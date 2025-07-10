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Olá, bem-vindos à segunda parte da Vicio Suave. Temos conosco Rubina Berardo, natural da Madeira e ex-deputada do Partido Social-Democrata. Comecemos pelo artigo que escreveu recentemente. Desvinculou-se do PSD, onde militava há 20 anos, acusando a atual liderança de, e cito: “pactuar com a extrema-direita.” Quando é que esta descaracterização do PSD de que fala começou? Foi com a liderança de Luís Montenegro?

Boa tarde. Antes de mais, agradeço o convite. Realmente, isto é um processo que tem sido em crescente movimentação ao longo dos tempos. E claro que com as últimas eleições e com as promessas das últimas eleições legislativas, de que claramente haveria um não é não em relação à colaboração com a extrema-direita no Parlamento português e depois com a atividade executiva também, a verdade é que nós vemos, através do que tem acontecido e colocado em cima da mesa com a confusão propositada entre as temáticas da imigração e a política de nacionalidade, e a lei da nacionalidade, vemos precisamente que esse não é não já não existe. Existe precisamente até uma plataforma de entendimento que se ensaia com sucesso de parceria entre o PSD e o Chega. E a partir do momento em que esse não é não é quebrado, pra mim também é quebrada uma pertença a um partido que deixa isto passar dentro da sua atuação, mesmo que seja por razões mais do foro aritmético.

Precisamente, fazendo aqui as vezes de advogado do diabo, há quem diga que o Partido Social-Democrata não podia manter o não é não, quando quase um milhão e meio de eleitores votaram no Chega nas últimas eleições legislativas.

Eu acho que há claramente aquela argumentação, e acho que neste caso encaixa que nem uma luva, de que se se dá de comer ao crocodilo, não podemos nos queixar depois de ser comidos por esse próprio crocodilo.

E usando a sua metáfora, acha que o Partido Social-Democrata corre o risco de ser engolido pelo crocodilo Chega?

Sim, entre o original e a cópia, o eleitorado escolhe o original, ainda para mais um original na extrema-direita que tem uma, entre aspas, liberdade de atuação que o Partido Social-Democrata não deveria ter dentro da história que tem, dentro do funcionamento democrático português.

No atual contexto, o parceiro privilegiado do PSD quem é que deve ser? O Partido Socialista?

Julgo que em momentos de grave crise da democracia liberal, não só em Portugal, com os resultados eleitorais que temos, como também noutros países, é fundamental aprofundar acordos com outros parceiros que também são fundamentados precisamente nessa democracia liberal. E obviamente que o Partido Socialista é um caso desses. E isso também já aconteceu no reverso no passado também, quando o PSD estava na oposição e também foi colocado esse ônus, por exemplo, sobre a liderança de Rui Rio.

Mas isso não seria entregar de alguma maneira a oposição de bandeja ao Chega, que podia agigantar-se como líder da oposição se o PSD se ausentasse desse mesmo papel?

Eu acho que o problema está na normalização do discurso, na própria escolha das temáticas e por que o governo recém-empossado escolheu a temática da imigração/nacionalidade para colocar como o principal tema agora, antes do fim da sessão legislativa. A própria escolha do tema, a forma como aborda e debate o assunto e o coloca em cima da mesa abrindo as portas escancaradas à extrema-direita, até na residência de São Bento, como fez na semana da discussão no Parlamento. Isso sim é a normalização do discurso e é a interiorização desse discurso e dessa atuação da extrema-direita. E a extrema-direita tem que ser combatida precisamente por oposição e pela demonstração dos factos reais que existem na economia Portuguesa sobre o contributo positivo, não só para a economia, como também para a sociedade portuguesa, de uma imigração que se quer que seja feita de uma forma também harmoniosa e dentro do sistema democrático português. E não é abarcando e abrindo a porta precisamente à extrema-direita que se consegue domesticar essa extrema-direita. Já outros cometeram esse erro de tentar domesticar, e não é possível domesticar. Bem pelo contrário, acaba por capacitá-la ainda mais, mesmo que isso tenha possíveis consequências eleitorais a curto prazo. Mas eu acho que o PSD, já no passado, soube colocar a questão que estava acima das eleições e acima de puro eleitoralismo. Já soube fazer isso noutras alturas, e por isso é que eu estranho este puro eleitoralismo, essa pura colagem à extrema-direita.

