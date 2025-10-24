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Olá, bem-vindos à Vixi Suave. As autárquicas já se acabaram, o orçamento vai começar e para Belém não faltam candidatos para apoiar. Seguro já tem o apoio do PS, Mendes já se sabia do PSD, João Cotrim Figueiredo está iEle e Ventura é ele próprio o Chega. Já o almirante continua a achar que os partidos não são um porto seguro. Quantas pedras trago eu no sapato?

Proponho o apoio ao António José Seguro.

Quatro meses quando avancei sozinho, tinha uma sala completamente cheia.

A dar-te um beijo.

O apoio do Partido Socialista não é envergonhado.

Em nada poderá colocar em causa a liberdade dos dirigentes, dos militantes.

Tenhamos noção de que se há vergonha, é uma vergonha que se expressa de uma forma muito efusiva no apoio.

A dar-te um beijo. A semana ficou ainda marcada pela morte de Francisco Pinto Balsemão, que lamentamos e deixamos aqui os mais sentidos sentimentos à família, e que um dia disse: "A comunicação social é que tem de se tratar a si própria para deixar o mundo melhor. Não fiquem sentados à mesa." Nós aqui inconformados, gostamos de estar todos no terreno e não muito presos à cadeira, mas com o devido respeito por essa figura maior do jornalismo e da política, vamos ficar aqui 50 minutos sentados à mesa da Vixi Suave. Eu sou o Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador e tenho comigo o coordenador de política da Rádio Observador, Miguel Vitor Bediz e também os jornalistas da seção de política, Miguel Pereira Santos e Rita Tavares. Vai começar a Vixi Suave. Bem-vindos à Vixi Suave. Vamos começar com uma sopa do presidente. Não é uma sopa inventada.

É a sopa que servem em Belém.

Não, houve uma sopa que o chef Paul Bocuse uma vez criou, uma sopa de trufas para o presidente francês.

Sopa de président.

É, o président. O presidente na altura era o Valéry Giscard d'Estaing, portanto, a sopa também é conhecida como sopa VGE por causa disso. E é uma sopa de trufas que tem ingredientes como trufas frescas, caldo de frango, peito de frango, aipo, cenoura.

Os nossos presidenciais também estão cheios de ingredientes.

Cogumelos, vermute branco, foie gras, massa folhada, gema de ovo e sal.

Muito bem.

Portanto, não é uma sopa inventada. Quem é que quer arrancar com esta sopa? Rita, anda lá. Pode ser sopa de président.

Então, é a sopa de président. No caso, aquilo que eu quero falar é do apoio oficial do Partido Socialista decidido esta semana na Comissão Nacional.

Pshh! Não fales disso que eles não querem.

Sim, parece que foi um bocado assim, de mansinho e tal. Quando já não havia alternativa, era preciso fazer alguma coisa. Pedro Nuno Santos já tinha dito que desta vez o PS tinha de entregar alguém. José Luís Carneiro acolheu como bom esse argumento e convocou a Comissão Nacional pra propor o apoio a António José Seguro. Saiu de lá a dizer que era unânime, há duas abstenções, é uma unanimidade um bocadinho esquisita, mas também dentro da Comissão Nacional havia um apoiante de Gouveia e Melo já anunciado, que é António Correia de Campos, portanto, nunca poderia ser unânime. Mas pronto, o PS quer dar essa ideia de que não houve aqui problemas, que passou isto rapidamente, mas é um sapo que muitos socialistas vão ter de engolir e que nós já começamos a ouvir alguns a fazê-lo publicamente. Ainda na semana passada, aqui mesmo na Vixi Suave, assistimos a esse deglutir do sapo por parte de Duarte Cordeiro.

Que já esteve na apresentação do livro de António José Seguro.

