O parente de Pessoa

e Eça de Queiroz

que também

é familiar de Seguro

e tem linhas

de Tavira ao Brasil:

a árvore genealógica

de João Neves



Bruno Roseiro Texto

Miguel Feraso Cabral Web design

Inês Correia Fotoilustração

Foi a cara contra a abstenção. Na antecâmara das últimas eleições presidenciais, João Neves, que iria votar pela primeira vez numa eleição presidencial (antes não tinha idade para isso), foi protagonista de uma campanha de sensibilização promovida pelo Governo português para incentivar todos os eleitores nacionais a viver no estrangeiro a irem às urnas no início do ano. Nesse vídeo, o jogador do PSG, acompanhado pela namorada, a atriz Madalena Aragão, simulavam em conjunto a consulta dos cadernos eleitorais online antes de se deslocarem ao Consulado português na capital francesa para se inscreverem para votar. Mostrou jeito para o novo papel de ator, não revelou em quem votou nesse momento. A partir de agora, passa a saber uma coisa: é familiar do candidato que ganhou. Através dos seus ramos ascendentes da Beira Baixa, João Neves é parente de António José Seguro, atual Presidente da República, com os antepassados mais recentes entre ambos nascidos em meados do século XVII. E com uma outra curiosidade: quando o Observador fez a árvore genealógica do então candidato, identificou ligações a Amália Rodrigues, António Ramalho Eanes e Eduardo Marçal Grilo, mas não ao jogador. Porquê? É fácil de perceber umas linhas mais abaixo, analisando os ramos ascendentes das duas figuras, que estiveram juntas recentemente no Estádio Hard Rock, em Miami, quando Portugal defrontou a Colômbia, a contar para a terceira e última jornada do grupo K, com o Presidente da República nas bancadas antes de passar pelo balneário da Seleção. Mas as ligações improváveis na árvore genealógica de João Neves não ficam por aqui, da figura de um dos autarcas mais importantes de Tavira, onde nasceu e de onde é natural todo o lado próximo da família materna (do lado paterno, o cenário muda, com os quatro bisavós de concelhos diferentes entre Beja, Loulé, Castelo Branco e Albufeira), a um antigo embaixador brasileiro em Portugal que chegou a pertencer como ministro ao governo de Fernando Henrique Cardoso, entre 2009 e 2015. Essas não são as únicas histórias do médio de 21 anos que, depois de ter sido vencedor da Youth League e da Taça Intercontinental Sub-20 pelo Benfica, subiu à equipa principal dos encarnados, o seu clube de sempre, e conquistou um Campeonato e uma Supertaça. No verão de 2024 saiu para o PSG a troco de 60 milhões de euros (que já subiram para 70 milhões pelas cláusulas por objetivos desportivos), naquela que foi a segunda contratação mais cara desse mercado, apenas atrás de Julián Álvarez, que trocou o Manchester City pelo Atl. Madrid, e já ganhou oito títulos em apenas dois anos, incluindo duas Ligas dos Campeões, uma Taça Intercontinental, uma Supertaça e duas Ligas. A investigação histórica e científica feita em parceria com a Associação Portuguesa de Genealogia, já depois das árvores de outros elementos da Seleção como Cristiano Ronaldo, Vitinha, Rúben Dias ou Bruno Fernandes, conseguiu chegar a um cruzamento ainda mais improvável: João Neves é também parente de dois dos maiores poetas e escritores de sempre da língua portuguesa, com os antepassados comuns mais recentes, Domingos Rolão e Maria Luís, a casarem em Faro… em 1620.

João Pedro Gonçalves das Neves nasceu a 27 de setembro de 2004 em Tavira, sendo um dos poucos algarvios que representam a Seleção a par do amigo e companheiro de clube nos últimos anos, Gonçalo Ramos (primeiro no Benfica, mais tarde no bicampeão europeu PSG).

Por via materna, de onde ficou com o apelido Gonçalves, toda a ascendência próxima entre mãe, avós, bisavós e trisavós está concentrada em Tavira, a cidade onde também nasceu.

Apesar dessa linha, não foi possível encontrar a utilização do nome Gonçalves antes do século XX. João Gonçalves Amâncio, bisavô do jogador que nasceu em Tavira em 1916, é o antepassado mais antigo a fazer uso do apelido. João Gonçalves Amâncio foi pai de Carlos Alberto dos Santos Gonçalves e avô de Sara Maria dos Mártires Gonçalves, mãe do médio.

É possível que este seja um caso de um apelido proveniente de um antepassado nominalmente incógnito mas na prática conhecido, na medida em que João Gonçalves Amâncio era, de acordo com os registos encontrados, filho de pai incógnito e de Ermelinda do Nascimento, nascida em Tavira em 1891, em cuja ascendência imediata não é possível encontrar o apelido Gonçalves.

Assim, e olhando para a linha feminina pura, só foi possível recuar até à sétima avó de João Neves, Inês Francisca. Filha de pais incógnitos, nasceu em Tavira em cerca de 1750 e casou em 1771 com António Rodrigues Pires.

