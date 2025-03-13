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Olá, bem-vindos à "Vixi Suave". Não tenho nenhum conselho e também o nosso estado vai sendo cada vez mais difícil de conter e de explicar, porque estamos no meio de uma crise política e a "Vixi Suave", que ontem teve uma edição extra, regressa agora à sua normalidade e às suas sopas.

Estamos, e eu estou particularmente bem ciente da estupefação com que a maioria dos portugueses encara.

Foi um pedido de demissão cobarde.

Eu não me deixo intimidar. Vamos tentar vencê-los cortando a cabeça ao governo. Eu não me deixo intimidar. Não se cansem, porque vão cansar-se mesmo. Eu estou aqui para dar e durar.

O governo e o primeiro-ministro não tiveram a coragem de assumir as consequências.

Vamos dizer que ele está na mão de alguém? Não tenham a menor dúvida: do que todos estes intervenientes têm medo é precisamente da minha independência. Eu estou aqui para dar e durar.

Eu sou o Rui Pedro Antunes, sou editor de política do Observador e tenho comigo o repórter parlamentar Miguel Viterbo Dias e as jornalistas da seção de política, Rita Tavares e Mariana Lima Cunha. Vai começar a "Vixi Suave". Eu queria sugerir uma sopa antecipada. Quem é que se antecipa?

Eu já me antecipei ontem. Força.

No extra da "Vixi Suave". Posso antecipar o meu.

Vamos lá, Mariana.

Só que eu acho que já houve demasiadas antecipações e precipitações e, portanto, vou ter calma para não me chumbarem. Nós, esta semana, já temos a sorte de ter assistido, enquanto jornalistas, a uma série de momentos emocionantes no Parlamento. Eu destaco alguns da geringonça, por exemplo, nos tempos da geringonça, em que havia aquelas reviravoltas todas e conferências de imprensa de cada partido, em que cada um anunciava uma medida e andávamos a ver quem é que passava nos corredores, quem é que entrava em que sala para negociar. E portanto, isto faz tudo parte da política, a negociação faz parte da política e essa parte é sempre interessante de ver. Aquilo a que assistimos esta semana foi um pouco mais complexo do que isso. Mas tentando agora tirar algumas conclusões do que foi, eu suponho que para quem tenha visto um pouco mais de fora, uma grande confusão, mesmo para nós foi bastante confuso. Acho que é difícil, neste momento, pelo menos na minha perspectiva, concluir que não havia um desejo do governo de romper a corda e de arriscar tudo nestas eleições, primeiro porque o avanço do instrumento da moção de confiança, sabendo de antemão qual seria o resultado, é o que é. Ou seja, em rigor, se quisermos avaliar para que serve uma moção de confiança e se quisermos tirar alguma conclusão sobre se um governo quer ou não continuar em funções, não faria muito sentido fazê-lo, sobretudo depois de já ter conseguido passar mais ou menos incólume por duas moções de censura. E depois porque o modo como a negociação ou a tentativa de aproximação foi feita, foi um pouco na 25ª hora, embora tenha havido algumas tentativas de contacto anterior, mas não foi uma coisa feita na privacidade em que estas negociações normalmente são feitas, pelo menos quando correm bem. Não foi feita com essa discrição nem com essa flexibilidade inicial, acabou por ser feita negociar o que era uma linha vermelha para os dois partidos, a escolha entre a CPI e a moção de confiança, em direto para o país ver e colocando Pedro Nuno Santos numa posição em que se cedesse, penso que tanto à moção de confiança, que já tinha dito que não podia, já tinha viabilizado o governo, já tinha viabilizado o orçamento, já tinha feito uma série de compromissos com o PSD. Podia ser difícil justificar fazer mais um. O argumento da coerência vale o que vale em política, porque também muitas vezes deita-se ao lixo.

Isto é como os filhos, algum dia tem que se dizer que não, senão eles habituam-se mal.

E depois querem sempre o doce. Havia essa questão e havia obviamente a questão da CPI, porque era difícil justificar que o PS, dizendo que era tão importante, depois do argumento que tinha feito, ser tão importante para o país e para o esclarecimento do país ter uma comissão de inquérito, primeiro aceitar a tal modalidade de comissão privada de inquérito, e depois há esta questão para quem acompanha mais ou menos o funcionamento das comissões de inquérito e que acabou por ser um tema muito importante no meio disto tudo Foi o PSD querer determinar que a comissão de inquérito não podia ser prorrogável além do prazo limite que tinha estabelecido. Porque nas comissões de inquérito está um pouco na sua natureza que se pode sempre ir descobrindo novos factos, pode-se sempre ouvir pessoas que acrescentam qualquer coisa, o fio do novelo vai se desvencilhando e é um pouco por aí que se faz uma investigação, normalmente. Parecia muito difícil chegarmos a este ponto, de facto, sem quebrar a antecipação das eleições. Agora, chegados a este ponto, se calhar guardo para a próxima sopa para pensar um pouco nos próximos passos.

CPI num minuto. Olhe, desculpe, há uma vez fez alguma legalidade?

Não.

Ok, obrigado. Vamos encerrar os trabalhos.

Relatório final.

Então sopa antecipada.

Relatórios finais são complicados.

Ui.

