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Olá, bem-vindos à segunda parte da Vixi Suave. Temos conosco António Capus, antigo dirigente e ministro do PSD, antigo conselheiro de Estado, ex-presidente da Câmara de Cascais e assumido apoiante de Henrique Gouveia e Melo. Comecemos precisamente por aí, pelas próximas eleições presidenciais. O aparecimento de André Ventura retira espaço à candidatura de Henrique Gouveia e Melo?

Eu acho que tira voto a todos. Infelizmente, a extrema-direita em Portugal está, como aliás na Europa e em vários outros pontos do mundo, em crescimento. Também em Portugal. Veja-se as sondagens, até para as autarquias, se nota essa subida. Portanto, é normal que provoque algum desgaste em todas as candidaturas, incluindo na extrema-esquerda.

Podemos ir lá, mas os dois, Henrique Gouveia e Melo e André Ventura, não partilham o eleitorado antissistema, antipartidos ou crítico de partidos? Não há uma interseção maior entre Henrique Gouveia e Melo e André Ventura?

Não me parece que seja essa a questão. O problema fundamental é que o populismo, que não existe no almirante Gouveia e Melo e existe abundantemente em André Ventura, é característica deste e é este populismo que cativa votos, não é tanto outro tipo de situações.

Com o que se sabe hoje, acha que aquele almoço entre Gouveia e Melo e André Ventura foi um erro? Esse episódio tem sido apontado pelos adversários do almirante como um indício de que havia uma proximidade ou uma espécie de pacto entre os dois.

Não, repugnam-me totalmente as ideias protagonizadas por André Ventura e toda a extrema-direita. Aqui em Cascais há dois candidatos diretamente ou indiretamente relacionados, porque um é o candidato oficial do Chega, o outro foi antigo deputado do Chega até agora, deputado distrital de Coimbra, e ambos candidatos às eleições de Cascais, e eu não tive problemas em receber o segundo em minha casa e trocar impressões com ele pra eu conhecer e saber melhor o que ele pensa. Não teria nenhuma dificuldade em contactar, neste caso, com o candidato oficial do Chega, já que é pessoa civilizada, embora me repugnem as ideias dele. Não vejo qualquer problema, antes pelo contrário. Da mesma maneira que me sento à mesa com muito gosto, e tenho muito gosto em almoçar com a Mariana Mortágua, se for o caso disso.

Só que neste caso, o próprio Gouveia e Melo disse que a conclusão do almoço foi que não havia interseções com André Ventura. Logo, parecia que estava ele próprio a avaliar essas interseções.

Pronto, ótimo. É porque não há interseções na opinião dele.

Mas havia dúvidas sobre isso? Ou seja, sobre o tal eleitorado aparentemente cruzado ou sobre as tais ideias que podem agradar ao mesmo eleitorado?

Não sei se havia dúvidas, se não havia. Do meu ponto de vista, não há qualquer semelhança, nem há qualquer problema em interseções entre Gouveia e Melo na extrema-direita ou extrema-esquerda. Ele é manifestamente um candidato que se situa entre o centro-esquerda e o centro-direita. Por muito que alguns comentadores e observadores digam que não há centro, de fato há, e eu sou um desses que me situo nessa área, entre o centro-esquerda e centro-direita, e Gouveia e Melo também. É nesse eleitorado que ele tem que ir apresentar a sua mensagem, e está a apresentar a sua mensagem. Que a extrema-direita tente pescar nessas águas é natural, ela tenta pescar em todo lado. Vá ao Alentejo, converse com alentejanos que votaram no antecedente no Partido Comunista e que hoje são fiéis seguidores de André Ventura, porque aquele populismo calou-lhes fundo.

Há quem acredite que a segunda volta pode vir a ser disputada entre Henrique Gouveia e Melo e André Ventura. Concorda? Acha que é provável?

É possível, mas acho que é improvável. Acho que é muito mais provável que seja disputada entre Gouveia e Melo e António José Seguro ou Marcos Mendes. Mas enfim, dentro das probabilidades, existe alguma probabilidade de André Ventura, cujo partido e cujas ideias estão infelizmente em crescimento em Portugal e que ainda não houve o antídoto correto para as combater, possa surpreender e ter um resultado superior a destes outros dois candidatos, um ligado ao Partido Socialista e outro ligado ao PSD.

