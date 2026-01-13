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É o som do Vamos à Bola, o jornal de desporto da Rádio Observador. Hoje a edição é novamente com o João Lourenço. Bom dia, João.

Bom dia, Carlos.

E vamos começar com o Campeonato Saudita, uma competição com muitos portugueses, como sabemos, e na última noite, mais um resultado negativo para Cristiano Ronaldo, João Félix e Jorge Jesus.

Sete pontos de desvantagem. É a principal consequência da derrota do Al-Nassr, de CR7 e JJ, frente ao Al-Hilal de Rúben Neves, em Riade. 3x1 foi o resultado final. Ronaldo ainda deu a vantagem à equipa de Jorge Jesus, que também conta, como bem disseste, com João Félix. Na segunda parte, o Al-Hilal fez a remontada, beneficiou de dois penáltis e da expulsão do guarda-redes do Al-Nassr. Rúben Neves também marcou a favor da equipa vencedora desta partida. Já no banco, depois de ter sido substituído, Cristiano Ronaldo mostrou insatisfação pela arbitragem do francês François Letexier ao fazer o gesto do roubo. Polêmicas à parte, Al-Hilal está em primeiro, com 38 pontos. Sete pontos atrás aparece o Al-Nassr de Ronaldo, com 31.

Vida difícil para os portugueses do Al-Nassr. Mantemo-nos além-fronteiras, até porque em Madrid houve bomba. Xabi Alonso foi despedido do comando técnico do Real Madrid.

E que bomba! Apenas sete meses no cargo foi o tempo necessário para o presidente do emblema merengue, Florentino Pérez, tirar o tapete ao técnico do País Basco e também com 44 anos. Este despedimento surge horas depois da derrota na final da Supertaça Espanhola, frente ao Barcelona. A imprensa espanhola aponta outras razões para esta saída. Em primeiro, a fraca forma física dos jogadores do Real, que tem sido fustigado por uma grande onda de lesões com David Alaba, Éder Militão e também Kylian Mbappé à cabeça. Também outras razões relacionadas com o relacionamento com alguns jogadores da turma merengue. Já, neste caso, à cabeça, o nome de Vini Júnior. Já há um nome para substituir Xabi Alonso, é o antigo lateral e treinador da equipa B dos Merengues, Álvaro Arbeloa, que vai orientar a equipa branca nos próximos jogos. E há aqui um detalhe curioso, Carlos, é que Álvaro Arbeloa foi treinado também por José Mourinho enquanto o técnico português era treinador do Real Madrid. Ora, quem sabe, no final do mês, Álvaro Arbeloa vá encontrar novamente Mourinho, neste caso, nos bancos, num jogo contra o Benfica, na Liga dos Campeões.

E um jogo para acompanhar aqui na Rádio Observador. E por falar em treinadores, vamos regressar à renovação do contrato de Francesco Farioli. Isto porque o presidente do Futebol Clube do Porto destaca os números históricos do técnico italiano.

André Villas-Boas diz que o timing da extensão do contrato é o ideal e reforça a confiança no treinador transalpino.

Uma extensão da renovação de um contrato de um treinador é um passo determinante, sempre na história do clube. Normalmente, estes passos dão-se quando há convicção no trabalho realizado e não há dúvida nenhuma que com os registros obtidos até agora, que são os melhores registros históricos de sempre do Futebol Clube do Porto, e o conhecimento do que é o trabalho diário do mister e desta equipa técnica, é para nós uma honra e um orgulho enorme chegarmos a esta fase do campeonato e antecipar esta renovação de contrato, que me parece de todo merecida à frente do grande trabalho que estão a desenvolver.

Farioli significa união, nas palavras do presidente dos azuis e brancos.

Eu acho que o que nós obtemos com o mister Farioli desde que ele chegou ao Futebol Clube do Porto, foi uma renovação deste conceito da união, que nós sabemos bem o que ela significa. Sabemos também como é que nos catapulta até ao sucesso. E é quando temos um líder forte, determinado, que percebe o que é o Futebol Clube do Porto, os seus valores, os seus princípios, percebe o que é a cidade e o que as pessoas desejam. Quando se obtém esta união, os resultados ficam à vista. Portanto, há aqui muito mérito do mister num conhecimento prévio do que são estas realidades.

