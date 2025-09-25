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Olá, bem-vindos à Vixi Suave. O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso. Tenho ao meu lado o homem que um dia vai ser presidente da Câmara Municipal de Almeirim, e esse dia vai chegar, o Miguel Viterbo Dias, e as maiores especialistas em política local, a Rita Tavares e a Mariana Lima Cunha. É este trio de experientes analistas que me vai ajudar a perspetivar o arranque oficial da campanha autárquica. Serão 15 dias com muito combate e com atenção especial a dois duelos em particular: Moedas contra Leitão, Pedro Duarte contra Pizarro.

Ó senhora doutora professora, eu não sou seu aluno e os espectadores também não são seus alunos. Diga às pessoas o que é o metrobus. É um metrobus. Diga o que é. É uma via segregada. Diga o que é. Posso? Faça favor. Está a me fazer um exame ou está a querer ser professora? Não, estou a pedir que diga. É um metro com rodas numa via segregada. É um metro com rodas. Sim, senhor. Sim, senhora, é um metro ligeiro com rodas. É um autocarro. E a senhora não sabe. É só isso.

Bonito momento. Para discutir tudo isto e muito mais, venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. Para começar, tenho uma sopa de coentros. Como vocês sabem, eu sou algo crítico da cozinha lisboeta. Coentros em tudo que é prato. E, portanto, achei apropriado usar esta sopa para falarmos sobre.

Eu, por acaso, também sou um bocado anticoentros.

Eu acho que do Mondego para baixo a cozinha não existe. Depois recupera ali no Alentejo. Mas o Alentejo também tem coentros. Pois, eles também abusaram nos coentros.

O Miguel só se compõe na Póvoa de Varzim.

É verdade. E no Porto.

Eu concedo.

Mariana, isto hoje é o único programa em que se justifica irmos falando de terrinhas.

Não, isto agora é guerra norte-sul, aparentemente, lançada pelo Miguel.

É verdade. Rita Tavares, ajuda-nos a perspetivar o combate entre Carlos Moedas e Alexandra Leitão. Já tivemos vários debates. Quais são as perspetivas, sobretudo no caso do Partido Socialista, que está aqui na posição de alguém que tenta derrotar o incumbente? Agora quero ouvir a senhora doutora professora.

Não sou, não sei tudo.

Sabes o que é um autocarro.

Eu não quis dizer, mas eu sou mestre.

Doutor é custo.

Isto já não é bom.

Em termos de grau académico, eu sou o mais graduado nesta sala. Pois é, sou mestre, posso te ensinar o que é um metrobus. Nem sequer tenciono andar nisso.

Mas eu ainda sou do tempo em que, sem ser mestre, devo ter tantos anos de curso como tu.

Ora bem, e eu? É verdade. Pré-Bolonha. E eu?

Pré-Bolonha.

O Miguel tem mais anos de curso. Desculpe, é repetente. Eu não queria interromper.

Não tenho pergaminhos para estar nesta conversa.

Vamos às eleições locais.

Eu acho que Alexandra Leitão vinha preparada, de facto, para estar a lutar contra o incumbente, mas de repente tem ali um problema do seu lado esquerdo, que se chama João Ferreira, e tem-se revelado nos debates que João Ferreira consegue fazer sombra a uma coligação que junta todos os partidos da esquerda, menos o PCP. Ele tem conseguido mostrar nos debates que consegue fazer essa sombra e está tão empenhado em assaltar o eleitorado da esquerda que possa estar a pensar em votar na coligação encabeçada por Alexandre Leitão, que no debate da Rádio Observador, foi ali claro, a dada altura, quando aparece em uníssono com Carlos Moedas a atacar Alexandre Leitão por causa das vendas de património na Câmara de Lisboa que tinham sido feitas no tempo da gestão socialista. Portanto, já se percebeu que se Alexandra Leitão vinha apostada em fazer frente só a Carlos Moedas, por mais que diga que só há uma alternativa a Carlos Moedas, que é o Partido Socialista, de repente vê-se confrontada com o facto, e nesse mesmo debate notou-se que esse já é um problema, porque ela também se virou para João Ferreira quase de dedo em riste a avisar que era preciso que as pessoas fizessem voto útil e, portanto, que não votassem no PCP. Portanto, esse é um problema com que não sei se Alexandra Leitão contava que fosse tão grande à porta da campanha, porque de facto João Ferreira agigantou-se nestes debates e agigantou-se para cima precisamente da candidata socialista. E a candidata socialista não sei se contaria com isso. Agora vai tentar centrar, com certeza, todas as suas cartas em Carlos Moedas e na oposição ao incumbente. Nestes últimos dias, muito ali por causa do Elevador da Glória e pela reunião extraordinária que Carlos Moedas marcou para o dia depois das eleições, e esse de certeza que vai ser um tema que vai marcar esta campanha e que vai ser por aí também que o Partido Socialista vai tentar fragilizar a gestão de Carlos Moedas e tentar