O professor Luís Marques Mendes, um antigo líder do PSD, decidiu não o apoiar. Por que não o apoiou?

Eu não tenho apoiado vários candidatos ligados ao PSD de quem sou amigo, nomeadamente Marcelo Rebelo de Sousa, nunca o fiz.

Mas neste caso, por que não Marcelo como opção?

Sou completamente independente em eleições presidenciais, releva pra mim outras situações que considero muito mais importantes. Pra mim, a questão é simples: os candidatos mais ou menos ligados a partido, e evidentemente Marcos Mendes está extremamente ligado ao PSD, está intimamente ligado ao PSD, nada contra, tudo a favor, tem esse direito, mas em termos presidenciais acho que é uma má solução neste sentido. Embora reconhecendo que quer ele, quer António José Seguro, têm mérito relativo pra serem presidentes da República e se forem presidentes da República eleitos, não há problema nenhum, do meu ponto de vista, são homens de Estado, com credenciais, com experiência, tudo isso. O Gouveia e Melo tem uma vantagem adicional: também tem esses requisitos, também tem essa capacidade. É um homem de Estado, manifestamente, e é totalmente independente de partidos. Eu acho que uma presidência da República em Portugal nesta fase do campeonato é uma prerrogativa, é uma situação, uma característica que eu considero determinante.

E Marcos Mendes não tem conseguido mostrar essa independência, porque ele diz que é das qualidades principais até que tem.

Não segui, desculpe.

Estava lhe a perguntar se Luís Marques Mendes não tem conseguido mostrar essa independência do PSD, porque ele até diz que é das qualidades principais que tem na sua candidatura. Dá aqueles exemplos sobre relação de amizade com Morais

Ele é candidato a presidente da República, vai ter que dizer isso mesmo. Agora, eu lamento informá-lo que, do meu ponto de vista, por muito que ele não queira, por muito que António José Seguro, e esse até está mais afastado do partido que Marques Mendes, tem aquela costela num caso socialista, noutro caso social-democrata, ou seja, num caso PS, noutro caso PSD, que os pode condicionar na atuação enquanto presidentes da República. Repare, eu fui amigo pessoal de Mário Soares, gostei muito de Jorge Sampaio, que me condecorou com a Grã-Cruz da Ordem do Infante. Fui ministro do Cavaco Silva, que tenho uma admiração enorme. Todos eles, do meu ponto de vista, enquanto presidentes da República, tiveram este, não direi pecado, mas este ponto fraco de alguma ligação excessiva em relação ao partido de onde provinham e alguma, não direi aversão, mas alguma animosidade em relação aos partidos adversários. Gouveia e Melo dá-me uma garantia de seriedade enorme, de ser um homem de Estado e de ser absolutamente independente das lutas partidárias, que em Portugal estão a assumir uma acrimónia absolutamente detestável, do meu ponto de vista.

Já há pouco referiu que o mais provável era a segunda volta ser disputada entre Gouveia e Melo e António José Seguro ou Luís Marques Mendes. Luís Marques Mendes deu recentemente uma entrevista onde voltou a acusar Gouveia e Melo de não estar preparado pro cargo e de ser populista. Entende que é Marques Mendes o principal adversário de Gouveia e Melo nesta corrida?

Não, eu penso que o principal adversário é mesmo André Ventura. Não porque seja ele o mais provável adversário na segunda volta, embora seja uma possibilidade, eu não posso esconder isso, mas acho que as ideias que mais repugnam a mim e que acho que devem ser mais combatidas por Gouveia e Melo são aquelas que são assumidas quer pela extrema-direita, neste caso André Ventura, quer pela extrema-esquerda.

Mas ainda assim há aqui uma evidência nas sondagens dos últimos tempos, e que Marques Mendes já assinalou, de que conseguiu encurtar a desvantagem nas intenções de voto. Isso não o torna...?