A sopa antecipada remete para as eleições antecipadas, mas há uma coisa que não foi antecipada nesta crise e que é estranho que não tenha sido, que foi uma intervenção do presidente da República. Porque o que nós assistimos nestes dias e feito o resumo, é que ninguém queria eleições, mas afinal nós estamos lá. E havia maneira de todos os partidos, de dois partidos muito em concreto, o Chega também podia ter evitado, é um facto, mas vamos falar dos partidos do centro, PS e PSD, que tinham instrumentos para isso. Bastava que o PS se tivesse abstido na moção de confiança e fazia a comissão de inquérito, que colocou como tão importante e decisiva para o esclarecimento do caso de Luís Montenegro, e o governo também podia ter retirado a moção de confiança e sujeitar-se à comissão parlamentar de inquérito e ficávamos todos bem, não íamos para eleições no dia 18 de maio.

Aqui estamos a falar também do nosso interesse pessoal.

Pronto.

Jornalistas que vão perder muitas campanhas.

Não tínhamos a vida virada do avesso, de repente, mas não. Se todos queriam eleições, o que foi estranho nisso? Foi Marcelo Rebelo de Sousa também aparecer como muito interessado em eleições e rápidas. Quando foi chumbada a moção de censura do Chega, logo a primeira moção deste trio de moções, disse logo no dia seguinte que aquilo conferia um grau de estabilidade política e que os partidos que queriam deitar abaixo o governo tinham tido um momento para se expressarem a esse favor, se não foi assim, agora também isto era para se manter. Se isto era uma coisa que Marcelo achava naquela altura e se não queria eleições, nem queria uma moção de confiança, como o Observador acabou de escrever relativamente àquilo que se passou na reunião do Conselho de Estado desta sexta-feira, então podia ter feito alguma coisa no intervalo, não é? E teve a oportunidade, porque falou com o Luís Montenegro. Este texto também diz que o Luís Montenegro soube antes dessa oposição de Marcelo Rebelo de Sousa, falou com Pedro Nuno Santos, soubemos isso pelo próprio Pedro Nuno Santos. Disse que falou com todos.

E atenderam todos o telefone.

Parece que sim. Então por que depois disto tudo, Marcelo Rebelo de Sousa não fez uma intervenção? E se, por exemplo, sabia que havia uma vertigem de eleições por parte dos dois líderes, então ele podia ter nos feito ver isso e tinha poupado toda a gente ao teatro que se passou durante aquele dia todo no Parlamento.

Rita, desculpa, só interromper porque estava a me lembrar de uma coisa que também fez um bocado de confusão no papel do Marcelo Rebelo de Sousa nisso tudo. Quando ele vem falar no dia em que ele lança as datas possíveis de 11 e 18 de maio, faz uma declaração aos jornalistas a partir de Viseu, e ele empenha-se de tal forma. Eu tenho alguma inveja da memória do Marcelo Rebelo de Sousa, porque ele recapitula a crise toda. E vai dia por dia, e parece que está a tentar provar que aquilo foi tudo tão rápido que ele não conseguiu fazer nada. Onde é que estava o antigo Marcelo? E aquela coisa da influência do Presidente da República.

Quando falou depois da moção de censura do Chega, ele não só disse isto da estabilidade, como também disse que havia instrumentos para além dos parlamentares para averiguar as questões relativas ao primeiro-ministro, sei lá, levantando até questões de uma intervenção junto à Procuradoria-Geral da República. Isso ficou tudo em aberto. Ele interveio. A questão é por que ele depois se demitiu do seu papel de influencer.

Porque está raivoso.

Normalmente há eleições.

Para influenciar os atores políticos a não precipitarem o país para umas eleições antecipadas e permitindo que houvesse, de facto, um esclarecimento do primeiro-ministro, porque também não é benéfico para o país, nem para o regime, de que toda a gente agora parece tão preocupado, que umas eleições legislativas decorram neste ambiente de suspeita sobre um dos principais candidatos, que é o primeiro-ministro em funções. Sem esse esclarecimento, temos umas eleições que podem parecer umas eleições

Que servem para outra coisa que não para eleger um primeiro-ministro. Parece que servem para, de alguma forma, legitimar o comportamento de um primeiro-ministro, sendo que as pessoas não têm, nem têm de ter, essa informação e nem ditam decisões legais.

Antes disso, a Madeira já vai ser um tubo de ensaio para isto. Se Miguel quer que seja novamente reeleito, é mais ou menos o mesmo estilo, que é apesar de todas as polémicas.

Tem feito muito esse discurso em defesa de Luís Montenegro.

Sim, claro. Como se não fosse ele. Estamos juntos.

Vamos ver a Spinum Poncha, da zona franca da Madeira.

Novas e Lebres.

A Spinum Poncha. Mariana Lima Cunha. Mais uma coisa, Miguel, desculpe, é que tu andas a falar tanto.

É verdade. Ainda por cima, como já não me lembro bem o que disse, também posso entrar aqui em contradição. Ia só complementar esta questão da Rita, que é esta quase autoexclusão de Marcelo Rebelo de Sousa, que lhe pode interessar porque assim, pelo menos, esta dissolução não teve nada a ver com ele. "Eu fui só o notário."

Não parece que é só o homem que marca eleições. Faz as contas, faz as plantas e marca.

Exatamente.

Presidente da República, mas calma.

Podem me apontar duas dissoluções. A terceira não fui eu que escolhi.

Eu fico a pensar se tem alguma coisa a ver com isto tudo, a relação entre-

Ou com a fragilidade dele como presidente da República, também quanto ao caso das gémeas.

