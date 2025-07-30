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Vamos ao Três Toques e começamos por uma história trágica. Foi a notícia ontem: um homem que entrou num edifício em Manhattan, matou quatro pessoas e depois se suicidou. O que isso tem a ver com o desporto? Trata-se de um antigo jogador de futebol americano, Shane Devon Tamura, que sofria de uma doença que está associada precisamente à prática da modalidade: encefalopatia traumática crônica. É uma condição que afeta muitos antigos jogadores de futebol americano, tem a ver com as pancadas sucessivas que sofrem na cabeça. Aliás, já foi feito um filme com o Will Smith, "A Força da Verdade", de 2015, que conta a história da descoberta desta doença. É de fato um caso bastante sério, dos efeitos das pancadas na cabeça nesses jogadores de futebol americano. Shane Devon Tamura deixou uma nota de suicídio, também dizendo que deixava o seu cérebro para estudo, como aconteceu com outros jogadores de futebol americano, que morreram, alguns por suicídio, e que também, antes de morrer, autorizaram.

Nota que tinha a ver com isto.

Isto apenas de forma lateral tem que ver com desporto, mas continua a ser um problema bastante sério no desporto norte-americano. A NFL, a liga, tem tomado medidas para evitar este tipo de problemas, mas faz parte da essência do jogo. Os choques, é quase inevitável que isso aconteça, por muita proteção que haja. Portanto, acaba por ser uma notícia trágica e triste, relacionada lateralmente com desporto. Indo a notícias mais leves. O Milan contratou um jogador e a primeira coisa que fez foi publicar um post no Instagram onde chamou o jogador de estúpido.

Extraordinariamente.

Será? Terá sido assim? Pois é, o Milan, o clube italiano, contratou o jogador equatoriano Pervis Estupiñán.

Foi uma gralha.

Não foi uma gralha. O que acontecia? Eles deram as boas-vindas ao Estupiñán e quem tinha ativada a função de tradução automática via: "Bem-vindo, estúpido", no Instagram do clube, que depois veio esclarecer que não estava a chamar estúpido ao jogador. Não era uma coisa que calhasse muito bem.

Não era um boas-vindas.

Dar as boas-vindas ao estúpido. Se fosse ainda "parvalhão" ou "imbecil".

É mais um desafio da inteligência artificial.

Da inteligência artificial. Às vezes não é muito inteligente com estas traduções. Traduzir o nome Estupiñán por estúpido, de fato não é muito inteligente. Por falar em contratações e dinheiro movimentado nas transferências.

Estupidez, ou não?

Um pouco também. Se calhar alguns clubes que já investiram dinheiro em alguns destes jogadores devem estar agora a lamentar o dinheiro que gastaram. A notícia é os jogadores que movimentaram mais dinheiro na história do futebol.

Mas movimentaram no multibanco?

Não. Os jogadores que deram a ganhar muito dinheiro a empresários e a clubes também. Ou seja, os jogadores que, nas suas transferências, acabaram por movimentar mais dinheiro, os clubes pagaram mais por eles, ao todo, em todas as transações. E então, quem é que nós temos em quarto lugar? Imaginam. A um pequeno passo do pódio.

Em termos globais?

Em termos globais, na história do futebol. São tudo jogadores ainda no ativo, porque nos últimos anos é que isto aconteceu.

Messi?

Nem o primeiro?

Não, o Messi não consta desta lista, porque o Messi sempre esteve paradinho no Barcelona. E depois é que saiu para o Paris.

Não rodou muito.

É porque isto não tem que ver com rodar.

É preciso rodar.

É a quilometragem que interessa. Pronto, eu vou satisfazer a vossa curiosidade.

Não faço ideia.

João Félix está em quarto lugar.

Recente.

As suas transferências.

Ele muda muito de clube, é isso?

Muda bastante.

Mudou agora.

Pois mudou agora, isso eu percebi.

Falámos ontem.

Agora foi para o Al-Nassr, diz-se por 50 milhões de euros, mas ao todo as transferências de João Félix já movimentaram 225 milhões de euros.

Já deu muito dinheirinho a ganhar.

A muita gente, a muitas famílias. No pódio, em terceiro lugar, está Cristiano Ronaldo, com 247 milhões de euros. Isto envolve todas as transferências do Sporting para o United, do United para o Real Madrid, do Real Madrid para a Juventus e depois para o Al-Nassr. Romelu Lukaku, o avançado belga, que tem rodado muito.

Sempre que ouço esse nome, lembro-me do bolo Lukaku.

O bolo Lukaku. É o bolo Romelu Lukaku.

Com manteiga de ervas ou azeite e alho.

É bom.

Mas o bolo Lukaku não movimenta tanto dinheiro. Olha, 369 milhões.

Talvez possa movimentar as minhas ancas.

Pois, não deves chegar lá. Ou impede que elas se movimentem mais.

Olha, vamos passar das ancas da Maria João para o Neymar, que está em primeiro.

É mais interessante.

O Neymar está em primeiro lugar com 400 milhões de euros.

Agora o Bruno não sabia o que dizer.

Eu gosto muito do Neymar.

Fica por aí, Bruno.

Também seis anos a meter Neymar, Neymar, aí e volta.

Estás fortíssimo. Estás great.

Great, terrific. 400 milhões de euros já pagaram pelo Neymar. Coitadinhos dos clubes.

Está caro.

Está feito.

Está feito.