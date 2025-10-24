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Bem-vindos à segunda parte da Vichy Soirée. Conosco temos Ana Gomes, foi a mulher com mais votos numas eleições presidenciais, ficou até à frente de André Ventura, o que acho que lhe deu algum gosto especial. E esta semana também esteve presente numa ação de apoio a António José Seguro, que é o candidato que apoia. É uma voz inconformada, para não dizer até permanentemente, às vezes, desalinhada com a direção do PS. Não sei se é o caso atual, mas já vamos ver isso também conforme aquilo que são as perguntas que se seguem. Bem-vinda, Ana Gomes. Eu ia começar precisamente por aí, pela questão das presidenciais. Declarou o apoio a António José Seguro esta semana, até pareceu, portanto, uma forma muito veemente. O António José Seguro merecia um apoio menos envergonhado do Partido Socialista ou mais firme? Eu sei que já tem mais do que aquilo que a Ana Gomes teve.

Muito gosto em aqui estar. Eu acho que o António José Seguro tem o apoio que merece da parte do PS e que o PS deve, como já o fez, declarar a António José Seguro, que foi seu secretário-geral e que é um homem, sem dúvida nenhuma, íntegro e imbuído dos princípios e valores que o PS é suposto defender.

Aquela história do Carlos César dizer que ficou esgotado o apoio do PS, aquilo não dá a ideia, às vezes, um bocadinho de um apoio, e também de José Luís Carneiro, dizer que qualquer um vota onde quer, etc., um apoio meio envergonhado.

Eu acredito que quem queira criar zizania no PS e dúvidas na opinião pública, possa explorar de todas as maneiras aquilo que um e outro diz. Agora, eu acho que o PS está, de facto, a arrepiar caminho em relação aos erros que cometeu no passado, relativamente à desvalorização da Presidência da República. E é isso que explica que nos últimos 30 anos tenha sido a direita a estar sempre representada na Presidência da República, representando todo o país, naturalmente.

O PS devia se ter empenhado mais neste período pré destas presidenciais? Já se saberia que trariam um fim de ciclo na Presidência da República. Devia se ter empenhado mais em arranjar um candidato que apoiasse logo à partida?

Não, na minha opinião, o PS devia apoiar António José Seguro. E também devia declará-lo exatamente quando declarou, que foi agora, depois das eleições autárquicas. Eu, aliás, disse isso antes e escrevi. Acho que não havia necessidade nenhuma de declarar o apoio antes. Acho que este é o timing certo para declarar o apoio. Acho que não prejudica nada a candidatura de António José Seguro, pelo contrário, até demonstrou aquilo que é uma evidência do nosso sistema constitucional, e que o Presidente da República, ou o órgão Presidente da República, supõe candidaturas pessoais. E António José Seguro não esperou pelo partido para anunciar a sua candidatura, para se posicionar, para se defender e, naturalmente, recebe todos os apoios que queiram vir do quadrante democrático. E sem dúvida que o do PS é essencial.

Está convencida de que é o melhor nome para o PS, mas agora neste quadro, ou concordava com aquelas figuras do partido, como por exemplo, Augusto Santos Silva, que se empenharam na procura de outro nome e até quase lançaram o tapete pra António Sampaio da Nova, que depois nem sequer avançou.

Tanto que discordava que discordei publicamente. E até expliquei por quê em relação a vários nomes que foram sendo aflorados. Mas posso lhe dizer que há mais de dois anos, no almoço que tive com o António José Seguro, eu própria o incitei a candidatar-se. Porque justamente acredito que ele é o tipo de pessoa de que nós precisamos, pessoa íntegra, honesta, capaz de ouvir, de procurar o máximo consenso, mas numa base, portanto, claramente democrática. E sem dúvida, eu acho que António José Seguro está imbuído dos valores e princípios por que o PS se deve bater. Às vezes, o PS não se tem batido por esses valores e princípios, designadamente em relação à Presidência da República, designadamente deixando que proliferem as candidaturas ou até o caso da última candidatura.

