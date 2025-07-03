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Olá, bem-vindos à segunda parte da Vixi Soares. Temos conosco José António Vera da Silva, antigo ministro socialista. Vamos falar muito sobre as eleições presidenciais e os últimos desenvolvimentos nessa corrida eleitoral. Augusto Santos Silva, soubemos esta semana, não se considera capaz de agregar a esquerda e por isso não vai ser candidato, mas disse que é preciso uma candidatura de uma personalidade independente, oriunda da sociedade civil. Concorda que o centro-esquerda continua órfão de um candidato?

Muito obrigado pelo convite , é uma honra estar aqui. Concordo muito com a análise que Augusto Santos Silva fez, de forma naturalmente simplificada. Eu acho que nós estamos perante umas eleições presidenciais de enorme importância e diferenciadas, porque de alguma forma esta é uma viragem de página em que os grandes intérpretes do processo de democratização e o processo revolucionário que ocuparam a presidência já não estão disponíveis, por razões diversas, para esse efeito. E portanto abre-se aqui um novo quadro eleitoral num contexto extremamente difícil e num contexto também de viragem, com o aparecimento de novas forças políticas, novas velhas forças políticas que ameaçam ter um papel significativo, não apenas em Portugal, mas no mundo e particularmente na Europa. E, portanto, as eleições vão ser muito importantes. O próximo presidente vai ser um presidente com um papel significativo, ainda que no quadro constitucional, espera-se. E por isso mesmo é bom que os candidatos representem as correntes que atravessam a sociedade portuguesa. Eu tenho que dizer, do ponto de vista geral, já vou à sua pergunta muito brevemente, que considero que nós estamos perante um conjunto de candidatos que dificilmente se pode dizer que representem com qualidade esses vários quadrantes das sensibilidades políticas e sociais em Portugal. Tenho usado esta imagem: imaginem que um jogo de futebol, agora a Copa do Mundo, em que as equipes às vezes iam com suplentes, não punham os principais jogadores em campo. Quando olhamos para as candidaturas presidenciais, parece que é isso que está a acontecer. Em nenhuma das áreas, é claro que é o caso do almirante, não creio que ele se mantenha durante muito tempo a acreditar que mantém o desempenho que tem tido nos últimos meses, com a posição de liderança que parecia ter, mas olhando para os outros candidatos, dificilmente se considerará que eles são do melhor que as várias sensibilidades políticas, ideológicas, doutrinárias representam em Portugal. E acho que isso também acontece no centro-esquerda. Acontece que no centro-esquerda a questão é mais importante porque a esquerda toda está a viver um processo depressivo, recessivo e depressivo, com diminuição de influência política, diminuição de peso eleitoral e uma diminuição acompanhada, às vezes até que parece quase que diretamente, pelo crescimento da extrema-direita. E, portanto, a candidatura que una o centro-esquerda, que represente mais do que os partidos, mas que represente todos aqueles que estão preocupados com o avanço da extrema-direita e pela defesa da democracia e das liberdades e do nosso modelo constitucional e do nosso Estado social, tem que ser uma candidatura, na minha ótica, que ambicione representar mais do que as forças partidárias.

E nós teremos sempre de falar de um suplente em particular, mas deixe-me perguntar-lhe por António Sampaio da Nova, encaixaria nesse perfil?

As presidenciais são sempre resultado de escolhas individuais. Na minha opinião, sim, já o apoiei há 10 anos, ele teve um bom desempenho eleitoral no contexto, que sabíamos que era um contexto muito difícil, e com o aparecimento de alguém com responsabilidades e com percurso no Partido Socialista, mas ele teve um bom desempenho. Dependerá dele, eu gostaria que ele desse esse passo em frente, estou disponível para o apoiar. Claro que já não sou um militante ativo, estou aposentado, mas não deixo de ter as minhas opiniões e ficaria satisfeito se ele pudesse avançar.

E se ele avançar, o PS devia prestar-lhe apoio quando tem um antigo líder em campo e a concorrer às presidenciais?

Há dez anos creio que tinha uma antiga presidente do partido.

Repare, o PS não apoiou ninguém nessas eleições.

