrela, de diveta, e diz que não. Continuam a ser bons amigos até hoje, mas lá está, o Figo ganhou a Bola de Ouro e o Roberto Carlos tem que se ficar pelos-

Calhambeque

Discos de Ouro.