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Olá, bem-vindos à segunda parte da Vixi Suave. Temos conosco o major general Isidro Morais Pereira, figura muito reconhecida do espaço mediático, especialmente depois do início do conflito no leste da Europa, mas que nesta Vixi Suave está aqui para falar essencialmente de política nacional, em particular das próximas eleições presidenciais. E comecemos precisamente por aí. Tem dado sinais de estar disponível para entrar na corrida presidencial? Entende ter condições para ser candidato?

Antes de mais, muito boa tarde a todos e obrigado pela oportunidade que me estão a dar, facultando-me a possibilidade de responder a algumas perguntas e satisfazer, de alguma forma, a sua curiosidade. Bom, isto é uma história que precisa de ser contada. Quando diz que os portugueses, ou grande parte deles, acabam por me conhecer porque apareci no espaço mediático, não foi algo no imediato, mas comecei a receber praticamente todos os dias inputs ou mensagens sob forma de mensagens, telefonemas, seja de que forma for, na rua, de algumas pessoas que me abordavam porque lhes agradava aquilo que eu dizia, a forma como eu olhava para o evoluir do mundo e como comentava os eventos relacionados fundamentalmente com a guerra da Ucrânia e agora também com os conflitos no Médio Oriente. Mas, por outro lado, diziam-me: "Sr. General, já pensou eventualmente em candidatar-se à Presidência da República?" Eu respondia sempre da mesma maneira: confesso que nunca pensei em tal possibilidade, não estaria nos meus horizontes, mas toda a minha vida foi dedicada ao serviço público. O meu falecido pai queria muito que o filho Isidro, que também tinha o mesmo nome que ele, fosse médico, e insistiu muito que eu fosse médico. Mas eu queria servir o país e acabei por servir o país de uma forma conhecida, que é servindo as Forças Armadas e designadamente o Exército. Toda a minha vida, quer em Portugal, pelas inúmeras funções que desempenhei, quer também integrado na estrutura da NATO e também em funções de representação diplomática, como nos Estados Unidos. Acabei por me dedicar, no fundo, à causa dos portugueses, à causa do país, e foi algo que eu nunca me arrependi de fazer. E hoje também encaro esta minha presença nos órgãos de comunicação social como uma extensão daquilo que fiz durante mais de 40 anos de vida ativa como militar, envergando uma farda. Depois, perante este tipo de apelos por parte de cidadãos anónimos e uma quantidade muito razoável, quase não havia um dia em que não houvesse uma mensagem de apoio, de estima e, ao mesmo tempo, essa pergunta, que era recorrente: "Eu acho que o senhor general devia pensar nisso, devia eventualmente pensar em candidatar-se à Presidência da República." Eu sempre respondi da mesma maneira, que era algo que teria que pensar eventualmente, porque eu muitas vezes tenho dificuldade em resistir ao apelo das pessoas, porque eu continuo a ser o mesmo Isidro Pereira dos meus 18 anos, quando acabei o liceu, e continuo a ter a mesma vontade de servir a causa pública. E é algo que eu estou disposto a refletir, porque se é algo que nasce de um apoio, se é algo que é de alguma forma querido por grande parte, uma parte, não sei quão significativo ele é, mas eu posso falar por aqui, pelas pessoas que me abordam, pelas pessoas que me transmitem as mensagens. Se há uma vontade, é algo que eu vou ter que refletir. Não só eu, eu e aqueles que são mais próximos, porque eventualmente não quer dizer que se eu me candidatar possa ganhar as eleições, seja algo que está já no automático, é evidente que não está, mas de qualquer maneira, é uma vida de sacrifício, é novamente uma dedicação 24 horas por dia, sete dias por semana, o ano inteiro, à causa pública, normalmente. Isso exige de nós muitas coisas, exige de nós uma dádiva constante, exige que nós estejamos em condições físicas e mentais, porque temos que primeiro fazer a nossa metanoia e perguntar. Eu tenho que perguntar a mim próprio se ainda tenho frescura física, mental, se ainda sou capaz de voltar a abraçar uma função de tanta responsabilidade.

