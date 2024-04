José Manuel Carneiro e Sousa

1836

Governou de 10 de setembro a 4 de novembro de 1836, durante menos de dois meses. O conde de Lumiares, antigo comandante do Corpo de Voluntários Nacionais, liderou o 6º Governo da Monarquia Constitucional. O novo gabinete reuniu as três principais figuras do setembrismo e, tal como virá a acontecer em 1974, os líderes do movimento instituíram um comando moderado ou gradualista a nível do aparelho governamental, ainda que obrigados a pactuar com o efetivo poder militar.