O capital que ele já perdeu enquanto presidente da República, e depois a relação dele com Luís Montenegro, aquela relação que se diz que é um bocadinho mais distante do que aquela que ele tinha com António Costa.

Estás a dizer que Marcelo não gosta de pessoas urbanorurais.

Parece que não estabeleceu ali uma relação de confiança. Não quero dizer que António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa praticavam propriamente confidências. O meu ponto é só que, se não houve ali espaço para uma intervenção anterior do presidente da República, seja por que razão for, e para o primeiro-ministro ter avisado, por exemplo, da declaração que ia fazer ao país antes dessa declaração acontecer, parece que há uma relação de confiança que está um bocadinho quebrada. Pelo menos em relação aos dois personagens.

Mas isso pode ser mau para a relação deles, mas daí a provocar eleições também me parece que se calhar-

Não digo que justifique. Estou só a fazer um brainstorming de razões para esta crise.

Eu não sei até que ponto é que a fragilização do Marcelo nos últimos anos também não dita que ele fique um bocadinho mais na reserva nestas situações. Não sei se sente que a sua palavra está diminuída, mas sim sem força.

Também das outras vezes falou tanto e não havendo eleições que se calhar decidiu experimentar outra forma.

E das outras vezes, pelo menos, conhecia os planos do primeiro-ministro. Sabia o que ele ia querer da vida.

Vamos avançar para a sopa.

O Miguel já está a pensar: "Eu desisto dessa legislatura."

Desculpem. Não estou a pensar. O presidente da República, desculpem, como também não sabe bem o que o Luís Montenegro quer, também pode pensar: "Olha, nem me vou meter nisto." "É para marcar, eu marco."

Vamos avançar. Sopa viva para ver o que dizem as forças vivas do PS e do PSD. Qual de vocês é que começa?

Começa o maior.

Quem é que é o maior? Aqui estamos todos no Parlamento.

O mesmo número de deputados.

O maior é o Ricardo.

Referências culturais que importam. Sim, eu acho que tenho mais umas décimas, não é? Se estivermos a falar de popularidade.

São mais 50 mil votos.

Não vamos estar aqui a medir décimos. Vou começando.

O Miguel Vitor Dias benze-se.

Ele pensou: "Ainda bem que esta legislatura já está a acabar." Ontem e quarta-feira assistimos no Conselho Nacional do PSD a um ensaio grande para a campanha eleitoral, a um discurso que já tinha vindo a ser ensaiado por Luís Montenegro no debate da moção de confiança, pelo rol de ministros que têm ido à televisão todos os dias. Às televisões, agora, que há rádio observador também, vários deles.

E predizer que-

Exato. É um pré-anúncio.

Exato. E na segunda parte da "Vixi Suas", vamos ter um ministro de Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte. Para quem nos está a ouvir, fique, porque vai ouvir pessoas que dizem coisas como deve ser e não como nós aqui.

Exato. É só aguentar mais uns minutos. Esse discurso tem sido feito, mas acho que ontem acabou por ser mais consolidado da parte do PSD e do governo. Luís Montenegro já tinha tentado ensaiar este argumento de que a crise política, na verdade, acontece porque ele é muito popular e o governo é muito popular e, portanto, mete medo aos partidos. Eu suponho que a conclusão deste raciocínio seja que por isso é que eles quiseram tentar deitá-lo já abaixo com medo do fulgor que ele ainda ia ganhar no país. Suponho que seja isso. Mas aquilo a que nós acabamos por assistir foi que ficou claro que o PSD quer enterrar o caso Spinogate. Não há uma postura de tentar nem falar mais sobre o caso, nem dar mais nenhum tipo de esclarecimento, nem reconhecer algum tipo de erro, algum tipo de má gestão do caso. É bola para frente e é, sobretudo, muito focado. Primeiro, acho engraçado na figura do próprio primeiro-ministro, apesar de ser quem está no olho do furacão. Luís Montenegro falou muitas vezes de si próprio no discurso de ontem. Até com uns toques, se calhar tem a ver com a ruralidade que Marcelo Rebelo de Sousa lhe apontava, também quando ele diz que foi subestimado por todos os lados, que não sabiam que ele ia conseguir fazer um trabalho tão bom como está a fazer, que achavam que ele era só um tribuno sem conteúdo e, portanto, fez ali uma espécie de defesa da honra que parece que vai levar para a campanha. E depois teve o PSD, genericamente, a fazer essa defesa da honra do primeiro-ministro, sem nunca fazer nenhum tipo de mea-culpa, portanto, completamente em modo ataque e ataques muito violentos ao PS, já numa linguagem que acho que antecipa que a relação entre os dois maiores partidos fica crispadíssima, muito difícil de resolver depois desta série de episódios. Ontem ouvimos Pedro Nuno Santos a ser rotulado desde charlatão a menino do papá e a sem vergonha. Portanto, fica aqui este resumo do que podemos esperar para os próximos capítulos.

Era a porta fechada, mas já se sabe que-

Pouco fechada.

Tem um buraco na fechadura.

A porta entreaberta.

Só para dizer que o Luís Montenegro é pragmático e não tem que ir pela criatividade tal e qual como as ruas de Espinho. Toda a gente sabe que ao lado da rua um está a rua dois, depois a rua três, depois a rua quatro. Não é preciso estar a inventar se é a Rua General Humberto Delgado, ou que seja. Não, um, dois, três e quatro. Isto é pragmatismo.

