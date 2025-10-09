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Quarta edição desta semana do Vamos à Bola, o jornal de desporto na Rádio Observador, com o jornalista Carlos Pedro. Bem-vindo, Carlos. Bom dia.

Bom dia, Diana.

Começamos com uma notícia desta noite que chega da Argentina: morreu o treinador do Boca Juniors, Miguel Ángel Russo.

Tinha 69 anos e lutava contra um câncer da próstata desde 2017. Estava no ativo desde 1990 e fazia a sétima época, em diferentes ocasiões, como técnico do Boca Juniors, onde conquistou uma Libertadores em 2007. Mais recentemente, defrontou o Benfica no empate a dois, na última edição do Mundial de Clubes nos Estados Unidos. A notícia da morte foi avançada pelo próprio clube argentino, através de um comunicado nas redes sociais. O Boca Juniors lamenta a morte de Russo, a quem agradece pelo legado de sucesso, profissionalismo e paixão pelo futebol argentino. Também outros clubes do país e a própria Federação Argentina de Futebol já manifestaram pesar por esta morte. Tinha 69 anos, conquistou 11 títulos como treinador, todos na América do Sul.

E aumenta a tensão entre os três grandes no futebol português. O Sporting avançou com uma participação disciplinar contra André Villas-Boas, na sequência das acusações de coação à arbitragem.

Críticas do presidente portista feitas antes da gala da Federação Portuguesa de Futebol. Villas-Boas apontou o dedo a Rui Costa e a Frederico Varandas pelo que considera ser uma campanha de coação à arbitragem. O emblema verde e branco entende que Villas-Boas atentou contra a honra do presidente leonino, bem como contra a reputação da Sporting SAD. Vale, para já, uma queixa ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Também Benfica disparou nas acusações ao presidente dos Dragões, diz que Villas-Boas mentiu.

Isto na terça-feira, na gala da Federação, quando depois de criticar a arbitragem do clássico, Villas-Boas elogiou a exibição da equipe portista contra um rival que tem vários jogadores a receber acima de oito milhões de euros. Os encarnados desmentem e lamentam o que dizem ser declarações sem fundamento e reveladoras de total desconhecimento da realidade. O Benfica respondeu também às acusações de favorecimento na arbitragem da partida no Dragão. A resposta surgiu através de um vídeo publicado nas redes sociais com vários lances divididos entre jogadores do Benfica e do Futebol Clube do Porto e com recurso ao desenho animado Calimero. Já o Futebol Clube do Porto avançou com a queixa no Conselho de Disciplina pela alegada agressão do grego Pavlidis ao espanhol Gabrie Veiga.

E o estado do futebol português mereceu a análise do presidente da República que, no entanto, recusou-se a comentar polêmicas entre presidentes dos clubes.

Marcelo Rebelo de Sousa esteve ontem na cerimônia de inauguração do Portugal Football Summit, em Oeiras. Reconheceu as melhorias na gestão dos clubes e da federação.

Eu lembro, eu recordei quando fui dirigente federativo, em 74, 76, o que era a forma amadorística de gerir os clubes e de gerir a federação. Depois, assisti ao salto que foi nos anos 80, começar a gerir mais profissionalmente os clubes e depois melhorar no 90 e depois na viragem de século, com muitas crises pelo meio. E eu acho que vai entrando crescentemente a racionalidade. O problema é o seguinte: estamos a viver um momento no mundo que é de emocionalidade.

Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da República, ontem em Oeiras, no Portugal Football Summit, onde também esteve o presidente da UEFA. Alexander Ceferin deixou elogios ao futebol português e a Nuno Mendes, que considera ser o melhor jogador da atualidade.

Olhamos agora para as eleições do Benfica. Martim Meyer apresentou hoje as listas. João Noronha Lopes divulgou ontem o programa da candidatura para o próximo mandato.

O edifício 1904 do Beato foi novamente o local escolhido pelo candidato, agora para a apresentação do programa eleitoral. Destaque para 10 medidas que Noronha Lopes quer ver concretizadas nos primeiros 100 dias de mandato. Entre elas, a reorganização das estruturas do futebol, uma auditoria externa à gestão do clube e da SAD e ainda uma análise de um projeto para uma futura expansão do Estádio da Luz para 83 mil lugares. Hoje, Martim Meyer formaliza a candidatura. Ontem, o jornal Record noticiou que o neerlandês Andries Jonker é o escolhido de Martim Meyer para diretor-geral para o futebol.

E voltamos ao futebol internacional, Carlos, para falar de Cabo Verde, já tínhamos falado aqui ontem também. Os Tubarões Azuis empataram ontem a três gols com a Líbia e acabaram por adiar o apuramento inédito para o próximo mundial.

