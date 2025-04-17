Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Olá, bem-vindos à segunda parte da Vixi Suave. Temos conosco Paulo Rangel, ministro dos Negócios Estrangeiros e cabeça lista da AD pelo Porto. Bem-vindo, ainda que à distância.

Muito bom dia.

Esta quinta-feira ouvimos Pedro Nuno Santos dizer que estranha, e cito: "A coincidência e o momento da divulgação da notícia de que o Ministério Público estava a conduzir uma averiguação preventiva." No fundo, Pedro Nuno Santos lançou aqui uma suspeita sobre o timing desta investigação. Parece-lhe que há aqui uma intromissão da Justiça na política?

Sinceramente, devo dizer que há uma coisa que Pedro Nuno Santos nos habituou, especialmente nos últimos 40 dias, os dias da Quaresma, praticamente a travessia do deserto, que foi lançar insinuações e acusações. É a nova especialidade. É gritante. Sinceramente, das coisas que mais me chocou e que até me admirou, conhecendo o perfil de Pedro Nuno Santos, foi ao longo desses 40 dias ele fazer acusações totalmente contrárias a alguém que respeita o Estado de Direito. Uma coisa é pedir esclarecimentos, outra coisa é fazer acusações gratuitas e insinuações. E agora está a fazer mais uma. Já não bastava atacar o primeiro-ministro, agora também ataca a Justiça. Ele lá saberá. Fico muito preocupado quando alguém que é candidato a primeiro-ministro faz esse tipo de insinuações e de acusações, mas enfim, cada um fica com as suas atitudes.

E de alguma forma perdeu a autoridade moral para falar do caso PIN ao Viva.

Sinceramente acho que a autoridade moral para lançar insinuações e acusações, coisa de Pedro Nuno Santos. Eu não estou a criticar Pedro Nuno Santos quando ele pedia esclarecimentos. É a partir do momento em que ele passa a ter certezas absolutas, que já foram, aliás, desmentidas. Eu lembro só, por exemplo, aquela questão de saber se havia ou não havia atividade para o Regulamento Geral de Proteção de Dados e que ficou mais do que demonstradíssima por uma investigação feita pelo Observador. E ele dizia que não havia nada e que era tudo uma farsa. Portanto, uma pessoa que diz estas coisas não está em condições de ocupar um cargo institucional com a seriedade que é ser primeiro-ministro. Aliás, o líder do Partido Socialista. Nós vimos isso na questão do aeroporto, que agora ninguém fala. As pessoas falam muito sobre a TAP, a indemnização da TAP, etc. Não vamos falar sobre insinuações, nem sobre este caso.

Deixe-me só fazer uma pergunta ainda a propósito destes casos, porque Pedro Nuno Santos ficou a tornar de imediato, aliás, já o fez, pública toda a documentação que tem a ver com a averiguação que o implica e a ser ouvido já pelo Ministério Público. Acha que Luís Montenegro tem alguma coisa a aprender com Pedro Nuno Santos neste processo?

Não, eu acho que não tem nada a aprender com Pedro Nuno Santos, sinceramente.

Nem com a rapidez com que reagiu.

Sinceramente, vamos cá a ver. O primeiro-ministro entregou ao Ministério Público todos os dados e mais alguns, ou a empresa do primeiro-ministro, já há bastante tempo. Isso na altura é que não foi notícia. Quando há uma notícia um bocadinho mais bombástica, há uma enorme repercussão. Quando as pessoas respondem, ou há uma decisão a dizer que afinal não havia nada, aparece um pequeno exceto. Sinceramente, eu vou dizer o seguinte, e queria nisto ser muito claro, e era aliás o que eu ia dizer e responde à sua pergunta também. Eu acho que nós não devemos fazer com Pedro Nuno Santos, a AD e até o espaço público, aquilo que fizeram com o primeiro-ministro Luís Montenegro. Devemos deixar as coisas serem esclarecidas e passarem os seus tempos.

Mesmo com estas provocações, Pedro Nuno Santos não vão responder com nenhum ataque sobre este caso.