Na semana passada, assistimos a um momento no Parlamento com André Ventura e também nas redes sociais, a deputada Rita Matias a ler nomes de alunos de escolas portuguesas. O PSD devia ter feito uma condenação forte desse momento. Hugo Soares, o líder parlamentar, escolheu dizer que a esquerda é que estava a empolar o assunto. Essa é a reação adequada?

Essa não é de todo a reação adequada. É preciso realmente fazer frente a esse gênero de atuação indigna por parte de políticos junto de uma comunidade, que é a comunidade mais frágil da nossa sociedade, que são as crianças, que mais deveremos proteger, seja qual for a natureza da sua origem cultural. A questão é que estão envolvidos numa escola portuguesa e é preciso salvaguardar precisamente essa integração. Ora, o que aconteceu já no passado, quando houve críticas, dentro dessa linha de argumentação de que é a esquerda que empola o próprio Chega, foi dito que os anteriores presidentes da Assembleia da República é que acabavam por dar palco e demasiada importância ao Chega, empolando isso. Basicamente, essa é a argumentação que foi utilizada agora pelo líder parlamentar do PSD na Assembleia da República. Mas nós vemos que precisamente o oposto não domina a extrema-direita. Como nós vemos, é possível, através de uma liderança, por exemplo, atual de Aguiar Branco, que tentou fazer uma outra abordagem à extrema-direita no Parlamento, mais tolerante a essa extrema-direita e à, entre aspas, "liberdade de expressão dessa extrema-direita", e vemos que ela não se coíbe por causa dessa diferente atuação. E acho que é muito importante precisamente que na Casa da Democracia haja um total respeito pela dignidade e pela igualdade entre os cidadãos no nosso país.

Voltando aqui ao artigo de opinião em que anunciou que se ia desvincular do PSD, uma das coisas que diz é que seria impossível permanecer militante de um partido que baseou toda a campanha na fabricação de uma dicotomia entre fazedores contra bloqueadores, questionando as mais básicas exigências de transparência no exercício de cargos públicos. Luís Montenegro devia ter-se demitido da liderança do partido na sequência do caso PN Viva?

Eu julgo que a busca pela transparência, pela quem não tem, não deve, não teme, também informação junto ao eleitorado. E permaneceu sempre uma aura de dúvida em relação a essa falta de transparência junto do eleitorado, dentro da campanha, até levando ao preciso oposto da busca pela transparência, quando, aliás, já tinha visto esse filme diretamente cá na Madeira, com a forma como o PSD Madeira também abordou essa mesma temática dentro do caso concreto que assolou o PSD Madeira e os dirigentes do PSD Madeira, também a nível judicial. E foi exatamente a mesma estratégia adotada, que é criar no eleitorado a noção que existe essa dicotomia: ou estamos a deixar alguém trabalhar ou são os outros, os chatinhos, entre aspas, que estão sempre a procurar papéis e a duvidar até do próprio papel, mais do que legítimo e necessário, da própria comunicação social nesse escrutínio.

Acha que Luís Montenegro está a impedir que a opinião pública faça um juízo documentado sobre o seu percurso, no fundo?

Eu julgo que a forma como trata também toda a estrutura da autoridade da transparência, tem sido demonstrativo desse posicionamento de querer varrer por baixo do tapete certas questões, quando o que é necessário é sempre um cabal esclarecimento e transparência junto do eleitorado. E isso não foi feito nessa altura e, como eu disse, já vi o filme na Madeira, o que isso traz, porque isso precisamente cria uma descrença também junto de vários cidadãos em relação à Justiça, aos motivos que estão por detrás de mecanismos judiciais, e julgo que quem está no poder executivo não deve Ajudar à descredibilização e a levar a esse questionamento do procedimento normal da justiça.

Disse que o filme da Spinum Viva já tinha acontecido noutras latitudes, mas que não se esperava da estrutura nacional. Reconhece, neste caso, algum dos sinais de alerta que tem criticado nos comportamentos de Miguel Albuquerque na Madeira?

