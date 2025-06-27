No processo Anjos vs Joana Marques, os irmãos Rosado pedem uma indemnização de mais de 1 milhão de euros por danos provocados por um vídeo satírico feito pela humorista e publicado nas redes sociais. Uma piada pode causar tanto dano? No novo jogo do Observador, o “Divina Comédia”, pode testar a sua agilidade e resistência, disparando piadas e tentando escapar à dupla de músicos. As instruções são muito fáceis de seguir.

A Joana tem dez piadas para disparar. Os Anjos que conseguem escapar e passar por ela roubam-lhe energia. Se, por azar, chocarem, a perda de energia é ainda maior. Pelo meio vão surgindo carinhas sorridentes. Os sorrisos que a Joana apanhar dão-lhe cinco novas piadas para poder continuar a disparar — até a energia se esgotar totalmente.

Use as teclas das setas ou os botões laterais, em baixo, para se mover para a esquerda e para a direita. A tecla ‘espaço’ ou o botão do meio servem de gatilho para lançar piadas. No final, veja o tempo que aguentou.