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Vamos ao Três Toques com uma notícia que mostra que o desporto é que é bom.
Então.
O desporto une toda a gente. Não é?
Sim.
É verdade ou não é?
Até agora, nada contra.
É isso. Eu costumo dizer que o desporto serve para unir aquilo que a política separa, o desporto une, mas só até um certo ponto, porque quando se trata de Rússia e Ucrânia, e já falámos aqui de vários casos, quando se fala do conflito Rússia e Ucrânia, nem o desporto é capaz de unir aquilo que a política e a guerra têm separado. Por exemplo, foi o caso de uma esgrimista ucraniana que no passado fim de semana recusou partilhar o pódio com uma esgrimista russa no Mundial de Esgrima. Sabem que na esgrima é como no judo, tem dois terceiros lugares e então partilham o lugar no pódio, o que ainda deve ter gerado mais problemas. E ela disse mesmo que não aceitava partilhar o lugar no pódio com uma atleta russa. Podíamos esperar que imperasse-
Lá está, como dizias no início, que o desporto unisse.
Que o desporto unisse, apesar de todas as diferenças e todos os problemas, porque os problemas não são entre russos e ucranianos.
Entre estas atletas.
Entre estas atletas. E podiam servir até como um exemplo, passar uma mensagem, mas é difícil.
E também não sabemos as histórias destas pessoas. O que fizeram com a guerra, famílias que possam ter perdido.
Exatamente. E também, ao mesmo tempo, acaba por ser uma declaração, um statement, mesmo que não seja pessoal, é uma forma de passar uma mensagem política. Portanto, lá está, nem sempre o desporto acaba por ser um fator de união. Agora, outro assunto que eu gosto muito e tenho trazido aqui, que é a história dos filhos de antigas estrelas, o que eles fazem da vida, quais são as suas opções. No fundo, são os nepo babies do futebol e de outros desportos. O que eles fazem? Será que vivem bem às custas dos pais? Muitas vezes. Vivem simbolicamente e literalmente, mesmo com o dinheiro dos pais. Há uns que tentam seguir carreiras noutras áreas, muitas vezes até sem revelar os seus apelidos famosos e de quem é que são filhos. Há outros que tentam seguir as pisadas dos pais.
E o apelido até dá jeito.
Dá jeito, às vezes dá jeito, outras vezes não. Por exemplo, foi o que aconteceu com Christian Totti, filho da lenda da Roma e da seleção italiana, o Francesco Totti, que acabou a carreira no futebol com 19 anos.
Acabou? Mas começou?
Acabou.
Começou aos 18.
Começou aos 18 e acabou.
É bom, não foi?
Não dava.
Não dava pra mais. Quer dizer, eu também acredito que ele não fosse assim um craque.
Esse cara estava sempre a ser comparado ao pai.
E provavelmente também não conseguiu lidar com essa pressão, o que se compreende. Uma coisa é ser filho de um jogador que tem alguma experiência, e isso acontece muitas vezes. Por exemplo, estou a pensar no Gonçalo Ramos, era filho de um antigo jogador, mas que nunca foi uma estrela, e que os pais que passaram por essas dificuldades até são capazes de passar a mensagem de esforço e de resiliência aos filhos. Agora, ser filho de uma das maiores estrelas do futebol mundial-
A fasquia está alta.
A fasquia está muito elevada. Eu até estou aqui a pensar no Cristianinho, que tem talento.
As comparações são inevitáveis.
São inevitáveis e são pesadas.
Vai ser muito mais escrutinado.
Claro. Eu não estou a desejar que ele acabe a carreira aos 19 anos.
Mas aos 18.
Mas aos 18.
Aos 20.
Aos 20. Para experimentar um bocadinho. Mas é pesado.
Deve ser.
Deve ser.
Por isso é que eu não vou pra basquetebolista. Estava pensando precisamente nisso.
Olha, o que também-
O meu pai é esplendário. O meu pai era muito bom a afundar.
A afundar?
O Simões. Estava a falar dos Simões.
O Simões. Grande nadador.
Beijinho, pai.
Tenista. Já está mais perto.
Chegamos muito.
Olha, quem também sofre muita pressão não são os filhos dos jogadores, são os árbitros.
Ai, não.
No VAR.
E as mães?
As mães dos árbitros, coitadinhas, estão sempre na berlinda, são o primeiro alvo. A primeira vítima de uma guerra futebolística é sempre a mãe do árbitro. Na Escócia, a pressão é tanta sobre os árbitros, os VAR, que a federação decidiu fazer o quê? Contratar pilotos de aviação.
Oi?
Pilotos de aviação, atenção, para ações de formação.
Como é que isso tudo se junta?
É porque os pilotos têm que tomar decisões críticas.
Em poucos segundos.
Às vezes em segundos. Estão sempre sob uma grande pressão. Eu até estava a pensar mais que seria até mais indicado os controladores de tráfego aéreo, até teria mais semelhanças com o VAR, porque têm que tomar muitas decisões. Houve várias reportagens sobre o assunto. Eles trabalham só em turnos de uma hora e depois têm uma pausa, porque a pressão é, de facto, muita.
Exige uma atenção gigante.
Mas a Federação Suíça não foi tão longe, preferiu chamar pilotos de aviação, que mesmo assim é uma profissão de uma grande responsabilidade, com muitas tomadas de decisão em pouco tempo e, neste caso, são mesmo de vida e morte, críticas, mas para mostrarem aos árbitros como é que se deve reagir em situações de enorme pressão. Eu acho que, em alguns casos, era mesmo melhor substituir o VAR por pilotos. Mesmo para tomarem as decisões de arbitragem, porque talvez não fossem piores do que algumas que nós vemos. Em todo lado, não é só em Portugal.
O que tinham era que ter formação em fora de jogo.
Porquê? Está fora do radar. Porque começava a apitar.
Estou a tentar imaginar essas ações de formação entre os pilotos.
Com os pilotos. Eles vão lhe explicando: "Calma, às vezes chamas a hospedeira e dizes assim: 'Agora tudo a relaxar'".
Não, e serem VAR, não serem os próprios árbitros que estão no campo.
Não, porque é aquela a diferença. Claro que os árbitros em campo também têm que tomar decisões instantâneas.
É mais difícil a posição dos árbitros do que dos VAR.
Mas os VAR são chamados quando há situações críticas.
Mas têm acesso a imagens, estão resguardados publicamente, não é indiferente.
De vez em quando são reveladas as imagens e as mensagens, os áudios. Muitas vezes é em direto que estamos a ver as imagens e isso também põe uma carga adicional sobre os vídeo-árbitros. Mas pronto, os pilotos de aviação vão resolver o problema.
A inteligência artificial rapidamente vai resolver isso.
Pois, não duvido.
Se calhar era melhor do que estar a substituir os modelos das capas da revista. Digo eu.