Não vamos e eu pelo menos não vou, de certeza. O que eu lhe digo é o seguinte: há uma coisa que isso sim, são factos. Pedro Nuno Santos usou insinuações e acusações e nós não vamos fazer isso. Porque acredito que não era difícil lançar atoardas como aquelas que ele tentou lançar. A partir de certo momento, ninguém percebe bem porquê. E que nos trouxe a esta situação. Efetivamente, acho que o respeito que temos pelo Estado de Direito, o respeito que temos pela própria pessoa de Pedro Nuno Santos, obriga-nos, por um lado, a denunciar o seu comportamento inaceitável durante estes 40 dias, de lançar insinuações, acusações, fazer sugestões, fazer pressão sistemática, através também de outra pessoa que merece a maior consideração.

Marcos Perestrello.

Marcos Perestrello. Não sei como é que um vice-presidente da Assembleia da República, com o currículo que tem e com a estatura que tinha, é capaz de se prestar àquele papel.

Tem estado na posição de fazer os ataques que tem feito.

Repare, ele fala em nome de Pedro Nuno Santos, as coisas que ele diz é Pedro Nuno Santos que o manda dizer.

Deixe-me passar aqui à questão.

Esse tipo de política, eu acho que os portugueses vão reagir muito mal a esse tipo de política.

Deixe-me passar então às próximas eleições.

Não, mas deixe-me só dizer ainda uma coisa, que é muito importante perceber. Isto mostra que não há estatura para primeiro-ministro Pedro Nuno Santos. E não há estatura, como se viu na questão do aeroporto, que toda a gente esqueceu. Como é que uma pessoa que anuncia duas localizações para o aeroporto, sem consultar o primeiro-ministro, tem credibilidade para ser primeiro-ministro? É que ninguém fala deste caso. Este é que é o caso mais grave.

Pedro Nuno Santos, quando fala desse caso, até se orgulha de ter decidido.

Não, orgulha-se de ter decidido, mas veio pedir desculpas nessa tarde, num exercício que só os programas "Perdoa-me" é que tinham esse nível. Sinceramente, vamos pôr as coisas no seu lugar. Pedro Nuno Santos tem todo o direito a defender-se, deve fazê-lo. Não devemos aqui lançar nenhumas insinuações, devemos esperar e acreditar na sua boa fé. Agora, sinceramente, é pena que ele não tenha tido a mesma atitude com outros.

Passado aqui às próximas eleições, o conjunto de todos os da opinião que vão sendo conhecidos continuam a dar vantagem à AD, mas a mais recente sondagem colocou o PS à frente. Sente de alguma forma que a vitória pode estar em risco?

Eu vou dizer o seguinte: eu estou muito confiante que os portugueses vão reconhecer o trabalho do governo da AD e do primeiro-ministro Luís Montenegro. Mas há uma coisa que eu sou e sempre fui. Eu não falo antes do tempo, portanto, se há eleições, o povo português é que se vai pronunciar. Se me pergunta se eu acho que há boas perspetivas para nós ganharmos, claro que há. Quanto à questão das sondagens, sinceramente, se nós olharmos para os naturais, muitas das coisas que surgiram não foram captadas pelas sondagens. E portanto, o fato de nós às vezes estarmos à frente até com uma vantagem confortável, ou o fato de estarmos num empate técnico, isso não deve, em caso nenhum, convencer ninguém, pelo menos na AD, de que tem uma vitória garantida. Não, nós temos de trabalhar para mostrar os nossos resultados.

Mas acha que esta estratégia de Pedro Nuno Santos de procurar apresentar-se como um candidato moderado pode surtir efeito?

Repare, sinceramente, cada um escolhe a sua estratégia, mas mais uma vez, o lado errático de Pedro Nuno Santos é enorme. É uma pessoa que tem um percurso claramente radical. Ele pertence à ala esquerda radical do Partido Socialista. Isso é a sua identidade. Não sei por que ele a esconde agora. Não esquecer. Eu acho que nós temos que nos mostrar aos portugueses com o trajeto que temos e como somos.

Chegou a dizer de Pedro Marques que era um candidato fake. Pedro Nuno Santos também é um candidato fake?

Agora não percebi a pergunta, desculpe.

Chegou a dizer, na campanha das eleições europeias em que enfrentou Pedro Marques, que Pedro Marques era um candidato fake. Pedro Nuno Santos também é um...

