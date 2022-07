TikTok pró-Kremlin. Como trends fabricadas e influencers pagos transformaram a app num órgão de propaganda de Putin

Trend 3 - Verdadeira Mulher

O Z feito com as mãos volta a ser usado como arma de propaganda nesta trend, muda apenas a narrativa e o público-alvo. Só mulheres gravaram o vídeo, que insinua a diferença essencial entre as influencers normais — e os gestos que fazem com as mãos quando tiram selfies — e as “verdadeiras mulheres” russas — que põem os dedos em Z para a fotografia