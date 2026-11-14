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Rating
Agência destaca redução da dívida e crescimento acima do esperado. Miranda Sarmento diz que desde abril de 2024 Portugal teve cinco subidas de rating.
António José Seguro
Seguro consegue fortalecer organizações inimigas do regime que lhe foi confiado chefiar, fragilizar o regime que chefia e, pelo caminho, minar a confiança das forças policiais
PS
Para o secretário-geral do PS, esta é a razão pela qual os democratas e os humanistas "têm o dever de criar um espaço comum onde se possam diagnosticar as ameaças e os riscos democráticos".
Tribuna Aberta
Os governos socialistas tiveram oportunidades para dar ao Quartel da Graça um destino de interesse público. Preferiram a concessão hoteleira. Anos depois, Lisboa continua à espera.
Noticiário
Montenegro explica que há cerca de dois anos que o Governo, através da secretaria de Estado da Habitação, tem tido reuniões com várias plataformas pela defesa da Habitação acessível.
Política
Iniciativa "Contamos todos", lançada por José Luís Carneiro, visa construir programa eleitoral participado por independentes para disputar o poder ao PSD/CDS.
Noticiário
É informação apurada pelo Observador. António José Seguro ficou satisfeito com o registo em que decorreu esta reunião à porta fechada com o movimento Casa Para Viver e as Acampadas de Lisboa e Porto.
Fora do Baralho
O ministro da Administração Interna (MAI) foi o rosto do Governo na prevenção da passagem da depressão, que não viria a confirmar os piores cenários. Deu novo fôlego ao MAI?
Política
Depois de José Luís Carneiro ter recusado encontro com líder da oposição moçambicana, porta-voz do PSD veio criticar o socialista por prática pouco "democrática".
E o vencedor é...
O autarca quer lançar um partido de centro para caçar o voto dos zangados. Resta saber se o projeto é para governar ou só para recomendar restaurantes.
Ambiente
Investimento de 34 milhões financia novo parque eólico e solar. Ministra leva a mensagem à COP31, em Antália, onde as negociações decorrem até 20 de novembro.
Noticiário
Uma nota da presidência destaca todo o trabalho feito por António José Seguro. Desde a audição de especialistas, autarquias, partidos, movimentos, até à realização de um Conselho de Estado.
Presidência da República
Presidente diz que "não conhece o diploma", logo não se compromete com travão em Belém. Elogia "reconhecimento popular" das Acampadas. Chocado com relatos de carga policial, pede filmagens à Acampada.
Alterações Climáticas
Na última COP como chefe da ONU, Guterres pediu cortes de 6% nas emissões ao ano e avisou: com os compromissos atuais, o mundo aquece 2,5°C até ao fim do século.
Noticiário
Luís Montenegro admite não conhecer a totalidade dos impactos por ter estado durante o dia em reunião com líderes europeus. Ainda, Microsoft garante que problema subjacente já foi resolvido.
Café Espanha
No arranque da campanha eleitoral em Espanha, os quatro principais partidos dividem-se entre propostas concretas, apelo à emoção, foco na imigração e na habitação
Violência Doméstica
Militar que estava de serviço no Posto Territorial de Vizela foi alvo de processo disciplinar e castigado por violar o dever de zelo. Nunca deixou de exercer funções.
PS
No seguimento da morte do antigo presidente do parlamento dos Açores, o secretário geral deixa uma nota nas redes sociais em como determinante foi a ação do socialista para a consolidação autónoma.
Portimão
O BE/Algarve responsabiliza Ana Paula Martins e o Governo de Montenegro pelo "caos" nas urgências de Portimão, onde morreram dois idosos à espera de atendimento.
Noticiário
PCP considera que falha expõe dependência tecnológica do Estado português face a multinacionais. Ainda, Confederação Empresarial de Portugal dá conta de perturbações em várias empresas.
Açores
O secretário-geral do PCP criticou a possibilidade de os apoios aos agricultores serem considerados caducados, sublinhando o papel determinante que a agricultura tem e terá no futuro.
Agricultura
A proibição da compra de produtos agrícolas a baixos custos de produção e o estatuto da agricultura familiar são temas que irão ser incluídos nas medidas apresentadas no 10º Congresso da CNA.