Não, são situações diferentes. Nesse caso dessas eleições, evidentemente, como aliás se vê, o cabeça de lista era verdadeiramente António Costa na altura, e não era Pedro Marques, se era esse o sentido. Aqui não temos essa questão de bicefalia, digamos assim. Portanto, é uma questão, do ponto de vista da conjuntura política, é totalmente diferente. O que eu queria dizer aqui é o seguinte: vão ver, por favor, o que disse Pedro Nuno Santos sobre as questões de segurança. Quando foi a questão de Martim Moniz, que até foi agora devidamente esclarecida por quem de direito, que não houve nenhum abuso, etc. Vejam o que disse Pedro Nuno Santos sobre a questão das declarações de interesse. E o que dizia a sua porta-voz. Agora é Marcos Perestrello, mas antes era Alexandra Leitão, que não sei também onde é que anda, está desaparecida em combate.

Acha que a estão a esconder de alguma forma?

Não sei, eu não estou a dizer nada, eu estou a constatar um facto. Era uma pessoa que aparecia todos os dias a falar em nome do PS e agora não aparece nenhuma vez. Pronto. É estranho. Mas era também uma das vozes mais radicais do Partido Socialista. Isso era. E portanto, há aqui uma questão que nós temos que pôr, que é: como é que é possível vir dizer sobre segurança o que diz agora Pedro Nuno Santos, quando ele ainda há dois ou três meses, que ai o cara minha trindade, porque o governo, Deus nos livre, era um governo quase ditatorial e repressor das liberdades públicas, era um governo xenófobo, era um governo isto, era um governo aquilo. Na questão da imigração. Mas uma pessoa que foi membro de um governo oito anos, que fez as declarações de interesse, que levaram a uma subida, ainda na quarta-feira eu vi António Barreto num programa a dizer que tinha mesmo que se ter em atenção que foi uma subida rapidíssima do número de imigrantes e isto deveu-se apenas às declarações de interesse. Portanto, sem qualquer controle, deixando, repare, criando algum alarme na sociedade portuguesa, mas pior que isso, deixando as pessoas que vieram para cá em situações humanitárias terríveis. É que ter uma imigração regulada é uma forma de, por um lado, garantir que nós temos, obviamente, direito das pessoas a procurarem um futuro melhor e contribuírem para a nossa economia, mas com humanismo também. Também é protetor, não é apenas inibidor de vindas sem controle, é protetor daqueles que vêm.

Deixe-me só recuar ainda à questão da estratégia, que é agora sobre a da AD. Há uma montenegrização da campanha, há uma aposta na imagem de Montenegro como um ativo eleitoral?

Repare, com certeza que o primeiro-ministro é um ativo eleitoral, porque evidentemente ele mostrou neste ano que governa. Olhe, eu também ouvi curiosamente António Barreto a dizer isso, que ele governou bem, que ele governa bem, que é capaz de fazer reformas e que é capaz de resolver problemas concretos das pessoas. Eu chamo a atenção para o que se passou com os professores e o que é a escola hoje. Há uma diferença abissal. Eu chamo a atenção para os polícias, para a forma como se tratam as forças de segurança, como se tratavam os militares, como se tratavam os oficiais de justiça e os guardas prisionais, como estamos a olhar para a questão dos médicos, dos enfermeiros, dos auxiliares de saúde, os bombeiros. E isto foi tudo feito com superávit, que isto é que é o problema. É aquilo que não consegue explicar Pedro Nuno Santos, e nunca explicará Como é que os governos ditos socialistas não foram capazes de resolver estes problemas de valorização da Administração Pública e, na verdade, tinham margem para o fazer. Nós demonstramos que é possível fazê-lo mantendo um superávit, que não é um superávit ligeiro, é 0,7%.

Apesar desses resultados do governo, até o hino da AD é sobre o Luís, para deixar o Luís trabalhar. Mas sente-se confortável com isso? Não é uma menorização do trabalho dos demais ministros?

Vamos cá ver. Eu dei muitos anos, mais de 30 anos, só interrompi agora, aulas de Ciência Política. A política foi sempre e continua a ser, obviamente, tem sempre um rosto, tem sempre uma personalização. E portanto, evidentemente que isso é natural, faz parte das lógicas de campanha eleitoral, é disso que estamos a falar. E na verdade, eu chamo a atenção para a iconografia dos cartazes de Pedro Nuno Santos. Que é uma iconografia de estilo quase António Ferro. Vejam bem os cartazes, as poses, às vezes fazem lembrar um bocadinho também uma iconografia, por um lado, de António Ferro, e isso seria até um elogio aos desenhos do ponto de vista da qualidade, mas não propriamente depois do que se quer fazer isso. Isso é uma projeção da pessoa de um ponto de vista muito mais complexa. Se repararem, algumas poses até, também podemos ir buscar alguma iconografia dos tempos da União Soviética. Eu estou a dizer isto apenas como um analista. Isto é para dizer o quê? Evidentemente que as campanhas têm um grau de personalização elevado. Sempre tiveram. Repare, com Mário Soares e com Sá Carneiro, como é que era? Vamos ver como é que era. Com Cavaco Silva, com Guterres, como é que foi? Houve sempre uma personalização grande das campanhas. Isso é natural, porque no sistema português, o primeiro-ministro ocupa um lugar central. Com António Costa foi a mesma coisa. Não vejo aqui nenhuma diferença, se quer que lhe diga, para aquela que é a marca d'água das campanhas eleitorais em Portugal, e estou a falar desde os anos 70, não estou sequer a falar de coisas mais recentes.

