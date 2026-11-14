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Política

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DBRS confirma rating de Portugal em "A" elevado

Agência destaca redução da dívida e crescimento acima do esperado. Miranda Sarmento diz que desde abril de 2024 Portugal teve cinco subidas de rating.
António José Seguro

Seguro de coisa nenhuma

Francisco Camacho
Seguro consegue fortalecer organizações inimigas do regime que lhe foi confiado chefiar, fragilizar o regime que chefia e, pelo caminho, minar a confiança das forças policiais
O Secretário-Geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro, participa na rentrée do Partido Socialista (PS) de Torres Vedras, realizada no Parque Verde do Choupal, em Torres Vedras,, 20 de setembro de 2026. CARLOS BARROSO/LUSA
PS

Carneiro defende estabilidade como "antídoto" ao populismo

Para o secretário-geral do PS, esta é a razão pela qual os democratas e os humanistas "têm o dever de criar um espaço comum onde se possam diagnosticar as ameaças e os riscos democráticos".
Tribuna Aberta

Entre Sócrates e António Costa, Lisboa ficou à espera

Nuno Nabais Freire
Os governos socialistas tiveram oportunidades para dar ao Quartel da Graça um destino de interesse público. Preferiram a concessão hoteleira. Anos depois, Lisboa continua à espera.
Noticiário

21h. Montenegro disponível para encontro com manifestantes 

Montenegro explica que há cerca de dois anos que o Governo, através da secretaria de Estado da Habitação, tem tido reuniões com várias plataformas pela defesa da Habitação acessível.
Política

Gisela João será embaixadora dos novos Estados Gerais do PS

Iniciativa "Contamos todos", lançada por José Luís Carneiro, visa construir programa eleitoral participado por independentes para disputar o poder ao PSD/CDS.
Noticiário

20h. Habitação. Seguro não garante veto à lei das rendas 

É informação apurada pelo Observador. António José Seguro ficou satisfeito com o registo em que decorreu esta reunião à porta fechada com o movimento Casa Para Viver e as Acampadas de Lisboa e Porto.
Fora do Baralho

Charles deu crédito político a Luís Neves? 

O ministro da Administração Interna (MAI) foi o rosto do Governo na prevenção da passagem da depressão, que não viria a confirmar os piores cenários. Deu novo fôlego ao MAI?
Política

Porta-voz do PSD confronta Carneiro: “Soares faria isso?"

Depois de José Luís Carneiro ter recusado encontro com líder da oposição moçambicana, porta-voz do PSD veio criticar o socialista por prática pouco "democrática".
E o vencedor é...

Novo partido de Isaltino serve de guia Michelin?

O autarca quer lançar um partido de centro para caçar o voto dos zangados. Resta saber se o projeto é para governar ou só para recomendar restaurantes.
A ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, durante a audição na Comissão de Ambiente e Energia. na Assembleia da República, Lisboa, 01 de julho de 2026. MANUEL DE ALMEIDA/LUSA
Ambiente

Porto Santo já funciona a 100% com energias renováveis

Investimento de 34 milhões financia novo parque eólico e solar. Ministra leva a mensagem à COP31, em Antália, onde as negociações decorrem até 20 de novembro.
Noticiário

19h. Seguro quer todos para resolver crise da habitação 

Uma nota da presidência destaca todo o trabalho feito por António José Seguro. Desde a audição de especialistas, autarquias, partidos, movimentos, até à realização de um Conselho de Estado.
Presidência da República

Seguro não garante veto nas rendas, mas pede filmagens

Presidente diz que "não conhece o diploma", logo não se compromete com travão em Belém. Elogia "reconhecimento popular" das Acampadas. Chocado com relatos de carga policial, pede filmagens à Acampada.
epa13376713 UN Secretary-General Antonio Guterres speaks at a press conference on the fifth day of the COP31 annual UN climate conference in Antalya, Turkey, 13 November 2026. The 31st United Nations Climate Change Conference (COP31) takes place from 09 to 20 November 2026 in Antalya, Turkey, gathering delegates from more than 190 countries. EPA/TOLGA AKMEN
Alterações Climáticas

Guterres despede-se da COP com alerta contra lobby fossil

Na última COP como chefe da ONU, Guterres pediu cortes de 6% nas emissões ao ano e avisou: com os compromissos atuais, o mundo aquece 2,5°C até ao fim do século.
Noticiário

18h. Microsoft. PM diz que falhas não comprometeram Governo

Luís Montenegro admite não conhecer a totalidade dos impactos por ter estado durante o dia em reunião com líderes europeus. Ainda, Microsoft garante que problema subjacente já foi resolvido.
Café Espanha

PSOE: menos propostas, mais emoção e coração

No arranque da campanha eleitoral em Espanha, os quatro principais partidos dividem-se entre propostas concretas, apelo à emoção, foco na imigração e na habitação
Violência Doméstica