O PS já teve todas as situações em termos presidenciais, mesmo antes da presidência de Mário Soares. Mário Soares, secretário-geral, militante número um e fundador do Partido Socialista, congelou o seu lugar de dirigente porque não queria apoiar Ramalhenes. Reparam onde é que nós vamos. Depois tivemos Soares contra Zanha, a luta entre irmãos. Eles depois no debate esclareceram que não tinham laços familiares, mas que eram irmãos políticos. Depois tivemos Alegre contra Soares. Já tivemos de tudo. Agora parece que há vozes, camaradas meus, que de uma forma, aliás, um pouco grosseira, criticaram Augusto Santos Silva por ele ter tido esta posição. Augusto Santos Silva é um dos militantes mais notáveis do Partido Socialista. Tem uma carreira de independência de pensamento, de contributo para as bases doutrinárias do atual Partido Socialista e de exercício de funções políticas, governativas na Assembleia da República, nunca recusou dar a sua força e a sua voz para o Partido Socialista. E nunca o fez, eu conheço-o bem, nunca o fez por ambição pessoal Mas porque é a sua forma de viver a vida. Portanto, custa muito aceitar que alguém faça críticas ou que alguém se mostre incomodado por haver quem considere que a candidatura de um ex-secretário-geral do Partido Socialista, que saiu da vida partidária por ter perdido umas eleições internas, as mais disputadas sempre no Partido Socialista, não pode ser criticado, não pode ser avaliado. Eu pergunto à maioria das pessoas: alguém acha que a candidatura que está no terreno vale mais que o Partido Socialista? Eu acho que vale menos que o Partido Socialista, mas posso estar enganado. Admito estar enganado. Vamos ver.

Santinho também chegou à mesma conclusão sobre a sua própria candidatura. Era melhor o PS não apoiar ninguém e perder por falta de comparência nas presidenciais do que perder efetivamente nos votos nessas eleições?

O não apoiar ninguém não é um exclusivo do PS. O próprio PSD já teve eleições muito próximas dessas que eles chegou a apoiar Mário Soares. Pior do que isso, do ponto de vista de desistência, é difícil imaginar. Eu acho natural que em eleições que são de natureza eminentemente pessoal, que haja momentos em que um partido político resolva, os militantes têm o seu direito de escolha, mesmo que não o diga, eles têm. E mesmo que os partidos indiquem um sentido de voto, tantas vezes, neste caso eleitoral, também noutros, mas particularmente neste, nas eleições presidenciais, os votantes são livres. Ninguém tem o dono dos militantes. Alguém que pense que por ter mais conselheiras de um partido, mais federações, mais distritais, mais notáveis, é dono dos votos dos portugueses e das portuguesas, está muito enganado. E podia citar aqui não sei quantos exemplos históricos na nossa, ainda jovem democracia, em que isso se provou. Não há ninguém que seja voto, em particular nestas eleições em que a personalidade, o desempenho... Repare, Mário Soares partiu para as eleições com 8% nas sondagens e ganhou-as no terreno e nas televisões, nos debates que teve nas televisões, nomeadamente com Freitas do Amaral. Portanto, muita coisa se passará. E os candidatos que se apresentam ou que se apresentarem vão ser duramente testados. E é muito precoce dizer que este já está na segunda volta, aquele já perdeu, aquele já ganhou. Tenhamos calma. Agora, o que me parece a mim negativo, e tenho que o dizer com mágoa e com tristeza, é que tudo se tenha passado com alguma opacidade.

Está a falar do PS, dentro do PS.

O PS decidiu que as presidenciais se discutem em outubro. Não há discussão sobre presidenciais em outubro. Em outubro, como já ouvi apoiantes do António José Seguro dizer, em outubro está tudo decidido. Portanto, é na prática dizer: "Não vamos discutir as presidenciais." Com que argumento? As autárquicas. Mas alguém acredita que algum resultado eleitoral nas autárquicas dependeria de haver um processo mínimo que seja, de debate interno sobre a situação política atual e as prioridades do partido também na área presidencial? Eu não acredito. Acho que empobreceu o Partido Socialista. Às tantas parece que se transformou numa espécie de rede social. Cada um escreve as suas mensagens, os seus posts, mas debate político não tem havido. Eu isso digo com tristeza, infelizmente foi assim. Compreendo que há limitações, que a sequência do processo eleitoral é duro, é difícil. O PS teve uma enorme derrota, mas também por isso era aconselhável que a reflexão sobre essa derrota não se fizesse seis meses depois de ela ter acontecido.

Já vai sendo tarde para haver mais um candidato alternativo no centro-esquerda?

cedo não é. Possível, é possível. Não vou citar aqui o exemplo das eleições americanas, em que a candidata democrata apareceu já, não no lavar dos cestos, mas quando já havia muita uva apanhada. Não é um bom exemplo face aos resultados, mas, como eu disse, ainda muito se vai passar. Há um processo eleitoral autárquico pelo meio, que vai mobilizar o país, e mobilizar os partidos e os votantes. Vamos ver.

