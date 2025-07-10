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Olá, bem-vindos à Vici & Suave. O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editor adjunto de política do Observador. Volto a não ter ao meu lado Miguel Viterbo Dias, uma espécie de ser mitológico do Observador, mas tenho três mulheres sérias e conservadoras: a Rita Tavares, a Inês André Figueiredo e a Mariana Lima Cunha. É este trio de portuguesas de bem que me vai ajudar a explicar uma semana que continua inevitavelmente marcada pelo glorioso número de André Ventura. "Protejam as nossas crianças", diziam eles. Afinal, eram só algumas crianças. Teremos tempo para discutir tudo isto e muito mais. Venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. Antes de irmos às sopas propriamente ditas, gostava de saber se alguma de vocês tem um apelido que vos impeça de estar aqui. Tavares, tu tens uma coisa estrangeirada aí pelo meio.

É. Eu ia dizer que se calhar não sou, porque nunca me inscrevi nas portuguesas de bem.

Mas é um estrangeiro ainda assim de bem, é uma coisa mais afrancesada, creio eu.

O Miguel quer muito que tu digas o teu outro apelido, que não é Tavares.

O meu apelido é Glásiu, mas passa, se calhar. Ou seria motivo para ser elencado no Parlamento?

Eu acho que não. Acho que Glásiu passa bem e até tem um toque de algum prestígio. Mas bom, falemos então sobre política. Veste sorte com o critério.

Não sei, dá todo tipo de equívocos quando é dito assim ao telefone ou mesmo presencialmente, tem que se soletrar muitas vezes porque as pessoas não percebem. Portanto, em outras versões, se calhar, não passaria no crivo de André Ventura.

Não passará.

Rita Matias André Ventura, a Rita é uma portuguesa de bem. Mas vamos falar de política. Tenho, Rita, para te servir um caldo de carneiro. José Luís Carneiro apresentou a sua magnífica equipa. Tu acompanhaste esse momento. Com que impressões é que ficaste do novo líder do Partido Socialista?

O novo líder do Partido Socialista tentou ali as tais mil maneiras de fazer bacalhau e ele fez o bacalhau com todos. Pôs toda a gente que podia, todas as tendências, procurou, pelo menos isso, na direção e chegou até Pedro Costa para tentar ali cobrir vários critérios, o da juventude, da parte de estar num canal de televisão com um programa e poder chegar mais às pessoas com a mensagem do Partido Socialista e, por outro lado, ser alguém que vem do pedronunismo, próximo de Duarte Cordeiro, também próximo de Fernando Medina, mais nos últimos tempos.

Estás a esquecer aí alguém de quem ele é próximo.

Pois, e depois é filho de António Costa. Mas eu acho que esse critério, ainda assim, entre todos, é o que pesa menos. José Luís Carneiro já teve a mulher de António Costa também na apresentação da sua candidatura. Se calhar está na intenção do líder socialista, é possível que esteja, mas do ponto de vista político, não sei se isso terá tanta relevância como tudo o resto, até porque José Luís Carneiro nunca teve uma relação difícil com António Costa, antes pelo contrário, quando esteve no governo, foi seu secretário-geral adjunto no Partido Socialista, já com Duarte Cordeiro, Fernando Medina e Pedro Nuno Santos, aí sim, tem que fazer algumas pontes nos próximos tempos em nome da sua própria sobrevivência, que é o que me parece um pouco esta direção. É uma direção a procurar onde caibam todos, para vincular todos com as decisões do Partido Socialista a partir daqui. Mas este também é um órgão de direção, lá está, é o Secretariado Nacional do Partido Socialista, é o núcleo mais restrito de decisão e de aconselhamento do líder socialista, e ao ter várias tendências, pode dar este quadro para o exterior de união, mas ao mesmo tempo ter dentro do saco vários gatos enfurrecidos a dada altura do acontecimento. É possível que isto venha a acontecer, na medida em que a política é sempre muito intensa neste país e o que é hoje não é amanhã. E já vimos Sérgio Sousa Pinto, por exemplo, sair do secretariado de António Costa em 2015 contra a Geringonça. Já vimos vários elementos que estão nesta direção a criticarem José Luís Carneiro noutros momentos.