Esta semana já deu esse passo também da oficialização. Veremos se faz mais alguma coisa. Se calhar vai fazer mais do que fez com a candidatura de Alexandre Leitão, por exemplo, à Câmara de Lisboa. Pelo menos por agora, acho que já apareceu mais vezes do que na candidatura de Alexandre Leitão. Mas porque António José Seguro é de fato uma figura que, apesar de ter sido líder do Partido Socialista, não é propriamente uma figura unânime dentro do partido. Houve várias quezílias na altura em que foi líder, nomeadamente com uma determinada ala do Partido Socialista, a ala até de Pedro Nuno Santos, que era a dos jovens turcos, que fizeram a vida negra a António José Seguro no Parlamento. Pelos vistos, para alguns desses jovens turcos, essa é uma página virada, é uma página do passado, e agora o PS diz-se pronto para apoiar António José Seguro, mas com uma frase de Carlos César, que é no mínimo curiosa: "Fica esgotada a participação do Partido Socialista a partir daqui", ou seja, a partir da oficialização do apoio, parece que Carlos César, o que está a dizer é que o PS já mais nada fará. O próprio Carlos César também tem o sapo ainda a descer, porque Carlos César foi também uma das figuras que impulsionou muito o avanço de António Costa pra liderança do Partido Socialista quando António José Seguro era o líder. Mas à parte de todos estes sapos que vão ser engolidos pelo Partido Socialista, lá ficou um candidato, que é António José Seguro, que é o candidato que resta e que vai ficar mais ou menos enquadrado como o candidato possível depois de todas as tentativas que houve e públicas, como por exemplo, de Augusto Santos Silva, para que existissem alternativas da área socialista. Era assim que diziam, que na área socialista houvesse outros candidatos para além de António José Seguro, e isso não aconteceu, portanto acabou por ser direcionado todo o apoio e todo o amor socialista para o seu antigo líder.

Com tanto sapo, até o Chega vai gostar do António José Seguro.

Para André Ventura, Govêa Mello é mais socialista do que António José Seguro neste momento.

Também foi muito engraçada essa reação do Augusto Santos Silva. Miguel, agora tu, Miguel Pereira Santos.

Sim, eu ia mencionar um candidato que por algum motivo tu não quiseste mencionar na introdução, que é o Jorge Pinto do LIVRE, que tem este fato curioso: ele é deputado do LIVRE, membro da direção do LIVRE, mas avança em nome próprio e ainda há esta ínfima chance de ele não ser escolhido como o candidato do partido. Porque desde há vários meses para cá que o LIVRE e Rui Tavares, nomeadamente, sido os grandes apologistas de uma solução à esquerda para estas presidenciais, uma solução que fosse melhor que os partidos. E eu acho que este processo terminar com o avanço de Jorge Pinto, com uma candidatura que será do LIVRE, é um bocado uma demonstração dessa falta de força de Rui Tavares para unir a esquerda toda à volta dessa alternativa.

Na verdade, ainda parece não estar tudo decidido relativamente a isso. Ou seja, a ideia que dá é que o LIVRE tem esse candidato e há uma espécie de uma panelinha para ser ele o candidato, mas ainda não assumiram que o processo está devidamente finalizado, certo?

Sim, isto porque vai haver uma reunião agora nesta próxima semana para chegar ao método para que o LIVRE possa escolher o seu candidato presidencial. Um desses métodos, que foi prometido pelo próprio Jorge Pinto até há uns meses, é que irão ser feitas primárias no LIVRE para escolher esse candidato, à semelhança do que aconteceu nas duas últimas eleições presidenciais.

Não deixaria de ter graça Jorge Pinto ser candidato nas primárias e perder pra António José Seguro, por exemplo.

É verdade.

A menos que haja um golpe de secretaria e que não sejam colocados todos os nomes. Também pode haver essa possibilidade, certo, Miguel?

Sim, essa metodologia que vai ser escolhida na próxima reunião também vai definir quais é que são os nomes que vão ser acrescentados aí. Na altura, o Jorge Pinto até falou de incluir o nome de António Filipe. Portanto, vamos ver se realmente existe a inclusão desses nomes à esquerda ou não, se agora havendo um deputado que avança sozinho, que será essa a única opção. Não seria também muito normal ter umas primárias em que só há uma opção como candidato presidencial. Veremos se isso acontece, mas acho que ainda mais do que o LIVRE ter prometido umas primárias internas e ter acabado agora por recorrer esta opção Jorge Pinto, acho que é mais engraçado olhar pra trás e ver as declarações de Rui Tavares no último congresso do LIVRE, que disse que realmente ainda era possível, isto há um mês, que ainda era possível fazer umas primárias com toda a esquerda, quando António José Seguro já tinha avançado, António Filipe também, portanto, que seria possível juntar tudo. Acho que isto aqui é um bocado uma demonstração dessa falta de força pra agregar os polos à esquerda.

Um candidato inédito, que nunca ninguém viu. Ou conhecido por pouca gente.

Bom, isso também tem os seus méritos, não é?

Claro que tem.

Por exemplo, esta estratégia já deu ao mundo Tiago Maia Gonçalves. Como ter um candidato desconhecido.

Contribuiu pra nossa democracia.

E já desapareceu. Interessante que foi um contributo rápido.

Depois, entretanto, foi um inconseguimento.