A fazer essa mancha. Mas eu posso falar também do plano nacional ou não?

Rita, seguramente depois preparas.

Eu não vou logo para Lisboa, mas Coimbra e vejo o país.

O Miguel assumiu, porque na Leitas também é muito Coimbra.

Eu preparo com muito rigor este programa e portanto a nossa última sopa será precisamente uma sopa para o dia seguinte para falar de eleições nacionais. Miguel Vitor Dias, tu não sendo de Lisboa, és alguém que está sempre muito interessado nas decisões que são tomadas na cidade de Lisboa.

Já sou eleitor de Lisboa pela primeira vez.

É verdade. Vais conhecendo várias atividades, sobretudo ligadas ao desporto e à cultura da cidade de Lisboa. Queria que ajudasse a perceber a parte de Carlos Moedas, como é que Carlos Moedas parte para esta campanha.

Há esta dificuldade do lado de Alexandra Leitão, que é a questão da bipolarização que a Rita estava a dizer, que lhe está a fugir por entre os dedos nesta fase de debates e que tentará carregar nas tintas mais na parte final da campanha, na fase formal da campanha. Quanto a Carlos Moedas, há um pouco esta dúvida de perceber o impacto do Elevador da Glória e destes pequenos detalhes que vão sendo divulgados pela imprensa a pouco e pouco. Há quatro anos não acompanhei a campanha de Carlos Moedas, estava do outro lado da barricada com Fernando Medina.

Estavas enquanto jornalista.

Sim, eu disse que era acompanhar a campanha, Miguel. E tenho alguma dificuldade em perceber realmente aquela questão que eles querem sempre sublinhar, que é: uma coisa é o que a bolha diz, outra coisa é o que as pessoas dizem na rua. Porque aquilo que é ventilado, pelo menos pela campanha de Carlos Moedas, é que o Elevador da Glória não está a pesar no contacto na rua, ninguém está a apontar o dedo ao presidente e as pessoas vão identificando os problemas que identificam há quatro anos. A questão do lixo, o buraco no passeio, a falta de iluminação e portanto, falta perceber um pouco se o acidente terá ou não algum tipo de impacto eleitoral. Sendo certo que, do lado do PS, há também um equilíbrio difícil de manter, que é carregar muito nesta questão ou não, no debate da CNN.

É engraçado, porque é quase as dúvidas que se colocaram nas legislativas a Pedro Nuno Santos se colocam a Alexandra Leitão. No caso das legislativas, com o caso da Spinon Viva, e no caso do discurso, a radicalização versus moderação e ela aparecer um bocadinho presa, para tentar contrariar a ideia da radicalização.

Quando começou a ver Alexandra Leitão nos debates, acho que fazemos exatamente os mesmos comentários que fazemos sobre Pedro Nuno Santos, que é que parecia que estava um bocadinho sedado, que não estava na sua persona habitual e parece que está tendo exatamente o mesmo dilema.

Se uma pessoa até fica baralhada.

O Bloco de Esquerda é que pode ficar arreliado. Mas só para concluir, é um bocadinho essa dúvida de guião, sendo que se copiar integralmente o guião de Pedro Nuno Santos, as coisas não correm bem. Portanto, convém ir aprendendo com os erros.