Cada um dê a Nova Iorque merece.

Rita, temos aqui ainda dois minutinhos para te perguntar dessa estratégia do PS, essa sopa viva do PS.

O PS está unido. Agora vou dizer as letras pequeninas. Exceto alguns elementos do Partido Socialista. É aquela parte que se lê muito rápido na rádio, mas eu não consigo essa velocidade.

Em caso de esses sintomas, consulte o seu médico.

Exceto alguns elementos do Partido Socialista que

Percebem que este está longe de ser o momento ideal para fazerem esse desafio. Ainda assim, alguns deles, como Fernando Medina, fez uma declaração de voto no dia da votação da moção de confiança, deu uma entrevista à Antena 1 onde se mostrou desconfortável com as insinuações que estão a ser levantadas sobre o primeiro-ministro e onde também disse que devia ter sido feito tudo para evitar eleições, deixou salutar distância. Pareceu uma crítica ao Partido Socialista, mas não disse diretamente. Mantém Fernando Medina naquele grupo de possíveis nomes para um pós Pedro Nonismo, porque de facto nesta altura não é o momento, e acho que todos estes socialistas que possam estar mais interessados numa via diferente da atual percebem que agora é aguardar, é aguardar também pelo resultado eleitoral, fazer a leitura desse resultado eleitoral e perceber o impacto que esse resultado tem dentro da estrutura, sobretudo da estrutura intermédia do partido, que é uma estrutura que está com Pedro Nuno Santos e que é preciso perceber se abre brechas perante se for revelada uma incapacidade de Pedro Nuno Santos ganhar eleições e de chegar ao cargo de primeiro-ministro. Aí eu já diria que são outros 500. E depois, neste período, também há outro elemento neste contexto que é importante para o Partido Socialista, que são as eleições autárquicas, e entre uma coisa e outra, entre as legislativas e autárquicas vão muito poucos meses, e estar aí a abrir uma disputa pela liderança talvez fragilizasse o partido. Isso estamos a falar no caso de derrota, que é uma coisa que Pedro Nuno Santos diz em todas as entrevistas que tem dado, que é um cenário que não põe em cima da mesa porque está focado na vitória, mas isso já sabemos que todos estão até ao dia.

O que não acontece com a família César. Carlos e Francisco César falam de possibilidade de derrota.

Francisco César aqui na Vista e Suave disse o que é que se fazia nessa possibilidade. E Carlos César ontem na entrevista que deu à RTP3, também falou nisso e de forma até muito longa, segurando Pedro Nuno Santos, os dois vão no mesmo sentido, segurando Pedro Nuno Santos no caso de derrota, mas dizendo também ao mesmo tempo que a dimensão da derrota também era importante medir e depois disse uma expressão que é há derrotas honrosas. Claro que seja lá o que isso for.

Bem-vindo, Pedro Duarte.

Muito obrigado. Uma boa tarde a todos.

Sendo ministro dos Assuntos Parlamentares, isto não está a correr muito bem. A legislatura nem dura um ano.

Não percebi, peço desculpa, Rui Pedro.

Sendo ministro dos Assuntos Parlamentares, que normalmente é a pessoa que está responsável pela negociação entre os partidos, não podemos dizer que isto esteja a correr muito bem, uma vez que a legislatura nem vai durar um ano.

É verdade, concordo. Para o país acho que isso de facto não correu da melhor forma. Tínhamos um plano de tentar trazer estabilidade ao país, acho que isso estávamos a conseguir, mas como ficou claro desde o dia das eleições, não dependia só de nós. Portanto, não tínhamos maioria absoluta. E quando se conjuga uma maioria que se calhar era pouco previsível numa primeira fase, esta estranha coligação entre o Partido Socialista e o CHEGA, de facto, eles sim, têm a maioria juntos e portanto têm capacidade para tudo. Inclusivamente para derrubar o governo, como se viu.

Senhor ministro, uma coisa que é da atualidade e que surgiu agora a notícia d'O Observador, enfim, também há outros órgãos que estão a dar essa notícia, de que dentro do Conselho de Estado, nós sabemos que é privado, a reunião é à porta fechada, mas que o presidente da República terá dito que era contra a moção de confiança e que terá comunicado isso ao governo e ao primeiro-ministro, não sei se o primeiro-ministro depois partilhou isso também com os outros governantes. Este posicionamento do presidente da República e dizê-lo perante os conselheiros de Estado é uma deslealdade com o governo, é uma posição legítima ele dizer isto neste momento? Como é que vê esta posição?

Acho que o Rui Pedro compreenderá e todos os que nos ouvem compreenderão que eu não posso comentar especulações e notícias ou supostas notícias de uma reunião que foi à porta fechada, como sempre são as reuniões do Conselho de Estado. Para ter uma fácil ideia se isso aconteceu, nem é suposto saber. E portanto não posso estar a comentar uma coisa dessas. A única coisa que eu posso dizer, que não tem a ver naturalmente com essa reunião, nem com conversas privadas entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, aquilo que eu posso dizer perentoriamente é que a relação institucional e para além disso, mas neste caso o que é mais relevante é institucional entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, tem sido absolutamente exemplar em todos os momentos. E por vezes até sorrio quando vejo algumas notícias por aí, porque de facto não correspondem à verdade. Acho que desse ponto de vista, o país tem muitos problemas, mas manifestamente esse não é um problema para o país.

