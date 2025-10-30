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Olá, bem-vindos à Vichi Soares. O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editor adjunto de política do Observador. Tenho ao meu lado o maior defensor do regime parlamentarista, o Miguel Viterbo Dias, e as não tão entusiastas, mas igualmente bem informadas, a Mariana Lima Cunha e a Inês André Figueiredo. É este trio de acutilantes analistas que me vai ajudar a explicar uma semana intensa na vida política portuguesa. No Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua meteu os papéis para a reforma. No Parlamento, José Luís Carneiro absteve-se violentamente no Orçamento de Estado. Na rua e nos estúdios de televisão, André Ventura declarou o seu fascínio pela velha senhora. E no meio disso tudo, Luís Montenegro dura, dura e dura.

Era preciso três Salazares para pôr isto na ordem. Quero juntar a três Salazares, três Pedro Sanches, é uma opção sua, mas não é minha. E era isso que era importante dizer, com toda a franqueza, senhor primeiro-ministro. Por cada três Salazares, três Mário Soares se levantarão para combater o fascismo. Sei uma coisa, senhor deputado Eurico Brilhante Dias, e digo com toda a humildade: bastará um André Ventura para vos limpar desta Casa para sempre. Memória tenho, saudade não tenho do Portugal de há mais de 51 anos.

Para discutir tudo isto e muito mais, venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. Para vos servir a primeira sopa, um caldo lacrimal, uma expressão utilizada na música de Samuel Úria, "Lenço Enxuto". Samuel Úria, autor da banda sonora de um podcast que está a ter bastante sucesso, a eleição mais louca de sempre.

Podes nos dizer antes, Miguel, e nós fazemos essa parte por ti.

Vocês já ouviram. Mas isto para falar do Bloco de Esquerda. Mariana Mortágua decidiu abandonar a liderança do Bloco, deixando muitos militantes tristonhos com a decisão. Mariana Lima Cunha, o que te apraz dizer sobre esta decisão da coordenadora do Bloco de Esquerda e o que isso significa para o futuro de um partido que está, neste momento, reduzido a um único deputado?

Olha, eu acho que-

E pronto, terminamos, porque é o tempo que merece um partido que tem um único deputado a soberanar naturalmente. Mariana Lima Cunha.

Vou tentar recompor-me. Chame Mariana e vou tentar recompor-me neste tema. O que eu ia dizer, Miguel, se me permitires falar, era que acho que Mariana Mortágua deu um bom primeiro passo, e não estou a falar da demissão, também poderá ser avaliado como bom primeiro passo, mas quando fez o discurso de saída, quando anunciou a sua saída. Aliás, até me estou a referir primeiro à carta que mandou aos militantes. Fez uma coisa que nem sempre se vê nos partidos e que se faz muitas piadas sobre a esquerda, diz-se que ganha sempre, era um hábito do PCP e às vezes também do Bloco de Esquerda. E pelo menos vimos Mariana Mortágua fazendo alguma extensão a um mea-culpa, que até agora não tinha aparecido, sobre os resultados fraquíssimos do Bloco de Esquerda nas últimas eleições e nos últimos ciclos eleitorais.

Um mea-culpa embrulhado na ideia de que o mundo virou à direita e que o país também, e isso justificava o mau resultado do Bloco, ignorando que o LIVRE cresceu.

Acho que há uma parte disso que é verdade, ou seja, há, de facto, evidentemente, uma viragem à direita generalizada e há obviamente partidos que estão a ter muitas dificuldades em lidar com isso, em perceber qual é que é o lugar de partidos de protesto que ocupam na atual retórica política, na maneira de fazer política, num ciclo pós-governação socialista, tudo isso. Isso é tudo verdade, mas depois há também uma parte que é evidente responsabilidade do Bloco de Esquerda, em particular, e como tu dizias, há uma parte que não contagiou o LIVRE e, portanto, claramente há um problema que vem também do Bloco de Esquerda. Há aí um primeiro passo de reconhecimento da direção de Mariana Mortágua que, de facto, não foi capaz de fazer frente a este ciclo, de fazer frente à tal direita mais radical que lamenta que exista, mas que existe, e porque não conseguiu enfrentar de forma eficaz junto do seu eleitorado. Acho que há aqui uma série de fatores que terão contribuído para isso. Nós agora ouvimos, por exemplo, dizer que José Manuel Pureza será uma das hipóteses mais fortes, aliás, é o único nome que ouvimos falar até agora para a sucessão de Mariana Mortágua. A mim, pessoalmente, não me parece que seja muito boa política esta coisa de continuar a haver, sobretudo nos partidos à esquerda, eu não estou a dizer que é uma sucessão dinástica, mas é muito costume, assim que sai uma pessoa, aliás, também já aconteceu na IL, por exemplo, depois de João Cotrim Figueiredo, mas em vez de se dar espaço ao partido para que apareçam alternativas orgânicas e naturais e pessoas com vontade de liderar, que se faça o processo de cima para baixo.

