Todos os dias chegam às mãos de Carolina Soares novas denúncias. A APAV e a Linha Internet Segura recebem pedidos de apoio por telefone, por e-mail, e através de formulários online e nas redes sociais. “Os números têm vindo a aumentar. É um fenómeno que está para ficar.”

Nota: A mesma vítima de um dos crimes pode também ser vítima dos outros crimes. A APAV associa o aumento abrupto de casos de extorsão sexual em 2021 ao período da pandemia, ao aumento de interações digitais e ao surgimento em massa de grupos de Telegram em Portugal.

“Acho que o impacto deste tipo de crime é desvalorizado pela esmagadora maioria das pessoas que não teve contacto com estas situações”, diz Carolina Soares, que lida com este tipo de casos todos os dias. A gestora da Linha Internet Segura classifica este tipo de crimes como “violência sexual”. “O dano que é causado por essa partilha pode ser significativo porque a tendência é colocar o ónus da culpa sobre a vítima”, assume. “Porquê eu? Porquê a foto? Quem foi?”. Margarida fazia estas três perguntas a si própria quando descobriu que uma selfie que tinha tirado para pôr numa história de Instagram circulava em grupos de Telegram. “Senti-me muito sozinha e, em parte, sem chão”.

A primeira vez que tentou apresentar queixa foi em 2021, dois anos antes da autonomização deste crime. “Fui com os ficheiros numa pen porque não tinha como imprimir 400 fotos e prints”, revela Margarida. Mas de nada adiantou. “No Porto, disseram que não era caso para ir para a polícia e que eles não podiam fazer nada porque não era um crime”, explica. E, mais tarde, voltou a tentar mas desta vez em Guimarães, a sua terra natal. Margarida explica que por essa altura a partilha ilícita de conteúdos íntimos já era um tema mais falado e que isso a motivou a apresentar, de novo, queixa dos grupos. “Disseram-me que não podiam fazer nada com as provas que tinha, porque não eram provas conclusivas, não havia pessoas a quem culpar e eles não podiam fazer uma investigação sem saber o que investigar”.

Mas a vontade de Margarida de derrubar os grupos do Telegram não esmoreceu. Começou a infiltrar-se nos grupos de forma a descobrir quem estava por detrás dos mesmos e, quando não conseguia, tentava que o grupo fosse desativado. “Não queria só apagar os grupos, acima de tudo, queria descobrir quem é que estava a cargo deles, porque é muito complicado encontrar as pessoas todas que existem no grupo”, explica.

Mas não conseguiu ter sucesso. Um ano e meio depois de conversar pela primeira vez com o Observador, Margarida já não olha para a situação da mesma forma. Afastou-se para proteger a saúde mental e não apresentou mais queixas na polícia por medo de se sentir “julgada” de novo e por falta de esperança numa resolução. Agora trabalha num café e quer abrir um negócio próprio. “Atualmente consigo fazer a vida sem medos e sem receios”, conta. Mas para isso teve que mudar a relação que tinha com as redes sociais.

Inês também desistiu da luta diária contra os grupos. Foi descoberta e banida de muitos e acabou por nunca mais querer voltar. Apagou o Telegram e afastou-se. Agora, foca-se em ajudar vítimas deste tipo de crime, a fazer crescer a Associação Não Partilhes e a ir falar em palestras e em auditórios de escolas de forma a sensibilizar os alunos para terem cuidado quando partilham conteúdo íntimo e para os alertar para a forma como tratam as vítimas deste tipo de crime. Inês foi também vítima mas começou a olhar para si própria de outra forma. “O que dita o que eu sou não é o meu corpo, nem a minha sexualidade. Podia estar toda nua aqui e merecia exatamente o mesmo respeito. Já não me sinto nem mais, nem menos, por alguém me ver nua. Valho exatamente a mesma coisa.”