Muito bem. Até me lembro de uma circunstância em que até foi mandatário dele. A 7 de março, até contrariando o seu colega do governo Manuel Castro Almeida, disse publicamente que retirar a moção de confiança não era um cenário e que a bola estava do lado do PS. A 11 de março, o governo no Parlamento quis retirar a moção de confiança em troca de uma CPI mais curta. O que é que mudou nesses quatro dias?

Essencialmente um caminho para uma escalada, se quisermos, muito pouco racional, que acabou por conduzir o país para uma crise política. Ora, o governo, acho que hoje é claro para quem, de forma neutral e não capciosa olhar para o que realmente aconteceu, acho que é evidente que o governo tentou até ao último minuto, in extremis, nomeadamente alterando a sua posição de princípio, essa mesma que acabou de referir, fazer tudo para evitar que o país tivesse de ir para eleições. Isso foi feito de todas as formas, incluindo abdicando nós de uma condição que tínhamos.

Só não fez de uma forma, que foi retirar a moção de confiança, que também era uma forma. Portanto, ficou uma forma por cumprir. Por que o governo não deu esse passo? Isso esteve em cima da mesa em algum momento?

Não esteve pela razão que me parece, eu peço desculpa, mas pelos menos aos meus olhos e não quero evidentemente falar pelos outros, mas se tentarmos fazer um esforço, imaginemos que não teria havido a votação da moção de confiança. Nós teríamos hoje em dia uma escalada ainda superior, provavelmente, dos partidos da oposição, com acusações, com insinuações, com suspeições, num crescendo que nos levaria para uma circunstância em que o governo teria muita dificuldade em executar o seu programa. É muito claro no nosso regime democrático, é assim que estamos organizados e eu atrevo-me a dizer ainda bem que é assim, acho que é um sistema muito equilibrado o nosso. Nós estamos organizados de maneira que os governos emanam do Parlamento. Portanto, um governo que não tenha a confiança do Parlamento, não é um governo com condições para governar. E isso foi muito claro, aliás, no discurso de tomada de posse do Luís Montenegro há 11 meses. Foi dito perentoriamente por ele que a viabilização do programa de governo tinha de significar um voto de confiança na prática, um voto de confiança do Parlamento. Não uma adesão ao programa, que fique claro, mas uma confiança institucional, no sentido que se dariam condições para o governo poder implementar o seu programa.

Mas o PS, depois de ter viabilizado esse programa, mas também o orçamento e ter votado contra duas moções de censura ou não ter viabilizado duas moções de censura, não tinha dado esses sinais todos? Não seria já obrigar o PS não a uma adesão do programa, mas na verdade uma grande confiança no governo do PSD?

Não era uma grande nem pequena, era uma confiança institucional. Aquilo que estava em causa era apenas isso. E a verdade é que o líder do Partido Socialista afirmou, aliás, também os outros, como o André Ventura, e eles em coro afirmaram que não só consideravam que o Parlamento não tinha dado essa confiança, como chegam a dizer, eu cheguei a ouvir o líder do Partido Socialista dizer que o país não confia em Luís Montenegro, este governo não tem a confiança dos portugueses. Ora, perante este ambiente que se estava a gerar, de um radicalismo, de um extremismo e eu acho que até de alguma irresponsabilidade institucional, se estava de facto a conduzir o país para uma circunstância em que o governo ia ficar no poder, mas não ia ficar a governar. Ora, isso talvez seja uma diferença grande entre o atual governo e os governos anteriores do Partido Socialista. É que nós não estamos no governo para usufruir do poder ou da função. Nós estamos no governo para poder executar um programa e transformar a vida das pessoas para melhor. Se nós não temos condições para executar o nosso programa e portanto, para projetarmos aquilo que é a nossa ambição para o país e darmos o nosso contributo cívico com espírito de serviço e de missão para ajudar o país, nós então não estamos a fazer nada no governo. E foi essa clarificação que foi essencial, imprescindível e infelizmente porque não nos deram outra possibilidade.

Nesse dia saíram duas sondagens que não foram muito positivas para o Partido Social-Democrata, para a AD em geral. Tiveram medo das sondagens e é isso que justifica a inversão naquele dia, ou não?

Não, até porque julgo que dentro do governo nós já temos anos suficientes para saber que as sondagens enganam com muita regularidade, até porque as pessoas vão mudando de opinião e portanto, às vezes não significa que as sondagens estão mal feitas. Mas a verdade é que a distância para as eleições ainda é um tempo muito vasto e muito grande. Aliás, eu dou o mesmo valor, mas a verdade é que na véspera ou dois dias antes tinha saído uma sondagem com os resultados precisamente inversos e portanto mais animador, se quiser. E não é evidentemente isso que nos condiciona. Nós estamos muito convictos de que aquilo que foi o trabalho feito durante estes 11 meses e particularmente aquilo que é a alternativa que temos hoje em dia de extremismos, quer seja à direita, quer seja à esquerda, permite-nos ir com alguma confiança para umas eleições, porque sentimos que, de facto, a proposta do PSD e do CDS é nesta altura a proposta moderada do centro político do nosso país.

Ainda assim, voltando ao debate desta semana, chegados ao Parlamento, acabaram por negociar à vista de todos, condições para a comissão de inquérito e a retirada da moção de confiança. Acha que uma tentativa de negociação feita assim, à 25ª hora e à frente de toda a gente, é séria?

