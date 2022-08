Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Três anos passaram desde o fim de “Game Of Thrones” e, desde então, que só se pensa no que vem a seguir. Aliás, no que vem para trás. O primeiro dos dez episódios da primeira temporada de “House Of The Dragon” (HBO Max) estreia em Portugal a 22 de agosto. Este é também o primeiro dos spin-offs da série-mãe, dedicado, como o nome sugere, à Casa dos Targaryen, e aos anos no Iron Throne, ou seja, no poder. O centro é no início do fim do reinado, com ênfase na guerra civil que se dá dentro da família a propósito da sucessão. Poder, sempre o poder. E um bocadinho de Portugal, já que algumas cenas foram gravadas no Castelo de Monsanto no final do ano passado.

A ação decorre em Westeros, trezentos anos antes de “Game Of Thrones”. Alguns locais serão familiares, algumas tramas também, as caras nem por isso. “House Of The Dragon” surge com um novo elenco e novas personagens – algumas serão reconhecíveis pelo nome, por já terem sido mencionadas na história que já se conhece. Paddy Considine é o Rei Virserys I Targaryen, Emma D’Arcy é a Princesa Rhaenyra Targaryen a sua filha primogénita, Matt Smith é o Príncipe Daemon Targaryen – irmão do rei, com desejos do trono -, e o elenco completa-se com Olivia Cooker, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Rhys Ifans e Fabien Frankel. No final de julho, o Observador esteve presente num evento virtual via Zoom que juntava Fabien Frankel e Matt Smith. Combinação curiosa, já que no primeiro episódio os vemos num desafio particularmente competitivo e violento.