O técnico portista renovou o contrato com o emblema da cidade invicta até 2028. O anúncio foi feito na mesma semana em que o Futebol Clube do Porto recebe o Benfica para os quartos de final da Taça de Portugal. Um jogo, como já é habitual, vai ter relato e comentário na Rádio Observador.

E vamos falar precisamente do Benfica. Os encarnados entram agora no mês de janeiro, infernal e decisivo.

E é precisamente o destaque de hoje do jornal desportivo A Bola. Para além do jogo de amanhã frente ao Futebol Clube do Porto, a turma de José Mourinho tem todas as decisões para a Liga dos Campeões adiadas para este mês. Há a viagem até Turim para defrontar a Juventus e essa receção ao Real Madrid já na última jornada da prova milionária. No que toca ao campeonato, o Benfica viaja até Vila do Conde para enfrentar o Rio Ave e também uma deslocação à Beira Interior, até ao terreno do Tondela. Há ainda a receção ao Estrela da Amadora.

Vamos agora neste Vamos à Bola às modalidades. Depois dos jogos amigáveis, as equipas de futsal e de andebol de Portugal continuam a preparação para os respectivos campeonatos da Europa.

E começamos com a seleção de andebol, orientada por o professor Paulo Jorge Pereira, teve quatro jogos amigáveis, três deles frente à seleção do Egito e um frente à equipa do Irão. Começamos com a formação iraniana, onde a equipa portuguesa somou uma vitória. Já quanto aos três encontros frente à seleção do Egito, houve um triunfo, um empate e uma derrota. A primeira partida da equipa das Quinas é já na sexta-feira, neste caso, já a contar para o Europeu. O grupo B, neste caso, essa partida frente à Macedônia, com o apito inicial marcado para às 17h.

E o futsal, João?

A equipa de Jorge Braz ainda está com a preparação mais atrasada, mas isto porque só tem estreia marcada no Europeu no dia 24 de janeiro. Portugal vai ter dois jogos amigáveis frente à Bósnia, partidas marcadas para às 11h dos dias 16 e 18 de janeiro. E para terminar, Carlos.

Aí vem.

Vamos voltar um pouco atrás, neste caso, aquilo que ocorreu na final da Supertaça de Espanha. Não sei se viste o jogo.

Vi.

Houve um jogo bastante com cinco gols, esse 3x2 da equipa da cidade condal frente ao Real Madrid, que já causou estragos. Xabi Alonso já não é treinador da equipa merengue Já admitiste aqui que foste uma antiga promessa de futebol, um antigo médio. Algum joelho que falhou?

Não. Foi mesmo-

Falta de habilidade?

Falta de habilidade, precisamente.

Mas já agora-

E de sorte também. Precisamos sempre um pouquinho de sorte.

Se calhar é melhor ficar com a falta de habilidade. Mas pergunto-te quando perdias, tinhas mau perder?

Tinha muito mau perder em tudo, não só no futebol.

Até nos treinos?

Sim. Na peladinha, assim por dizer, no final. Mas não era só no futebol, até na PlayStation, por exemplo.

Éramos iguais, mas está aqui um sinal porque é que nós nunca demos os grandes jogadores de sucesso.

Então por quê?

À semelhança também, devíamos ter um pouco de melhor perder. Porque ganhar, perder, faz parte do esporte. Mas Kylian Mbappé, jogador do Real Madrid, teve muito mau perder nesta Supertaça frente ao Barcelona. Por quê? O craque francês recusou-se a fazer a típica guarda de honra ao Barcelona após perder esta Supertaça frente à equipe de Hansi Flick. Já há vários vídeos a correr na net onde se pode ver o jogador merengue a chamar os colegas de equipe para se retirarem da guarda de honra enquanto a equipe do Barcelona não levantava não só o troféu, mas também já tinha as habituais fotos preparadas. Ou seja, Mbappé está a dar furor nas redes sociais, não só porque apenas jogou 10 minutos devido a essa lesão, mas também porque tem mau perder. Perdeu novamente frente ao Barcelona esta temporada.

E realmente é um mau perder e asia toca a todos, não é verdade, João?

Mas eu também era igual, atenção. Estamos aqui nós a julgar o pobre rapaz, mas éramos iguais.

Fica tudo dito neste "Vamos à Bola" que regressa amanhã por volta das 18h20, novamente com o João Lourenço. Até amanhã.