PS
Líder da oposição moçambicana tentou por duas vezes encontro com direção do PS. Socialistas alegaram que reunião não seria "oportuna" por causa da relação que mantêm com a Frelimo de Daniel Chapo.
Noticiário
Vice-presidente da autarquia diz que uma das ideias passa pela cedência de terrenos camarários. Ainda, movimentos das acampadas e Casa para Viver falam num sinal forte de António José Seguro.
Política
Presidente da Câmara de Oeiras defende que há espaço por preencher ao centro, com partido regionalista e com "ideologia social-democrata moderna”. Recolha de assinaturas poderá já estar em curso.
Música
Presidente da República destacou talento e "identidade musical" do artista. Balseiro Lopes celebrou "diversidade cultural" e Quarteira, terra do músico, vê no prémio uma "vitória da lusofonia".
Noticiário
Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde não esclarecem quais, nem a dimensão. Ainda, Presidente da República recebe representantes do Movimento Acampada e Plataforma Casa Para Viver.
Governo
"Depois do batizado feito não faltam padrinhos", afirmou o líder parlamentar do PSD questionando por que razão José Luís Carneiro e André Ventura não se manifestaram no dia anterior à tempestade.
Espanha
Sondagens prevêem que o Partido Popular será o mais votado a 29 de novembro, mas sem maioria absoluta. Sondagens apontam que PP e Vox conseguirão juntos uma maioria absoluta superior a 190 deputados.
Explicador
Ainda assim, MNE considera que Mark Rutte não corrigiu devidamente as declarações sobre Portugal e a guerra na Ucrânia. Rangel revela que houve vários contactos diplomáticos antes da reação do Governo
Noticiário
Em entrevista à Rádio Observador, o Ministro dos Negócios Estrangeiros afasta qualquer mal-estar após críticas de Mark Rutte. Ainda nesta edição, a reunião sobre Habitação em Belém.
Saúde
Governo disponibiliza, desde julho, cheques psicólogo e nutricionista gratuitos para jovens. Até ao momento, foram emitidos cerca de 52 mil cheques na área da psicologia e 37 mil na área da nutrição.
E o vencedor é...
Com a carteira recheada e muita obra feita, Isaltino Morais quer fundar agora um novo partido ao centro. E ainda, o que esperar da reunião entre o Presidente da República e os acampados?
Noticiário
O gasóleo deverá descer 7 cêntimos, e a gasolina 2 cêntimos. Ainda, marcado para daqui a uma hora o encontro de Seguro com as Acampadas de Lisboa e Porto.
O Bom, o Mau e o Vilão
O governo (que respondeu ao líder da NATO), a acampada (que já tem donos) e a ministra da Saúde (que mantém em funções um suspeito de corrupção) são o Bom, o Mau e o Vilão.
Noticiário
António José Seguro vai ouvir membros do Movimento Acampada de Lisboa e Porto e também da Plataforma Casa para Viver. Ainda, CM de Lisboa apresenta proposta de orçamento municipal para o próximo ano.
Ainda Bem que Faz Essa Pergunta
Isaltino planeou e avançou. Vai mesmo criar um novo partido e prepara-se para ocupar o centro político. E ainda as declarações de Mark Rutte sobre a postura de Portugal face à Rússia.
Noticiário
Entre as mudanças no setor destaca-se fusão da Direção Executiva do SNS com Administração Central do Sistema de Saúde. Ainda, Isaltino Morais afirma que criação de novo partido é irreversível
Política
Presidente da República esteve "disposto ao diálogo" e "aberto", e deu "sinal importante" ao Executivo. Montenegro diz que está Governo "disponível" para diálogo com representantes dos protestos.
Conferência de Imprensa
No Correio da Manhã lê-se que a Ministra da Saúde está a proteger um gestor hospitalar acusado de corrupção, lá fora o The New York Times avança que Trump pediu ao CEO da Nvidia para não se demitir.
A História do Dia
Luís Neves foi o rosto da resposta do Governo à tempestade Charles. Terá conseguido recuperar a imagem política? O editor-adjunto de Política do Observador analisa o desempenho do ministro.
Noticiário
O Observador sabe que, na reunião de amanhã, o Presidente da República vai manter-se fiel à postura que tem tido: ouvir mais do que falar. Ainda, Dino D’Santiago vence um Grammy Latino.