O que aconteceu na Madeira, e ainda acontece na Madeira, tem sido, ao contrário daquilo que foi prometido em 2015, quando houve uma chamada renovação dentro do próprio Partido Social Democrata, da alternativa ao anterior líder que vinha de dentro da própria estrutura e que viria reivindicado também com maior transparência, maior abertura do próprio sistema democrático. O que nós vemos hoje, passado quase 10 anos, é que precisamente houve práticas, essas práticas não desapareceram por completo, e como nós vemos com casos concretos, como na corrida a eleições internas que ocorreram recentemente no Partido Social Democrata, onde houve atropelos também em termos dos direitos dos militantes, por exemplo, e também o que aconteceu depois do ato eleitoral. E a nível nacional, há uma tendência de quase menorizar o que se passa na Madeira em termos políticos como uma inevitabilidade de um folclore político, e isso não pode ser, porque fazemos parte todos de um país e não deveria haver essa forma de olhar para a Madeira também como se fosse tudo natural o que acontece, que tem a ver com as latitudes do planeta.

Num caso como noutro, Miguel Albuquerque e Luís Montenegro venceram as eleições. Como é que explica isto?

Eu acho que, por um lado, existe sempre a questão dos ciclos políticos e é natural que a nível nacional, como é saudável e natural a alternância democrática, alternância democrática que também deve servir para os partidos que saem do poder também se aprimorarem internamente. E é normal que haja essa alternância a nível nacional e nesse ciclo conseguiu-se aproveitar esse ciclo a nível nacional. A nível regional, houve muita chantagem política e emotiva também, emocional, que foi feita com o eleitorado madeirense, devido à questão do governo estar em gestão, não haver orçamento regional, e depois também misturado com alguma iliteracia política, depois também resolveu dar os resultados eleitorais que teve. Mas também aqui na Madeira, foi necessário também buscar o CDS para conseguir uma maioria parlamentar. Portanto, o assunto não está completamente resolvido, nem é tão perfeitamente linear quanto isso, como ganharam as eleições e estão mandatados para fazer o que quiserem.

Ainda aí na Madeira, esperava ter visto a direção nacional do partido a condenar as declarações de Eduardo Jesus, que se referiu em termos impróprios, digamos assim, a duas deputadas regionais?

Em primeiro lugar, eu gostava de ter visto o presidente da Assembleia Regional a reagir imediatamente a condenar e a defender os seus colegas deputados e deputadas dessas declarações indignas, que nem em pensamento um executivo que está a convite do Parlamento deve pensar, nem pensar deve sobre os seus, neste caso, opositores políticos, mas nunca nessa forma tão bragera e ofensiva. Portanto, em primeiro lugar, acho que houve aí alguma hesitação lamentável também a nível regional, da parte das estruturas, e até uma forma de quase justificar e desculpar tudo como o calor do debate parlamentar.

E a nível nacional?

A nível nacional não me espanta, porque faz parte de todo o fechar dos olhos ao que acontece na Madeira e até buscar inspiração à Madeira. Portanto, temo o que poderá acontecer até a nível nacional, se outros exemplos já foram exportados por parte da atuação do PSD Madeira a nível nacional, temo do que poderá acontecer a nível nacional, se também este gênero de atuação for motivo de inspiração para o governo nacional. E acho que é fundamental realmente haver essa clarificação clara de não poder suportar este gênero de linguagem e agressividade perante outros deputados, até porque nós vemos o que é que está a acontecer pelo mundo afora sobre um exagero de violência política verbal E um aumento dessa escalada da violência verbal e política que depois também tem consequências nas atitudes até dos próprios cidadãos, que veem isto como algo quase normal. Isto não pode ser normalizado de todo e as assembleias também servem para ser exemplo daquilo que se pode e não pode fazer em sociedade.

Apesar de ainda ser uma decisão muito recente a sua desvinculação, admite regressar à vida política, por exemplo, por outro partido?

