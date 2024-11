Há eleitores como Bonnie, que estão com Trump até ao fim. Ao recordar a tentativa de assassinato do candidato em Butler, é taxativa ao dizer que foi “a mão de Deus” que evitou o pior. Há dois temas que mais a motivam a votar no republicano: a imigração e o aborto. Mas Bonnie considera-se uma moderada: “Não estou a dizer que as pessoas não deviam poder vir para este país. Mas há uns anos era preciso ser-se apadrinhado e vir trabalhar… Eu e o meu marido trabalhamos no duro”, explica. “Sou uma pessoa que pratica a caridade, ajudo os outros, mas essa é uma decisão minha. O governo não pode usar o dinheiro dos nossos impostos para distribuir por todos os outros.” Quanto ao aborto, mantém a mesma lógica: “Sou a favor, mas só até um certo ponto. Toda a gente tem direito a cometer um erro, mas tem de tomar essa decisão nas primeiras semanas, não pode ser no final do termo.” A nomeação de Trump de juízes conservadores para o Supremo Tribunal, que acabaram por reverter o Roe v. Wade (a proteção federal que legalizava o aborto a nível nacional), foi acertada para esta eleitora: “Ele devolveu o direito de decidir sobre isso aos estados.”

Na porta ao lado, Christian Truman não quer saber de nenhum dos temas em particular da campanha, porque considera que o voto em Trump representa um voto que põe em risco a república norte-americana. “Hoje, eu e o meu filho íamos a falar sobre isto no carro. Se Trump vencer, que tipo de governo teremos? Eu já sou velho, não tenho de me preocupar muito com isso, mas preocupo-me com a minha família e com o futuro.”

Truman considera que Kamala Harris é uma excelente candidata — “É uma das melhores promessas que já tivemos, tenho pena que muita gente não veja isso” —, mas está longe de ser um democrata acrítico. Nascido e criado no Kansas durante a década de 1920, quando chegou à faculdade assumia-se como republicano. Ao longo da vida, porém, foi mudando de opinião: “Franklin D. Roosevelt fez coisas incríveis, foi um grande Presidente que lidou com a Grande Depressão e com a II Guerra. Mas, na altura, eu não percebia isso”, nota.