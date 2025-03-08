“Uma Rua de Cada Vez”: a revolução de um pequeno gesto numa ilha do Porto

Nestes sete longos anos, Maria de Fátima nunca quebrou. Mesmo quando dois italianos, “quarentões e bem-apessoados”, como cita Mariana Correia Pinto na tal reportagem, lhe bateram à porta com uma proposta de compra da ilha. “Seria revolucionário na vida dela, de um ponto de vista financeira”, nota a jornalista. Mas esta senhora preferia “viver assim-assim” e estar bem com a sua consciência, do que deitar tudo por terra. Até porque, o que inicialmente nasceu de uma promessa feita ao pai, tornou-se também numa convicção política: “Ela acreditava que o ativo dela ia ser o teto para pessoas que de outra forma não teriam acesso a uma casa”.

“Desistir da escuta e do diálogo é desistir da democracia”

Uma Rua de Cada Vez é, por isso, não só uma peça sobre o direito à cidade e o direito à habitação, temas que se tornaram recorrentes no trabalho jornalístico de Mariana Correia Pinto, como também sobre o poder revolucionário dos pequenos gestos e sobre as contradições que cada cidadão encerra, entre os valores que proclama e o quão longe está disposto a ir para os defender.

“Quantos de nós, perante uma oferta milionária, vacilariam na sua ética?”, questiona a dramaturga, salientando que não quer, com este exercício, criar heróis nem vilões, mas sim pontes de entendimento: “A humanização e o lugar de escuta foram muito importantes para mim. Vivemos cada vez mais nas nossas bolhas, mas desistir da escuta e do diálogo é desistir da democracia”.

Nesse sentido, o teatro, palco de questionamentos, ofereceu-lhe as ferramentas para chegar ao outro de uma forma que o jornalismo, lugar de respostas e de factos, não lhe permitia. “O teatro tem uma coisa extraordinária que é a capacidade de mexer com as nossas emoções. E se mexe com as emoções, pode mexer com as ações concretas. Na sua escala pequenina, uma pessoa pode transformar o seu prédio, a sua cidade.” Passo a passo, Uma Rua de Cada Vez, pode transformar o mundo.

A “grande falha de Abril”

A esperança e o desencantamento dançam lado a lado ao longo das duas horas da peça, que vive da trama ficcional e de depoimentos pontuais surgidos em vídeo, fazendo entrar em cena a realidade. A estes parênteses, que ora suspendem a narrativa, ora a complementam, vão sendo acrescentados outros subtextos.

A partir do envelhecimento e da demência, por exemplo, Mariana Correia Pinto fala da importância de não esquecer, como ato de resistência perante a demagogia. “Eu guardo tudo” diz, a certa altura, Amélia, folheando notícias de jornal que dão nota de despejos e de situações de violência resultantes da pressão imobiliária.