Noutras vidas e encarnações.

Francisco Assis, Sérgio Sousa Pinto, Ana Catarina Mendes não estiveram com a sua candidatura, por exemplo, em 2023, estiveram com Pedro Nuno Santos. Portanto, há aqui um lado do que passa para fora, que é a tentativa de dar uma ideia de união, e aquilo que pode acontecer internamente a médio prazo, que é um partido que precisa de estar unido, de fato, por dentro, e o que se está a tentar aqui é forjar de alguma maneira uma união, mas são pessoas tão diferentes e com objetivos e ambições tão diferentes que podem, a médio prazo, criar alguns problemas ao líder do PS.

Sob pena de sermos ultrapassados pelas circunstâncias. Um pequeno comentário sobre António Sampaio da Nova. Nós estamos a gravar este programa numa quinta-feira de manhã, ninguém sabe exatamente o que fará António Sampaio da Nova. Qual é a tua aposta, Rita Tavares? Vai ou não cometer uma candidatura presidencial?

Já não faço apostas no contexto político há muito tempo, sob pena de fazer figuras tristes daqui a uma hora. Mas que António Sampaio da Nova sinalizou ou mandou fazer saber que diria alguma coisa esta semana e até agora não sabemos se é para um lado ou se é para o outro, mas sabemos que essa ponderação está em curso e depois de tudo aquilo que soubemos nos últimos tempos, que é Augusto Santos Silva lançou de alguma maneira na semana passada quando se retirou da corrida, e o Partido Socialista tem um ex-líder a concurso, que é António José Seguro, e já há muitos socialistas com algum relevo, Fernando Medina, Duarte Cordeiro, precisamente dois de que estávamos a falar há pouco poderiam ser um problema para José Luís Carneiro, neste assunto, até arrumaram um pouco a questão A questão, outro dia, num comentário que fizeram sobre as presidenciais, de forma genérica, que foi que se António Augusto Santos Silva se retirasse da corrida, o PS não teria outra coisa a fazer senão apoiar António José Seguro. Veremos estas mesmas pessoas o que dirão daqui a uns tempos. Carlos César, no fim de semana passado, no fim da Comissão Nacional, lançou à forma de Carlos César uma nova acha para essa fogueira ao dizer que mesmo que o PS entenda apoiar alguém de forma oficial, cada militante sabe o que faz com o seu voto. Ele próprio a desvincular-se, dificilmente o veríamos a apoiar uma candidatura de António José Seguro, mas como também já vimos tanta coisa na política, também não vamos fazer essa aposta.

O PS condenado a jogar pelo Seguro. Gostaram? Mariana Lima Cunha.

Eu quis reagir e não consegui ter reação.

Tenho uma sopa para te servir. Sopa de cebola. Cebola, sabemos todos, faz chorar. Queria perguntar se te emocionaste quando ouviste André Ventura a ler aquela lista de nomes de crianças, nomes exóticos, aparentemente, na visão de André Ventura.

Miguel, as tuas transições deixam-me sempre sem palavras. Vou tentar fazer uma ligação ao tema de que eu ia falar, de facto, que não eram, suponho que estavas a falar das lágrimas da deputada Isabel Mendes Lopes. Mas de facto acho que houve ali um momento um bocadinho difícil de compreender no Parlamento. Não sei se posso revelar aqui o briefing que recebemos para esta Vixi Space, ou seja, os temas.

Sim, mas isto era só um lançamento.

Vais fazer uma...

Só para não deixar mal.

Não, porque eu ia já direto ao briefing que recebemos.

