"Os Loucos Anos 20 em Lisboa": a memória (ou a descoberta) de uma cidade transgressora está em exposição

Falar dos anos 20 do século XX em Portugal, mais precisamente em Lisboa, é falar antes de mais de uma experiência de Modernidade naquele sentido em que a definiu Charles Baudelaire, “retirar o poético do histórico, extrair o eterno do transitório (…) extrair a beleza misteriosa” de uma época, “captar o fugidio, o transitório, o contingente”. Ora mais do que impor a narrativa repetitiva dos “loucos anos 20” como ele aconteceram em Nova Iorque, Paris ou Berlim e que foi fixada do famoso romance de Scott Fitzgerald, The Great Gatsby, com a meninas em “flipper dress”, cabelos “à la garçonne”, muitas festas, champanhe, pernas a dançarem Charleston e música jazz nos bares do Harlem, a exposição “Os Loucos anos 20 em Lisboa” é um trabalho meritório de pesquisa histórica, social e artística sobre como foi efetivamente vivida essa década na capital portuguesa.

Sem ignorar todas as influências vindas dessas capitais europeias e Norte-americanas, a exposição que abre esta sexta-feira, 22 de abril, ao público, no Museu da Cidade/Palácio Pimenta, leva-nos numa viagem culta, corajosa e bem-humorada por um tempo de grandes transformações sociais, morais, identitárias, artísticas, económicas, mediáticas, que foram provavelmente o tempo em que uma “liberdade livre”, na aceção do poeta Rimbaud, fez a sua aparição na cultura deste país periférico, católico, iminentemente rural e machista.

Um dos aspetos inovadores e corajosos desta exposição é que ela vai olhar com uma atenção pouco comum para as mulheres, os negros, os homossexuais, os artistas de vanguarda, que tiveram, nestes anos, uma breve abertura para construirem novas identidades, em grande medida alavancadas pelo consumo, a publicidade, a moda, o culto do ócio, a evolução tecnológica.