Acho que é séria. Se me pergunta se é a melhor forma, acho que não. Acho que não é a melhor forma, mas talvez tenham percebido, até porque essa parte foi mesmo aos olhos de todos. Foi feito um repto ao Partido Socialista para poder haver um contacto, uma reunião, aquilo que eu acho que acontece nas democracias maduras e com alguma imaturidade, para não dizer infantilidade, o Partido Socialista pura e simplesmente recusou. Uma espécie de birra em que disse que não conversava e não atendia o telefone. Eu tive a oportunidade eu próprio de dizer isso no plenário da Assembleia da República, que iria fazer a proposta em público, uma vez que o Partido Socialista se tinha manifestado intransigente e absolutamente fechado na hipótese de haver qualquer espécie de conversa para tentar salvar o país e poupar o país a uma crise política.

Mas não poderia ter havido contactos prévios com mais tempo que tivessem criado condições para que não fosse feita desta maneira que, como reconhece, não é a melhor?

Sim, com certeza que sim. Se nós pudéssemos evitar este problema desde o primeiro minuto, teria sido preferível e portanto, é óbvio que poderíamos ter sempre falado. E aliás, houve contactos, houve conversas, algumas em público, com certeza, outras menos em público.

Ao mais alto nível?

Houve entre o mais alto nível das diferentes forças políticas, digamos assim. E houve um esforço, eu diria, desde o primeiro minuto, pelo menos do nosso lado.

Mas estamos a falar de contactos no dia do debate ou antes disso?

Durante os dias anteriores houve comunicações regulares, como sempre existem. Algumas delas, aliás, foram até em público, no sentido que foram na comunicação social.

Sim, nós aqui estávamos a perguntar, desculpe interrompê-lo, só para falar dos tais contactos mais discretos que podem levar a que uma negociação mais facilmente chegue a bom porto. Isso é que ele estava a perguntar se tinha havido esse tipo de contacto nos dias anteriores.

Certo, mas se os contactos são discretos, são mesmo discretos e eu não vou estar a revelar nada.

O Besso também não lhe permite, como ao Hugo Soares, que disse que não podia dizer porque o Besso não lhe permitia. Também não pode dizer se o Luís Montenegro-

Não tinha ouvido isso, mas então temos mais ou menos o mesmo ideial se calhar ou parecido, porque de facto eu acho que é um bom princípio não o fazer. Mas não houve nada de particularmente secreto, também não quero criar aqui uma ideia, é aquilo que normalmente acontece. E é evidente, também é importante que se diga, que acho que todos percebemos que houve uma certa escalada e foi ao longo dos dias que isso foi tudo muito rápido. Infelizmente, acho que isso foi uma precipitação, na minha opinião, acho que a oposição não percebeu a dimensão do que estava em causa e não percebeu mesmo até ao último minuto. Aliás, acho que a postura, a virra, eu peço desculpa, não quero ofender ninguém, mas a postura infantil que foi assumida naquele dia, até no próprio plenário, por parte do líder da oposição, que é alguém que se propõe ser primeiro-ministro, acho que mostra muito como não se tem a dimensão institucional para poder estar na função que está hoje em dia, porque ser líder da oposição também tem responsabilidades, não é só fazer uns discursos a atacar e insultar com maior agressividade do que se calhar outro cidadão normal. É preciso um bocadinho mais para ser líder da oposição e para se candidatar a primeiro-ministro. Isso infelizmente ainda não vimos da parte de Pedro Nuno Santos.

Pedro Duarte, o cenário de eleições antecipadas está a poucos minutos de estar formalmente confirmado com a comunicação do Presidente da República. Luís Montenegro vai embora se perder por um voto para Pedro Nuno Santos?

É uma pergunta que tem que ser feita ao próprio. Eu não sei se ele sequer coloca esse cenário, porque eu acho que ele tem razões para estar otimista face ao que aí vem, por todas as razões e mais algumas, porque o único irritante que aqui está é, de facto, este avalanche de, não quero chamar campanha para não causar qualquer melindre seja a quem for, mas no fundo é este avalanche de ataque a que está a ser sujeito, mas ele tem a consciência absolutamente tranquila, tem esclarecimentos e argumentos para poder desfazer qualquer dúvida que possa existir nos portugueses. Portanto, ultrapassando isso, ele tem provas dadas ao longo deste ano de que tem as características e as experiências ideais para ser o primeiro-ministro de Portugal nesta fase. Há um trabalho que está a ser feito, infelizmente interrompido durante dois meses, aparentemente dois meses, mas que pode ser retomado a seguir e o país não terá muitos prejuízos se isso for retomado imediatamente a seguir.

O PSD deve viabilizar um governo minoritário do PS, garantindo a tal reciprocidade que Pedro Nuno Santos já veio pedir?

Sabe que isso é um bom princípio. Infelizmente, nós o que temos assistido nos últimos meses é uma alteração da nossa configuração político-partidária. Nós tivemos desde o início da nossa democracia dois grandes partidos, relativamente ao centro, um pouco mais ao centro-direita, outro um pouco mais ao centro-esquerda, que no fundo foram os pilares essenciais que mantiveram o regime a funcionar. Com certeza com falhas ao longo destes 50 anos, ninguém pode negar, mas é um regime que eu acho que todos os portugueses se podem orgulhar, designadamente quando nos comparamos com outros países à escala global. Acontece que agora temos uma realidade diferente. Temos um partido extremista à direita, que tem já um peso significativo na nossa sociedade, não tenhamos dúvidas, tem 50 deputados atualmente na extrema-direita, e depois temos um Partido Socialista que resolveu substituir-se à extrema-esquerda natural e habitual. E há um definhamento do Bloco de Esquerda e do PCP, e o Partido Socialista ocupou esse espaço. É hoje um partido extremista, radical e que, como o nosso povo bem sabe, e a física comprova, os extremos atraem-se. E é por isso que de repente vemos esta coligação entre o Chega e o Partido Socialista.