Eu também só não percebo em Lisboa porque é que os candidatos insistem tanto em validar João Ferreira. Eu acho que eles validam tanto João Ferreira que a pessoa acaba a ver o debate a pensar: "Realmente, olha, é um bom candidato". Porque isto já acontecia nos tempos de Fernando Medina, que é sempre que João Ferreira dá um dado ou que há um tema qualquer mais técnico, há algum outro candidato que diz: "Mas o João Ferreira aqui é que pode explicar isto melhor." Eu lembro que já me Fernando Medina fazia isto. Então não se espantem se depois a esquerda fica dividida.

Eu sei que vocês estão muito empenhados em falar sobre Lisboa, mas o país não é Lisboa. E devo dizê-lo sempre. E tenho, Mariana Lima Cunha, uma sopa de tripas para te servir. Tu que estás de malas aviadas para a segunda cidade mais importante do norte do país, o Porto. Como é que perspetivas o combate, esse talvez mais indefinido, nesta altura do campeonato entre Manuel Pizarro e Pedro Duarte?

Sim, é um combate interessante. Primeiro, é interessante, evidentemente, estamos aqui numa perspetiva de mudança de ciclo, porque acaba o ciclo de Rui Moreira e aliás, no debate a que assistimos ainda esta semana dos candidatos ao Porto, entre parte deles, porque é uma multiplicação de candidatos que aliás depois vai complicar também as contas. Mas nesse debate há uma questão que eu acho interessante, que foi levantada pelo candidato do Chega para o Porto Real como um defeito, que eu não sei se é um defeito ou uma virtude, quando ele disse que os candidatos do PS e do PSD, portanto Pedro Duarte e Manuel Pizarro, fizeram a habilitação de herdeiros para serem os herdeiros de Rui Moreira e portanto acho que uma boa parte do que está em jogo é, de facto, qual é ou a vantagem ou a desvantagem de aparecer colado a Rui Moreira ou como candidato da continuidade, sendo que a ideia que existe é que Rui Moreira foi até ao fim um presidente da Câmara bastante popular, foi sempre reeleito com porcentagens bastante simpáticas e portanto, tanto PS como PSD até acabaram por construir equipas em que ou têm elementos que vieram da campanha de Rui Moreira, têm candidatos que vêm de lá. Temos um terceiro candidato, que é o Filipe Araújo, que foi vice-presidente de Rui Moreira e que tentou até ao fim, até Rui Moreira também lhe dar um pequeno chega pra lá.

Que é não, um eufemismo.

Sim, disse-lhe que as marcas não se podiam confundir. E portanto tentou colocar-se como o herdeiro de Rui Moreira. Portanto, há aqui um plano em que a luta no Porto é um bocadinho como continuar o legado atual, mudando de protagonista. Embora, na verdade, no debate eu até vi um debate bastante polarizado entre Manuel Pizarro e Pedro Duarte, e nesse ponto é interessante, porque de facto há visões diferentes para o Porto. Acho que a visão principal terá a ver com a habitação, tem a ver como é que se resolve a questão do acesso à habitação, sendo que as visões são diametralmente opostas. Isso também eu acho que é interessante para a eleitorada do Porto, porque traz visões de cidade mesmo diferentes. Ou seja, quando o Manuel Pizarro quer apostar numa visão de construção de habitação em massa e o Pedro Duarte vai mais pela reabilitação e diz que o Porto já está cheio, basicamente. Ou seja, o objetivo não é convidar mais pessoas para o Porto, é fazer do Porto uma cidade mais agradável para se viver, com mais espaços verdes, com passeios largos, etc. E portanto, são duas visões de base que são contrárias. Há outros pontos em que eles tocam mais, por exemplo, a segurança. É evidente, cada vez mais, não há ninguém que rejeite o ponto da segurança como preocupação nos debates, embora Pedro Duarte esteja a fazer um caminho claro de

firmeza cada vez maior nesse tópico quando até diz que se aproxima do Chega nessa preocupação. E ele disse uma série de termos, que vai ser implacável, que não vai permitir que um idoso tenha medo de sair de casa, que uma mulher tenha medo de andar de transportes.

Eu quando lancei o repto de falarmos do Porto, não pensei que te entusiasmasses tanto.

Desculpe, Miguel .

