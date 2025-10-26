São 15, contando o feriado municipal. Dezasseis, se incluirmos o Carnaval. Isto não muda de ano para ano. O que muda são os dias em que estes descansos calham no calendário, permitindo alguns fins de semana prolongados (caso aconteçam às sextas-feiras ou às segundas), umas pontes sempre apetecíveis (se tiverem lugar às quintas-feiras ou às terças) ou até uma boa semana de férias, se acontecerem a meio da semana e isso permitir encolher os dias a cortar no total a que a empresa nos dá até ao final do ano.
Mas vamos a contas. 2026 traz boas notícias? Hum... nem por isso. Há dois feriados ao sábado — o 25 de abril e o 15 de agosto (mais o dia de Santo António, 13 de junho, se falarmos de Lisboa). E dois ao domingo — a Páscoa, como sempre, que terá lugar a 5 de abril, e o 1 de novembro. E já lá vão quatro ou cinco dias perdidos (para quem trabalha de segunda a sexta, claro está). Mais um que neste ano de 2025, em que, além da Páscoa (domingo, 20 de abril), só houve outro domingo/feriado, o de 5 de outubro, e um sábado com feriado, o de 1 de novembro.
Passando às coisas boas, 2026 permite quatro fins de semana prolongados. É bom, mas pior do que em 2025, em que houve cinco. Há o da Páscoa, claro — este ano acontece no primeiro fim de semana de abril (sexta-feira Santa, dia 3, e domingo de Páscoa, dia 5). Segue-se o 1.º de Maio, que calha a uma sexta. Depois o 5 de Outubro, a uma segunda. E o Natal, também a uma sexta.
Quanto a pontes, a primeira acontece logo no arranque do ano novo: o dia 1 é quinta, e pode tirar a sexta (se tiver dias para isso) e só regressar ao trabalho na segunda, dia 5. Segue-se o Carnaval, a 17 de fevereiro — sempre a uma terça, claro —, que permite a muitos ficar em casa também na segunda. E, depois destas duas, não há mais. Acabaram. Em 2025, além do Carnaval, houve o 1.º de Maio a uma quinta-feira e o 10 de junho a uma terça.
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E, por fim, as semanas com feriados, boas para umas férias curtas, uma fuga. Todas as que têm pontes ou fins de semana prolongados, claro está. Mas também as que têm dias de paragem oficial no trabalho a meio da semana. É o que acontece nas semanas dos feriados de junho: o dia de Corpo de Deus calha a 4, uma quinta-feira, e o 10 de junho, Dia de Portugal, na quarta seguinte. Em 2025 houve logo a do primeiro dia do ano (a uma quarta) e a do feriado do Corpo de Deus (19 de junho, uma quinta-feira).
Total de 2026: quatro fins de semana prolongados, duas pontes e uma semana com feriados. Abril, junho e dezembro são os meses com mais paragens. Mas é um ano pobrezinho para poder jogar com feriados e férias.
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