Vizela. Pena suspensa a GNR que atendeu mulher de autarca

Militar que estava de serviço no Posto Territorial de Vizela foi alvo de processo disciplinar e castigado por violar o dever de zelo. Nunca deixou de exercer funções.
O Secretário-geral do Partido Socialista, José Luis Carneiro, usa da palavro durante o encerramento da Convenção Autárquica Nacional 2026, sob o tema “Proximidade, Coesão e Valorização das Pessoas e dos Territórios”, Leiria, 12 setembro 2026. PAULO CUNHA/LUSA
PS

"Figura importante". Carneiro elogia Dionísio Sousa

No seguimento da morte do antigo presidente do parlamento dos Açores, o secretário geral deixa uma nota nas redes sociais em como determinante foi a ação do socialista para a consolidação autónoma.
A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, intervém durante a sua audição na Comissão Parlamentar de Inquérito ao Instituto Nacional de Emergência Médica, I.P., na Assembleia da República, em Lisboa, 21 de abril de 2026. MANUEL DE ALMEIDA/LUSA
Portimão

BE exige demissão de ministra da Saúde pela morte de utentes

O BE/Algarve responsabiliza Ana Paula Martins e o Governo de Montenegro pelo "caos" nas urgências de Portimão, onde morreram dois idosos à espera de atendimento.
Noticiário

16h. PCP quer saber qual o impacto das falhas da Microsoft

PCP considera que falha expõe dependência tecnológica do Estado português face a multinacionais. Ainda, Confederação Empresarial de Portugal dá conta de perturbações em várias empresas.
O secretário-geral do Partido Comunista Português (PCP), Paulo Raimundo (D), conversa com o presidente da Associação Agrícola de São Miguel, Jorge Rita (E), durante um encontro em campo de Santana, Ribeira Grande, ilha de São Miguel, Açores, 13 de novembro de 2026. EDUARDO COSTA/LUSA
Açores

Paulo Raimundo exige pagamento de 23 milhões a agricultores

O secretário-geral do PCP criticou a possibilidade de os apoios aos agricultores serem considerados caducados, sublinhando o papel determinante que a agricultura tem e terá no futuro.
Os agricultores do Planalto Mirandês mostram-se “muito apreensivos” face ao futuro das suas explorações agrícolas e pecuárias devido à “seca severa” que se faz sentir, havendo quem fale em abandonar a produção de gado por falta de alimento, Mogadouro, 29 de janeiro de 2022. Nos concelhos de Mogadouro, Miranda do Douro e Vimioso, no distrito de Bragança, os produtores pecuários, agricultores e viticultores têm o desabafo praticamente comum a todos eles : a terra está seca, não há pastos e a água começa a escassear nos principais pontos de abastecimento agrícola. (ACOMPANHA TEXTO DE 01/02/2022) FRANCISCO PINTO/LUSA
Agricultura

Agricultores vão apresentar 15 medidas urgentes para o setor

A proibição da compra de produtos agrícolas a baixos custos de produção e o estatuto da agricultura familiar são temas que irão ser incluídos nas medidas apresentadas no 10º Congresso da CNA.
O secretário-geral do Partido Socialista (PS), José Luís Carneiro, fala aos jornalistas após a audiência com o primeiro-ministro, Luis Montenegro, na residência oficial de São Bento, em Lisboa, 5 de novembro de 2026. O primeiro-ministro falou com os líderes dos dois maiores partidos da oposição sobre o tema da habitação e convidou-os para uma reunião com as suas equipas para apresentar as suas ideias e propostas com o intuito de desenvolver mais a transformação que está em curso no setor. CARLOS M. ALMEIDA/LUSA
PS

Carneiro recusa encontro com Mondlane por causa da Frelimo

Líder da oposição moçambicana tentou por duas vezes encontro com direção do PS. Socialistas alegaram que reunião não seria "oportuna" por causa da relação que mantêm com a Frelimo de Daniel Chapo.
Noticiário

14h. CML apresenta Orçamento para 2027 com foco na habitação

Vice-presidente da autarquia diz que uma das ideias passa pela cedência de terrenos camarários. Ainda, movimentos das acampadas e Casa para Viver falam num sinal forte de António José Seguro.
Política

Isaltino Morais vai criar novo partido para travar o Chega

Presidente da Câmara de Oeiras defende que há espaço por preencher ao centro, com partido regionalista e com "ideologia social-democrata moderna”. Recolha de assinaturas poderá já estar em curso.
epa10075374 Portuguese musician Dino D&#039; Santiago performs during the Mares Vivas music Festival, in Vila Nova de Gaia, Portugal, 16 July 2022. The festival, offering concerts and other cultural performances, runs from 15 to 17 July 2022. EPA/MANUEL FERNANDO ARAUJO
Música

