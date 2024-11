Mais de três meses depois, a memória já não parece tão intensa. Na casa dos pais de Renae, em Johnstown, mãe e filhos já conseguem rir e falar de outros assuntos para além do que aconteceu naquele dia, quando um jovem de 20 anos tentou matar a tiro o ex-Presidente (e novamente candidato) republicano — algo que não acontecia desde que John Hinckley Jr. tentou matar Ronald Reagan, em 1981.

Enquanto Gino, ainda vestido em “modo Trump”, tenta contar as memórias desse dia, o irmão Lucas tenta chamar a atenção. Usando um taco de basebol como se fosse uma bengala, desce as escadas da entrada da casa gritando “Olhem para mim, sou o Biden, estou tão velho!”, enquanto simula que cai dos degraus. O irmão do meio, Jase, também tenta destacar-se, repetindo a rotina que já fez no passado de fingir que é um dos agentes do Serviço Secreto que protegeram Trump. O resto da família, que inclui a avó Patty, ri-se. É o momento de alívio cómico possível no meio da tensão.

Mas Renae e Gino regressam a ele para contar o que aconteceu depois de terem ouvido os tiros. “Trump levantou-se e disse ‘Lutem, lutem, lutem’”, conta Gino. “Até aí estava um silêncio de morte e lembro-me de que, quando ele o disse, as pessoas ficaram loucas.”

A mãe completa o retrato do momento: “Aí apercebi-me de que ele estava bem e que tudo ia correr bem. Nalgumas bancadas as pessoas começaram a rezar o Pai Nosso. A certa altura apercebi-me de alguma agitação na bancada direita, onde soube depois que o Corey Comperatore (a vítima mortal do ataque) tinha sido atingido e morto.”

Nesse momento faz-se um silêncio total nesta casa de Johnstown, onde as decorações de Trump estão por todo o lado — desde uma réplica em tamanho real do antigo Presidente, às fotografias da família em comícios, passando pelos cartazes e autocolantes pró-Trump. “Porque é que alguém faria isto?”, questiona-se Gino, em voz alta. A mãe, Renae, acrescenta de imediato: “A qualquer candidato, de qualquer partido?”