António Costa mudou um bocadinho.

É só o Partido Social-Democrata que está a ocupar e alguns partidos, designadamente o CDS, e eventualmente a Iniciativa Liberal, que estão no centro da vida política moderada. É uma reconfiguração. E isto pode ter impactos naturalmente no futuro. A prova disso é que um governo moderado, como é atualmente o governo da AD, foi derrubado pela extrema-direita e pela extrema-esquerda, pela tal nova extrema-esquerda que é o atual Partido Socialista.

O António Costa em 2015 mudou um bocadinho essa dinâmica de PS e PSD se viabilizavam mutuamente governos minoritários. Afasta a hipótese de vir a existir uma geringonça de direita no Parlamento com o PSD ficar ligeiramente atrás do PS, agora estou a ficcionar um cenário, com a Iniciativa Liberal, em conjunto com a Iniciativa Liberal ter uma maioria de mandatos, ou seja, uma geringonça de direita entre o PSD e a Iniciativa Liberal. Eu chamo de geringonça porque estou a falar num cenário em que o PSD ficaria em segundo lugar, mas que em conjunto com a IL teria maioria de deputados. Isso seria possível?

Do ponto de vista meramente teórico, não sei nestas circunstâncias, até porque o líder do PSD Montenegro na última eleição disse que só seria primeiro-ministro se vencesse essas eleições. Mas em termos absolutamente teóricos, eu não considero que uma geringonça liberal fosse uma geringonça, porque o termo geringonça surge precisamente por ser uma deturpação de um regular método de alianças dentro do nosso sistema político normal. É verdade, o Rita disse bem, que isso foi inaugurado ainda por António Costa, quando fez essa tal geringonça, que aliás teve em Pedro Nuno Santos o seu grande censor e depois grande executor, como nós sabemos. E foi de facto aí que se começou a distorcer, porque o Partido Socialista de repente coligou-se a uma extrema-esquerda quando nós todos achávamos que era impensável e como aliás todos os anteriores líderes do Partido Socialista, Mário Soares, Jorge Sampaio, Vítor Constâncio Etc. Tinham recusado essa possibilidade. Isso foi alterado e podia ter sido um caso episódico para resolver o problema de uma ascensão ao poder numa determinada circunstância. A verdade é que com Pedro Nuno Santos isso institucionalizou-se e portanto agora é assumido que a diferença entre o Bloco Esquerdo e o Partido Socialista é muito difícil. Se vos perguntar para dar um exemplo de onde é que há uma diferença no pensamento, na atitude, no comportamento, na linguagem, na agressividade entre o Partido Socialista e o Bloco Esquerda, vão ter muita dificuldade em encontrar uma diferença, certamente.

Mas com isso não respondeu à pergunta, se o PSD ficando em segundo lugar pode formar governo, se tiver maioria com outra força política, como a Iniciativa Liberal.

É uma decisão que vai ter que ser tomada a posteriori por quem estiver à frente do Partido Social-Democrata. Não sei se será Luís Montenegro, se será um outro qualquer. Eu não posso afirmar sobre aquilo que acontecerá no futuro. Como lhe digo, acho que posso dizer do ponto de vista de princípio, não me repugna nada uma aliança com a Iniciativa Liberal, no sentido que eles poderão acrescentar algo de diferente, é um partido diferente certamente do PSD, mas as coligações às vezes implicam algumas cedências e isso não me repugna. Coisa diferente seria, por exemplo, com o Chega ou com qualquer outro partido extremista. Portanto, não considero a Iniciativa Liberal um partido extremista.

Deixe-me só aproveitar aí uma coisa que disse, que foi com outro líder à frente do PSD. Pedro Passos Coelho já é apontado para o futuro pós-Montenegro. Se o PSD perder as próximas eleições, esse regresso é inevitável?

Eu não faço a mais pequena ideia por várias razões. A primeira é que eu estou fortemente convicto de que o Luís Montenegro está para dar e durar e portanto está a começar um caminho de transformação do país. Nós tivemos ainda um pequeno indício daquilo que vai ser a transformação do país, foram só 11 meses, mas eu acho que ele vai estar muitos anos à frente do país e portanto também à frente do PSD. E é nesse cenário que eu me coloco, com toda a sinceridade. E também digo se assim não for, também eu próprio estarei fora, porque tenho este princípio de lealdade e portanto não me preocupa minimamente qualquer cenário possível.

Pensei que estaria fora para ser candidato ao Porto e não propriamente pela transformação do país estar em casa.

Uma putativa candidatura ao Porto está num patamar um bocadinho diferente. Eu não olho para isso propriamente como uma missão política, é mesmo uma missão quase apaixonada e cívica de dedicação à minha cidade e às minhas gentes, como eu gosto de dizer. Portanto, é algo um bocadinho diferente. Quem não é do Porto, se calhar não compreende muito bem, mas as pessoas do Porto acho que compreendem isso que eu acabei de dizer.