E é nesse estágio de reflexão que está? Ou seja, perguntando de outra forma, o que é que falta para decidir ser candidato?

Falta pensar maduramente nisso, falta ter uma conversa com aqueles que me são mais próximos, falta isso. E depois eu olho pra política portuguesa com muito respeito. Um ato eleitoral como aquele que se vizinha, que são as próximas eleições pro poder local, pras autárquicas, eu acho que não devemos sobrepor camadas. Eu acho que eu não tenho direito de interferir. Não estou a dizer que os outros candidatos fizeram mal ou bem, não é isso que está em causa, isso é cada um fala por si. Agora, eu não me estou a ver a tomar uma decisão, seja ela positiva ou negativa, antes dessas eleições, porque acho que ainda iria muito a tempo. E se, de facto, os portugueses eventualmente acharem que o general Isidro Pereira, o cidadão Isidro Pereira, porque é disso que se trata, reúne as condições para ocupar cargo de tamanha responsabilidade, eles dirão, e ainda iria muito a tempo. Portanto, é uma decisão. Temos todo o verão pra pensar, pra refletir, pra amadurecer as ideias e é isso que eu pretendo fazer, porque, como disse, o apelo das pessoas sempre me sensibilizou.

Mas é inevitável falarmos de Henrique Gouveia e Melo e a pergunta é sobre se acha que existe espaço para haver mais um candidato com perfil militar, como é o seu caso.

Sim, eu sempre pensei e subscrevo em absoluto aquilo que as leis portuguesas prescrevem relativamente aos cidadãos militares que decidem abraçar uma carreira militar, são sujeitos restringidos de direitos, pelo menos enquanto estão no serviço ativo. Depois de deixarem de estar no serviço ativo, passam à reserva, como eu estive durante uns anos e agora transitei há bem pouco tempo para a situação de reforma. Portanto, eu neste momento não tenho qualquer limitação. Eu só não estou inscrito em nenhum partido político porque não decidi até agora, porque mantive o meu apartidarismo. Sempre fui um homem sensível para as questões políticas, porque esta coisa de se dizer que os militares não são políticos é um erro completo. Cada vez que nós temos uma intervenção na vida coletiva, na vida da sociedade, estamos a fazer política, inevitavelmente, quer queiramos, quer não. Agora, outra coisa é ter um partido político, ser filiado num conjunto diferente, num conjunto que defenda um determinado projeto partidário. Aí, de facto, os militares são restringidos.

A pergunta aqui era se havia espaço político ou se acha que Henrique Gouveia e Melo é um mau candidato.

Não me compete a mim ajuizar, neste momento, se Gouveia e Melo é mau ou é bom candidato. Parece-me que existe alguma, não direi propensão, mas alguma vontade. Os portugueses voltam a identificar-se com determinado tipo de personagem, de personalidade, de características que normalmente os militares têm e que muitas vezes outras pessoas também não têm. Bom, não quer dizer que os militares sejam únicos ou sejam mais honestos ou mais íntegros, mas de facto, eu acho que Gouveia e Melo tem todo o direito a candidatar-se à presidência da República, mas ele não é o único. Pode haver outros militares. E de facto, uma das razões que me pode motivar seriamente a considerar mais este desafio na minha vida enquanto servidor da causa pública, é dar aos portugueses outras opções. Se os portugueses querem um militar, se se reveem no perfil de um militar, por que não dar-lhe outras possibilidades e não apenas Gouveia e Melo? Porque há outros militares que têm um outro tipo de pensamento, uma forma diferente de olhar para a causa pública, uma postura diferente, uma personalidade diferente.

Precisamente, e como em qualquer eleição, é sempre uma escolha entre um ou mais candidatos.

Exatamente.

Em que medida se distingue de Gouveia e Melo, por exemplo?

