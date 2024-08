O incêndio que deflagrou na Serra de Água, na ilha da Madeira, ganhou muito terreno em poucos dias, trazendo à memória dos madeirenses outros anos de grandes fogos. As chamas percorreram dezenas de quilómetros de trilhos de difícil acesso para os bombeiros, obrigando a usar o único helicóptero de combate de fogos na região sempre que os ventos o permitiram. Foi uma semana de ventos fortes ventos fortes que, combinados com as temperaturas elevadas, não param de atiçar as chamas. Dias depois de ter começado na Ribeira Brava, o incêndio já estava em Câmara de Lobos e, aos bombeiros da Madeira, acabaram por se juntar elementos da Força Especial de Bombeiros e uma equipa dos Açores.

Nos primeiros sete dias de chamas — até às 12h de terça-feira, dia 20 — arderam 4.392 hectares, segundo os números apresentados pelo presidente do Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC), António Nunes, com base em dados do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (Copernicus).

As causas do incêndio, que a Polícia Judiciária está a investigar, ainda não são conhecidas. Ainda assim, o presidente do Governo Regional apontou várias vezes para a hipótese de mão humana. “Esta situação de fogo posto, infelizmente, não se consegue controlar, é impossível. O fogo surgiu na zona alta da Serra de Água, uma zona completamente inacessível. Compete às autoridades averiguar”, sublinhou Miguel Albuquerque, que interrompeu as férias, no sábado, já as chamas lavravam há quatro dias, para acompanhar a situação no terreno.

A área ardida aumentou todos os dias, mas, ao contrário dos fogos de há oito anos na Madeira, em que foram consumidos 5.500 hectares de floresta, não há registo de vítimas mortais ou de danos em infraestruturas essenciais. Apenas seis pessoas (dois civis e quatro operacionais) receberam cuidados de saúde, entre elas uma bombeira açoriana que foi atendida no hospital do Funchal por exaustão. Mas, afinal, como e onde começaram as chamas e por onde foram passando?