E qual é que é afinal o problema de António José Seguro, para que alguém que nem sequer é do Partido Socialista, como Sampaio da Nova, possa parecer melhor candidato aos olhos de alguns socialistas do que o antigo líder?

Vou falar com toda a franqueza, isto não tem nenhuma dimensão, aliás, que não é a minha posição. Sempre tive relações cordiais com o António José Seguro, trabalhei em diversas situações com ele, mas nem todas as pessoas têm perfil para todas as situações. Algumas pessoas parece que têm. Sempre que há, então nalguns partidos à esquerda, sempre que há um processo eleitoral, eles estão lá, e também na extrema-direita. Seja primeiro-ministro, seja presidente, seja na Câmara de Lisboa, lá estão os mesmos. Isso não é razoável. Podemos admitir, eu não penso, que António José Seguro tivesse boas condições para desempenhar outros cargos, no mais que seja uma personalidade com características e com percurso político aconselhável para umas eleições presidenciais. Só isso. E acho que o país conta mais do que supostas lealdades partidárias. Eu sou muito a favor da democracia de partidos e já muitas vezes apoiei ações partidárias que não correspondiam exatamente ao meu pensamento. Não tenho dúvidas em aceitar, e trabalhei com líderes Que não tinha apoiado na sua eleição. Os partidos contam muito por uma razão: é porque não há ninguém na sociedade que conheça melhor os candidatos do que os partidos, aqueles candidatos que vêm dos partidos. Por exemplo, eu sou pouco entusiasta das primárias e revejo muito mais no velho processo de eleição em congresso. Por quê? Porque quem escolhe no congresso são, de fato, o corpo daquelas mulheres e homens que acompanham a vida partidária, que sabem as posições, sabem o comportamento, sabem as características de cada um dos candidatos. E, ao contrário do que muitos disseram, e que foi muito célebre aqui há uns anos, vender candidatos não é vender sabonetes. Às vezes pode parecer, mas não é.

Mas deixe-me perguntar lhe, estamos a falar da candidatura de António José Seguro e também de uma possível candidatura de António Sampaio da Nova. Tendo em conta o mapa político, saídas legislativas e o crescimento da direita, o PS não ganha em apoiar o candidato que possa ter maior facilidade em entrar ao centro e em conquistar eleitores de centro?

Sim, sem dúvida.

E não teme que António Sampaio da Nova possa não cumprir esse objetivo?

Face a António José Seguro, não temo.

Ou seja, acha que o António Sampaio da Nova tem mais facilidade até do que o António José Seguro em chegar aos eleitores do centro?

Nessa dimensão, não sei se terá mais. Noutras dimensões do eleitorado, acho que sim.

Acha que de qualquer das formas terá mais abertura?

Em balanço geral, acho que sim.

O PS, e já falou sobre isso aqui, atirou para depois das autárquicas a decisão sobre presidenciais, fez o mesmo com a reflexão pós legislativas. Acha que este argumento está a ser usado por José Luís Carneiro para empurrar com a barriga potenciais problemas internos?

Não faço esse juízo de valor sobre José Luís Carneiro. Acho que ele optou, a meu ver, de forma excessivamente rápida, mas acho que obviamente que ele teria todas as condições pra ser um bom candidato interno, porque teve a coragem, que outros não tiveram, de numa eleição que parecia praticamente decidida, ir contra a tal tendência da máquina partidária e ter afirmado uma alternativa. Curiosamente, alguns dos mais entusiásticos apoiantes de agora tiveram com Pedro Nuno Santos, mas isso é a vida política. Às vezes, choca um bocadinho a rapidez com que se muda de inspiração, porque a inspiração política de Pedro Nuno Santos, a quem eu desejo as melhores felicidades, é muito distinta de José Luís Carneiro. Aquilo que eu tive a oportunidade de dizer no primeiro debate que houve após a demissão de António Costa, foi que o que estava em causa, naquele momento, era garantir a autonomia estratégica do Partido Socialista. E esse foi um ponto muito forte da candidatura de José Luís Carneiro. Por quê? Porque Pedro Nuno Santos tinha, ao longo dos tempos, não veio depois a confirmar, isso talvez tenha sido um problema, mas tinha ao longo dos tempos defendido um realinhamento do PS como partido de toda a esquerda, e não como partido com o ADN da social-democracia europeia. E portanto, houve a necessidade de afirmar uma voz que dissesse: "Não, esse risco é um risco que o PS não pode cometer." E, portanto, a coragem da candidatura de José Luís Carneiro foi essa, foi ter assumido que era preciso haver esse debate. E fê-lo, e isso deu-lhe, obviamente, uma vantagem quando se colocou a substituição. Não creio que ele o tenha feito por receio. Acho que dificilmente alguém teria condições de vencer as eleições a José Luís Carneiro, as eleições internas, mas teria sido vantajoso. Compreendo por que não foi feito. As eleições autárquicas são extremamente importantes e, como alguém dizia, seria muito desagradável estar a ver um candidato a uma câmara apoiar um e um candidato a uma junta do mesmo município apoiar outro. Isso seria desagradável. Portanto, compreendo por que não foi, mas seria muito vantajoso se houvesse um debate político sobre o caminho do Partido Socialista.