Noventa e um.

Pois, mas no fundo foi apoiar Marcelo Rebelo de Sousa, apoiou o candidato da direita, e a direita não lhe agradeceu.

Já agora, há também uns amigos de Passos Coelho. Podemos chamar passistas ou não.

Passadistas.

Que estão ali na candidatura e que apoiam António José Seguro. Isso não a incomoda minimamente?

Não. Eu própria, quando fui candidata, naturalmente que eu não posso escolher apoios. Se nos candidatamos a um cargo que é para representar o conjunto dos portugueses, naturalmente que há portugueses de todos os quadrantes. A questão é: que valores é que servimos? Que valores é que defendemos? Qual é a ação que propomos? Se ela é claramente democrática e visa defender a Constituição, naturalmente temos que aceitar todos os apoios de direita e de esquerda.

Ele não é a esquerda que a direita gosta, o António José Seguro.

Haverá pessoas de direita, como há pessoas de esquerda, eu sou radicalmente de esquerda. Eu acredito que instrumentos da direita queiram dividir. Eu me sinto radicalmente de esquerda, afirmo radicalmente de esquerda dentro do PS e não só. E, no entanto, apoio António José Seguro, porque estou farta de melandros, estou farta de artistas, estou farta de gênios. Quero pessoas sérias, íntegras, que efetivamente defendam os valores que dizem defender. E os valores do PS, pra mim, são os valores certos. Não estou a dizer que não haja gente, quer à direita, quer à esquerda, que não possa confluir também no apoio a esse mesmo candidato, reconhecendo características adequadas para o desempenho desta representação nacional.

Alinha na ideia de que um militar no cargo de presidente da República era um perigo?

Não alinho na ideia que qualquer militar, só por ser militar, seja um perigo. Isso seria, do meu ponto de vista, completamente discriminatório, errado politicamente.

Este militar em concreto é.

Quero ver quem são. Exatamente. Um ex-militar, estamos a falar, obviamente, do almirante Gouveia e Melo. Neste caso concreto, respeitando, naturalmente, a pessoa, respeitando até o percurso, não só militar, mas até político ou organizativo que já teve, designadamente das vacinas, não me parece que ele tenha o perfil para ser presidente da República, e por isso não o apoio.

Mas não é por ser militar, é isso?

Mas não é por ser militar. Acho que isso não pode ser, de maneira nenhuma, a capitis demissio. Triado e democrático.

E por ser apoiado por Mário Ferreira?

Sim, é mesmo o candidato levado ao colo por Mário Ferreira, mas desconfio que Mário Ferreira, se puder, leva todos ao colo, porque obviamente quererá ser sempre ganhador. Isso faz parte das características destes personagens.

Está a dizer isto porque tiveram um processo judicial os dois e ele é um dos meias apanhados.

Não, tivemos quatro e eu ganhei os quatro. Mas de qualquer maneira, ganhei no sentido de que ele não conseguiu os seus intuitos, que era ver-me condenar. Mas não é isso que me faz tomar esta posição em relação ao almirante Gouveia e Melo.

É o que em concreto?

Foi aquilo que eu já fui dizendo. E aquilo que ele ainda poderá vir a dizer, porque eu estou convencida que, enquanto o António José Seguro é um dos candidatos que vai ganhar em ser conhecido, em ir aos debates e em expor as suas ideias, como aliás se viu ainda na sua recente entrevista ao Vítor Gonçalves, o almirante vai também expor-se naquilo que ele pensa e que eu não respaldo, ou naquilo que ele não pensa e que alguém lhe incutiu como o que era adequado dizer no quadro da campanha. E quanto ao outro principal candidato, o doutor Luís Marques Mendes, que eu muito respeito e por quem tenho simpatia, naturalmente, os portugueses estão mais que informados sobre o que ele é, o que ele pensa.

Isso é uma premissa.

