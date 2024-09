Chegou no passado mês de abril aos 95 anos e não é por acaso que tem direito a um título chamado “A filha do império”. Uma vida longa e recheada, que já deu outros frutos literários, e que aqui merece um álbum com o especial cunho da filha India Hicks. Lady Pamela, a benjamim do conde de Mountbatten e Burma, último vice rei da Índia, e de Edwina Mountbatten, conhece os corredores reais, e todos os palcos da aristocracia, como poucos protagonistas e testemunhas do século XX e mais além. Trineta da rainha Vitória, é prima, através do pai, do príncipe Filipe, duque de Edimburgo, e foi dama de honor da rainha Isabel II. Mas as ligações não ficam por aqui. Pamela Carmen Louise Hicks é viúva do decorador de interiores e designer David Nightingale Hicks (1929 -1998), com quem teve três filhos. A mais nova do clã, autora desta obra, é nada mais nada menos que afilhada do atual rei Carlos III e da então princesa de Gales, Diana Spencer. “Lady Pamela: My Mother's Extraordinary Years as Daughter to the Viceroy of India” é um registo pessoal e visual a cargo de India, que vasculhou arquivos de família e material efémero para compor este tributo. O resultado é um volume tão elegante como Lady P, como é carinhosamente tratado, que inclui correspondência com a antiga monarca e imagens dos sítios, destinos e interiores incríveis que frequentou.