E sobre a nova persona de Pedro Nuno Santos, que tem sido construída essencialmente nos debates, com prestações genericamente reconhecidas como positivas, sabendo o que se sabe hoje, Luís Montenegro deveria ter aproveitado para participar em todos os debates?

Repare, eu sinceramente não acho isso. Às vezes criam-se umas ideias. A AD é uma coligação. Sendo uma coligação, tem dois partidos e tem dois líderes. Isso faz parte, aliás, da tradição da AD. Eu estava agora a lembrar-me da iconografia da-

Mas Nuno Melo tem estado à altura desse desafio?

Completamente. Nuno Melo, como nós sabemos, é um político experimentado, tem estado completamente à altura.

Luís Montenegro não faria melhor naqueles debates?

Repare, cada um tem os seus carismas, cada um tem as suas formas de estar e de fazer, e representa também uma identidade política diferente, porque senão não era uma coligação. Era, por exemplo, uma entrada do CDS enquanto coligação nas listas do PSD. Não é isso que acontece. Eu acho mesmo que é importante, quando há uma coligação, que os dois líderes apareçam. E os dois têm título para isso. Eu percebi, embora não concordasse, mas percebi, acho que era um argumento ponderável. Na campanha anterior, que se dissesse: "Como o CDS não tem representação parlamentar, entendemos que isso não está ao abrigo das regras", foi o que disseram os meios de comunicação social, e era um argumento, eu direi, aceitável, independentemente de se concordar com ele ou não, mas era um argumento razoável. Agora, como o CDS tem representação parlamentar, é claro que esse argumento já não podia funcionar e, portanto, funciona aquilo que é normal, é que os dois líderes falem. Eu vou-lhes chamar a atenção para uma coisa que talvez não se recordem. Em 1980, em plena AD, o debate de Mário Soares não foi com Sá Carneiro, foi com Freitas do Amaral.

Muito bem. E antes de mudarmos de tema, só uma pergunta muito rápida sobre um debate em que iria participar e que ao que parece não vai acontecer, o debate com Fernando Araújo. Acredita que o socialista teve medo de o enfrentar?

Olhe, eu queria dizer o seguinte: eu não sei se teve medo, se não teve medo. O Partido Socialista no distrito do Porto foge ao debate democrático. Eu aqui queria dizer isto, é fundamental dizer isto. Foram marcados e acordados entre as candidaturas três debates entre os cabeças de listas no Porto. Um na Sic Notícias no dia 16 de abril, outro na CNN no dia 21 e outro no canal NOW no dia 22. E na segunda-feira passada, ninguém sabe por quê, Fernando Araújo desistiu. Ora, quando o Partido Socialista no Porto não está disponível para o debate, isto do meu ponto de vista é uma violação das regras democráticas. E o PS Porto e o PS Nacional têm de explicar por que Fernando Araújo esteve disponível para debater e se retirou à última hora.

Está escondendo, como estão a fazer com o Sérgio Leitão.

Não faço ideia. Fernando Araújo aceitou ser cabeça de lista pelo Porto. É o segundo círculo eleitoral mais importante. Os vários círculos eleitorais, nas televisões, nas rádios, estão a ter debates de cabeças de lista É inaceitável que o PS Porto dê este sinal de recusa do debate democrático. Não sei se está a esconder o candidato, se acha que agora não querem participar em debates porque acham que os debates não são esclarecedores. Não sei qual é a posição. É estranho é que, por exemplo, a cabeça de lista de Lisboa debateu com o Joaquim Miranda Sarmento. E o cabeça de lista do Porto não quer debater com o cabeça de lista do PSD.