Era a sua cadeira de sonho, mas o ponto aqui é: se for candidato ao Porto, já não integrará o próximo governo?

Exatamente.

Ou seja, isso implicaria que já não faria parte da composição quando o próximo governo tomar posse e seria então aqui até este próprio calendário a acomodar-se a essa eventual candidatura.

Sim, isso parece-me uma evidência. Não tem como negar isso.

Falou da necessidade de chegar a entendimentos no Porto. Acredita que Filipe Araújo ainda vai desistir de avançar? Era desejável que a direita se apresentasse mais coesa no Porto para conseguir vencer, por exemplo, a Manuel Pizarro, que parece para já estar à frente nas sondagens.

Sim, parece-me importante que se gere uma candidatura à Câmara Municipal do Porto que seja agregadora e portanto que vá para além da lógica estritamente partidária e que tenha capacidade de congregar, de agregar, de trazer para este movimento cívico, para uma plataforma de candidatura e de cidadania que pudesse transformar também a cidade. E trazer um projeto para a cidade ambicioso e que traga mais qualidade de vida para todos. Para isso, todos aqueles que se possam juntar são bem-vindos e o caso concreto de Filipe Araújo é um autarca experimentado, com provas dadas e portanto naturalmente que seria um bem-vindo.

Um bom vice-presidente da sua autarquia, liderada por si, eventualmente.

Isso já é muito especulativo, com toda a sinceridade.

Pedro Duarte, vamos avançar para a fase do carnalpeixe. Perguntava-lhe só uma resposta sintética se Luís Montenegro não cometeu nenhum erro neste processo.

Pessoas infalíveis não existem. Agora, se me pergunta se cometeu algum erro relevante, grave, sério, sinceramente, não. E ele próprio reconhecerá que poderia ter comunicado de uma maneira diferente.

Pois, eu agora se dissesse que ele não cometeu erros, estava a contrariar o primeiro-ministro, porque ele próprio admitiu que cometeu. Portanto, ao dizer que ele cometeu erros, também está alinhado com o primeiro-ministro.

E parece-me natural. Se alguém aqui vos disser que não cometeu nenhum erro, eu sugeria que se desconfiassem, porque acho que todos nós cometemos evidentemente erros. E quando nós reconhecemos é que provavelmente corrigimos, porque desde que saibamos corrigir os erros, acho que estamos no bom caminho. Mas com sinceridade, neste processo designadamente, acho que os erros foram menores, foram de detalhe perante aquilo que é o essencial, que tem a ver com o seu comportamento ético, com a sua integridade e com a forma como de facto se está a dedicar de forma muito explosiva, desde logo, mas mais do que isso, muito empenhada a dedicar-se à causa pública.

Pedro Duarte, vamos agora avançar para carnalpeixe, é resposta uma ou outra, porque depois vai falar o Presidente da República e vamos agora aqui tentar acelerar com uma trilha para dar alguma atenção. Pedro Duarte, preferia ser ministro num governo Pedro Passos Coelho ou num governo de Carlos Moedas?

Ser ministro é uma experiência altamente gratificante, mas vale a pena tê-la uma vez na vida. Eu soube ministro de Luís Montenegro e é uma experiência excepcional, mas a não repetir.

Quem é que escolheria como mandatário, esta cola bem com a anterior, para a sua candidatura à Câmara do Porto, Rui Rio ou Luís Filipe Menezes?

É uma pergunta muito difícil, mas eu diria Rui Rio, porque esse foi presidente da Câmara do Porto e o Luís Filipe Menezes não foi.

Falado Preferia ser convidado do Preço Certo da RTP ou para umas jornadas parlamentares do Chega?

Claramente para o Preço Certo.

Quer acabar com as duas?

Nem pensar nisso, isso é uma falsidade.

É uma fake news.

Presta um serviço público muito relevante e ajuda muito as audiências do Telejornal e, portanto, é muito bem-vindo.

Pedro Duarte, para terminar, na segunda volta das presidenciais, Marcos Mendes não passava. Votaria no almirante Gouveia e Melo ou em António Vitorino?

É muito cedo para dizer isso, porque nós não conhecemos nada. Eu diria ambos, mas particularmente do almirante, nós só conhecemos uma imagem. Não conhecemos mais nada para além disso. Portanto, nesta altura não tenho nenhuma condição para responder com sinceridade.

Muito bem, Pedro Duarte, estamos mesmo a chegar ao fim. Temos um minuto para que nos possa também explicar o porquê da música que nos trouxe. "Quem?" é uma interrogação, uma música dos GNR. Quer explicar o porquê desta escolha?

Sim, nem precisarei de um minuto, porque é simplesmente uma homenagem aos GNR, que é uma banda que faz parte do meu imaginário mais juvenil e da adolescência. Que é da minha terra, do Porto, mas que me traz ótimas recordações em todos os sentidos e em particular uma homenagem a esse jovem Rui Reininho, que há uns dias atrás se tornou septuagenário nessa bonita idade, apesar da sua juventude, continua cheio de garra e cheio de rebeldia também. Portanto, é essencialmente essa a razão.

Muito obrigado, Pedro Duarte. Não acaba com "não é não", mas acaba com "ou não, ou não, ou não". Obrigado por ter participado na Vixi Suave.

Obrigado, foi um gosto.