Mas aí também há responsabilidade de Mariana Mortágua, que anunciou a saída há um mês da convenção do Bloco. Quando o seu critério eram os resultados eleitorais das legislativas, por exemplo, poderia ter decidido isso antes.

Sim, acho que não terá sido o único, mas quando a própria Mariana Mortágua admite que há uma centralização excessiva do partido, e já agora, aí está a dar razão a uma crítica que os críticos do partido fazem há imenso tempo. Fernando Rosas, por exemplo, no Público, também fala numa centralização e numa desvalorização, por exemplo, da comissão política do partido, os críticos há muito tempo diziam que havia ali um columo, um núcleo muito fechado no secretariado do partido que não permitia que houvesse uma democracia mais palpável e uma discussão mais saudável no Bloco de Esquerda. E portanto, também me parece que há ali reconhecimento de problemas sérios no interior e no funcionamento do Bloco de Esquerda e provavelmente o Bloco de Esquerda tem de ser mais aberto Não só à militância, mas à sociedade também, para perceber o que tem de fazer para convencer os eleitores e o que o LIVRE, por exemplo, está a fazer. E depois eu falava do exemplo de José Manuel Pureza, porque de facto aí também há o reconhecimento de que há coisas que o Bloco queria fazer, que bem ou mal não vai conseguir fazer. Ou seja, neste ciclo, eu acho que o que era natural num partido com as bandeiras do Bloco, com a importância que o Bloco dá à representatividade, era natural que fosse uma mulher jovem, com as características de Mariana Mortágua, que fosse uma mulher incisiva, ter a liderança do Bloco. Eu até aí percebo, mas se José Manuel Pureza for a próxima opção do Bloco, percebe-se que o Bloco está a admitir que afinal-

Tem que experimentar o contrário.

Exatamente, que tem de, se calhar, ceder um bocadinho nalgumas coisas e neste caso, ceder a uma pessoa que tem uma imagem muito mais moderada, muito mais consensual, que entra bem até noutros partidos, é uma figura simpática noutros partidos, e não nos anticorpos e imagem de maior radicalismo de Mariana Mortágua.

Muito bem, nós teremos tempo de falar mais sobre o Bloco de Esquerda. No final do mês será a convenção do Bloco e teremos tempo de perceber com mais exatidão as movimentações que existem no partido. Agora sirvo-vos uma sopa a ferver, Inês André Figueiredo. André Ventura deixou o país virado do avesso com três cartazes muito polémicos.

Três cartazes à Mariana Mortágua. Se o critério for o mesmo, agora falo 60 minutos.

Não tanto, porque não podemos, temos compromissos publicitários que temos de respeitar.

Além da publicidade que fizemos no início ao podcast do Miguel.

Que estratégia é que André Ventura está a seguir e por que fazê-lo agora, nestes termos, pelo menos?

Só para centrar quem não ouviu aquilo que André Ventura disse nos últimos dias, para já a necessidade de dizer que é preciso três Chalazars para pôr o país na ordem, palavras de André Ventura, mas depois os cartazes polémicos, o mais popular de todos eles, que diz que isto não é o Bangladesh, mas há outros, como por exemplo, um que diz que os imigrantes não podem viver de subsídios, já agora, cola bastante bem com aquela que foi considerada a maior vitória do Chega na lei da nacionalidade, porque conseguiu incluir a tal prova de meios de subsistência. Mas este discurso tem obviamente um objetivo, ou pelo menos se aparenta. André Ventura entrou na corrida a Belém depois de ter andado a dizer por todo lado que queria ser primeiro-ministro e que até era um mau sinal para a democracia ter de ser ele o candidato. Portanto, tem de fazer esquecer tudo isso e polarizar o discurso. E o grande objetivo é distanciar-se daquele a que tem chamado os candidatos do sistema e centrar a corrida presidencial nele próprio, o que tem funcionado, porque pelo menos nesta última semana, toda a gente, pelo menos os principais adversários, reagiram à questão dos três Chalazars, reagiram aos cartazes do Isto Não é o Bangladesh. E André Ventura tem no meio disto tudo um gigante desafio, que é mostrar que é diferente de Henrique Gouveia e Melo, principalmente mostrar que o almirante não é afinal um bom candidato presidencial para o eleitorado do Chega, porque, na verdade, foi o líder do Chega que disse publicamente que via com bons olhos Gouveia e Melo. O que se sente no Chega relativamente a Gouveia e Melo é que pode estar a facilitar a vida a André Ventura por estar empenhado principalmente em aproveitar o espaço que existe entre o centro-esquerda e o centro-direita para conquistar eleitorado, mas principalmente por algumas afirmações dos últimos tempos, tanto por ter dito que Mário Soares era uma referência, o que caiu muito mal dentro do partido de André Ventura, como quando afirmou que os genes dos portugueses não eram especiais. Tudo isto está a ser usado por André Ventura.