O PS está nesse déficit de debate interno.

Eu acho que sim, mas admito que outros pensem de forma contrária, naturalmente.

Nas diretas do PS em 2023, foi um elemento muito presente ao lado de José Luís Carneiro contra Pedro Nuno Santos. Nestas legislativas, esteve ao lado de Pedro Nuno Santos em campanha. O PS teve a pior derrota de sempre nestas legislativas, porque ficou atrás do Chega. A pergunta é se tinha mais razão em 2023, quando achou que Pedro Nuno Santos não daria um bom líder pro PS.

Bom, é isso a democracia partidária. A democracia dos partidos também é isso. E o PS tem essa tradição, ao contrário de outros partidos, por exemplo, o PSD. Não é comum no PS assistir uma espécie de razia de quem não apoiou um candidato. Eu não apoiei Pedro Nuno Santos, nunca o escondi, ele sabe e nas comissões políticas em que isso me pareceu justificar-se, não deixei de manter essa posição. Por exemplo, critiquei por ele ter feito uma espécie de reprimenda a quem exprimia opiniões diferentes aos comentadores. E disse isso na comissão política, acho que fui o único. Mas eu acho que o PS tinha ali, não vamos agora revisitar o processo que levou às eleições. O processo que levou às eleições foi um processo feio, na minha opinião. Foi um processo que não deveria ter existido. Eventualmente, o PS podia ter tido outro comportamento, mas agora é muito mais fácil eu dizer. Acho que o comportamento do líder do PSD e atual primeiro-ministro foi inaceitável em termos democráticos. E por isso achei que o que me pedissem eu faria. Principalmente Explicando e perguntando aos eleitores, isto agora é um pouco disparatado, se achavam razoável que um primeiro-ministro em exercício acumulasse essa função com o fato de ter uma empresa na sua esfera familiar, na sua casa, se achavam isso normal.

Mas acha que Pedro Nuno Santos também não deveria ter deixado chegar à situação de irmos para eleições?

Agora é fácil dizer que sim. Claro que ninguém sabe o que aconteceria, porque o que aconteceria é que teríamos tido uma comissão de inquérito, durante não se sabe quanto tempo, com não se sabe que consequências e com o risco de degradar ainda mais a qualidade da vida política em Portugal, que já não está nos seus melhores momentos. Portanto, não sei dizer isso. No interesse unicamente do Partido Socialista, poderia dizer que sim. Tanto que o PS não tinha tido esta sobrederrota, porque é uma derrota em cima da derrota de 2024. A grande derrota do PS foi em 2024, não foi em 2025. Foi quando passou de uma maioria absoluta para 27% dos votos. Depois caiu para 22%. Mau, um dos piores resultados e o pior todos comparado com o quadro político geral.

E para onde é que deve caminhar agora o PS para se salvar deste crescimento do CHEGA?

