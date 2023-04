O ator e encenador Miguel Loureiro foi nomeado diretor artístico do Teatro Municipal São Luiz, em Lisboa, anunciou esta sexta-feira o conselho de administração da EGEAC, empresa municipal de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural, através de um comunicado enviado às redações.

Miguel Loureiro entra em funções a 1 de junho e sucede a Aida Tavares, que fora nomeada pelo anterior conselho de administração da EGEAC, em 2015. Para o conselho de administração da EGEAC, a escolha de Miguel Loureiro para o cargo, “cumpre esses objetivos”, por se tratar de “um profissional ligado às artes performativas, com experiência em diversos setores da criação artística e com disponibilidade e competência demonstrada no seu percurso para assegurar uma programação diversificada e de qualidade”, lê-se na nota de imprensa.

Ao Observador, Miguel Loureiro mostrou-se indisponível para prestar declarações. Já Pedro Moreira, presidente da EGEAC, remeteu declarações para mais tarde, escusando-se a comentar sobre o motivo para a direção artística do teatro municipal ter sido encontrada através de uma nomeação e não por um concurso público.