Mas podemos falar sobre isso, sobre esta nova relação tóxica entre André Ventura e Luís Montenegro. O governo dá tudo o que tem e o que não tem em matéria de imigração e André Ventura, como toda a gente calculava, para André Ventura, aliás, nada é suficiente. Isto é uma relação que está condenada a acabar com alguém muito desgostoso.

As relações tóxicas normalmente são assim e normalmente têm muitos altos e baixos. E nós temos assistido a esses altos e baixos em direto e eu fiquei um bocadinho confusa depois de ter visto António Leitão Amaro a fazer das críticas mais violentas a André Ventura, muito recentemente no Parlamento. Foi quando disse que o Chega era, no fundo, uma bola de sabão, que fazia zero e que tinha feito zero pela imigração. O governo ora adota um bocadinho esta postura muito violenta com o Chega, em que basicamente se assume como o único partido capaz de dar resposta a estas questões, como depois estamos nesta situação um bocadinho esquisita, em que parece que o governo tem um bocadinho de vergonha do seu, vou dizer companheiro. Estamos ainda dentro do âmbito das relações tóxicas.

Os nossos ouvintes já nos conhecem e sabem que nós somos...

Pronto, e Luís Montenegro parece ter um bocadinho de vergonha de aparecer ao lado do amante, ou seja, André Ventura vai a São Bento.

Cuidado até onde levas a metáfora.

Acabei de ter carta branca para a minha liberdade de expressão há segundos. Muito bem. Mas tivemos André Ventura a ir a São Bento, por exemplo, reuniste com Luís Montenegro, mas sem fotografia, sem Luís Montenegro o ir receber e sem a declaração de Luís Montenegro, o que temos são as declarações de André Ventura sobre um entendimento de princípio à direita sobre estes temas, que não foram desmentidas pelo PSD. Temos sempre de nos agarrar às garantias que André Ventura nos dá sobre as conversas que tem ou não com o PSD, porque o PSD dificilmente as assume de uma maneira um bocadinho mais frontal. E portanto, Ventura vai conseguindo aprovar o que quer, até porque há coisas, vejamos o exemplo que tem sido os mais fortes que têm dado, que é o da suspensão total do reagrupamento familiar. Era muito provável que André Ventura soubesse que não ia conseguir fazer isto passar. Até porque no dia da votação inicial destas propostas, meteu para lá logo uma recomendação ao governo para fazer isto, que foi chumbada por todos os partidos, menos pelo Chega. Ou seja, era evidente que não ia ter apoio de lado nenhum. E aliás, António Leitão Amaro até lembrou que nos países que têm essa medida que Ventura usou como exemplo, acontece só para requerentes de asilo, portanto, não é propriamente um problema que costumem colocar em Portugal e não tem sido essa a discussão. E portanto, André Ventura começa por fazer uma exigência que parece muito e que é muito radical e entretanto vai conseguindo aumentar o espaço até à fronteira da sua linha vermelha e consegue que o PSD aos poucos vá indo atrás, abrindo mais uma porta e mais uma porta. Mesmo que as medidas mais radicais que ele comece a pronunciar não sejam atingidas, ele entretanto já atinge o seu objetivo, que é ir dando passos nessas políticas. E portanto, atenção, eu sei que uma coisa é tentar dar resposta a estes temas que são complicados. Portanto, graças a Deus não me pagam para isso, só me pagam para estar aqui a comentar. Eu não saberia dizer como é que se lida com a preocupação das pessoas sobre as questões da imigração sem exagerar para um lado ou para o outro, mas acho que há princípios que são um bocadinho mais fáceis de definir. E portanto, voltando ao princípio, quando tu falavas da questão de nomear crianças no Parlamento, o que nós vimos foi o PSD a não culpar André Ventura, a culpar a esquerda por estar a empurrar o assunto. E aí sim, eu acho que há ali alguns princípios. Tem de haver algum terreno comum, tem de haver alguma linha vermelha. Eu diria que nomes de crianças são um bom ponto de partida, pena que isso não tenha acontecido no Parlamento, acho eu.