Para onde deve caminhar? Em primeiro lugar, desculpem insistir, recuperando um saudável hábito, não sei se será hábito, mas enfim, uma saudável opção para um debate livre, profundo e rápido. Eu acho que o PS não pode recuperar a sua posição central no processo político português se se limitar a dizer generalidades. Se disser que é preciso que a economia cresça. Isso é sempre verdade. O PS tem que ter a sua resposta para o principal problema político das democracias na Europa, que é o crescimento da extrema-direita. Podemos dizer: "Isso é estar a dar-lhes demasiada importância." Não é. O que se passa em todos os países europeus de maior relevância. O que se passou em alguns países europeus, por exemplo, a Hungria, com o triunfo da extrema-direita, mostra qual é o caminho. Qual foi o caminho da Hungria? Pôr em causa a independência dos tribunais, pôr em causa a liberdade da comunicação social e pôr em risco o projeto europeu. Eu podia citar mais caminhos possíveis, mas estes são quase inevitáveis na estratégia da extrema-direita, que é, aliás, a estratégia do senhor Trump, porque também ele questiona a independência dos tribunais, e de que maneira questiona a independência da comunicação social, e também ele é contra a União Europeia, apesar de ser americano. Às vezes não se percebe muito bem, porque eu acho que já disse que os Estados Unidos é aliado da Itália desde o Império Romano. Mas isso são as características próprias de alguém que não tem, visivelmente, mas isso é um problema dos americanos que os escolheram, não tem o mínimo dos mínimos de qualidades para desempenhar qualquer cargo político, muito menos o de presidente dos Estados Unidos. Essa estratégia é a estratégia que hoje as democracias enfrentam, diferente do que enfrentaram há 100 anos, com o crescimento dos extremismos. Podemos falar em extremismos, agora devemos falar em extremismo da direita, porque o outro extremismo desapareceu do espaço público. Não é uma ameaça para ninguém, como era há 100 anos. E portanto, essa, a meu ver, tem que ser a prioridade. E depois, eu diria que o PS tem que revisitar uma questão fundamental, que é o PS e a social-democracia, que é a relação entre o coletivo e o individual, a relação entre o Estado e o mercado, a relação entre a liberdade individual e a liberdade coletiva. Tem que revisitar, não pondo em causa a sua história. Pôr em causa a sua história e dizer, por exemplo, que primeiro é preciso que a economia cresça para depois redistribuir. Essa é a posição clássica, a banalidade da direita, que já foi destruída por muitos investigadores e acadêmicos da área, nomeadamente das teorias do desenvolvimento.

Falou na questão da necessidade da reflexão ser rápida. O PS corre um risco grande nas autárquicas de voltar a perder terreno para um partido como o CHEGA. E se isso acontecer, o que isso pode implicar na liderança recente de José Luís Carneiro?

Começando pelo fim, acho que não implica nada, porque ninguém pode acusar José Luís Carneiro de ter qualquer influência no resultado das autárquicas. É assim, é como é. Outras razões haverá. Eu creio que o risco não é tanto para o Partido Socialista, é para o sistema democrático. Até agora, as forças relativamente marginais, entre aspas, ao sistema político tradicional, têm tido dificuldade em penetrar no terreno autárquico. O Bloco de Esquerda, mesmo nos seus melhores momentos, e chegou a ter um peso eleitoral significativo, nunca teve representação autárquica de relevo, para não dizer que nunca teve representação autárquica. E o CHEGA também teve algum peso autárquico nas últimas eleições, quando tinha muito menos influência eleitoral. Ao que consta, metade dos seus eleitos desertaram ao longo do processo, ao longo dos quatro anos, mas agora a situação é diferente. Depois, não sei, depende muito da capacidade. Agora, será um problema para o Partido Socialista. Não ponho isso em causa. É evidente que é um partido para o Partido Socialista, porque é o partido que lidera a Associação Nacional de Municípios e tem o maior número de autarquias. E portanto, se o CHEGA crescer, alguns até poderão pensar: "Se o CHEGA crescer, até vai também retirar câmaras ou diminuir o impacto do voto do centro-direita." Mas não fico satisfeito com isso

Há um núcleo no Partido Socialista onde se contam Fernando Medina, Mariana Vieira da Silva e Eduardo Cordeiro, que parece estar a fazer alguma marcação ao novo líder e a preparar terreno para o futuro. É fatal que José Luís Carneiro seja um líder a prazo e não chegue a disputar legislativas.

Eu acho que qualquer líder partidário, se nós mantivermos a tradição dos últimos anos, é quase certo que dispute eleições legislativas, que elas têm-se sucedido a um ritmo tão rápido que é difícil passar por lá sem enfrentar essa situação.

Ter o azar de .

Sim, mas isso era com o Marcelo. E o Marcelo também está a despedir-se. Não sei quem virá a seguir. É a discussão que ocupou a primeira parte da nossa conversa.

Aparentemente, ninguém quer passar outra vez por esse trauma.

Já o diziam agora.

Já o diziam agora. Sempre se disse isso, até o próprio presidente, mas na primeira oportunidade fugiu-lhe a pena para a apulsação e disse: "Ouviu, não creio que isso vá acontecer".

Ir a legislativas ou não ir .