Deixa-me passar.

Tu disseste: "Estás de malas aviadas?", que ainda não estou, mas já devia estar. Quero mostrar-me preparada pra ver o desafio.

Já passaste no teste.

E é pena, porque eu ainda ia falar sobre a formação de Marias no Porto, mas já não consigo.

Teremos tempo, seguramente, Mariana. Acho que os nossos ouvintes perceberam que tu estás por dentro dos dossiers.

O que tu conseguires dizer aqui, depois põe em texto.

Ou podemos fazer um corte alargado desta "vixi suas" e tu aí falas sobre o Porto o tempo que quiseres.

Vixi especial Porto.

Miguel Vitor Dias, tu vais fazer campanha cá em Lisboa, mas estás à hora-

Mas também para o Porto

... estás à hora que gravamos, perto de rumar à cidade do Porto para fazer lá na cidade o debate entre alguns candidatos à Câmara.

Esperemos que com todos.

O que é que podes antecipar aos nossos ouvintes do que será o debate que o Observador vai organizar no Porto?

Primeiro, há a grande questão, que é Pedro Duarte que tem escapado a alguns dos debates. Acho que as cadeiras vazias podem pesar na imagem que está a deixar no arranque da campanha e vai chegar o momento em que precise-

Agora mais a sério, pra esclarecer, à hora que gravamos, quinta-feira, Pedro Duarte ainda não disse se vai ou não ao debate na Câmara do Porto.

Exatamente, o debate promovido pela Rádio Observador.

Observador. Marca.

E vai ter que aparecer a certa altura não só porque o debate da SIC deixou algumas pontas soltas pro candidato do PSD, nomeadamente essa questão de não querer mais betão e não querer mais pessoas na cidade, e portanto, terá que encontrar momentos para esclarecer ainda mais essa matéria. E há esta questão da divisão, pegando no que a Mariana não conseguiu falar.

Força, Miguel. Representa-me.

Da divisão à direita na cidade do Porto, que pode prejudicar Pedro Duarte. A candidatura também e as pessoas à volta de Pedro Duarte têm apontado um pouco pra Filipe Araújo como uma muleta do PS, como alguém que está ali como sidekick de Manuel Pizarro, mas o problema de Pedro Duarte é que não está a conseguir encontrar outros sidekicks depois de ter conseguido um ponto positivo no arranque desta candidatura, que foi uma coligação que integrasse a iniciativa liberal, o que no Porto tem algum peso. Agora, resta-lhe conseguir ir buscar na outra direita, sobretudo porque procura, como todos os outros, ser um dos herdeiros do Rui Moreira. As partilhas são difíceis de fazer naquela família, porque todos querem ficar com os bens do Rui Moreira. E tem também o antigo presidente da Câmara do Porto, Rui Rio, que já deu uma chegazinha a dizer que Miguel Corte-Real, do Chega, ex-PSD, tem sido o que está a fazer melhor campanha. Portanto, vai tendo ali pedras no caminho que podem dificultar esta campanha e o objetivo da vitória.

E agora sim, o momento pelo qual os três esperavam, falar sobre a leitura nacional que se tirará nas próximas autárquicas. Rita Tavares, sopa para o dia seguinte. Temos sensivelmente três minutos. O Partido Socialista parte para estas autárquicas numa posição difícil, teve um mau resultado nas legislativas. As autárquicas podem oferecer algumas oportunidades interessantes. Discute-se o Porto, que o Partido Socialista pode voltar a governar muitos anos depois. Discute-se também Aveiro, Braga, são cidades que podem cair para o Partido Socialista. O que seria um bom resultado na ótica do PS a 12 de outubro?

O bom resultado do PS seria manter a preponderância que tem em termos de número de câmaras conquistadas, é a maior força autárquica, e tudo o que seja diminuir essa posição, neste momento, vai ser visto como uma fragilização do PS nestas eleições. É inevitável depois do que aconteceu nas legislativas. Mas mais do que isso, há aqui uma frente com que o PS tem mostrado estar preocupado, que é a frente do Chega. Ficou muito claro no discurso da convenção autárquica do José Luís Carneiro, em que praticamente fez do Chega o único adversário, uma pessoa até se esquece que o PSD existe e que por acaso é o partido que está no poder e José Luís Carneiro focou-se essencialmente no Chega, pôs no compromisso autárquico do Partido Socialista um travão a acordos pós-eleitorais com o Chega pelos autarcas do Partido Socialista. Dentro do partido, isso é visto com alguma dificuldade, porque o compromisso-

Porque há uma coisa chamada realidade.