O perfil muito semelhante ao do próprio professor Marcelo Rebelo de Sousa, que ele quer naturalmente emular, e foi isso que ele fez no seu comentário na televisão, e é também isso que ele fará.

É uma versão 2.0 do professor Marcelo.

Se chegar a ser presidente da República.

É uma versão 2.0 do professor Marcelo Rebelo de Sousa, o Marques Mendes.

Essa do 2.0, medições desse gênero eu não dou para isso.

Mas segue a mesma linha. Mudando um pouquinho de assunto, já no fim, no Car 陶 Peixe, vai ver que vamos falar de novo do Marques Mendes. Nas autárquicas, o PS fez pior do que em 2021, mas muito melhor do que alguns previam. E o resultado é bastante aceitável, para não dizer razoável ou bom, até, com comparação com o resultado desastroso das legislativas. Isto mostra que José Luís Carneiro colocou o PS no caminho certo a tentar, de alguma forma, aquilo que se diz, uma moderação, uma aproximação ao centro?

Eu, como socialista, não posso ser tão positiva na avaliação, embora reconheça que, sem dúvida, se susteve aquilo que alguns esperavam que fosse bastante pior. E também não atribuo apenas a responsabilidade ao PS, embora o PS também tenha algumas. Porque acho que estes são tempos diferentes, em que o PS tem que estar aberto a grandes coligações com forças democráticas e de esquerda. E se elas, nalguns casos, foram logradas e até tentadas pelo PS, como foi o caso de Lisboa com o PCP, foi o PCP que recusou. Noutros casos, elas não foram sequer exploradas por responsabilidade de elementos do PS e os resultados são também decepcionantes, quando até poderiam ser positivos. Estou-me a lembrar, por exemplo, o caso de Sintra, onde tínhamos uma excelente candidata, mas onde eu acho que o fato de não ter havido a capacidade de alargar a coligação de esquerda comprometeu a eleição. Portanto, eu acho que, de qualquer maneira, sem dúvida que isto dá algum ânimo a muitos dos que estavam muito descoroçados no PS com os resultados das últimas eleições legislativas e demonstra que, de fato, nunca se pode baixar os braços. É preciso pôr-nos ao trabalho, ouvir as pessoas, utilizar todos os meios que um partido político deve ter e utilizar para saber o que é preciso fazer, o que é preciso propor. E, nesse sentido, acho que a direção de José Luís Carneiro conseguiu virar a agulha no bom sentido.

O resultado, por exemplo, do candidato, e era autarca já e foi reeleito, Ricardo Leão, em Loures, não valida de alguma forma a ideia de que o PS tem de se afastar da esquerda?

Não valida isso, na minha opinião. Pelo contrário, eu acho que ele foi Foi reeleito e com uma maioria absoluta, por causa do seu trabalho em Loures, em diversos domínios, onde eu oço dizer que foi realmente notável. Em diversos domínios sociais que fazem a diferença para as populações. E não propriamente apenas por aquele posicionamento, que eu própria também critiquei, a reboque de uma agenda.

Do Chega?

Exatamente. De uma agenda populista, que é hoje a agenda do Chega, que infelizmente também é a agenda do PSD, como estamos a ver, de resto, também, com o posicionamento na Lei da Nacionalidade, na Lei dos Estrangeiros, etc. Ou agora até com esta cena das burcas, a pretexto de uma percepção de segurança que obviamente não tem qualquer razão de ser no nosso país. Eu penso que foi ainda a direção de Pedro Nuno Santos, que fez em relação à política de imigração do PS, a justa autocrítica, quando reconheceu que algumas coisas estiveram erradas, por muito boas intenções que tivessem, no sentido da desregulação.

Da manifestação de interesse, por exemplo.