Não, depende muito do PSD. Depende muito deste governo. Na minha opinião, e peço desculpa se choca alguém, é um governo medíocre. Começando pelo primeiro-ministro, que agora inventou uma nova resposta política: quando o governo desempenha mal, muda-se a lei. O governo não soube cumprir os serviços mínimos. Muda-se a lei da greve. Isto passou a ser uma norma, que é desresponsabilizar-se de tudo o que se passa na saúde, na administração interna, nas escolas. É tudo responsabilidade de outros. É certo que há alguém que é fácil identificar como responsável, que é o governo do passado. Isso também passa. Não se finja que isso dura muito tempo, porque não é verdade. Já todos vivemos situações dessas. O Partido Socialista foi acusado de ser responsável por tudo de mal que aconteceu, até pela falência do Lehman Brothers. Foi uma delegação do Partido Socialista a acreditar em vozes autorizadas, algumas das quais falam aqui muito na vossa estação. A acreditar nessas vozes, houve uma delegação de socialistas que foram à América para influenciar a regulação financeira e deitar abaixo o Lehman Brothers e criar a maior crise financeira desde a Grande Depressão, com consequências que depois levaram à recessão e à crise das dívidas soberanas. Portanto, é um dado comum, se perguntarmos aos portugueses, essa narrativa é tão poderosa que toda a gente acredita nela. Não vai olhar como é que foi o desempenho até 2008. Portugal estava a crescer a despesa pública mais que os outros. Não, não estava. Dou-vos uma surpresa. Era para a terceira mais baixa de toda a União Europeia. Mas a responsabilidade da crise das dívidas soberanas foi o despesismo dos socialistas. Infelizmente, não foi. Era bom que fosse, porque era mais fácil de corrigir. A responsabilidade foi de uma crise financeira de desregulação, que depois, curiosamente, quem veio curar uma ferida aberta por essas políticas foram os mesmos que defendem as mesmas posições. Foi o Fundo Monetário Internacional que veio para aqui defender políticas de desregulação, que tinham criado a crise. Isso só para dizer que o Partido Socialista foi acusado de tudo isso. E em seguida ganhou eleições com maioria absoluta, poucos anos depois. Portanto, essa teoria de estar sempre a culpabilizar o passado rende.

O que estava a perguntar apenas e só se era fatal para José Luís Carneiro ser um líder a prazo.

Não, não acho que seja fatal.

Se vai chegar a legislativas e que não vai ser apeado como já aconteceu com outros líderes do PS na oposição.

Muito raro. Mais frequente no PSD. Só me recordo disso ter acontecido com-

O PS também teve mais tempo na governação.

Só me recordo disso ter acontecido. Por isso mesmo, na oposição, o PS teve menos tempo, mesmo assim também, tem razão, não teve tantos casos desse. O único que eu me recordo foi o António José Seguro. Todos os outros líderes foram a eleições.

E Ferro Rodrigues, mas em circunstâncias diferentes.

Mas foi eleições.

Não foi a legislativas.

Foi. Entrou como legislativas. Todos, Guterres, Ferro Rodrigues, Constâncio, Sampaio. Se bem me recordo, Constâncio. Sim, todos foram a legislativas. Só António José Seguro é que foi substituído por decisão do partido.

Mas a minha questão tinha a ver com um pouco o clima interno no PS.

Eu estou só a dizer o seguinte: o facto de José Luís Carneiro ir ou não ir a eleições, talvez dependa menos do Partido Socialista do que da conjuntura do país, nomeadamente do governo do PSD. Eu acredito que não vai existir. Estas convicções nos tempos que correm são sempre muito arriscadas, mas acredito, não vai haver nenhuma situação que leve a uma mudança na liderança do PS nos próximos anos e, portanto, com toda a probabilidade, sempre com estas cuidados e calos de galinha.

Na nossa frente não existe nenhum sótão onde se conspire contra José Luís Carneiro.

Pois, não sei.

Francisco Assis.

Os sótãos agora já estão ocupados pela habitação. Portanto, é mais difícil que isso aconteça. Mas a pergunta é: o que Antônio José Seguro esteve a fazer durante os anos em que era cabeça de lista em Braga pelo Partido Socialista? Ele não tinha um sótão. E o PS teve maioria absoluta. Essa questão dos sótãos não é muito relevante. É natural que pessoas que pensam as mesmas coisas se encontrem, sempre aconteceu nos partidos, todos os partidos. Se encontram e trocam impressões. Não me parece que haja nenhuma vontade de alguém Acelerar o processo interno. Considero isso altamente improvável.

Mas porque é que José Luís Carneiro aparece tão preocupado com isso? É porque ele nas intervenções que fez até agora, aparece sempre muito preocupado com avisos internos às tentações para ajustes de contas que possam existir, e isto estou a citá-lo dentro do partido, e para eventuais tentações táticas também dentro do partido. Ele corre o risco de passar o tempo a olhar para o seu ombro?

Espero que não. Há aqui duas interpretações. Uma é que ele está a fazer os recados, perdendo os seus apoiantes, que são os mais vocais nos tais ajustes de contas, de alguns dos seus apoiantes. A outra é que ele tenha receio, de facto, e se tiver receio está a cometer um erro.