Toda a linha daí até João Neves permaneceu sempre na cidade algarvia de Tavira, com as habituais alterações de apelido na linha feminina por causa dos casamentos.

No entanto, há uma particularidade nesta parte do estudo: João Neves descende por uma outra via das suas antepassadas mais antigas que são conhecidas nesta linha feminina pura.

Os pais da avó materna Maria do Carmo dos Mártires Capelinha, Joaquim Baptista Capelinha e Helena dos Mártires, eram parentes próximos, tendo em conta que uma bisavó de Joaquim Baptista Capelinha, Maria da Conceição, era irmã da avó materna de Helena dos Mártires, Mariana das Dores Capelinha.

O que significa esta singularidade em termos de árvore genealógica do jogador? Que Inês Francisca, Ana das Dores e Maria do Carmo, que são sétima, sexta e quinta avós de João Neves por uma linha feminina pura, são também oitava, sétima e sexta avós do médio por via de Joaquim Baptista Capelinha.

Um dos momentos mais complicados da vida e da carreira de João Neves aconteceu na sua primeira temporada desde início na equipa principal do Benfica, em 2023/24, quando perdeu a mãe a 19 de fevereiro de 2024.

Sara Maria dos Mártires Gonçalves lutava contra uma doença oncológica e acabou por não resistir, morrendo na madrugada desse dia aos 50 anos. Sara era professora de Educação Física em Tavira, sendo uma pessoa muito conhecida e querida na cidade, o que gerou ainda mais consternação.

João Neves foi de imediato dispensado pelo Benfica para seguir para Tavira, onde contou com muitos companheiros e amigos próximos no funeral da mãe, como António Silva, Samuel Soares ou André Gomes, além de outros elementos do clube como o presidente dos encarnados, Rui Costa. Por decisão própria, João Neves decidiu jogar poucos dias depois num encontro frente ao Toulouse, a contar para a Liga Europa. “Ficar em casa teria sido pior”, admitiu numa entrevista posterior.

No início do Mundial-2026, logo no sexto minuto do jogo inaugural frente à RD Congo, João Neves marcou o primeiro golo de Portugal e voltou a olhar para o céu de dedos apontados, dedicando o golo à mãe.

“A parte sentimental, a parte mais amável, essa parte é mais da minha mãe. A parte mais militar e mais rigorosa, essa é pelo meu pai”, contou numa entrevista aos meios de comunicação do Benfica, quando foi confirmada a transferência para o PSG.

O pai de João Neves, Pedro Manuel Mateus Neves, fez carreira profissional como agente da PSP, conciliando a profissão de polícia com o futebol. Foi jogador em clubes como Desp. Beja, Despertar, Serpa, Cabeça Gorda, Ourique, Ficalho ou Ginásio de Tavira, tendo passado depois pelo futsal, no Sonâmbulos e no Santo Estêvão de Tavira. Foi também treinador de camadas jovens, orientando o filho numa Casa do Benfica no Algarve.

Em paralelo, Pedro Manuel Mateus Neves é um apaixonado pela tauromaquia, sendo forcado no Grupo de Forcados Amadores de Évora nos anos 90. Foi o pai de João Neves que deu a conhecer o mundo taurino a alguns companheiros do filho como Fredrik Aursnes, que já foi visto na Arena D’Évora. Pedro Manuel Mateus Neves

Ao contrário do lado da mãe, a ascendência paterna de João Neves tem origens bastante variadas no país. Um exemplo: os seus quatro bisavós paternos nasceram nos concelhos de Beja, Loulé, Castelo Branco e Albufeira.

É do lado do pai que vem o apelido Neves que usa nas camisolas de jogo, nome que parece ter tido início com a sua sexta avó, Maria das Neves, que nasceu na freguesia de Nossa Senhora das Neves, em Beja, em 1779.

Maria das Neves era filha de Francisco de Sousa Horta, natural de Pechão, em Olhão, e de Genoveva Antónia, natural de Portel, não se encontrando aí o apelido de forma imediata. Maria das Neves teve como madrinha Nossa Senhora das Neves, o que era uma prática muito comum na altura. Terá sido a adoção do nome da madrinha por invocação religiosa que levou depois à utilização do apelido Neves.

Maria das Neves casou-se em 1802 com Miguel de Matos, tendo uma filha chamada Maria das Neves, que nasceu em Baleizão, em Beja. Maria das Neves casou com Manuel Maria, que era natural de Nossa Senhora das Neves e que tinha de uma linha que seguiu durante muitas gerações a utilização de Maria como apelido, algo que era pouco usual na época.

Foi com Aureliano Neves, também nascido em Nossa Senhora das Neves, que deixou de ser usado o nome Maria e que a linha passou para Serpa, onde nasceria o pai do jogador, Pedro Manuel Mateus Neves.

Olhando para a linha masculina pura, é possível recuar até Salvador Pinela, nono avô de João Neves que nasceu na freguesia de São Domingos, em Santiago do Cacém, nos finais do século XVII. Salvador Pinela casou-se com Maria de Jesus e tiveram Domingos Gonçalves.