Enfim, não sou especialista em nada, mas acompanhei desde há muitos anos a problemática das sondagens, que quando eu assumi a militância no PS em 74 era coisa que não existia, era apenas por farpa que nós sentíamos como é que as coisas estavam encaminhadas. Mas de qualquer maneira, é perfeitamente natural que numa fase do processo eleitoral apareça um único candidato do centro do espectro político, digamos assim, Gouveia e Melo, e que sejam um deserto de candidaturas, seja da área do PS, seja da área do PSD, seja da extrema-direita. De repente avança Marques Mendes, avança António José Seguro e avança André Ventura. Como é normal, aquela intenção de voto inicial, absolutamente avassaladora em Gouveia e Melo, teve que ser transferida em parte para os outros adversários deste grande espectro político ao centro, excluindo os extremos. Isso é perfeitamente normal. Agora que ele continua à frente.

Ou seja, não há um esmorecimento na campanha de Gouveia e Melo?

Não, pelo contrário. Eu tenho acompanhado, tanto quanto possível, porque não sou ativista da campanha de Gouveia e Melo, porque aos 80 anos tenho outras atividades. Mas ele está ativíssimo e não vejo que tenha havido esmorecimento. Diariamente basta acompanhar a informação que ele produz nas redes sociais para se perceber que de fato a campanha em geral, não apenas dele pessoal, mas do movimento que o apoia em geral, está ativíssima neste momento.

Queremos falar ainda sobre a corrida autárquica em Cascais, onde tem estado particularmente ativo. Apoia a candidatura alternativa de João Maria Jonet. Não reconheceu capacidades a Nuno Pereira Lopes para gerir a Câmara de Cascais.

Tem toda a capacidade. Não lhe nega a experiência, nem a capacidade para gerir uma câmara. Ele tem é um programa que não é aquele que eu entendo que é o adequado para Cascais.

É por uma questão programática e não tanto de capacidade política?

Não apenas programática. No terreno, eu constato que ele é corresponsável pela gestão autárquica nos últimos anos, neste momento é vice-presidente da Câmara. Evidentemente que tem toda a experiência, como disse e repito, e toda a capacidade para gerir a Câmara. Embora eu reconheça que em algumas áreas a Câmara de Cascais tem tido sucesso e tem um balanço positivo nas áreas sociais, na saúde, na educação, no desporto, etc. Em certas áreas, fundamentalmente na habitação pública, no planeamento estratégico e fundamentalmente no urbanismo, é do meu ponto de vista uma catástrofe. Estão a destruir a qualidade de vida em Cascais e é um concelho onde eu resido há 80 anos, o meu pai nasceu e morreu, os meus filhos moram e eu aqui resido e de facto a qualidade de vida está a se deteriorar. Ele pediu-me apoio em dezembro passado, numa conversa simpática e cordial, porque ele é pessoa bem-educada, no que contrasta com o atual titular do cargo. Pediu-me o apoio e eu expliquei-lhe: "Dou-lhe o apoio se certas condições programáticas forem apresentadas e pular para o escrito em janeiro". Ele não me respondeu. Em julho voltou a pedir apoio e eu voltei a pôr por escrito as condições que considerava fundamentais, essenciais e não ultrapassadas para o poder apoiar. Não respondeu, não está interessado. Pronto. Entretanto, conheci o João Maria Jonet e a entourage dele, os candidatos, a vereadora que ele apresenta, que de facto gente extremamente competente. Alguns deles, aliás, foram meus colaboradores, nomeadamente a vereadora da Cultura e da Educação. Foi minha vereadora da Cultura e da Educação durante dois anos e fez um trabalho excepcional em Cascais. Tive algumas conversas com ele demoradas E cheguei à conclusão que tinha a obrigação moral de o apoiar. E embora seja um combate completamente desigual, manifestei o apoio. Agora não diga que eu sou ativista em Cascais, porque não sou. Limito-me a manifestar o meu apoio.

Disse ativo, não disse ativista.

Ok.

Esta divisão no PSD, porque é na área do PSD, não pode entregar mais facilmente a câmara ao Partido Socialista. Há esse risco?