Pode ser que ainda haja tempo para que o Partido Socialista mude de ideias.

Eu faço um apelo ao PS, ao PS Porto e a Fernando Araújo. Se quiserem fazer debates, eu terei o maior gosto em retomar os debates de que eles fugiram e desistiram. Tenho mesmo o maior gosto, porque acho que é fundamental. Aliás, eu tenho respeito pela personalidade do Fernando Araújo, embora às vezes daquilo que se diz sobre o seu papel na saúde, também deixe a desejar, porque ele foi secretário de Estado da Geringonça e portanto tem uma responsabilidade enorme na situação em que nos encontramos. Mas enfim, para lá dos mitos que às vezes se criam, e que até era bom debatermos para os desfazer, há uma coisa que é fundamental: é o debate democrático sobre todos os temas, sobre a saúde e sobre os outros. Portanto, quem quer ser candidato à Assembleia da República e quer ser deputado, e aceita ser, obviamente tem que aceitar o escrutínio democrático e o debate democrático. O PS a fugir ao debate democrático é uma coisa muito estranha.

Voltemos a centrar a nossa entrevista nos resultados do dia 18 de maio. Há um mês, sensivelmente, disse aqui mesmo no Observador o seguinte, e passo a citar. A frase é esta: "Acho que merecemos a maioria absoluta." Não a pediu, mas disse que achava que a AD merecia essa maioria absoluta. Olhando para as sondagens, é caso para dizer que os potenciais eleitores não concordam consigo?

Repare, sinceramente, o contexto em que isso foi dito, e especialmente depois em que foi explicado, não foi rigoroso, mas realmente merecer é uma coisa diferente daquilo que depois passou. Portanto, esta situação agora é rigorosa e eu acho que merecer, que merecemos. Mas enfim, evidentemente que isso é uma coisa que cabe ao eleitorado e portanto temos que aceitar. Eu acho que o trabalho que este governo fez e que foi interrompido abruptamente deve ser continuado, deve ser melhorado. Com certeza que nós temos coisas a melhorar, porque também aprendemos com essa experiência de 12 meses muita coisa. E portanto, evidentemente que temos aspectos para melhorar, temos novas metas para criar, mas eu estou absolutamente convicto que nós vamos ter um bom resultado. Mas como digo, arrogância não. Ou seja, não podemos nós substituir nós aos eleitores. Portanto, no dia do veredicto, lá estaremos para ver o que é que vai resultar. Se me pergunta se eu acho que nós merecíamos, talvez eu possa até reformular um pouco. Merecíamos ter estabilidade no país. É preciso trazer estabilidade. Os portugueses compreendem bem isto. O país não pode andar em eleições. Teve eleições em 22, teve eleições em 24, agora tem eleições em 25. Isto realmente não pode ser. E portanto, é preciso ter uma solução estável e eu penso que ela passa claramente pela AD. Se puder ser só da AD, tanto melhor.

Precisamente, até porque há o jornal Sol que traz esta quinta-feira uma notícia sobre as alegadas intenções da AD de incluir a IL num futuro governo. Parece-lhe uma boa solução?

O que eu vou dizer é o seguinte: depois dos resultados apurados e ver quem ganhou, eu espero que seja a AD, como digo, e perceber se tem soluções de ter um governo estável ou não, obviamente que pode haver entendimentos com outros partidos. E eu acho que, sem dúvida alguma, aquele que seria mais natural seria a Iniciativa Liberal. Depende muito dos resultados, acho eu. Repare, eu não posso falar pela Iniciativa Liberal, também depende da Iniciativa Liberal, mas eu acho que depende dos resultados e das conversações entre os partidos. Portanto, evidentemente que isso é algo que só se pode ver depois de termos o dia eleitoral terminado.

Roberto, deixa-me perguntar, porque Miguel Relvas apareceu recentemente a reabrir a discussão em torno de uma futura geringonça de direita com o Chega, em caso de derrota da AD. Consegue perceber a intenção de Miguel Relvas quando Luís Montenegro já tinha arrumado esta questão?