Está a falar de que apoiantes? Sérgio Sousa Pinto, Francisco Assis?

Eu não gosto muito de identificar, porque hoje toda a gente sabe, mas são basicamente alguns desses que citou, que disseram, nomeadamente, curiosamente, pessoas que apoiaram Pedro Nuno Santos há pouco tempo, que disseram que era preciso uma profunda renovação de protagonistas. Bom, agora vão ser protagonistas, não sei se se enquadra na renovação, mas como diria António Guterres, é a vida. Acho que se José Luís Carneiro gastar tempo demais com essas preocupações, está a perder tempo. E o meu conselho, se é que se pode dar conselhos em política, é que esqueça isso. Há duas coisas que um líder nesta situação tem que recusar. Um é diabolizar qualquer posição diferente. Outra é ter uma atração absoluta pela unanimidade. Porque um partido que sofreu o que o PS sofreu, não pode ambicionar a unanimidade. Tem que admitir que há leituras diferentes. E isso não é um mal, é um bem. Portanto, se eu tivesse que dar algum conselho ao José Luís Carneiro é este: encarasse isso. Não procure uma união de todos os socialistas, porque isso é muito difícil. Mas também não questione a liberdade. Isso raramente aconteceu no Partido Socialista, questionar a liberdade de minorias. Raramente aconteceu. Nós já tivemos de tudo em termos de posições divergentes, até com as maiorias absolutas de Guterres. Houve vozes discordantes que diziam que o PS estava num caminho de pôr em causa o Estado Social. Lembro de Manuel Alegre erguer a voz contra, e bem, porque era a sua sensibilidade, não o estou a criticar. Mas isso faz parte de um partido dinâmico, vivo, que se deixar de existir, podemos pôr em causa se o partido continua vivo.

Mas olhando para fora do PS, Carneiro tem falado em consensos alargados. O caminho do PS deve ser colar-se ao PSD nos próximos anos. Não corre aqui um risco de perder um espaço como alternativa de poder ao PSD?

Isto que eu vou dizer é um costume quando nós dizemos: "isso é uma boa pergunta", é porque se precisa de mais tempo pra ver qual é a resposta, mas não é o caso. Eu acho que o PS não tem que se colar ao centro-direita. Tem que, a meu ver, criticar de forma dura aquela espécie de relativismo em que o PSD entrou. Dizer: "Não, nós estamos aqui pra dialogar com todos. Seja a extrema-direita, seja a esquerda, tanto faz, é quem quiser." A experiência histórica mostra que isso acaba mal. Sempre que o centro-direita ou o centro tentou integrar nas suas propostas políticas a extrema-direita, acabou integrado pela extrema-direita. Não quero ser profeta das desgraças, mas acaba mal. Tem acabado mal essa tentação. E, portanto, acho que essa demarcação tem que ser feita, claro. O PSD tem que dizer ao que vem. E o primeiro-ministro não pode dizer preocupado com os populismos, como se houvesse muitos. Não, o populismo que preocupa a Europa, que ameaça a Europa, é o da extrema-direita. Pode haver outros populismos, naturalmente que sim. Até podem ressurgir, admitamos que sim, mas neste momento, e a política é feita por saber escolher os adversários, não os inimigos, o risco pra Euro, para o desenvolvimento, para o equilíbrio mundial, é avanço de forças extremistas que se dão bem com a extrema-direita. Extremismos que se dão bem com a direita radical. Sejam eles de Putin, sejam eles de Trump, que se dão bem com a extrema-direita, como se tem visto os alinhamentos. Portanto, esse é um risco que não se pode correr. E depois, eu acho que a questão dos consensos é uma questão que tem que ser ultrapassada, porque o PS tem que reconhecer, como sempre reconheceu, que neste contexto, o PSD ganhar eleições dá-lhes o direito de governar. Quem ganha tem o direito de governar? Não. Ganha quem tem a capacidade de apresentar ao Parlamento o melhor governo. Fala-se muito e alguns no PS criticam que o PS não seguiu a tradição ao não ter aceito o governo Passos Coelho. Errado, nunca houve essa tradição. A tradição de aceitar governos minoritários só acontece quando à esquerda e à direita, os governos minoritários foram sempre, digamos, ao centro, quando à esquerda e à direita, não é possível encontrar maiorias. E essas esquerdas e direitas dificilmente se aliam pra derrubar um governo. Se bem que já tenha acontecido. Por exemplo, com a aliança entre a extrema-esquerda e o PSD para derrotar o governo do Partido Socialista e levar as eleições em 2011. Ou agora a situação em que o PS vota com o partido de extrema-direita pra derrubar um Isso não é uma regra, mas nestas condições, onde não há nenhuma alternativa, e nessa altura, em 2015, havia uma alternativa parlamentar. Quando não há alternativa parlamentar, deixar governar é um princípio democrático e o PS nunca devia ter tido hesitação sobre isso. Agora, quer isto dizer que o PS deve tentar encontrar compromisso em todas as áreas de governação? Isso seria um disparate, porque há diferenças entre governar e oposição.