Bem, como lhe disse, não me compete a mim, neste momento, estar a ajuizar as características do almirante Gouveia e Melo. Agora, eu posso falar por mim. Eu, enquanto militar, sempre tive uma postura que eu achei que era a postura adequada enquanto militar, enquanto oficial do exército e depois como oficial-general e como comandante de tropas, inclusivamente em operações na Bósnia-Herzegovina e noutras situações de grande responsabilidade. Eu sempre olhei para os meus subordinados, eu sempre exerci toda a minha ação de comando centrado naqueles que comandei. Nunca olhei para o meu interesse, nunca foi o meu interesse pessoal que esteve à frente das minhas decisões ou que foi primordial quando tive que tomar decisões difíceis. Eu sempre comandei a olhar por baixo.

E Gouveia e Melo, não.

Não sei. Há uma atitude que, sinceramente, sem querer criticar, mas ver no espaço televisivo o senhor almirante Gouveia e Melo a repreender publicamente os seus militares na Madeira, foi algo que me desgostou. Acho que não é a forma correta de resolver esse tipo de situações. Não sei se isso corresponde a uma maneira de estar, mas não é certamente a minha. Eu era incapaz de fazer uma coisa dessas, porque os elogios são feitos de forma pública, como nós muito bem aprendemos na nossa vida militar. E quando se quer punir alguém ou dar uma puxada de orelhas, deve-se fazer no recato, de uma forma não pública, porque até prova em contrário, as pessoas são inocentes e é assim que eu olho. E se de facto havia matéria e crime, não lhe competia a ele julgar, competia às instâncias próprias, que era a Polícia Judiciária Militar e depois aos tribunais, que têm juízes militares para ajudarem a avaliar sobre este tipo de situações, se há culpa, se não há culpa, se estamos perante um crime, se estamos perante uma infração ou seja aquilo que for. Portanto, eu julgo que esse tipo de atitudes, eu não me revejo nelas, pelo menos, e acho que não é a minha forma de estar na vida.

Mas considera que os portugueses estão enganados relativamente a Gouveia e Melo? Pelo menos as sondagens o colocam no destacado.

Com certeza que os portugueses ajuizarão melhor, porque vai haver espaço suficiente para debate. Naturalmente, o almirante Gouveia e Melo vai ser confrontado com muitas questões, com muitas perguntas e vai ter a oportunidade de responder. E os portugueses ajuizarão. Agora, as práticas falam por si. Eu referi apenas essa, não me compete a mim aqui estar a investigar a vida do almirante Gouveia e Melo e seria incapaz de o fazer, porque não é disso que se trata. Agora, vai haver tempo para as pessoas se aperceberem de quem é de facto o almirante Gouveia e Melo e eventualmente quem é o general Izidro Pereira, se ele decidir candidatar-se. E todos os outros, António José Seguro e todos os outros candidatos que ainda possam existir daqui até às eleições, ainda falta muito tempo.

Não é fácil entrar numa campanha desta natureza sem o apoio de uma estrutura partidária. Recebeu algum contacto do Chega a propósito de uma possível candidatura?

Bom, eu sempre pautei a minha vida pela verdade. Eu vou responder com toda a verdade e com toda a lisura que essa pergunta merece. Eu não fui contactado por nenhum responsável pelo Chega. Portanto, até à data, nenhum partido político me contactou no sentido de saber se eu estava disposto a ser apoiado por uma estrutura, porque vamos ver, tem toda a razão quando diz que uma campanha eleitoral é sempre muito mais fácil sendo apoiada por uma estrutura partidária que está preparada e está oleada para tudo isto, para organizar uma campanha.

Mas veria com bons olhos um apoio do Chega?

Sinceramente, se a minha decisão for no sentido de me candidatar, eu não enjeito o apoio dos partidos, porque os partidos fazem parte da democracia portuguesa. Quer dizer, e todo e qualquer partido que merece algum apoio significativo dos portugueses, como foi o caso do Chega, teve mais de um milhão de votantes, é o segundo partido mais representado na nossa Assembleia da República, não há razão nenhuma para que não aceitasse esse apoio, como poderia aceitar de outro qualquer partido. Isto não quer dizer que eu concorde com todas as bandeiras que são mais identificativas daquilo que é a política que o Chega preconiza para o nosso país. Algumas delas, com certeza, concordo, outras não, como nos outros partidos.

