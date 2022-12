Numa altura em que a energia é cada vez mais cara, há medidas que pode adotar para poupar. Ativar o dark mode (“modo escuro”, em português) é uma das opções. Esta solução permite, por exemplo, uma poupança de até 30% de bateria em ecrãs OLED.

Além disso, o dark mode tem outras vantagens para quem lê e para os dispositivos onde lê: é mais confortável, especialmente em ambientes escuros; ao permitir que não se olhe para uma luz brilhante, intensa e permanente (que pode causar uma grande tensão) minimiza o cansaço ocular; melhora a legibilidade do texto.

O Observador permite-lhe modificar a configuração visual do site para uma tonalidade mais escura, em vez de o ter, por definição, em branco com a maior parte da mancha de texto a preto, numa solução patrocinada pela Hyundai.

Ao possibilitar, desde 2020, a ativação deste modo no site (na aplicação não está disponível), o Observador tornou-se o meio de de comunicação social em Portugal pioneiro na introdução do dark mode, sendo também um dos primeiros a fazê-lo a nível internacional.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Os smartphones de última geração (quer tenham sistema Android ou iOs) já têm incorporado nos seus sistemas a opção dark mode, bem como os mais recentes dispositivos da Apple. Redes sociais como Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter ou Skype também já permitem fazer uma navegação neste modo, bem como a Google, através do browser Google Chrome, ou a Apple através do Safari.

No site do Observador, esta é uma opção que pode ser ativada e desativada de acordo com as suas conveniências. Desta forma, pode optar por continuar a ler o seu jornal online com fundo branco ou ir alternando com o dark mode.