Nesse caso, se calhar, era a manifestação de interesse sombamente. Para mim, o mais grave é: nós precisamos de mão de obra, absolutamente. Precisamos de imigração qualificada e não qualificada, porque há muitos setores da atividade no nosso país que precisam de mão de obra não qualificada. É uma ilusão pensar que só mão de obra qualificada é que vem. Mas o que nós precisamos é ter políticas que efetivamente favoreçam a integração das pessoas. Ora, quando essas políticas não existiam, como não existem agora, com coisas tão básicas como seja garantir, por exemplo, o alojamento adequado, digno, ou por exemplo, aulas de português. Quantos imigrantes e refugiados, que é uma coisa diferente, de resto, eu não conheço, que não têm aulas de português acessíveis para poderem aceder àquela coisa que é absolutamente básica para se integrarem na nossa sociedade, que é justamente o domínio da língua. Isto para os que não são de origem nos países africanos e de língua portuguesa. Portanto, esse foi o grande problema, para além da história da própria desarticulação do SEF sem ter imediatamente um sucedâneo à AIMA capacitado. Mas hoje, ano e meio depois da direita no poder, também continua a não estar capacitado. É a pouca vergonha que vemos das filas à porta da AIMA, das pessoas desesperadas que não se conseguem regularizar sequer. Eu tenho tido apelos desesperados, conheço casos absolutamente vergonhosos de pessoas que estão cá há vários anos, com título legal e que porque não têm o cartão... Conheço um jovem que nem sequer foi aceito na universidade, embora tenha tido 20 no exame da admissão. Pode fazer o exame da admissão, andou cá no secundário e não foi admitido na universidade porque não tinha ainda o cartão, porque ainda não lhe passaram a ele e à família o cartão de residente. E conheço outras pessoas que, por exemplo, não podem sair para ir ver os pais a morrer, etc, porque estão exatamente nesse mesmo desespero de não saberem se depois conseguem entrar por não terem o título, porque a AIMA pura e simplesmente ainda não funciona depois de ano e meio da direita no poder, prometendo que fazia e acontecia, e não fez e não aconteceu. Porque isto é difícil, claro, de gerir. Ora, aí, penso eu que foi a principal responsabilidade do PS. E foi Pedro Nuno Santos que reconheceu que era preciso alterar e passar a dar condições para uma eficaz regularização. E isso ainda não aconteceu.

Regularizar uma política que vinha de um governo socialista, liderado por António Costa, na altura. Ricardo Leão disse uma coisa que não sei se concorda.

Eu vi.

Que é: "Que António Costa que se entretenha lá na Europa", eu estou a citá-lo, "que não faz cá falta nenhuma". Concorda com isto?

Eu concordo. E olhe, se calhar é uma das coisas em que eu concordo com o Ricardo Leão. E sobretudo acho que é bom que ele na Europa faça bem melhor do que fez em Portugal. Porque eu quero que a Europa se afirme e não continue nesta situação bastante preocupante de não ser de relevância em questões absolutamente essenciais para a paz no mundo e para a segurança da própria Europa e para o desenvolvimento da própria Europa e para a projeção da própria Europa, como seja o conflito na Ucrânia e a situação terrível do genocídio em Gaza. A irrelevância da Europa nestes domínios ou noutros, que de resto foram expostos até pela pandemia. Da Europa ir atrás das receitas neoliberais, de tudo deslocalizar, de repente ser confrontada, que não havia máscaras, não havia ventiladores e coisas básicas, porque eram todos feitos na China. E a Europa tinha abdicado de fazer isto. Ou a Europa não ter ainda hoje toda uma prática destinada a avançar no plano digital, mas com regulação e não à la gardair, digamos, à la balda, que serve os oligarcas americanos, designadamente os ligados às plataformas tecnológicas que hoje dominam a administração Trump, isso preocupa-me imenso. E, portanto, espero, sim, de António Costa que, dos ensinamentos que teve como governante de Portugal e governante europeu nos anos aqui, também faça a diferença pela Europa.

Já faz um ano em funções como presidente, quase um ano, está a fazer um ano em funções como presidente do Conselho Europeu, que avaliação é que faz?

