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Vamos ao Três Toques com uma notícia que mostra que o desporto é que é bom.

Então.

O desporto une toda a gente. Não é?

Sim.

É verdade ou não é?

Até agora, nada contra.

É isso. Eu costumo dizer que o desporto serve para unir aquilo que a política separa, o desporto une, mas só até um certo ponto, porque quando se trata de Rússia e Ucrânia, e já falámos aqui de vários casos, quando se fala do conflito Rússia e Ucrânia, nem o desporto é capaz de unir aquilo que a política e a guerra têm separado. Por exemplo, foi o caso de uma esgrimista ucraniana que no passado fim de semana recusou partilhar o pódio com uma esgrimista russa no Mundial de Esgrima. Sabem que na esgrima é como no judo, tem dois terceiros lugares e então partilham o lugar no pódio, o que ainda deve ter gerado mais problemas. E ela disse mesmo que não aceitava partilhar o lugar no pódio com uma atleta russa. Podíamos esperar que imperasse-

Lá está, como dizias no início, que o desporto unisse.

Que o desporto unisse, apesar de todas as diferenças e todos os problemas, porque os problemas não são entre russos e ucranianos.

Entre estas atletas.

Entre estas atletas. E podiam servir até como um exemplo, passar uma mensagem, mas é difícil.

E também não sabemos as histórias destas pessoas. O que fizeram com a guerra, famílias que possam ter perdido.

Exatamente. E também, ao mesmo tempo, acaba por ser uma declaração, um statement, mesmo que não seja pessoal, é uma forma de passar uma mensagem política. Portanto, lá está, nem sempre o desporto acaba por ser um fator de união. Agora, outro assunto que eu gosto muito e tenho trazido aqui, que é a história dos filhos de antigas estrelas, o que eles fazem da vida, quais são as suas opções. No fundo, são os nepo babies do futebol e de outros desportos. O que eles fazem? Será que vivem bem às custas dos pais? Muitas vezes. Vivem simbolicamente e literalmente, mesmo com o dinheiro dos pais. Há uns que tentam seguir carreiras noutras áreas, muitas vezes até sem revelar os seus apelidos famosos e de quem é que são filhos. Há outros que tentam seguir as pisadas dos pais.

E o apelido até dá jeito.

Dá jeito, às vezes dá jeito, outras vezes não. Por exemplo, foi o que aconteceu com Christian Totti, filho da lenda da Roma e da seleção italiana, o Francesco Totti, que acabou a carreira no futebol com 19 anos.

Acabou? Mas começou?

Acabou.

Começou aos 18.

Começou aos 18 e acabou.

É bom, não foi?

Não dava.

Não dava pra mais. Quer dizer, eu também acredito que ele não fosse assim um craque.

Esse cara estava sempre a ser comparado ao pai.

E provavelmente também não conseguiu lidar com essa pressão, o que se compreende. Uma coisa é ser filho de um jogador que tem alguma experiência, e isso acontece muitas vezes. Por exemplo, estou a pensar no Gonçalo Ramos, era filho de um antigo jogador, mas que nunca foi uma estrela, e que os pais que passaram por essas dificuldades até são capazes de passar a mensagem de esforço e de resiliência aos filhos. Agora, ser filho de uma das maiores estrelas do futebol mundial-

A fasquia está alta.

A fasquia está muito elevada. Eu até estou aqui a pensar no Cristianinho, que tem talento.

As comparações são inevitáveis.

São inevitáveis e são pesadas.

Vai ser muito mais escrutinado.

Claro. Eu não estou a desejar que ele acabe a carreira aos 19 anos.

Mas aos 18.

Mas aos 18.

Aos 20.

Aos 20. Para experimentar um bocadinho. Mas é pesado.

Deve ser.

Deve ser.

Por isso é que eu não vou pra basquetebolista. Estava pensando precisamente nisso.

Olha, o que também-

O meu pai é esplendário. O meu pai era muito bom a afundar.

A afundar?

O Simões. Estava a falar dos Simões.

O Simões. Grande nadador.

Beijinho, pai.

Tenista. Já está mais perto.

Chegamos muito.

Olha, quem também sofre muita pressão não são os filhos dos jogadores, são os árbitros.

Ai, não.

No VAR.

E as mães?

As mães dos árbitros, coitadinhas, estão sempre na berlinda, são o primeiro alvo. A primeira vítima de uma guerra futebolística é sempre a mãe do árbitro. Na Escócia, a pressão é tanta sobre os árbitros, os VAR, que a federação decidiu fazer o quê? Contratar pilotos de aviação.

Oi?

Pilotos de aviação, atenção, para ações de formação.

Como é que isso tudo se junta?

É porque os pilotos têm que tomar decisões críticas.

Em poucos segundos.

Às vezes em segundos. Estão sempre sob uma grande pressão. Eu até estava a pensar mais que seria até mais indicado os controladores de tráfego aéreo, até teria mais semelhanças com o VAR, porque têm que tomar muitas decisões. Houve várias reportagens sobre o assunto. Eles trabalham só em turnos de uma hora e depois têm uma pausa, porque a pressão é, de facto, muita.

Exige uma atenção gigante.

Mas a Federação Suíça não foi tão longe, preferiu chamar pilotos de aviação, que mesmo assim é uma profissão de uma grande responsabilidade, com muitas tomadas de decisão em pouco tempo e, neste caso, são mesmo de vida e morte, críticas, mas para mostrarem aos árbitros como é que se deve reagir em situações de enorme pressão. Eu acho que, em alguns casos, era mesmo melhor substituir o VAR por pilotos. Mesmo para tomarem as decisões de arbitragem, porque talvez não fossem piores do que algumas que nós vemos. Em todo lado, não é só em Portugal.

O que tinham era que ter formação em fora de jogo.

Porquê? Está fora do radar. Porque começava a apitar.

Estou a tentar imaginar essas ações de formação entre os pilotos.

Com os pilotos. Eles vão lhe explicando: "Calma, às vezes chamas a hospedeira e dizes assim: 'Agora tudo a relaxar'".

Não, e serem VAR, não serem os próprios árbitros que estão no campo.

Não, porque é aquela a diferença. Claro que os árbitros em campo também têm que tomar decisões instantâneas.

É mais difícil a posição dos árbitros do que dos VAR.

Mas os VAR são chamados quando há situações críticas.

Mas têm acesso a imagens, estão resguardados publicamente, não é indiferente.

De vez em quando são reveladas as imagens e as mensagens, os áudios. Muitas vezes é em direto que estamos a ver as imagens e isso também põe uma carga adicional sobre os vídeo-árbitros. Mas pronto, os pilotos de aviação vão resolver o problema.

A inteligência artificial rapidamente vai resolver isso.

Pois, não duvido.

Se calhar era melhor do que estar a substituir os modelos das capas da revista. Digo eu.