Tinha arrumado e está arrumada, porque que eu saiba, o Miguel Relvas ainda não está na direção do PSD. Agora, ele é totalmente livre de ter as suas opiniões e as suas ideias, porque afinal de contas não é nova, já tinha expressado no passado. E portanto, há uma coisa que eu acho que é muito salutar em democracia, e até em democracia dentro do mesmo partido, porque os partidos não pensam todos de uma forma uniforme e monocórdica. Há debate e há muitas vezes até opiniões muito divergentes, embora dentro do mesmo espectro e comungando os mesmos valores. E portanto, eu acho perfeitamente natural que haja pessoas que pensem de outra maneira. Eu estou completamente convicto de que a linha que a comissão política definiu e que resulta da própria decisão do presidente do partido, mas que é claramente partilhada com todos, é a linha conhecida do não é não, e essa é para avançar.

Falando sobre o seu futuro, gostaria de continuar como ministro e dos Negócios Estrangeiros?

Olhe, eu sinceramente eu sou uma pessoa muito livre. Queria dizer isto, no sentido que me sinto muito bem como ministro dos Negócios Estrangeiros. Penso que fizemos um bom trabalho. Penso que tínhamos ainda muito para fazer e portanto espero que esse trabalho possa ser continuado. Mas eu, quanto ao meu futuro, sinceramente, sou uma pessoa totalmente livre. Portanto eu realizo-me a fazer as mais diversas coisas e se não integrasse o próximo governo ou se não tivesse esta pasta, isso não significa nada. Isso é uma coisa que depende do primeiro-ministro, não depende minimamente de mim. Depois dependerá de mim se isso surgir Eu, que tenho esta liberdade, já disse noutro dia aos seus colegas em Bruxelas, pois isso não passou aqui, eu sou livre como as aves. Posso voar num sítio, posso voar noutro, não tenho nenhum problema com isso e sinceramente não vou antecipar uma coisa que não depende de mim, porque primeiro temos de obviamente ter capacidade de formar governo. E depois é preciso que o primeiro-ministro Luís Montenegro, nesse governo, resolva convidar uma personalidade para o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Veremos. Sou livre como as aves.

E aproveitando que ainda o temos aqui como Ministro dos Negócios Estrangeiros, perguntava-lhe: o governo português está a fazer algum esforço diplomático no sentido de impedir que a administração norte-americana continue a pressionar as universidades portuguesas?

Não, repare, eu peço desculpa, mas sobre isso eu até já falei. A administração americana nem pressiona, nem deixa de pressionar, porque há aqui um ponto que é o seguinte: os subsídios ou os programas que a administração americana resolva dar ou deixar de dar, ela pode sempre tirá-los ou pô-los, seja em que circunstância for. Nós depois podemos concordar ou não concordar, achar que os motivos são bons ou são maus.

Mas não pode haver nenhum esforço diplomático para o atenuar?

Peço desculpa. Eu tive a oportunidade de dizer que os programas principais que nós temos não são com a administração americana, são com as universidades americanas. É uma coisa diferente e essas são entidades independentes e autónomas, como aliás são as nossas. Aquilo que eu tive a oportunidade de dizer sobre isso, e queria dizer muito claramente, é que saudei a atitude que tiveram as universidades portuguesas e o próprio Conselho dos Reitores. Por quê? Porque se o governo português fizesse algo de parecido com aquilo que fez através da sua embaixada à administração norte-americana, isso seria inconstitucional à luz da Constituição Portuguesa. Seria contrário à Constituição, em primeiro lugar, enfim, contrário a muitos artigos, mas em especial ao artigo 66 nº 2 e, portanto, evidentemente que isto até ajuda a explicar aos Estados Unidos porque é que esta conduta não é uma conduta que seja aceitável em Portugal, é porque ela viola a nossa Constituição. Ora, se há um poder público português que não pode fazer isto, também um poder público estrangeiro não deveria fazê-lo. Portanto, há aqui uma crítica clara sobre essa matéria e a administração americana sabe muito bem qual é a nossa posição sobre isso.

E acho que ficou clara a sua posição. Vamos ter de avançar para o segundo segmento do nosso programa, o bloco Carne ou Peixe. Já sabe que só pode escolher uma de duas opções. Venha daí a trilha. Se lhe fosse permitido escolher, preferia terminar o seu percurso político como primeiro-ministro ou voltar uma vez mais a assumir um cargo europeu?

Sinceramente, voltar a um cargo europeu talvez fosse realmente a minha preferência. Eu gostei muito de estar no Parlamento Europeu, sinceramente. Não me custa nada sair, porque sou livre como as aves, como disse, mas sinceramente foi uma coisa que gostei muito. Não sei se consigo ser feliz outra vez num sítio onde já esteve, mas nessa opção não tenho dúvidas que seria a segunda opção.