Até agora, acho que eu teria expectativas que ele tivesse sido mais relevante. Não é ele apenas, mas é o papel do presidente do Conselho que ele desempenha. Até porque sei que ele tem ao seu lado grandes quadros, que certamente lhe propõem ação. E quando a Comissão está bastante fragilizada, infelizmente está, sob a direção de von der Leyen, na minha opinião, até pelas posições muito duvidosas que tomou, e estou a ser eufemística, estou a ser diplomática, em relação a questões cruciais como Gaza, mais importante se tornaria o presidente do Conselho Europeu ter coragem, ter audácia e não ficar por aquela apagada e vil tristeza de tirar a bissetriz de todos os Estados-membros. A Europa precisa de liderança e ela poderia vir da Comissão, também pode vir de um presidente do Conselho que seja arrojado. E eu acho que a António Costa não lhe falta inteligência, não lhe falta capacidade. E eu espero que, também com a experiência de governação em Portugal, não lhe falte o bom senso elementar, designadamente aprendendo com os seus próprios erros. E foram vários que foram cometidos em Portugal. Olhe, designadamente em relação à imigração, o abandono da Presidência da República à direita, etc.

O PS vai viabilizar o orçamento de Estado da AD e já anunciou isso praticamente. Enfim, já quase antes de saber o documento. É a melhor opção neste momento?

É a opção expectável num quadro em que sabemos que o PS não podia fazer realmente diferença nenhuma. Desde logo, porque já houve todas as eleições e mais algumas, as pessoas não querem mais eleições, não pode haver eleições até que haja novo presidente da República. Também não acho que, obviamente, se possa tirar consequências de um chumbo do orçamento para mudanças a nível governamental. Portanto, eu penso que retirar o drama foi taticamente inteligente. O que me importa é que o PS justamente não se deixe ficar de alguma maneira vinculado, como certamente será a estratégia da AD no poder, ao dito orçamento. Este não é o orçamento do PS. E embora o PS tenha conseguido limitar, para já, pelo que vemos, alguns dos malefícios que poderiam vir envoltos no orçamento, designadamente em matéria de reformas laborais, etc. Isso aparentemente o PS foi eficaz em impedir que isso vá na confusão do orçamento. Também não será lícito, e espero que o PS saiba até o fim demarcar-se de ter alguma responsabilidade por este orçamento, que é um orçamento que até do ponto de vista das contas certas a longo prazo, é questionável.

Só para terminar este capítulo do que se passa no Parlamento, e há pouco falou disso aqui. O Rui Tavares, o líder do Livre, até disse que não gosta dos gajos que gostam de burcas. Foi essa a expressão que ele utilizou. Mas depois votou contra a proibição do uso da burca. A esquerda fez bem em votar contra o projeto, que vinha do Chega, que proibia a burca no espaço público?

Eu acho que quem fez mal foi o PSD de andar a reboque do Chega e de nos atirar com este tema, que não é um tema em Portugal, com propósitos que servem à agenda da extrema-direita europeia, não só a do Chega cá em Portugal, e estigmatizantes de pessoas de outras confissões com quem temos que conviver cá no nosso país e neste planeta em que habitamos. Eu visitei o Afeganistão e lembro-me de uma jovem defensora dos direitos das mulheres que veio falar conosco, uma missão de deputados europeus, e perante a surpresa de uma deputada que perguntava: "Mas veio com burca?" E ela disse: "Se eu não tivesse vindo com burca, pura e simplesmente não tinha podido chegar aqui para falar com vocês". A burca lá, naquele contexto, protege-as. Portanto, quem diz a burca, porque põe em causa, naturalmente, a identificação das pessoas, diz, sei lá, um capacete. Vão se proibir os capacetes dos motoristas, porque tapam a cara? Enfim, acho que há aqui uma dose de aproveitamento político manipulador, que é, para mim, escandaloso, sobretudo que seja seguido pelo PSD e que serve um objetivo, que é desviar as atenções. Olhe, desviar as atenções das crescentes desigualdades que estamos a ver no nosso país, dos problemas gravíssimos que afetam toda a gente, não só os jovens, como os problemas da habitação, da mobilidade, etc. As desigualdades, quer dizer, eu ainda hoje caí em cima de um despacho que prorroga a zona franca da Madeira, que é o bolo aos ricos, aos hiperricos e às suas lavandarias, por este governo. Ninguém fala nisso. Mas isso só vai aprofundar as desigualdades, e esse é o grande problema no nosso país, e é o grande problema que efetivamente também foi agravado no próprio tempo da governação PS, e que leva que muitos jovens ou estejam enganados por cantos de sereia à direita E supostamente à esquerda, que efetivamente não servem os desígnios de uma sociedade democrática e plural como é a nossa. Onde, para parafrasear o doutor Francisco Paulo, cujos funerais hoje tiveram lugar, podemos nós ser tolerantes com os intolerantes? É o velho dilema já posto por Karl Popper, que mais do que nunca se põe nas sociedades como a nossa. E quando vemos forças que eram supostas ser defensoras da tolerância, designadamente o partido do doutor Balsemão ou o meu próprio partido, desvalorizarem aquilo que dá munições às forças da intolerância, temos que estar muito preocupados.