Mas como disse, o Chega teve mais de 1 milhão e 400 eleitores nas últimas eleições. Esse apoio seria fundamental para avançar para uma candidatura?

Havendo um apoio de 1 milhão e 400 mil portugueses, não quer dizer que eu, eventualmente, se isso acontecesse, que todos esses 1 milhão e 400 mil votassem, naturalmente, em mim. Não quer dizer que seja assim. Mas à partida haveria uma elevada probabilidade de contar com uma parcela significativa daqueles que vão às urnas ou que irão às urnas lá para janeiro. Portanto, é sempre algo que é um conforto. Agora, vamos lá ver, eu julgo que é preciso desmistificar, desde logo, algumas coisas. O presidente da República é em si o primeiro magistrado da Nação, faz parte da democracia portuguesa e as suas funções estão devidamente enquadradas. Eu acho que muitas vezes se espera que o Presidente da República seja responsável pela gestão corrente da política do país. Não é assim. Quer dizer, o Presidente da República é uma entidade que está mais acima e que, em última instância, é o responsável pelo regular funcionamento das instituições. Se as instituições dão indícios de que não estão a funcionar como devem, de acordo com aquilo que está preconizado na Constituição da República e demais legislação portuguesa, o Presidente da República terá que intervir de uma forma moderada, tentando construir pontes, tentando aproximar os diferendos, tentando encontrar soluções. Agora, o Presidente da República não é responsável pela condução da política, isso compete ao governo. Isso para dizer o seguinte: o facto de alguém ser apoiado por um partido não o vincula diretamente às políticas desse partido, porque todos aqueles que estão disponíveis para exercer o cargo de Presidente da República devem ter essa noção clara e devem ambicionar ser o presidente de todos, mas todos mesmo, todos os portugueses, não é só de alguns. E, portanto, daí eu acho que não vem mal ao mundo, que mesmo que um determinado candidato, em termos políticos, de política corrente, não se reveja nalgumas bandeiras, como eu referi, enjeite o apoio dos portugueses, pois isso não faria sentido algum. Se o presidente quer ser o presidente de todos os portugueses, no caso de ser eleito, ele tem que olhar por todos os portugueses e de forma igualitária. Não há portugueses de primeira, nem portugueses de segunda. Há portugueses.

Gouveia e Melo tem se afastado desses possíveis apoios partidários, inclusive o do Chega.

Isso é um problema do Gouveia e Melo. Eu não olho para o problema da maneira que ele olha. Está a ver já uma grande diferença.

Mas considera que afastar especificamente os eleitores do Chega é um erro?

Completo.

Por quê? Mas é pelo número?

Não é pelo número, é porque aqueles que votam no Chega são diferentes daqueles que votam no Partido Comunista ou daqueles que votam no Bloco de Esquerda? Não são. São pessoas que têm um projeto diferente para o nosso país. São pessoas que olham para o futuro, porque a ação política exerce quando um partido chega à governação, começa a exercer o seu projeto, mas enquanto não chega lá, tem um projeto para o futuro. E é um projeto que se enquadra dentro da democracia, é sufragado. O Chega só tem o número de deputados que tem na Assembleia da República porque os portugueses assim quiseram. Portanto, não tem que ser olhado como um partido diferente dos outros. Não, é um partido como os outros, que tem algumas ideias que, no meu ponto de vista, são ideias que eu considero corretas, outras também não. Mas isso é como em todos os partidos, na AD é a mesma coisa, no PS é a mesma coisa. Agora, esses 1 milhão e 400 mil são pessoas, são seres humanos, são homens e mulheres, e são portugueses E a sua opinião conta tanto como a dos outros. E é por isso que eu acho que não deve ser enjeitado o apoio de uma parcela tão significativa de pessoas.

Já falamos bastante de Gouveia e Melo, queríamos perguntar-lhe também sobre outros candidatos que já estão apresentados. Luís Marques Mendes, António José Seguro, acha que nenhum dos dois oferece garantias de ser um bom presidente da República?