Que é aparentemente um facto.

Eu estava a rir porque são duas afirmações tão excepcionais.

Mário Soares era uma referência, enfim, é subjetivo, mas que os genes portugueses não são excepcionais...

E eu concordo que é subjetivo, mas até há uns tempos também não seria uma frase que levantaria grande polémica em Portugal. Mas para contextualizar-

Facilitou foi a vida a André Ventura também.

A questão é essa, mas para contextualizar o que o almirante disse foi que se passado 10 anos os imigrantes não eram iguais aos portugueses. Mas pronto, só para terminar. O que André Ventura tem feito é usar essas declarações do almirante para recentrar ou para tentar recentrar o eleitorado do Chega e para tentar mostrar a quem vota no Chega que não é possível rever-se neste Gouveia e Melo que se tem dado a conhecer nos últimos tempos.

Miguel Vitor Dias, para terminar, um guisado de carneiro, mas aqui com um desafio. No meio de tudo isto, Luís Montenegro aprova a lei da nacionalidade com o Chega, consegue fazer aprovar um orçamento de Estado com a abstenção do Partido Socialista. Isto é Luís Montenegro colocar-se no centro do regime e a fazer da oposição uma sopa?

Muito bem, é saia à figura. É Luís Montenegro a comprometer-se.

Para quem não te está a ver agora, Miguel Raposo recostou-se com ar de vitória no fim da pergunta. E fechou o computador.

Eu pensei com o tempo que me ia sobrar, que ia falar dos Juntos pelo Povo, que era também o partido dele. Isto é Luís Montenegro a confirmar-se como o grande planador do sistema democrático português, como ele prometeu uma vez na famosa sala da lareira. Sim, o orçamento é capaz de ser o orçamento, do ponto de vista de discussão política, mais careta dos últimos anos, não há propriamente muito a dizer. O que acaba por ser bom, porque nós passámos aqui longas temporadas de Vichi e Suases a falar sobre como é que o orçamento podia influenciar o resto do ano político. Desta vez, aquilo é um mero balancete, tem o deve e o haver, tem João Pina Miranda Sarmento a dizer o que é que dá para fazer e não dá.

Mas foram 12 horas a discutir nada, então.

Sim, esse modelo tem que se rever.

Fica aqui a nota.

Eu tenho sugerido a todos os titulares políticos.

Citando Miguel Dias, é um modelo esgotado.

Eu sou geridista a todos os titulares políticos. Faço o que posso dentro das minhas limitações. Se quiserem mais, deem-me mais votos. E a lei da nacionalidade acabou até por assumir no próprio debate orçamental uma preponderância maior, ou no dia do debate orçamental, melhor dizendo, porque marcou a agenda. Luís Montenegro não quis deixar André Ventura cantar vitória, porque o líder do Chega vai sempre também utilizando aquela estratégia de falar várias vezes durante o dia sobre o mesmo assunto. E Luís Montenegro quis colher logo os louros a favor do governo, marcando também nesse dia uma declaração ao país. E a verdade é que acaba por ter aqui uma vitória e meia, não só porque conseguiu aprovar a lei, essa é a vitória, mas a meia, porque realmente o PS não ficou afastado assim tanto daquilo que o governo queria. E, portanto, a discordância que existiu ao fim e ao cabo, e há uma conferência de imprensa de Eurico Brilhante Dias com Pedro Delgado Alves no fim do processo, que mostra que a discordância que existiu ao fim e ao cabo eram de alguns detalhes que se calhar com mais tempo, houve muita pressa para aprovar isto, porque lá está entrando aqui naquela questão, agora os trabalhos do Parlamento interrompem-se só pra questão do orçamento, e portanto houve muita pressa pra aprovar isto antes dessa interrupção, mas se calhar se aquilo tivesse sido feito de forma mais tranquila e com conversas mais calmas entre PS e PSD, tinha sido possível um consenso mais alargado com o PS e não tanto essa cedência ao partido Chega, sendo que para o PSD acaba por conseguir aprovar mais ou menos grosso modo aquilo que pretendia ao início.

Muito bem, a propósito, na segunda parte da Vichi e Suase teremos conosco Rui Armindo Freitas, secretário de Estado adjunto da presidência e com a pasta da imigração. Portanto, fique conosco. Até já.