Não. Aliás, segundo as sondagens, o Partido Socialista está pelas ruas da Amargura. Não há grande diferença entre o Partido Socialista e o Partido Social-Democrata em Cascais. E é lamentável, porque eu não assisti nos últimos quatro anos à mais leve sombra de oposição construtiva do Partido Socialista a Cascais. E não vou abundar por aí, porque teria que referir situações desagradáveis. Mas de facto, o Partido Socialista parece que está no bolso do Partido Social-Democrata em Cascais. Não estou a criticar o atual candidato à presidência da câmara, que é pessoa que eu respeito, conheço vagamente, mas estou a falar no Partido Socialista e no percurso político que até agora desenvolveu na Câmara, que é nulo. Aliás, o próprio Chega é complicado, porque o próprio Chega acabou por ser despedido de uma forma absolutamente vergonhosa. O vereador do Chega, Rodrigo dos Santos, foi visto por toda a gente em direto, e está no Facebook, está no YouTube, o presidente da Câmara, em reação a uma crítica perfeitamente urbana, perfeitamente normal, que ele fez, o vereador do Chega, a uma proposta que estava em discussão, e foi de uma forma educada, mas ele tinha a certo um cargo remunerado ligado à Câmara Municipal na fiscalização das águas de Cascais e o presidente da Câmara demitiu-o em público. Uma coisa absolutamente vergonhosa. É muito complicado ser-se oposição a uma câmara municipal e ao mesmo tempo aceitar um cargo. Não vou abundar nesse sentido, porque é de verdade.

Deixe-me falar da gestão social-democrata, nomeadamente Carlos Carreiras, que deu recentemente uma entrevista à Rádio Renascença, onde com alguma ironia saudou o seu regresso à política autárquica, mas lembrou que todas as candidaturas que António Capucho inspirou no passado saíram derrotadas. Ficou surpreendido com as declarações?

Não, não fiquei surpreendido, porque o conheço bem. Em primeiro lugar, eu não regressei à política autárquica. Eu, aos 80 anos, não regressei a política nenhuma, estou reformado. A minha política neste momento é os meus netos e daqui a bocado vou para a praia da Casimina com a minha filha Mónica, porque de facto tenho mais que fazer, aos 80 anos, do que regressar à política. Agora, não me desinteressei da política e não me desinteressei de manifestar em cada momento as minhas opções de natureza política, nomeadamente quando me pedem. Porque apesar de tudo, tenho um capital político de 40 anos de atividade nas funções todas que vocês referiram. Não referiram todas, também fui líder parlamentar, também fui deputado europeu. Mas não me cuido de votar e de manifestar a minha preferência. E faço isso sem prejuízo de estar ao lado do governo, porque no essencial continuo a apoiar o Luís Montenegro. Eu não me inibo em termos autárquicos, como em termos presidenciais, de assumir as posições que considero mais úteis para o meu país e mais úteis para a minha terra.

Certo.

O que disse o Carlos Carreiras não faz sentido nenhum. Não me interessa nada o que é que ele disse.

Ele foi seu sucessor e herdeiro na Câmara de Cascais. Com o que sabe hoje e depois de 12 anos de gestão de Carlos Carreiras, arrepende-se de o ter apoiado?

Eu nunca apoiei.

Entrou na sua gestão.

Repare, eu primeiro ganhei a câmara ao Partido Socialista, não é verdade? E desde logo a maioria absoluta superior a 50%. E em três mandatos subsequentes, tive sempre maioria absoluta. De sete vereadores em 11. Do segundo para o terceiro mandato, ele era presidente da junta e da concelhia, ou um dos dois, não me recordo, e tinha sido um elemento fundamental no primeiro mandato na Assembleia Municipal no apoio ao meu executivo, como tinha sido um elemento fundamental no combate político antes de eu ganhar a câmara ao José Luís Dudas, no combate à Câmara Municipal do Partido Socialista, liderada por José Luís Dudas. E, portanto, nessas condições, eu aceitei que ele pudesse entrar para a vereação, tanto mais que o meu vice-presidente à altura, o Luís Marques Guedes, que tinha sido um vice-presidente fantástico, me disse que tinha preferência para se dedicar à política ao nível da Assembleia da República, onde de facto foi líder parlamentar e teve um papel determinante em várias legislaturas. Portanto, ele entrou normalmente e fez um papel normal, que eu não critiquei, nem deixei de criticar, durante o tempo em que me acompanhou na Câmara Municipal. A partir do momento em que assumiu a presidência da Câmara Municipal e de então até agora, de facto, tenho que dizer que ele fez coisas muito boas. A liderança dele foi excelente em algumas áreas, que eu vou repetir: no desporto, na ação social, na educação, na saúde, etc. Na proteção civil. A câmara tem, de facto, coisas boas.