São personalidades diferentes. Têm um passado político. Os portugueses conhecem, de alguma forma, as suas ideias quanto àquilo que eu referenciei aqui como futuro, como aquilo que pretendem para Portugal, qual é a sua ideia sobre. Mas nunca foram confrontados, até hoje, com as competências que o cargo de Presidente da República encerra, porque são coisas diferentes. Uma coisa é Luís Marques Mendes ou até António José Seguro, que foram responsáveis pela liderança dos partidos. Eles tinham uma ideia sobre aquilo que devia ser o futuro dos portugueses, mas uma ideia que tinha a ver com a execução da política.

Acha que não têm perfil para o cargo da presidência?

Eu não direi que não têm, porque eles certamente consideram que têm e haverá portugueses que os apoiam, que consideram que eles reúnem condições para ser. Agora, o que está a acontecer é que os portugueses começam a olhar para a figura do Presidente da República como uma pessoa com outro tipo de características, mais equidistante, que seja capaz de estar mais desligado do arco partidário, que seja capaz de exercer a sua ação de forma completamente independente e equidistante, que é isso que os portugueses querem neste momento. E por isso é que o almirante Gouveia e Melo também nas sondagens continua a ser o preferido, porque olha-se para um militar, olha-se para um perfil de equidistância relativamente aos partidos, olha-se para alguém que pode ser nas situações difíceis, porque é nas situações difíceis da vida pública portuguesa que o Presidente da República tem que exercer a sua ação, não é nas ações correntes da vida pública. E aí os portugueses querem alguém que seja corajoso, seja suficientemente próximo das pessoas, mas não seja também demasiado próximo, que não banalize a instituição Presidência da República, porque, ao fim e ao cabo, aqueles que exerçam ou que tenham o privilégio de exercer essa função, têm que saber, têm que estar conscientes que, de alguma forma, têm que deixar de ser a pessoa para também serem o presidente. E é isso que os portugueses querem.

E todos os candidatos até agora conhecidos têm tido o cuidado de se posicionar rigorosamente ao centro. Onde é que se situa politicamente?

O que é que representa o centro? Representa o que? O arco da governação, o Partido Socialista, o AD? Não, eu sou um homem amante da liberdade, da tolerância e da democracia. Eu bato fundamentalmente por essas ideias e não tenho que estar, porque como vos disse, eu nunca fui filiado em partido nenhum.

Não se define como homem de esquerda ou de direita, por exemplo.

Acho que não é obrigatório fazer isso, até porque o perfil do cargo não o exige. Como disse, o presidente da República não é para fazer política comum, política é uma gestão corrente da vida pública. É um homem que é responsável porque as instituições funcionem, é o homem que tem que sobressair nos momentos difíceis e tem que olhar para a panóplia de todos os partidos, tem que olhar para as instituições e ser capaz de encontrar soluções para que elas funcionem de forma harmoniosa.

Portanto, não dirá como...

Não a deixo sem resposta. Eu não me identifico com extremismos. Sou um homem moderado, lá está, foi o que eu disse, amante da liberdade, da tolerância e da democracia.

Portanto, extremismos, nem à esquerda, nem à direita.

Não. O rótulo não é algo que me preocupe. Mas na altura própria, em concreto, perguntado sobre o que é que acha disto, naturalmente tenho opinião.

Então, uma pergunta sobre uma questão concreta. Uma das discussões que se têm colocado nas últimas semanas e meses é a necessidade de aumentar o investimento em defesa. A pergunta é se o país deve fazer o mesmo, mesmo que isso implique sacrificar algum investimento no Estado social.

