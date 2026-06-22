Uma antiga

Primeira Dama,

raízes de Norte a Sul

(e em França)

e as ligações

ao Caramulo:

as revelações

da árvore genealógica

de Rúben Dias



Bruno Roseiro Texto

Miguel Feraso Cabral Web design

Inês Correia Fotoilustração

Sempre foi um miúdo que não utilizava o futebol para arranjar desculpas. Aproveitava todos os momentos que tinha para jogar, claro, já depois das passagens pela natação e pelo karaté, mas levava tanto ou mais a sério as aulas como o desporto. Um dia, faltou a uma aula. Ninguém sabia porquê, tendo em conta que não estava doente. No dia seguinte, quando chegou à escola, pediu para falar a sós com a professora de Português para se justificar, dizendo que na véspera não tinha estado na sala porque foi assinar o primeiro contrato profissional pelo Benfica depois de completar 18 anos. Com essa justificação, e perante tamanha sinceridade, Dina Ferreira nem sabia ao certo o que responder. Alguns anos mais tarde, quando o miúdo atento, educado e com boas notas que andava sempre a organizar tudo para participar no inter-turmas da Amadora regressou à escola, neste caso com toda a equipa do Manchester City no âmbito do “Treble Trophy Tour”, a palavra que mais se ouviu foi uma: liderança. Por muitos elogios que pudessem ser feitos, da humildade à responsabilidade, era esse traço de personalidade que mais se destacava desde novo. Nascido na Amadora a 14 de maio de 1997, Rúben Dias foi capitão ou fez parte da hierarquia de capitães de todas as equipas de todos os escalões que foi percorrendo do Estrela da Amadora ao Benfica, passando pelo Manchester City, onde chegou em 2020. Ao todo, leva 15 títulos coletivos. Ou 16, contando com o “título” de líder. Mas de onde vem essa característica que todos apontam e elogiam? Se for de família, aí, pode ser um pouco de tudo e de todos, de Norte a Sul. Norte a Sul, literalmente. A mãe do central, Bernardete dos Santos Alves, nasceu em Nimes, França, regressando anos depois a Portugal. O pai, João Manuel Gato Dias, é oriundo de Santa Maria, em Estremoz. No entanto, e seguindo todas as linhas dos quatro apelidos que tem no nome (com a particularidade invulgar de alternar os maternos e os paternos), podemos encontrar muitas outras origens, que vão do Alto Alentejo pelo pai (Estremoz, Campo Maior, Arcos ou Borba) ao nordeste de transmontano, no distrito de Bragança, pela mãe. Mas também existem ligações a pessoas mais conhecidas, encontradas através de uma parceria com a Associação Portuguesa de Genealogia, que desenvolveu toda a investigação histórica e científica das árvores dos principais candidatos presidenciais nas últimas eleições de 2026 e que estudou agora as árvores de alguns dos principais jogadores da Seleção como Cristiano Ronaldo, Vitinha ou Rúben Dias, entre outros. No caso do central, tudo entronca na ascendência originária de Penedono, em Viseu, que mereceu mesmo uma obra que estuda essa família, “Amaral de Penedono”, de João Manuel Braz e Óscar Caeiro Pinto. É a partir daí que se encontram as ligações de Rúben Dias a uma antiga Primeira Dama de Portugal e a uma das famílias mais conhecidas da zona do Caramulo. Na linhagem pura masculina, o máximo a que se consegue chegar neste estudo é aos nonos avós do internacional portugês: João Rodrigues, nascido em 1650, Manuel Dias, nascido em 1680, e João Nunes Gatão, nascido em 1665 (com essa particularidade de passar de Gatão a Gato, como Rúben Dias tem no nome, algumas gerações depois). Do lado da mãe, o máximo de antepassados a que se conseguiu chegar foi à quarta geração, tendo em conta que, por causa de uma folha que se encontra rasgada, apenas se sabe que a quarta avó tinha como nome próprio Helena e que casou com alguém com o apelido Neves. Mais do que isso, só na linhagem para baixo até ao defesa da Seleção. Contudo, o que há a menos de informação há a mais, se é que isso existe, em vários antepassados. Os mesmos antepassados que vão depois fazer duas ligações em específico a nomes conhecidos da sociedade, que se destacaram em áreas que não o desporto. Navegue pela árvore genealógica do internacional português para descobrir até onde vão essas linhagens e em que áreas se distinguiram.

Ao contrário de muitas personalidades que tiveram a sua árvore genealógica analisada pelo Observador, Rúben Dias tem um total de quatro apelidos, o que permite traçar várias linhas para perceber não só a origem desses nomes mas também as suas proveniências. Rúben Dias

Dois deles, com essa curiosidade de estarem alternados no nome do central, vêm da mãe, Bernardete dos Santos Alves, que nasceu em Nimes, no sul de França, a 28 de maio de 1970.

Esse foi um período marcado pelo êxodo de várias famílias portuguesas para França em busca de melhores condições de vida, o que também aconteceu no caso de Bernardete.

Numa entrevista recente ao Canal 11, no programa “Soltinhos pelo Mundo”, Rúben Dias recordou que a mãe, nascida em França, veio depois viver para Portugal e trabalhava numa loja de artigos de cama mas, perante as dificuldades da família, voltou a estudar inglês e matemática e tornou-se contabilista.