Seguro e Governo felicitam Dino D'Santiago por Grammy Latino

Presidente da República destacou talento e "identidade musical" do artista. Balseiro Lopes celebrou "diversidade cultural" e Quarteira, terra do músico, vê no prémio uma "vitória da lusofonia".
Noticiário

12h. Falhas na Microsoft afetam entidades do Min. Saúde

Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde não esclarecem quais, nem a dimensão. Ainda, Presidente da República recebe representantes do Movimento Acampada e Plataforma Casa Para Viver.
Governo

Charles. AD acusa oposição de não elogiar população

"Depois do batizado feito não faltam padrinhos", afirmou o líder parlamentar do PSD questionando por que razão José Luís Carneiro e André Ventura não se manifestaram no dia anterior à tempestade.
epa13313411 Popular Party leader, Alberto Nunez Feijoo attends an electoral campaign event in Barcelona, Spain, 18 October 2026. Spain will hold snap general elections on 29 November 2026. EPA/ANDREU DALMAU
Espanha

Começa campanha para legislativas. Vox pode duplicar bancada

Sondagens prevêem que o Partido Popular será o mais votado a 29 de novembro, mas sem maioria absoluta. Sondagens apontam que PP e Vox conseguirão juntos uma maioria absoluta superior a 190 deputados.
Explicador

Paulo Rangel: "Não há nenhum mal-estar" com Mark Rutte

Ainda assim, MNE considera que Mark Rutte não corrigiu devidamente as declarações sobre Portugal e a guerra na Ucrânia. Rangel revela que houve vários contactos diplomáticos antes da reação do Governo
Noticiário

10h. Rangel: relações com NATO continuam "excelentes"

Em entrevista à Rádio Observador, o Ministro dos Negócios Estrangeiros afasta qualquer mal-estar após críticas de Mark Rutte. Ainda nesta edição, a reunião sobre Habitação em Belém.
Saúde

Mais de 42 mil jovens pediram psicologia e nutrição grátis

Governo disponibiliza, desde julho, cheques psicólogo e nutricionista gratuitos para jovens. Até ao momento, foram emitidos cerca de 52 mil cheques na área da psicologia e 37 mil na área da nutrição.
E o vencedor é...

Isaltino lança partido "Fazemos" e já garante cofres cheios

Com a carteira recheada e muita obra feita, Isaltino Morais quer fundar agora um novo partido ao centro. E ainda, o que esperar da reunião entre o Presidente da República e os acampados? 
Noticiário

9h. Combustíveis voltam a descer para a semana

O gasóleo deverá descer 7 cêntimos, e a gasolina 2 cêntimos. Ainda, marcado para daqui a uma hora o encontro de Seguro com as Acampadas de Lisboa e Porto.
O Bom, o Mau e o Vilão

Para a ministra há corrupções que são melhores do que outras

O governo (que respondeu ao líder da NATO), a acampada (que já tem donos) e a ministra da Saúde (que mantém em funções um suspeito de corrupção) são o Bom, o Mau e o Vilão.
Noticiário

8h. Seguro recebe manifestantes pela habitação em Belém

António José Seguro vai ouvir membros do Movimento Acampada de Lisboa e Porto e também da Plataforma Casa para Viver. Ainda, CM de Lisboa apresenta proposta de orçamento municipal para o próximo ano.
Ainda Bem que Faz Essa Pergunta

Há mesmo espaço para um novo partido ao centro em Portugal?

Isaltino planeou e avançou. Vai mesmo criar um novo partido e prepara-se para ocupar o centro político. E ainda as declarações de Mark Rutte sobre a postura de Portugal face à Rússia.
Noticiário

7h. Governo quer avançar com reestruturação na Saúde

Entre as mudanças no setor destaca-se fusão da Direção Executiva do SNS com Administração Central do Sistema de Saúde. Ainda, Isaltino Morais afirma que criação de novo partido é irreversível
Política

Em direto/ MP investiga PSP à paisana e lançamento de petardo

Presidente da República esteve "disposto ao diálogo" e "aberto", e deu "sinal importante" ao Executivo. Montenegro diz que está Governo "disponível" para diálogo com representantes dos protestos.
Conferência de Imprensa

Sete em cada dez portugueses apoiam motivações da Acampada

No Correio da Manhã lê-se que a Ministra da Saúde está a proteger um gestor hospitalar acusado de corrupção, lá fora o The New York Times avança que Trump pediu ao CEO da Nvidia para não se demitir.
A História do Dia

A tempestade deu uma nova oportunidade a Luís Neves?

Luís Neves foi o rosto da resposta do Governo à tempestade Charles. Terá conseguido recuperar a imagem política? O editor-adjunto de Política do Observador analisa o desempenho do ministro.
Noticiário

1h. Seguro não valida amanhã propostas das Acampadas

O Observador sabe que, na reunião de amanhã, o Presidente da República vai manter-se fiel à postura que tem tido: ouvir mais do que falar. Ainda, Dino D’Santiago vence um Grammy Latino.
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