Eu tenho uma ideia de que a condução da política deve ter sempre em conta a realidade que se vive, a realidade envolvente, quer a realidade do país como um todo, quer a envolvente externa. Pois se neste momento a segurança é uma grande preocupação, porque sem defesa e sem segurança, não há progresso e bem-estar. Se a necessidade de construir um aparelho credível de defesa para Portugal e para as organizações, fundamentalmente para a NATO, a organização de defesa a que pertencemos, pois Portugal tem que estar na linha da frente da construção dessa capacidade defensiva. Porque de que adianta investir em tudo, em todas as outras áreas, se não houver um ambiente suficientemente seguro para que haja um desenvolvimento harmonioso de todas as outras políticas. E depois, este investimento em defesa, tal qual como está a ser pensado, não implica obrigatoriamente que tenha que se desinvestir no Estado social ou no modelo social, que é um modelo que encontramos em praticamente todos os países da Europa Ocidental. Porque se fizermos um investimento inteligente, se procurarmos que parte do investimento feito em defesa Consigamos soluções em que o retorno desse investimento seja possível. Até mesmo de formas diretas e indiretas, através da criação de emprego, e normalmente os empregos relacionados com o complexo militar industrial são muito bem remunerados, muito acima da média. Nós nunca podemos pensar no desenvolvimento de um complexo militar industrial para satisfazer única e exclusivamente as necessidades das nossas Forças Armadas. Não, a nossa ambição tem que ser muito mais.

Também estimula a economia.

Temos que produzir pra nós e pra vender, para que haja um retorno no investimento e para que o investimento na defesa seja feito de forma racional e inteligente e que não se torne um fardo e que não sejamos obrigados a cortar. Bom, Portugal, neste momento, tem condições que muitos países não têm, muito embora ainda tenhamos uma dívida que temos que olhar, que temos que ir amortizando, temos que continuar a levar a cabo políticas tendentes a reduzir a dívida, mas Portugal tem as contas razoavelmente bem conduzidas. A política bem conduzida, de forma que tenhamos até superávit em termos de perspectiva. E isso dá-nos algum conforto. Aliás, ouvimos hoje as palavras do primeiro-ministro, e até ontem, a dizer que prevê que até o fim do ano invista diretamente na defesa uma quantia muito próxima de mil milhões de euros e que isso não se vai traduzir num défice. Claro. Portanto, acho que estamos numa situação em que o que poderá acontecer no extremo, se a situação a isso obrigar, porque este investimento estende-se por 10 anos e será permanentemente reavaliado consoante a conjuntura internacional assim o exija. Aquilo que são 10 anos para chegar a um patamar dos 5%, dividido em 3,5 e 1,5, diretamente em hardware pras Forças Armadas ou diretamente no aparelho de defesa, e depois o outro 1,5%, outros investimentos relacionados com a defesa, onde se inclui inclusivamente o apoio à Ucrânia, é outro aspecto importante a salientar. Dez anos é muito tempo. A economia portuguesa certamente irá continuar a crescer. E o que poderia, no extremo, representar ou significar é que o aumento constante que tem vindo a ser feito em áreas como a educação, como a saúde, poderia verificar-se, não direi um decréscimo, mas não haver um aumento claro nesse tipo de áreas, porque era preciso privilegiar agora a defesa, porque a avaliação que fazemos da situação internacional a isso obriga. Agora, não é obrigatório. Se me pergunta se eu sou partidário de que se faça esse investimento, completamente a favor. Seria inconsciente não o fazer.

Já fez uma crítica velada, ainda que não tenha nomeado o seu alvo, por assim dizer. Falemos sobre Marcelo Rebelo de Sousa. Estamos a chegar ao fim do nosso programa, mas tenho curiosidade em saber o que pensa sobre o ainda presidente da República. Está a terminar um ciclo, um ciclo de 10 anos. Considera que Marcelo Rebelo de Sousa foi um bom presidente da República?

Eu, sinceramente, julgo que basta, num balanço, tenho a opinião, certamente, eu julgo que Marcelo Rebelo de Sousa, no seu primeiro mandato, foi um presidente com o qual eu até me identifiquei, mas neste segundo mandato, não tanto. Não tanto porque eu julgo que Marcelo Rebelo de Sousa, nalgumas situações, foi mais Marcelo e menos o presidente. Eu, de facto, acho que a grande maioria dos portugueses não se revê com esse tipo de postura. Depois perguntar-me-á: então, quer dizer, tantas dissoluções do Parlamento seriam necessárias? Eventualmente, não. Eventualmente, aquilo que eu referi, que o presidente tem que ser um homem capaz de fazer pontes, tem que ser capaz de fazer com que as instituições funcionem sem utilizar as bombas atômicas, porque dissolver o Parlamento é a última ratio regis, como nós militares costumamos dizer. Agora, é basicamente isso, porque muito mais do que isso, não.