Deixe-me mudar aqui para outro tema.

E as desigualdades agravadas são o elemento essencial para essa clivagem.

Deixe-nos aqui aproveitar também para outro tema que não deixa de estar na atualidade, vai-se emprestando. Ana Gomes fez uma queixa à Procuradoria-Geral da República e uma participação também à Procuradoria Europeia por causa do caso Spinonviva e do primeiro-ministro. Tem novidades sobre alguma dessas iniciativas?

Só as que já são públicas relativamente à queixa que apresentei, que a propósito, foi revelada, de resto, pelo senhor Procurador-Geral da República, deu-me muita honra em revelar. Não era anônima. Eu mandei-lha diretamente e com o meu nome e até o meu número de cartão de cidadão. Mas a única novidade que tenho é que fui hoje constituída arguida num processo que a Solverde acionou contra mim. Independentemente do que faça o senhor Procurador-Geral da República no sentido de evitar, com todas as suas forças, a abertura de um inquérito criminal, que já devia ter sido aberto de início, ao caso Spinonviva.

Que ele está a tentar evitar.

Certamente.

O Manuel Guerra.

É óbvio. Depois discutiremos a Spinonviva noutro contexto, designadamente naquele que os patrões dos donos da Spinonviva quiseram acionar contra mim. Vamos a isso.

Mas tem expectativa de que isto possa mesmo desencadear um inquérito, face a essas reservas todas também que manifestou aqui e as notícias também que saíram sobre os procuradores, sentirem essa necessidade de terem mais instrumentos para a sua ação e para a investigação. Tem ainda expectativa de que isto possa acabar no inquérito?

Eu não tenho que ter expectativas, eu só acho é que isso devia ter logo, à partida, dado origem à abertura de um inquérito. Era, de resto, aquilo que era processualmente correto e que dava todas as garantias, inclusivamente, a quem eventualmente pudesse vir a ser constituído arguido nesse contexto. E era até aquilo que melhor serviria os interesses, não só da Justiça, mas do próprio governo, do doutor Luís Montenegro. Mas não foi essa a opção do senhor Procurador-Geral da República, que dois dias depois de eu lhe ter feito chegar essa participação, que mandei também para as instâncias europeias, para a Procuradoria Europeia, decidiu abrir a tal averiguação preventiva, o que quer que isso seja. E agora, pelos vistos, são os seus próprios procuradores que dizem que não é suficiente para o tipo de investigação que é necessária.

Em caso de inquérito, Luís Montenegro tem outra saída senão fazer o mesmo que fez António Costa?

