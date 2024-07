Ah, o verão, com as mal-amadas oscilações meteorológicas; a ansiedade de fazer mais para não ver os outros a fazer tudo; e a angústia de não saber o que ler quando houver tempo para isso. Nada temam. Juntámos — como sempre — jornalistas e colaboradores do Observador para que não lhe faltem ideias de leitura. Mas, desta vez, com uma pequena grande diferença.

Partamos do princípio que, nas férias de verão (para quem as tem e as pode gozar, naturalmente) há mais tempo para dedicar aos livros. E tenhamos como certa que a noção do tempo e da atualidade fica no parque do estacionamento, sem lugar no areal. Pois bem: se assim for, esta é a altura certa para ler aquele título que a humanidade inteira já folheou vezes sem conta, mas que ainda não teve a sua atenção; aquele calhamaço que nunca saiu da estante porque é preciso tempo para o acolher; aqueles autores "obrigatórios" que nunca estiveram nas suas prioridades.

Problema resolvido: seguem-se 32 sugestões, entre clássicos portugueses e outros estrangeiros. São romances e ensaios, são alta literatura e banda desenhada, são publicações com várias décadas e outras mais recentes, mas que já inscreveram um lugar na História. As edições aqui apresentadas são as mais recentes ou as que os autores das sugestões fizeram questão de apresentar. Boas leituras.