Sugeriu, e creio que a expressão foi esta, que de alguma forma um presidente da República não deve banalizar a instituição presidência da República.

Não, não deve.

Marcelo fê-lo?

Em determinados momentos, eu acho que foi como eu disse, ser demasiado professor Marcelo Rebelo de Sousa ou Marcelo Rebelo de Sousa enquanto cidadão, foi aquilo que eu disse no início, quem estiver disponível e quiser desempenhar esse tipo de funções, tem que ter para si que a partir do momento em que é empossado como presidente da República, tem que ser mais o presidente e menos a pessoa. Portanto, isto é inevitável. É exatamente aquilo que acontece quando o militar veste uma farda. Quer dizer, é o militar, não é o cidadão. É evidente que nós nunca deixamos de ser o cidadão, e o militar deve ser um cidadão em uniforme. Mas o presidente, enquanto primeiro magistrado da nação, deve sê-lo em todas as circunstâncias.

Exige mais recato.

Eu julgo que sim.

E uma gestão de silêncios mais-

Não quer dizer que não esteja próximo das pessoas. Não quer dizer que os problemas das pessoas não o toquem, porque o presidente deve ser um homem virado pras pessoas, sempre. Mas deve ser um homem também com algum recato, porque a função assim o exige. Ser presidente É ser o representante de todos os portugueses e deves ter uma postura exemplar enquanto presidente.

Muito bem, vamos avançar para a segunda parte do nosso programa, o segundo bloco, o bloco Carne ou Peixe. É um estreante nesta Vichy Soares, mas explico-lhe as regras: só pode escolher uma de duas opções. Vai perceber facilmente o que se pretende. Pegue aí a trilha.

Não percebi.

Já vai perceber. A quem ofereceria uma boa garrafa de uísque: a Luís Montenegro ou a José Luís Carneiro?

Luís Montenegro.

E com quem preferia fumar um charuto: Luís Marques Mendes ou António José Seguro?

António José Seguro.

A quem é que emprestava o seu Porsche: a André Ventura ou a Mariana Mortágua?

Mariana...

Mariana Mortágua ou André Ventura?

André Ventura.

E para terminar, está a correr bem. Preferia passar uma tarde a falar sobre história, segundo sei, é um amante de história, com Rui Tavares, que é um historiador, ou a conversar em alemão com Ruy Ruy?

Eu preferia conversar sobre história com Rui Tavares.

Muito bem. Como é hábito na nossa Vichy Soares, o convidado tem a hipótese de servir uma sobremesa, no caso, uma música. Que música é que nos traz e por quê?

Eu faço ao momento que se vive. Todo ser humano é composto de razão e de emoção. E a justa utilização dessas duas características é que nos define. Mas neste momento, face às vicissitudes que o mundo nos apresenta, face aos horrores da guerra, face a todas estas interrogações sobre o futuro, eu tenho tido pessoas que às vezes me mandam mensagens porque estão preocupadas. Algumas pessoas dizem: "Eu não durmo bem, tenho medo que estejamos perto de uma Terceira Guerra Mundial." Eu escolho uma música que espelha muito isso, que é uma música conhecida dos The Cars, que é "Emotion in Motion". Eu acho que a emoção nunca esteve tanto em movimento, quer no nosso espaço português, quer no mundo. E o mundo vive de emoção. E até eu próprio, confesso, neste momento sou muito mais emoção do que razão quando estou a ver este terrorista.

Muito bem, muito obrigado, major-general Isidro Morais Pereira. Foi um gosto tê-lo cá. Fica já combinado que quando tomar efetivamente uma decisão, voltará ao Observador para dar uma longa entrevista. Os nossos leitores e ouvintes já sabem, podem ver esta mesma entrevista no site do Observador e na rádio do Observador. Até à próxima.