Ele próprio já se antecipou a dizer que não se demitiria se fosse constituído arguido. Disse isso há uns meses, até, suponho mesmo, no quadro da campanha neutral e antes da própria averiguação preventiva ter sido aberta. Há quem queira realmente ser transparente ou há quem pretenda ser transparente. E, portanto, quem tem a desenvoltura para fingir que é transparente não o sendo, pode dizer tudo e o seu contrário. Portanto, tudo é de esperar. Eu diria que para preservar a integridade do órgão Primeiro-Ministro e da chefia do governo do nosso país e a credibilidade das instituições públicas, era de toda a conveniência que tivesse havido um inquérito criminal desde logo e que já estivesse arrumado e encerrado para que não restassem quaisquer dúvidas. Oito meses depois, as dúvidas permanecem e questões como essa que acaba de me colocar continuam a ser lançadas para o ar.

Mesmo para fecharmos, esta semana morreu Francisco Pinto Balsemão. Disse que ele era um construtor da democracia e que sem ele o país empobrecia, ficava mais pobre. Foi 10 anos comentadora da SIC, espaço que deixou recentemente. O grupo continua a refletir esses valores que o fundador defendia e sentiu isso durante este período que esteve lá, essa liberdade?

Sim, senti total liberdade e espero que sim, que o grupo continue a defender. E acho animador e muito significativa, nesse sentido, a carta que os filhos do doutor Balsemão tornaram pública. Sim, eu acho que prestam homenagem ao doutor Francisco Balsemão, que eu conheci enquanto jovem diplomata, sendo eu primeira-ministro, de quem tive sempre só manifestações de simpatia E de interesse genuíno, e que considero que foi realmente um dos construtores da democracia em Portugal, desde logo pela centralidade da questão da liberdade de imprensa e da pluralidade que ele sempre permitiu que os órgãos do seu grupo demonstrassem e veiculassem, e até pelo interesse que revelou. Eu, enquanto estava no Parlamento Europeu, recebi várias cartas do Pinto Balsemão sobre as suas preocupações, exatamente sobre a regulação das plataformas digitais e pelo impacto que estavam a ter no roubo dos conteúdos dos mídia tradicionais e na perversão dos valores da verdade e da isenção que os mídia tradicionais eram supostos veicular e que não vinculavam as plataformas digitais. Por isso, são tempos novos, são tempos onde os piores dos seus receios se confirmaram. Ao mesmo tempo, ele foi também um homem aberto às grandes novidades que designadamente a inteligência artificial prometia, embora hoje mais do que nunca elas estejam a ser questionadas, incluindo em termos económicos e financeiros, mas certamente em termos também das perversões que trazem à democracia. E por isso eu espero que o grupo sobreviva e continue a defender os valores que Francisco Pinto Balsemão encarnou, que foram tão importantes para a nossa democracia.

Ana Gomes, agora mesmo para fecharmos, é a fase do carne ou peixe, tem que escolher uma de duas opções, vamos ver se não fica com fome. Na segunda volta, vamos imaginar que passam Marcos Mendes e o Almirante Gouveia e Melo. Se tivesse que tapar o nome de um para votar, votaria em Marcos Mendes ou Gouveia e Melo?

Não, eu espero é que na segunda volta, que é bem provável que exista, passe o António José Seguro, que tem todas as condições de chegar à presidência da República, e espero que outros candidatos que agora se posicionam à esquerda para aproveitar da campanha, desistam antes dessa primeira volta, exatamente para não caírem no erro em que caiu no passado o PS, que foi de oferecer de mão beijada à direita o órgão de presidência da República.

Está a sugerir a António Filipe e a Catarina Martins que desistam?

E ao candidato do LIVRE, que também se anuncia. Que desistam antes da votação. Eles têm eleitorados educados e que saberão compreender uma desistência na véspera. E eu também compreendo que eles queiram aproveitar a campanha para veicular os seus pontos de vista e até condicionar positivamente os candidatos. Mas quem eu espero que passe, sem dúvida, à segunda volta e quem me interessa que passe à segunda volta é António José Seguro, porque é nele que nós temos que votar para ter finalmente alguém íntegro, sério e norteado pelos interesses da liberdade e da democracia na presidência da República.