Já vai também à vixe sua fase, Tiago Maia Gonçalves. Mas pronto, se calhar Francisco Paupério não estava disponível. Há aquela frase ainda um cadinho à Rita do: "O Seguro morreu de velho", que é utilizado normalmente esse provérbio pra dizer que quem cuida muito dura mais tempo. E de fato, ele teve uma vitalidade, António José Seguro, no panorama político, que soube se aguentar como exilado das Caldas durante não sei quantos anos, pra agora aparecer como se calhar um potencial candidato a ir à segunda volta, e indo à segunda volta, qualquer um tem hipóteses de vencer. Tu estavas pra dizer alguma coisa sobre isto, Miguel?

Só acrescentar que não deixa de ter graça a audácia do António José Seguro, depois de ter recebido o apoio do PS, ter dado uma entrevista, já não me recordo em que canal de televisão, em que se afirmou claramente como um candidato ali a piscar o olhar ao centro-direita.

Chega a dizer que o apoio do PS é mais um.

Sim, desvaloriza completamente.

Mas depois às tantas diz: "É mais um, eu tenho muitos apoios."

É uma resposta na mesma moeda e depois com posições-

Amor com amor se paga.

É, e depois com posições que podem agradar ali a um centro-direita da área do PSD, afastar-se completamente da esquerda. E não deixa de ser curioso aquele tipo de postura e de estratégia poucos dias depois do apoio do PS. Agora, à direita, há curiosidade pra ver como é que Luís Marques Mendes vai dar aqui O impulso à segunda etapa desta candidatura. Houve aquela primeira fase até às autárquicas. No dia a seguir às eleições autárquicas, Marques Mendes anunciou o nome de Rui Moreira, vai ser apresentado publicamente pra semana. Vamos ter aqui mais um despique Rui Moreira, Rui Rio, encapotado entre mandatários de candidaturas. Mas não deixa de ser curioso como é que agora Marques Mendes vai conseguir dar algum élan a esta segunda fase, numa altura em que já tem o João Cotrim Figueiredo no terreno a buscar o olho de todas as pessoas à direita, a dizer que ninguém quer votar no Marques Mendes e todos o querem apoiar, mesmo que não digam em público. E esta estratégia que tem sido falada, que é a de ligar a todos os autarcas que ganharam pra começar a pôr a máquina a mexer. Veremos se isso dá ou não esse élan necessário para afirmar Marques Mendes como o candidato com maior potencial de ir à segunda volta ou se vai acabar por se deixar ultrapassar por António José Seguro e eventualmente por uma dinâmica maior de João Cotrim Figueiredo.

Ó Miguel, deixa-me só dizer sobre isso duas coisas. Uma delas é que, de facto, esta onda laranja, não sendo esmagadora, porque o PSD não tem um governo majoritário, efetivamente já são muitas eleições seguidas que o PSD saiu por cima e as autárquicas trazem isso também, e isso tende a favorecer Luís Marques Mendes. A ideia de que havia quase uma sangria de grandes nomes do PSD a ir pro Almirante e a ir pra António José Seguro também não é bem assim. É verdade, está lá Rui Rio, é verdade, está lá Carlos Carreiras, é verdade que está lá Isaltino Morais, que não sendo do PSD, isto no caso do Almirante. Mas também não há assim tanta gente. E neste caso em específico, sendo o PSD poder, tem sempre alguma força, até logística, até esse sentimento. Portanto, ter o partido do lado dele não é propriamente mau, é ele ficar com a marca da AD. E ele está num percurso exatamente inverso ao do António José Seguro. O António José Seguro parece não querer ser muito associado ao Partido Socialista, porque não aceitar um apoio, isso é tipo PPM, apoio ao almirante, ele não quer saber, como é óbvio. Pra já, ter um apoio monárquico pra presidente da República também não deve ser a melhor coisa do mundo.

Aí entra aquela coisa dos portugueses não quererem os ovos todos no mesmo cesto.

Sim.

Pra um partido que ganha as eleições todas.

É que às vezes fala-se de Marques: "Marques Mendes não tem, não vai lá, não chega lá", mas as sondagens dão ele de forma consistente em segundo lugar ou empatado com o primeiro, ou quando muito em terceiro, empatado com os dois da frente. Embora algumas deem uma distância maior pra Gouveia e Melo, ele parece ser o candidato que tem melhores hipóteses. E estar sempre nessa desvalorização permanente de Marques Mendes. Eu vou só dar um exemplo. Quando era testado com Passos Coelho, ele tinha mais que Passos Coelho. Parece que agora era aqui o salvador da direita toda e ganhava presidenciais que quisesse. Não, nem pras sondagens. E mais até do que outras figuras bastante mais carismáticas, como por exemplo Pedro Santana Lopes. Sempre teve mais do que essa gente toda. Pode-se dizer e continuar a desvalorizar Luís Marques Mendes, mas o que é certo é que ele está lá e vai se aguentando em segundo lugar. Agora, com esta força toda de António José Seguro, vai ter que se aguentar se quiser ser o segundo a passar. E vamos ver que estragos é que não faz André Ventura.