As tais falhas que já referiu na área da habitação.

As tais que já referi, que não vou repetir porque são desagradáveis. Mas de facto, acabaram com o PDM em 2015, acabaram com os índices condicionados que havia na altura. Passou a ser, não vou exagerar, mas um faroeste. E hoje em dia Cascais está inundado de construções de volumetria completamente exorbitante, tudo de gama alta, tudo para cima de muitos milhões, e a qualidade de vida em Cascais completamente deteriorada. E enquanto isto não for invertido, eu de facto apoio soluções que possam ser perduradoras, com certeza. E depois, eu não apoio as soluções que são ganhadoras, eu apoio as soluções com as quais me identifico politicamente e programmaticamente. É o caso do João Nieto É com o programa dele, para o qual eu dei alguns contributos, e com a equipe dele, que é uma equipe muito boa de fato. Espero bem que sejam eleitos e até que possam ganhar, embora seja um combate desigual, como já referi. Um combate, aliás, que está a ser assim igual com várias votações eleitorais, mas isso é outro tema.

Só para terminar este tema, acredita que há hipóteses reais de João Maria Jonet ganhar as eleições?

Como já disse, é um combate extremamente desigual. No fundo, Nuno Pita não é propriamente o incumbente, mas é como se fosse, ou seja, na prática, ele já está a assumir a presidência da Câmara há muito tempo. Como é normal, está a protagonizar as variadíssimas inaugurações e tudo, enfim, todas as medidas simpáticas que as câmaras normalmente no último mandato antes das eleições vão conseguindo distribuir e vão conseguindo inaugurar, digamos assim. Portanto, como candidato incumbente é sempre muito difícil. Ganhar a um candidato incumbente é sempre um trabalho monumental. É um trabalho muito difícil, mas essa dificuldade não é ultrapassada. Portanto, vamos ver como é que os eleitores reagem. Não tenho conhecimento de nenhuma sondagem, portanto, não sei.

Para terminar.

E isso não me interessa fundamentalmente. O que me interessa é que eu tenho, ao contrário da gracinha do Carlos Carreiras, a aposta nos perdedores. Não, eu não aposto nos perdedores. Eu aposto naqueles que eu acredito que podem ser úteis e positivos para o meu concelho.

E mesmo para terminar, imaginando que no day after Nuno Pita Lopes vença as eleições, mas sem maioria absoluta, precisaria de entendimentos na Câmara para governar Cascais. Ficaria desiludido se João Maria Jonet contribuísse de alguma forma para essa solução?

Claro que não. Se, porventura, não desejo isso, a vitória for de Nuno Pita e sem maioria absoluta, a não ser se ele tiver maioria absoluta, obviamente, tem toda a legitimidade. Nunca contestei, aliás, a legitimidade desta câmara, porque teve maioria absoluta, até maioria absoluta reforçada. Ganhou pela primeira vez a freguesia de São Domingos de Rana, o que é notável, que costuma ganhar pelo Partido Comunista ou pelo Partido Socialista, mas enfim, não contesto isso. Agora, se ele não tiver maioria absoluta e precisar de ter acordos, evidentemente que na minha opinião, nunca falei nisso com o João Maria Jonet, ele não deve escudar-se a colaborar na construção de um Cascais, mas um Cascais diferente. Imagine que ele dá um pulo, não me parece que isso seja viável ou possível, mas é a minha opinião, não é de Jonet. Do urbanismo, eu acho que deve aceitar, se for possível, só que Cascais alterar toda esta situação absolutamente inaceitável, escandalosa, de proliferação como eu disse, de empreendimentos de dimensão absolutamente excessiva , condomínios de luxo intermináveis, a substituir vivendas de arquitetura de veraneio do fim do século XIX, princípio do século XX, com espaços de jardim enorme, e que de repente aparecem condomínios com nove, 10, 15 blocos, sete, oito milhões cada um. Quer dizer, esta situação tem que acabar. Tem que acabar por outros aspectos da qualidade de vida. As praias são completamente inseguras, é impossível. Com exceção das praias da costa virada para as Américas, e não da costa sul, que são frequentáveis porque estão longe. A verdade é que não há segurança, não é possível frequentar, do meu ponto de vista, ou é muito perigoso frequentar algumas das praias de Cascais. Está uma situação insustentável.