Nessa mesma conversa, o central recordou um momento mais crítico em que o padrinho de batismo de Bernardete fez um empréstimo de 3.000 euros à família, quando até os bens essenciais começavam a escassear em casa. De acordo com o jogador, foi isso que permitiu naquela altura que a família se reestruturasse. Rúben Dias com os pais

A documentação existente na linhagem pura feminina permite apenas chegar à quarta avó do jogador, Helena. Mesmo assim, até essa informação surge incompleta, tendo em conta que o registo aparece numa folha rasgada onde só é percetível que se chamava Helena e que o marido tinha o apelido de Neves. O casal teve uma filha, Maria Neves, que nasceu na freguesia de Santulhão, no município de Vimioso, em 1885.

Maria Neves foi mãe solteira e teve uma filha, Letícia do Nascimento Neves, bisavó de Rúben Dias, que nasceu a 9 de janeiro de 1911 também em Santulhão e casou com Fortunato dos Santos, a 4 de março de 1931.

A filha de Letícia do Nascimento Neves com Fortunato dos Santos, Helena Neves dos Santos, avó de Rúben Dias, casou com Francisco António de Oliveira Alves, o avô, também ele nascido em Santulhão.

De acordo com a investigação, o apelido Santos da mãe tem uma origem muito recente, sendo que o primeiro antepassado a utilizá-lo foi o seu bisavô, Fortunato dos Santos, já no início do século XX (1903).

Fortunato dos Santos, filho de José do Nascimento e Hermínia Cândido, nasceu em Vila Nova de Lampaças, na localidade de Sendas, no município de Bragança, casando mais tarde no Santulhão, no Vimioso.

Também em relação ao outro apelido materno, Alves, não foi possível recuar a datas anteriores ao século XIX pela falta de registos paroquiais da altura. João Alves, quarto avô de Rúben Dias, que nasceu em 1825, é o antepassado mais antigo nessa linha que esteve sempre concentrada em Santulhão até ao nascimento de Bernardete dos Santos Alves em França.

Passando agora para o lado do pai, João Manuel Gato Dias, que nasceu em Santa Maria, Estremoz, a 12 de julho de 1968, a ascendência imediata provém do Alto Alentejo, em vários locais e municípios.

Na mesma entrevista ao Canal 11, Rúben Dias destacou o pai como fonte de inspiração pelo trajeto profissional que teve sempre a pensar no melhor para a família: começou a trabalhar no ramo imobiliário, tirou depois um curso e foi trabalhar como taxista. Considerou que a profissão era perigosa e voltou ao imobiliário.

João Manuel Gato Dias foi sempre o principal impulsionador da carreira de Rúben Dias e do irmão mais velho, Ivan, que passou por clubes como Estrela da Amadora, Casa Pia, Sintra FC, Real, Oriental ou B SAD antes de terminar a carreira cedo na temporada de 2021/22. Se a mãe se “queixava” da forma como os filhos faziam da casa um estádio, o pai ia com eles para o campo “trabalhar” a sua técnica. Rúben Dias com os pais e o irmão Ivan

Nesta linhagem, e ao contrário do que acontece com Bernardete dos Santos Alves, é possível recuar até João Rodrigues, o nono avô de Rúben Dias que casou com Josefa Pegas em 1687, na freguesia de São Domingos de Ana Loura, em Estremoz.

João Rodrigues e Josefa Pegas foram pais de José Rodrigues, que nasceu a 5 de abril de 1695. Foi ele que passou para a freguesia de Santa Maria, também em Estremoz, onde casou com Maria da Encarnação em 1722.

João Rodrigues, filho de José Rodrigues e Maria da Encarnação, nasceu em Coutos a 7 de abril de 1727, passando depois para uma outra freguesia, neste caso Orada, onde casou com Inácia Maria.

Toda a linhagem que se seguiu ficou radicada em Orada até Joaquim José Armário Dias, avô paterno de Rúben Dias, que nasceu já em Campo Maior. Já o seu filho com Florentina Olímpia Coxixo Gato, João Manuel Gato Dias, nasceu em Santa Maria, Estremoz.

Através do apelido Gato, um dos apelidos paternos do jogador do Manchester City, é possível recuar até ao século XVII, tendo na altura a forma de Gatão e não Gato.

João Nunes Gatão, nono avô de Rúben Dias, nasceu em Santiago, em Estremoz, e casou na freguesia de Arcos com Leonor Rodrigues.

Esta parte da linhagem fixou-se na freguesia de Arcos com José Martins Gatão, que casou com Leonarda Francisca do Couto. O filho, nascido a 8 de fevereiro de 1768, chamou-se Joaquim José Martins Gato, sexto avô de Rúben Dias.

O último antepassado consecutivo do apelido Gato na freguesia de Arcos foi o trisavô do jogador, João Olímpio Gato, que casou com Justina de Jesus Afonso e fixou-se a partir daí em Orada, freguesia do município de Borba. No entanto, o apelido Gato voltaria mais tarde à freguesia dos Arcos com Olímpia Coxixo Gato, avó paterna de Rúben Dias.

Já em relação ao outro apelido paterno, Dias, pelo qual é conhecido no mundo do futebol, é possível recuar também ao seu nono avô, Manuel Dias, que nasceu em 1680, na localidade de Donas, município do Fundão.

Manuel Dias casou com Maria Gonçalves e tiveram um filho, também com o nome de Manuel Dias. Foi ele que se mudou de Donas para o Alentejo, onde casou a 10 de fevereiro de 1737 com Maria Álvares da Cruz na freguesia de Orada, em Borba.