Se quiser ser o candidato do centro-direita, vai ter que se aguentar.

Eu também não tenho a certeza se o aparecimento do Cotrim Figueiredo não é pior pra António José Seguro ou pra Marques Mendes, na medida em que muitos sociais-democratas que poderiam estar ali à procura de uma alternativa pra não votarem em Marques Mendes e votariam em António José Seguro e de repente aparece-lhes ali uma saída à direita e que se calhar até os chafa terem que votar num candidato que, seja como for, vem do Partido Socialista.

Claro. E agora ia avançar, Rita, pra uma sopa da cantina da AR. O Miguel é quem come mais vezes essa sopa.

Por acaso é dos sítios que eu menos conheço naquela casa.

Mas a Rita se calhar comeu há mais tempo essa sopa.

Por acaso não frequentava muito.

Não sei o que isso sugere, se é pro orçamento ou se queres ir pro outro lado.

Eu vou pro orçamento, porque esta semana houve jornadas parlamentares do PS que foram sobre coesão territorial e houve dois painéis sobre esse assunto, mas na intervenção final, José Luís Carneiro tinha era mesmo propostas de alteração pra apresentar, mas são propostas de alteração algo estranhas, na medida em que não são bem medidas, são medidas que podem vir a acontecer ou não. Elas vão ser propostas de alteração, mas só serão medidas se houver capacidade financeira. E José Luís Carneiro garante que há, porque há um gato escondido, segundo a expressão dele, no saldo da Segurança Social, do orçamento da Segurança Social. Fala em mil milhões, diz que até 400 milhões podem ser usados para tornar permanente o aumento de pensões que o governo quer fazer de uma vez ou numa única vez. E, portanto, o PS faz então depender de haver um saldo extra no orçamento da Segurança Social, uma medida que é uma medida importante, que tem um impacto importante, o mesmo para a redução do IVA sobre os bens alimentares, que também fica dependente da receita fiscal arrecadada com o ISP. Se for superior aos 4,6 que são previstos pelo governo, então aí pode haver a redução do IVA. E o PS avança com duas propostas que, na verdade, não pode garantir que venham a ser medidas. Eu nem sei muito bem como é que isto funciona, porque tenho alguma curiosidade pra ver as propostas e como é que elas vão ser depois votadas, porque imaginemos que são aprovadas e depois não há o saldo que José Luís Carneiro estima que exista, tanto no orçamento da Segurança Social, como de repente a receita do ISP não é acima dos 4,6 que está a ser previsto pelo governo. Então depois há medidas que não são aplicadas, ficam à condição. É um bocadinho esquisito. Nunca tinha visto.

É uma espécie de norma-travão anexada às próprias propostas. Miguel, um minuto pra tua sopa da cantina da AR. Nunca lá foste, não, à cantina?

Não, por acaso também nunca.

Temos que tratar isso.

Acho que também podíamos aqui falar da questão da nacionalidade e penso que parece haver aqui um bocadinho a sombra daquilo que foi o envio pro TC da Lei dos Estrangeiros nas negociações que estão a acontecer. Sente-se um bocado essa necessidade agora entre o Chega e o PSD de acautelar um bocado aquilo que pode ser um atraso desse processo. Tivemos a aprovação da proibição às burcas, ao cobrir o rosto no espaço público, e que isso aí foi uma vitória do Chega, mas agora, por outro lado, na Lei da Nacionalidade, parece que o Chega até já recuou um bocado nesse aspecto, indo contra aquela ideia de que os criminosos, as pessoas que sejam condenadas de crime, que tivessem a nacionalidade há menos de 10 anos, perdessem logo a nacionalidade automaticamente. Parece que o Chega já se juntou mais próximo da posição do PSD para que a medida possa ver essa luz verde e não tenha que passar pelo TC. Portanto, esta negociação das medidas mais conservadoras ou assim à direita está a conhecer aqui desenvolvimentos quase todas as semanas e um bocado aqui esta guerra cultural em que às vezes parece estar a pender mais pro Chega a capacidade de liderar essa narrativa e outras vezes, como foi agora o caso do PSD.

Tentar evitar uma inconstitucionalidade futura. Termina aqui a primeira parte da Vixi Saúde. Voltamos já a seguir com Ana Gomes.