André Ventura parará onde? Ou seja, estamos perante um André Ventura que procurará a linha da normalização ou como Parece ser o caso. André Ventura está empenhado em radicalizar-se ainda mais.

Eu acho que partindo da ideia desta relação tóxica, em que um quer mais do que o outro. Vai, Inês, eu estava ansiosa pelas tuas metáforas para não ficar aqui sozinha.

Reparem que eu fiz uma pergunta há instantes.

Eu volto a dizer, o briefing foi teu, Miguel.

Porque eu estou com algum receio do que pode vir aí.

Não há nada para recear. Em que claramente Ventura quer se mostrar mais do que Luís Montenegro, de que está nesta relação e que está empenhado nesta relação. No fundo, gosta que se saiba que a relação existe e o próprio tem dito que fez questão de dizer publicamente, por exemplo, que há São Bento e que havia aquela reunião para não haver as dúvidas de que isso era uma mentira.

Atenção, também é completamente legítimo. As reuniões entre líderes partidários têm de ser feitas ou devem ser feitas com total transparência.

Claro, mas depois André Ventura fala ao seu estilo.

Luís Montenegro é que não gosta muito de transparência.

Exatamente.

Eu disse transparência, não transparências, atenção.

André Ventura fá-lo ao seu estilo, sai de uma reunião desse género e fala aos jornalistas, algo que Luís Montenegro não tem por hábito fazer. E aliás, deixou o presidente do Chega a falar sozinho no fim dessa reunião e no fundo a dizer o que queria. Mas André Ventura tem de pressionar, indo à questão do radicalismo, tem de pressionar com bandeiras mais radicais, porque deixa de se perceber que há uma diferença entre as propostas do governo e as propostas do Chega, se não o fizer. Mas a fronteira da linha vermelha, até de que a Mariana falava, já avançou muito. Portanto, André Ventura já conseguiu grande parte do caderno de encargos para a imigração que trazia para estas eleições. Claro que só tem motivos para festejar. E André Ventura tem dito muitas vezes que está disponível para aprovar muitas medidas do governo nestes termos e noutros. Por exemplo, chegaram a acordo na questão do IRS. Mas não pode deixar de fazer esse papel de líder da oposição. Na quarta-feira, na entrevista à TVI CNN, André Ventura deixava muito claro que os próprios portugueses não querem que o Chega seja uma muleta do governo, que, e vou citá-lo: "Uma coisa são entendimentos pontuais que resolvem os problemas das pessoas", e de facto, este tem sido sempre o foco de André Ventura, tentar mostrar que é o Chega que consegue resolver os problemas. Outro é as pessoas sentirem que quando o momento chegar, quando este governo chegar ao fim, Luís Montenegro deixar de ser primeiro-ministro, que há uma alternativa. E no fundo, o que André Ventura tentou explicar é que mostrar que essa alternativa existe não pode ser condicente com o fato de estar a suportar um governo a tempo inteiro. Portanto, esta atitude que se tem visto na questão da imigração, parece-me que vai acontecer em todo lado. É um nós damos isto, mas não damos isto. E consegue fazer aqui um equilíbrio. A questão das crianças acaba por ser uma forma de André Ventura, Rita Matias, provavelmente as figuras mais conhecidas do partido, mostrarem a toda a gente que sim, nós estamos neste debate, sim, nós aprovamos medidas ao governo, mas vejam, nós não perdemos o nosso selo de radicais, porque isso trouxe-nos até aqui. Portanto, obviamente que não vão abandonar isso. Vamos ver. André Ventura tem falado muito do governo-sombra, vamos perceber também aí que tipo de pessoas é que vão aceitar estar neste governo e se é por aí que André Ventura pode mostrar-se um bocadinho mais moderado e não tão radical.

Muito bem, a primeira parte da Vixi Suave fica por aqui. Voltamos dentro de momentos com uma entrevista a alguém que deu muito que falar esta semana. Até já.