Muito bem, António Capaos, vamos avançar com o segundo segmento do nosso programa. Já participou nesta viçissoa, sabe mais ou menos as regras, é o bloco carne ou peixe, só pode escolher uma de duas opções. Venha daí a trilha. Preferia ser mandatário de uma candidatura presidencial de Pedro Santana Lopes ou apoiar um governo do PSD com o Chega?

Nem uma nem outra, só mortos.

A quem é que votava numa hipotética segunda volta, Marques Mendes ou André Ventura?

Marques Mendes, mas é duólogo. Sem nenhuma dificuldade. O mesmo aconteceria se fosse verso.

Com quem preferia ter um almoço secreto no Guincho para planear uma candidatura futura à presidência do PSD: António Leitão Amaro ou Sebastião Bugalho?

A mãe do António Leitão Amaro era presidente da JSD em 1984, quando montei o PSD em Cascais. Mas gosto muito do Sebastião Bugalho também, ou seja, qualquer dos dois seria um ótimo parceiro para uma refeição e para essa hipótese.

Tentava uma candidatura de consenso. Preferia alguma destas candidaturas à de Gouveia e Melo entre Leonor Beleza ou Pedro Passos Coelho?

Pedro Passos Coelho, não. Com todo o respeito que tenho e admiração que tenho pela pessoa, mas politicamente não. Leonor Beleza, sempre defendi dentro do PSD, aliás, desde a primeira hora, eu defendi que o PSD devia insistir junto à Leonor Beleza, que era a candidata ideal à presidência da República, mas compreendo que ela tenha recusado essa hipótese ou tenha afastado essa hipótese, enfim, porque está num lugar absolutamente indeclinável

Muito bem, Dr. António Capus, para terminar, como é hábito no nosso programa, o convidado pode servir uma sobremesa, no caso, uma música. Que música nos traz e por quê?

Para além da política nacional, tenho uma enorme preocupação com a política internacional. Acompanho a par e passo a política americana, já que o presidente, para além de ser um mentiroso compulsivo, é um homem de extrema-direita que está a destruir a liberdade de expressão e a dar sinais de frenidade galopante. O homem é louco, é perigoso e entendo que, também face ao que está a acontecer no resto do mundo, seja com o senhor Putin, seja na China, enfim, não entrando em detalhe porque estamos no fim do programa, passou a crescer dentro de mim um sentimento federalista na Europa. Esta Europa enquanto não se unir, enquanto não for uma Europa federal, nomeadamente nos aspetos da defesa e da política externa, não vai a lado nenhum e vai degradar-se. Para além do problema da taxa de natalidade que está a deteriorar-se não apenas na Europa em geral, no nosso país em particular. E por isso, cada vez mais defendo uma Europa federal e não tenho medo dos termos. E por isso escolhi o Hino à Alegria. Por quê? Porque a Nona Sinfonia de Beethoven é o hino da Europa e, de facto, a parte final do nono movimento da sinfonia é empolgante. É muito bonito e simboliza aquilo que eu defendo: uma Europa unida e cada vez mais forte como polo alternativo à loucura que neste momento está a assolar os Estados Unidos da América e aos riscos de conflagração mundial com que nos estamos confrontando.

Dr. António Capus, muito obrigado por ter vindo à Vixi Suave.

Obrigado a todos.

Os nossos ouvintes já sabem, podem ouvir esta entrevista na antena do Observador, mas também nas plataformas habituais e lê-la no site do Observador. Até à próxima!