Num futuro muito distante, só para facilitar a sua resposta, preferia ser mandatário de que candidato à liderança do PSD: Sebastião Bugalho ou António Leitão Amaro?

A isso não vou responder, porque sinceramente não me estou a ver ser mandatário no futuro longínquo, mas tenho muita estima pelos dois. São duas gerações totalmente diferentes, portanto talvez não devam ser postos a par um do outro.

Pode ser mandatário dos dois.

Bom, até pode acontecer isso, mas eu não me estou a ver muito nessa posição. Mas sinceramente devo dizer, são duas pessoas com grande categoria, com grande formação, com um grande futuro pela frente, não tenho dúvidas nenhumas.

Com quem é que jantaria descontraídamente em Bruxelas: André Ventura ou Mariana Mortágua?

Descontraídamente? Sinceramente, acho que estaria com ambos, porque não tinha razão nenhuma para estar contraído. Não é uma coisa que eu imagine como muito plausível, mas quer dizer, estaria com certeza descontraído com qualquer um deles, porque não há razão nenhuma para considerar que algum deles tivesse... Isso não tem nada a ver, pelo menos discordaríamos se falássemos sobre política, sobretudo. Tanto com um como com outro. Tanto com uma como com outro. Mas na verdade, não acho que tivesse motivos para estar contraído ou nervoso, porque acho que nenhum deles iria fazer nada que justificasse que eu estivesse nervoso.

E por quem preferia ser recebido numa audiência em Belém a seguir a 2026: Henrique Gouveia e Melo ou António José Seguro?

Sinceramente, é sabido quem é que eu preferia que lá estivesse, que era o doutor Marcelo Rebelo de Sousa.

Por isso é que quisemos complicar.

Estou à espera de ser recebido por ele.

Muito bem. Doutor Paulo Rangel, como é hábito no nosso programa, o convidado pode escolher uma música, uma sobremesa. Que música é que nos traz e por quê?

Olhe, eu trago o "Porto Sentido" do Rui Veloso. Enfim, há imensas músicas que eu gosto imenso e tenho muita dificuldade em escolher. Mas esta aqui tem uma coisa muito relevante. Até surgir esta música, não havia nenhuma música que se ligasse ao Porto, à cidade, enfim, agora não ao distrito, mas à cidade Sobre Coimbra e sobre Lisboa havia imensas músicas emblemáticas, significativas. E sobre o Porto não havia nenhuma que o descrevesse. Não havia uma emblemática, uma forte, uma carismática. E o Rui Veloso, por ser também um homem do Porto, apanhou, até no tom, o espírito da cidade. Não é apenas a magnífica letra do Carlos T. Há tantas canções sobre Lisboa lindíssimas, há tantas canções, e até especialmente falo de Coimbra, sobre Coimbra e sobre o seu magnetismo, o seu ADN, e sobre o Porto não há propriamente música. De facto, há aqui uma canção que preenche a alma do Porto por completo e que tem o milhafre ferido na asa, que acho que agora não está ferido, tem voado. De alguma maneira, aquilo foi uma espécie de chamada de atenção para uma cidade que, de facto, se reinventou a partir dos anos 90 e especialmente depois de 2000, e que nunca mais deixou de voar até então. E por isso eu acho que este "Porto Sentido" é, de facto, uma música, uma canção, uma letra, uma interpretação que está no meu coração.

Dr. Paulo Rangel, muito obrigado por ter vindo a esta entrevista. É sempre um gosto tê-lo cá, mesmo que à distância. E já sabem, os nossos ouvintes podem ouvir esta entrevista na rádio e nas plataformas habituais ou lê-la no site do Observador. Até à próxima. És cascata sanjoanina erigida sobre um monte no meio da neblina. Por ruelas e calçadas, da Ribeira até à foz, por pedras sujas e gastas e lampiões tristes e sós. Esse teu ar grave e sério num rosto de cantaria que nos oculta o mistério dessa luz bela e sombria. Ver-te assim abandonado nesse timbre pardacento, nesse teu jeito fechado de quem mói um sentimento. E é sempre a primeira vez, em cada regresso a casa, rever-te nessa altivez de milhafre ferido na asa. Ver-te assim abandonado nesse timbre pardacento, nesse teu jeito fechado de quem mói um sentimento. E é sempre a primeira vez, em cada regresso a casa, rever-te nessa altivez de milhafre ferido na asa.