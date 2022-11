Cérebros mais pequenos, coluna e pescoço mais curvados, uma pálpebra dupla e um polegar mais longo – quase uma “garra” – desenvolvido devido à utilização de dispositivos de ecrã tátil, como os atuais smartphones. De acordo com um estudo encomendado pela empresa norte-americana TollFreeForwarding, que reuniu várias fontes científicas, a utilização crescente de tecnologia vai tornar o corpo dos seres humanos bem diferente dentro de alguns séculos.

Os investigadores reconhecem algum “exagero” nas projeções de como a tecnologia vai transformar o corpo humano. Mas a figura que produziram – a que chamaram Mindy – “representa algumas preocupações fundamentadas na ciência que têm de ser levadas em consideração pelas empresas”.

A tecnologia impulsiona, sem dúvida, os lucros de quase todos os negócios, mas como é que garantimos que há um equilíbrio entre maximizar a produtividade e proteger o bem-estar dos colaboradores?”, pergunta a TollFreeForwarding, no relatório.

A mudança mais notória será uma coluna mais curvada, fruto de muitas horas de posição sentada e a olhar para computadores que, frequentemente, não estão ao nível dos olhos. Um dos especialistas que contribuíram para esta conclusão, Caleb Backe, refere que estar constantemente a olhar para telemóveis e outros dispositivos “desequilibra a coluna” e os músculos do pescoço acabam por expandir-se para conseguirem suportar a cabeça.

Outra alteração, prevista por um neurocientista chamado David Geary, está relacionada com o tamanho do cérebro. À medida que os avanços tecnológicos na agricultura, na indústria e na saúde avançam, o cientista prevê que o esforço intelectual necessário para sobreviver será cada vez menor – o que tenderá a reduzir a dimensão do cérebro.

Apesar de potencialmente ter um cérebro mais pequeno, o crânio será mais robusto, afirma o relatório. Isso pode ser uma consequência de o corpo humano reagir à radiação causada pelos smartphones e outros dispositivos – radiação que em 2011 a Organização Mundial de Saúde (OMS) reconheceu ser “potencialmente cancerígena”. Um crânio com ossos mais largos poderá ser uma forma de o corpo se adaptar a essa exposição, protegendo um pouco mais o cérebro.

O uso excessivo de ecrãs táteis, sobretudo aqueles que são segurados na mão como é habitual segurar-se um telemóvel enquanto se envia mensagens ou se faz scroll, também poderá modificar a constituição das mãos humanas. A pesquisa admite que o dedo polegar poderá tornar-se mais longo e arqueado, resultado de ter a mão numa posição pouco natural durante demasiado tempo – ficando a assemelhar-se ao que a pesquisa chama text claw, uma “garra de enviar mensagens”.

Os especialistas consultados pela pesquisa também apontam para a possibilidade de os seres humanos desenvolverem uma segunda pálpebra nos olhos, uma mudança evolutiva causada pela exposição excessiva a ecrãs e luminosidade durante muitas horas.