A minha decisão foi muito ponderada, demorou muito tempo para concretizar, precisamente porque foi bem ponderada e porque não é um momento fácil, depois de quase 20 anos de militância, de pertença, de partilha de projetos políticos. E eu acho que os temas que estão em cima da mesa, a questão da lei da nacionalidade, a questão do crescimento galopante da extrema-direita, são problemáticas e debates muito maiores do que o destino individual de uma ex-militante.

Muito bem, vamos avançar com o segundo segmento do nosso programa, o bloco Carne ou Peixe. Só pode escolher uma de duas opções. Venha daí a trilha. Quem preferia empurrar nos carrinhos de cesto do Monte, mas com a possibilidade de haver um acidente: André Ventura ou Eduardo Jesus?

Os carrinhos do Monte, acho que Eduardo Jesus já andou várias vezes nas velocidades dos carrinhos a descer o monte, por isso teria que dar essa experiência à extrema-direita para ver se também baixa, não só de altitude, como também de apoio a nível nacional, à medida que vai descendo no seu carrinho do monte.

Preferia umas rodadas de poncha na companhia de Luís Montenegro ou de Pedro Passos Coelho?

As ponchas deixo mais para quem nos visita à Madeira. Portanto, em termos de partilha da poncha, não iria participar nem num nem noutro.

E se chegássemos a uma segunda volta das presidenciais com Almirante Gouveia e Melo e António José Seguro, em quem é que votava?

Seguro.

E para terminar, preferia fazer uma levada com Miguel Albuquerque ou com Alberto João Jardim?

Com Alberto João Jardim, porque parece que Miguel Albuquerque quer privatizar os trilhos e as levadas, portanto, seria com Alberto João Jardim.

Muito bem, Rubina Berardo, como é hábito no nosso programa, o convidado é que nos serve a sobremesa, no caso, uma música. Que música nos traz e por quê?

Quando me fizeram o convite e a escolha musical também faria parte, veio-me logo uma música à cabeça e não consigo tirá-la neste contexto e por isso eu escolheria José Pinhal, "Purei não posso", porque tal como a minha desvinculação do Partido Social-Democrata, eu sei que o Partido Social-Democrata foi aquele partido que trilhei politicamente durante 20 anos e com o qual partilho esse passado, mas não posso continuar dentro deste rumo atual que o partido escolheu trilhar.

Rubina Berardo, muito obrigado por ter vindo a esta "Vici e Suave", ainda que à distância. Foi um gosto tê-la cá.

Muito obrigada.

Os nossos ouvintes já sabem, podem ouvir esta entrevista em antena, mas também nas plataformas habituais ou podem lê-la no site do Observador. Até à próxima.

Tu me dizes que me queres e eu gosto do que não posso. Purei não posso, purei não posso. E até o coração me dói de tanto como te quero. Purei não posso, purei não posso. Tu me dizes que me queres e eu gosto do que não posso. Purei não posso, purei não posso. E até o coração me dói de tanto como te quero. Não posso, não posso. Porém se a mim tu voltares, eu morro de amor, eu morro de amor. Porém se a mim tu voltares, eu morro de amor, eu morro de amor. Queria ver teus olhos negros, teus lábios vermelhos pra matar a sede. Queria ver, mas tenho medo de chorar de novo como já chorei. Queria que tudo me desses na mesma alegria que tudo te dei. Queria ver teus olhos negros, teus lábios vermelhos pra matar a sede. Queria ver, mas tenho medo de chorar de novo como já chorei. Queria que tudo me desses na mesma alegria que tudo te dei. Purei não posso, purei não posso. Tu me dizes que me queres e eu gosto do que não posso. Purei não posso, purei não posso. E até o coração me dói de tanto como te quero. Purei não posso, purei não posso. Tu me dizes que me queres e eu gosto do que não posso. Purei não posso, purei não posso. E até o coração me dói de tanto como te quero. Não posso, não posso. Porém se a mim tu voltares, eu morro de amor, eu morro de amor. Porém se a mim tu voltares, eu morro de amor, eu morro de amor. Purei não posso, purei não posso. Tu me dizes que me queres e eu gosto do que não posso. Purei não posso, purei não posso. E até o coração me dói de tanto como te quero. Purei não posso, purei não posso. Tu me dizes que me queres e eu gosto