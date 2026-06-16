O homem de confiança dos Reis, o autarca da terra e os primos barões do Brasil. As figuras marcantes na árvore genealógica de Vitinha

Vítor Manuel Sousa Ferreira. Emprestou o nome próprio e o apelido a Vitinha. Mas, mais do que isso, o antigo médio, que passou por clubes como o Benelenses, o Farense, o Varzim, o Campomaiorense e o Aves, passou ao número 23 da seleção uma profunda paixão pelo futebol.

Para o médio-centro do Paris Saint Germain, o pai terá sido uma das primeiras e mais próximas referências e inspirações. Mas não é só de bola que se constroem os antepassados daquele que, aos 26 anos, foi já por duas vezes consecutivas vencedor da Liga dos Campeões pelo clube francês.

Nos antepassados de Vitinha há também um antigo autarca de Santo Tirso — a terra de origem, a que a família está profundamente ligada —, antigos magistrados ordenados cavaleiros e barões naturais da freguesia das Aves que cruzaram o Atlântico, estabeleceram-se no Brasil e aí ganharam destaque entre a sociedade, já no século XIX.

Nos ramos da árvore genealógica de Vítor Machado Ferreira, que a Associação Portuguesa de Genealogia investigou, num trabalho em parceria com o Observador, foi possível encontrar 84 ascendentes só na chamada árvore dos costados (a árvore dos pais, dos pais, dos pais).

Depois, há mais 45 ascendentes, que levam ao cruzamento com as figuras mais notáveis que acabávamos de referir. No total, são 130 pessoas — e dois apelidos que fizeram um percurso muito curioso até chegar ao número 23 da seleção.