Pelo menos até segunda-feira, altura em que Cabo Verde vai defrontar Eswatini depois do empate de ontem em Tripoli, na Líbia. O jogo ficou marcado por um gol mal anulado por fora de jogo, mas também por vários momentos de emoção. A Rádio Observador esteve num café em Alfornelos, onde o jornalista Martim Madeira acompanhou o apoio cabo-verdiano.

Antes do apito inicial, todos acreditavam que iam garantir pela primeira vez a presença do país num mundial de futebol.

Festa rija. Como dizem em criolo: festa bede.

Festa com muita cachupa, muito grogue e uma desejada vitória dos Tubarões Azuis, que os fizessem finalmente nadar com os grandes.

Só de estar lá já é um orgulho pro meu país. É uma coisa tão grande que não sei nem explicar como, é uma alegria imensa.

Começa o jogo, começa o desespero para Cabo Verde. Um zero para a Líbia nos primeiros minutos. Mas a esperança é o último a morrer. Os Tubarões Azuis empataram e o café, óbvio, implodiu.

Yes! Janta! Vamos lá!

O intervalo chegou com a Líbia a vencer por 2 x 1. Na segunda parte, os libaneses entram melhor e fazem o terceiro gol

Mesmo assim, ainda se acreditava na reviravolta do resultado. E ela chegou com mais dois gols de Cabo Verde. Um empate que não chega para garantir o apuramento para o mundial. Por agora, está tudo em aberto até o próximo jogo com o Eswatini.

Seguramente, com certeza que vai ser o segundo maior marco da história de Cabo Verde.

Um trabalho do jornalista Martim Madeira. Cabo Verde tem na próxima segunda-feira a última oportunidade de se apurar para um mundial do próximo ano. Precisa de vencer Eswatini ou então fazer o mesmo resultado que a seleção de Camarões, que defronta Angola.

E Sérgio Conceição já tem clube, vai orientar o Al-Ittihad da Arábia Saudita.

O português está de volta ao ativo depois de ter abandonado o comando técnico do AC Milan no final da última época. Na equipe rossoneri, Conceição venceu 16 das 31 partidas jogadas e conquistou uma Supertaça. Assina agora por três temporadas com o campeão saudita. O campeonato da Arábia Saudita é por esta altura liderado pelo Al-Nassr de Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo e João Félix.

A seleção portuguesa feminina de futsal empatou esta quarta-feira com a Espanha a três gols do segundo jogo particular de frente das tricampeãs europeias.

Serviu de novo como preparação para o próximo campeonato do mundo, que começa já no dia 21 do próximo mês nas Filipinas. Depois da derrota por 5x3, as portuguesas conseguiram agora um melhor resultado frente à Espanha na Galiza. Carolina Pedreira, Inês Matos e Kika marcaram para a equipe das Quinas. E a fechar, Diana, nunca assines um contrato sem olhar bem para o que estás a assinar.

Eu já percebi que tu agora vens sempre com uns desafios destes no final do "Jornal da Bola".

É verdade.

Então, nunca faço isso.

E ainda bem.

Já sabia. Mas o que me estás a contar? O que aconteceu? Fizeste algum disparate?

Eu não, mas um antigo jogador do Benfica, o turco Akturkoglu, fez da grossa. A notícia é da imprensa turca, que avança que o atleta terá assinado dois contratos com o mesmo clube, o Fenerbahçe, para onde se transferiu a troco de 22 milhões de euros pagos ao Benfica.

Mas como assim dois contratos diferentes com o mesmo clube? Como é que isso é possível?

Um desses contratos estabelecia que o jogador ia receber o salário mínimo nacional e que foi enviado à Federação Turca de Futebol, ia receber o salário mínimo na Turquia. O outro contrato foi assinado com o ex-dirigente do Fenerbahçe, Hakan Şafak, no valor de quase nove milhões de euros por ano.

São só mais uns euros.

Incluindo impostos e comissões de agentes. Portanto, a UEFA já está a investigar o caso, que pode resultar na suspensão de Akturkoglu por um período que pode ir dos quatro aos 12 jogos. Não é assim tanto.

Mas eu quero saber, vai receber o salário mínimo ou os nove milhões? Não sei, acho que não é bem a mesma coisa.

Do que depender dele, acho que já sabemos a resposta.

Acho que sim. Está bem. Acho que sim. Fica por aqui o "Vamos à Bola" desta quinta-feira, 9 de setembro. Voltamos já amanhã à mesma hora. O Carlos Pedro volta já daqui a pouco, antes do jornal das 20:00, para o "Três Toques".