"Twisted Yoga": sexo, mentiras e vídeos de um guru

No podcast Os Segredos da Seita do Yoga, do Observador, que aborda factos corridos em escolas influenciadas pelo movimento de Gregorian Bivolaru, há um momento que é dedicado às etapas do processo de pertença a um culto. É uma ferramenta útil ao longo dos episódios, serve de lembrança de que os testemunhos que se irão ouvir vêm de pessoas que foram treinadas para acreditar em algo e, por consequência, a desacreditar no contrário — ou seja, o que acontecia fora da pequena bolha onde decidiram existir.

É útil ter esta informação em conta ao ver Twisted Yoga, a série documental de três episódios que se estreou esta semana na Apple TV+ e que é dedicada à mesma matéria. Porque tanto na série como no podcast, há uma pergunta que nos assalta constantemente: como é que centenas de pessoas não googlaram o nome Gregorian Bivolaru e não perceberam no que se estavam a meter? É bastante provável que o tenham feito, mas, tal como diz Ziggy, um dos entrevistados de Twisted Yoga — parafraseando —, “foram convencidos de que as notícias eram uma mentira, de que se tratava tudo de uma injustiça”.

Quem é Gregorian Bivolaru? É o fundador do MISA (Movimento de Integração Espiritual no Absoluto), um movimento de yoga e tantra que influenciou várias escolas pelo mundo. Romeno, nascido em 1952, começou a ensinar ainda muito novo e, também desde muito novo, começou a ser perseguido pelas autoridades romenas. Acusado de muitas coisas no seu país natal – exploração sexual, evasão fiscal, etc. —, neste século já foi, também, acusado e detido em vários países, onde foi procurando refúgio para escapar às autoridades. As acusações são quase sempre as mesmas, escalando ao longo dos anos. Uma delas, que começou a estar presente, é a de tráfico humano.

Em Twisted Yoga várias pessoas, quase todas mulheres, apresentam o seu testemunho: porque decidiram fazer yoga, porque entraram numa das escolas influenciadas por Bivolaru (normalmente por referência de amigos ou conhecidos), como se fascinaram pelos ensinamentos e quando começaram a suspeitar de que algo não estava certo. Ashleigh, australiana, é a figura principal, ela é mencionada algumas vezes no podcast Os Segredos da Seita do Yoga – tal como a britânica Miranda. Começou um movimento para reunir vozes de vítimas para alertar sobre o que realmente se passava naquelas escolas e, em última instância, parar as atividades criminosas de Gregorian Bivolaru.