Sim, o pragmatismo pós-eleitoral choca com essa ideia de que de repente os autarcas vão pôr alguém de lado porque é de um determinado partido, quando estão com problemas de governabilidade nos executivos. Como sabemos como funciona nas autarquias, quem é mais votado ganha, portanto, faz governo, governa a Câmara, mas vai ter que ter vereadores da oposição dentro do executivo e as maiorias podem ser muito difíceis de conseguir construir. E é um problema que o PS tem no dia seguinte e que já está sendo antecipado por alguns socialistas com quem nós falamos esta semana, que é a questão da governabilidade. Não só pode fazer com que alguns autarcas fechem os olhos a essa questão dos compromissos e das proximidades com o Chega nos cenários pós-eleitorais. Aliás, temos Ricardo Leão no carpool que fizemos com ele, Ricardo Leão de Loures, a dizer taxativamente isso, que não faz acordos de coligação, mas depois quando confrontado com: "Sim, mas e acordos diários pra fazer passar iniciativas?" Ele próprio exemplifica com aquela situação em que foi ele a aprovar uma proposta do Chega que foi muito polêmica. Portanto, isto vai se multiplicar e a ideia que o PS está a querer dar de um cordão sanitário entre ele e o Chega, e que portanto o Chega fica pra lá dessa barreira e o PS consegue manter-se, como dizia o José Luís Carneiro, do partido da fonte luminosa, que é o moderado, que não vai pra extremos, pode ser um bocadinho difícil depois de concretizar na prática.

Mariana Lima Cunha, muito rapidamente, o que é que seria um mau resultado para Luís Montenegro?

Muito rapidamente, claro que pode haver uma hecatombe ou pode perder cidades e câmaras grandes. Obviamente, perder Lisboa era um péssimo sinal.

Mas também perder oportunidades interessantes, no caso do Porto.

Exatamente. No Porto pode aproveitar o fim do ciclo de Rui Moreira para ganhar, porque de resto, acho que sem perder muito, Luís Montenegro está numa onda positiva a nível nacional. Ele ainda esta semana, no debate em que foi criticadíssimo pela oposição nestes 100 dias de segundo governo, lembrou que até por causa dos problemas da saúde, que serão dos mais graves que tem em mãos, o seu plano foi validado pelos portugueses há pouco tempo nas urnas e estas autárquicas chegam muito pouco tempo depois disso. Portanto, acho que é preciso haver péssimos sinais nestas eleições para o prejudicar de maneira muito evidente no dia a seguir. Agora, era obviamente importante ter um sinal de uma onda de crescimento e aí, conquistas como o Porto, para acabar no Porto, seriam simbólicas e importantes.

Miguel Viterbo Dias, também tens direito a pôr uma colherada. Fala-se sempre muito de autárquicas e de outras eleições intercalares como a possibilidade de haver cartões amarelos ao governo em funções. Não se tem discutido muito essa possibilidade. Luís Montenegro goza de um estado de graça que lhe permite ter um resultado tímido.

Ainda está de gesso, como se diz no futebol. Ainda é fase inicial e a questão do orçamento de Estado, que coincide curiosamente com estas eleições autárquicas, tiram para já um pouco a pressão ao resultado eleitoral, porque um mau resultado pode sempre ser compensado com mais dinheirinho no bolso, para citar Castro Almeida. E portanto, Luís Montenegro, mantendo as duas pistas em simultâneo, conseguirá ou tentará compensar uma com a outra.

Teremos sempre o orçamento de Estado.

É verdade, teremos o orçamento de Estado.

O Miguel ficou cansado. Só dá ouvir.

A primeira parte da "Vichy Soace" fica por aqui. Voltamos dentro de momentos com a entrevista a António Capucho.