Mas o cenário não está demasiado focado nisso?

Tem tido algumas intervenções em que parece que isso acontece. Ultimamente, acho que tem vindo a corrigir. Se me disserem sobre as questões da defesa, as questões das relações externas. São tradicionais, mas agora são mais exigentes, porque a conjuntura internacional é muito mais dura. Aí deve-se procurar consensos de regime. E é com o PSD, principalmente. Agora, nas áreas sobre a saúde, sobre a proteção social, sobre a educação, há que salientar as diferenças. Se elas não existirem aqui ou acolá, muito bem, mas há que salientar que são visões diferentes. Eu podia dar aqui vários exemplos. O PS dificilmente reagiria a um fracasso do governo em duas greves cruciais, INEM e CP, com uma alteração da lei da greve, quando o que falhou aí foi o governo. Reparem uma coisa. Eu ouvi uma governante, que entretanto saiu, mas com responsabilidades na área da saúde, dizer assim: "Isto dos serviços mínimos é muito difícil, especialmente quando há greve." Vamos lá ver. Essa senhora, tenho a maior consideração pessoal, não a conheço, deveria ter imediatamente apresentado a demissão, porque um governante que não sabe que só há serviços mínimos quando há greve, não está em condições de exercer as funções, especialmente num setor tão crítico.

Creio que agora está no Parlamento.

Está.

Acho que sim.

Pronto, talvez aí aprenda que é preciso ter um pouquinho mais de preparação para enfrentar e não dizer: "é muito difícil serviço mínimos quando há greve." Caramba!

Infelizmente, a conversa está ótima, mas temos de avançar com a segunda parte do nosso programa, o bloco Carne ou Peixe. Vem aí a trilha. Acho que sabe as regras do jogo, só pode escolher uma de duas opções. E a primeira pergunta é: que cara taparia para pôr a cozinha numa segunda volta das presidenciais? Luís Marques Mendes ou Henrique Coveiro?

Henrique Coveiro. Não, desculpe. Estava a interpretar o contrário. Taparia a cara do Marques Mendes.

E votaria, portanto, Marques Mendes.

A quem gostava mais de servir a sua especialidade culinária vichyssoise? A Luís Montenegro ou a André Ventura?

A Luís Montenegro. Suponho que ele prefira algo um pouco mais sólido, sei lá, um cozido à portuguesa, mas neste caso importava desafiar para isso.

Mais depressa voltava a um secretariado nacional do PS liderado por Fernando Medina ou Eduardo Cordeiro?

Não volto ao secretariado nacional, é uma impossibilidade, mas voltaria em qualquer um dos eles.

E para terminar, que rival no futebol preferia ter ao seu lado no estádio de Alvalade? Mário Centeno ou António Costa?

Num estádio de futebol, naqueles 90 minutos, agora são 90 e tal, todos os adversários são igualmente maus. Enquanto aquele tempo dura, não falem comigo.

José António Vieira da Silva, como é hábito no nosso programa, o convidado pode servir uma sobremesa, no caso, uma música. Que música nos traz e por quê?

Eu trouxe o desafio, só ouvir um cadinho, de uma música de 2013, de um grande cantor da música popular americana e mundial, Bruce Springsteen, por duas razões: porque é uma canção que tem um sentido muito atual. É uma canção que combina alguma melancolia, alguma nostalgia, mas que se compromete numa batalha, neste caso, tomar conta dos nossos. E depois, porque Bruce Springsteen tem sido alvo de uma execrável campanha de Donald Trump, que lhe tem chamado de tudo. São dois septuagenários, mas que diferença entre ouvir as canções de Bruce Springsteen e os discursos, que eu não chamo infantis, porque prezo muito a infância, mas os discursos erráticos, protofascistas do senhor que os americanos escolheram para ser presidente.

José António Vieira da Silva, muito obrigado por ter vindo a esta vichyssoise. Os nossos ouvintes já sabem, podem ouvir esta entrevista na Rádio Observador, nas plataformas habituais ou lê-la no site do Observador. Até à próxima.