Vamos ver se agora nesta consegue optar por uma. Se tivesse que fazer um tour pela serra de Sintra, levava André Ventura ou Mário Ferreira?

Nenhum deles.

Vamos seguir. Preferia ser ministra num governo de geringonça, liderado por Pedro Nuno Santos, ou primeira-ministra num governo de bloco central, que tivesse Luís Montenegro como vice-presidente?

Eu já estou naquela fase da minha vida em que ninguém me nomeia para rigorosamente nada. Não quero ser nomeada para rigorosamente nada.

No caso primeira-ministra, podia ser eleita.

Não. Eu estou naquela fase da minha vida em que prefiro ter a intervenção cívica que tenho, designadamente usando a minha voz e sendo crítica incômoda para muitos, mas alguém tem que o fazer e eu não me importo de ser crítica incômoda quando é preciso.

E muitas vezes através da sua conta no Blue Sky. Portanto, agora vamos imaginar que tinha de dar, durante um mês, a sua conta a uma pessoa para ir publicando, fazendo as suas publicações, quem é que escolhia? José Luís Carneiro ou Eduardo Cordeiro?

Não, sou eu que faço as minhas publicações no Blue Sky, como já fazia no Twitter, e prescindi disso quando a Elon Musk passou a controlar.

Não confia em nenhum dos dois para fazer publicações?

Não, sou eu mesma.

Ana Gomes, a nossa sobremesa é a música que nos trouxe.

Não quer dizer que não confie, mas acho que há coisas que são muito pessoais e só a própria é que deve fazer. É melhor que não faça, então.

Mesmo para fechar agora o programa, a sobremesa, que é a música que nos trouxe, "Dancemos no Mundo", ir só perguntar o porquê desta escolha.

Antes de mais, porque é uma belíssima canção do nosso querido Sérgio Godinho, mais uma belíssima canção. Mas não é só mais uma, é uma canção que eu suponho que ele fez em 2013 e que já falava exatamente das agruras e da injustiça dos imigrantes, dos exilados, face à burocracia que não os regulariza e que não os faz integrar-se nas sociedades e que cria divisões familiares. Num momento em que no nosso país, gente mesquinha quer, por exemplo, dificultar o reagrupamento familiar, questão essencial para integração de migrantes, de refugiados e de estrangeiros, esquecendo tudo o que sofreram os nossos portugueses que tiveram que emigrar e que enfrentaram agruras em diversos quadrantes no mundo, exatamente por legislação restritiva como a que agora alguns querem aplicar aqui, essa canção faz mais sentido do que nunca. E por isso, alia o prazer de ouvir o Sérgio, de cantarolar com o Sérgio, à importância da mensagem política.

Muito obrigado, Ana Gomes. A Vistus Fase regressa, como sempre, na próxima semana.

Por ódio passado, que seja maldito. Amor favorito não tem importância, se for é de circunstância. Separaram-nos crimes, separaram-nos cores. A noite é de horrores, quem disse que é lindo? Só gosto de dormir no fim. Sozinho adormeço e teu corpo apareço. Pisemos a pista, é bom que se insista. Dancemos no mundo. Eu só queria dançar contigo sem corpo visível. Dançar como amigos, se fosse possível. Desparsa os sapatos, levanta do pó. Dançar como amigos, só. Dar passos tão simples, trocar endereços. Num mundo de excessos, ar de sufocas. Lugar de supostas trocas. Separaram-nos facas, separaram-nos fatos. Pai-nossos e datas e escombros. Ar condicionado, paixões. Acende-se a ti a luz na minha rua. Pisemos a pista, é bom que se insista. Dancemos no mundo. Pisemos a pista, dancemos no mundo. Eu só queria dançar contigo sem corpo visível. Dançar como amigos, se fosse possível. Desparsa os sapatos, levanta do pó. Dançar como amigos, só. Dançar como amigos, só. Dançar como amigos, só.