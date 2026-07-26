São histórias contadas ao Observador ao longo de três dias no Campo de Marte por quem as conhece melhor. Uma mulher, três mães, um pai, uma irmã, um comandante de batalhão a quem agora lhes resta apenas a memória. É por ela que puxam para lembrar ao mundo – através desta reportagem multimédia do Observador – que a guerra na Ucrânia não acabou. E que, para eles, nunca vai ter fim.

Iryna passa pela rua que agora tem o nome do marido e, minutos depois, junto à campa, lê um poema de Yuriy Dadak com o título "Derrotaremos Moscovo". Magda recorda como o irmão, Artem Dymyd, vendeu a Harley Davidson e comprou uma Kalashnikov para ir para a linha da frente. Alla, que só se tinha separado dos seus filhos gémeos quando no início dos anos 2000 foi trabalhar para Lisboa, perdeu Taras, a quem Volodymyr Zelensky concedeu, postumamente, o título de Herói da Ucrânia. Nos dias que o Observador passou no cemitério, fosse às sete da manhã ou mais perto das oito da noite, Alla estava sempre por ali, junto à campa do filho. Ora a rezar, ora a compor as flores. Oksana recorda o percurso da filha, Iryna Tsybukh, uma antiga jornalista que, mesmo em combate, nunca deixou de contar histórias e de sonhar com ter filhos, uma casa e um tomateiro. Não o teve em vida, mas os amigos semearam-no junto à campa que já dá frutos e as suas histórias continuam acessíveis a todos num QR Code junto à campa. Tudo como Iryna tinha idealizado antes da morte.

Ao som das caminhadas, juntam-se as rezas, os choros e o cheiro da terra ainda remexida. Há um pai sexagenário que joga às cartas com três amigos, numa mesa improvisada junto à sepultura do filho. Há crianças que brincam junto às campas até que as mães lhes digam que está na hora de sair: "Vamos embora, despede-te do pai". Pelos arruamentos do Campo de Marte há ainda os camaradas de armas que, muitas vezes só com uma perna, lutam com esforço contra a inclinação do cemitério para rezar pelos amigos.

O som dos passos na gravilha, apesar de vagaroso, é semelhante à marcha de botas cardadas. A linha da frente terrestre está longe, mas a guerra também existe ali — quer pelos ares, com os bombardeamentos russos, quer na dor dos familiares que todos os dias vão ao Campo de Marte, uma secção do cemitério de Lychavik, em Lviv, onde a Ucrânia reza à glória dos seus heróis. Aquela terra começou a ser revolta dois meses depois do início da guerra, mas, entretanto, as poucas dezenas de memoriais que ali se viam em 2022 já ultrapassavam as 1140 campas quando o Observador visitou o cemitério quase quatro anos depois.

SETOR 1 | FILA 1 | CAMPA 5 Yuriy “Ruf” Dadak

O poeta que queria tomar Moscovo

com balas de papel

Iryna Dadak está numa loja que tem um mural do marido acompanhado de uma frase escrita pelo próprio: “Espero que alguém diga um dia: ele conseguiu viver a vida”. Há merchandising, que inclui t-shirts, canecas, bonés, livros, muitos livros, editados pelo marido, além de uma estilosa máquina de café italiana. O espaço parece uma loja, está organizado como uma loja, mas não é bem uma loja. É um memorial de porta aberta que vende algumas peças de roupa e serve café de borla para quem quer recordar Yuriy “Ruf” Dadak, poeta e um dos cérebros mais proeminentes do movimento intelectual ucraniano anti-Moscovo. “Ruf” destacou-se como uma espécie de missionário nacionalista que evangelizou pessoas para a sua causa por toda a Ucrânia. Há memórias e uma simbologia que não estão inscritas na parede. Foi precisamente numa loja de roupa, onde Iryna trabalhava e onde Yuriy era cliente, que no dia 26 de setembro de 2007 o poeta flirtou com ela pela primeira vez e a convidou para ir até às montanhas comemorar o seu 27.º aniversário. Os Cárpatos testemunharam o início de uma história de amor bonita, mas, conta Iryna ao Observador, “não necessariamente romântica”. No cume nasceu o interesse e, de uma forma natural, apaixonaram-se. Yuriy era já engenheiro e professor associado na Universidade Nacional de Florestas da Ucrânia, em Lviv, onde estava prestes a defender uma tese sobre compostos de madeira. Casariam dois anos depois do convite do engenheiro Yuriy para irem às montanhas, já com mais um grau académico pela defesa da tese com sucesso. Tiveram duas filhas. O “terceiro filho”, diz Iryna ao Observador, é esta loja-memorial. A mulher do poeta pegou no dinheiro que recebeu pela morte do marido (o montante base são 15 milhões de hryvnias ucranianas, o que corresponde a cerca de 309 mil euros) e aplicou parte do valor naquele espaço, que agora exibe com orgulho. Entre o momento em que se conheceram e a morte de Yuriy houve toda uma vida, embora a partir de 2015 a presença do marido junto da família tenha sido sacrificada a favor de uma causa. Yuriy tornou-se uma espécie de herói nacionalista e influencer, com milhões de seguidores.

O poeta Yuriy “Ruf” Dadak foi um dos primeiros militares ucranianos a serem mortos em combate

Começou a escrever poemas com 14 anos, mas mandava-os para o lixo ou escondia-os numa gaveta. Ainda escrevia em russo, e ouvia rock russo, até que percebeu que não conseguia atingir a sua verdadeira identidade – algo que só encontrou quando passou a escrever em ucraniano. É já mais tarde, em 2011, que Yuriy Dadak assume o pseudónimo de “Ruf” – uma homenagem ao Exército Insurgente da Ucrânia, o braço militar dos nacionalistas ucranianos – e lança a primeira coletânea de poesia. Assume que quer fazer uma transformação na poesia ucraniana, que considera demasiado derrotista, melancólica, desmotivante. Em alternativa, oferece uma poesia triunfante, que puxa pelo orgulho nacional. É, no fundo, a Glória aos Heróis. Em 2014, conta Iryna ao Observador, Yuriy estava em Kiev “em negócios”, mas, ao ver o que se passava na Praça Maidan, “rapidamente se juntou aos manifestantes”: “Ele passava muito tempo fora, mas voltava sempre a casa”. Essas ausências passaram a ser mais prolongadas quando começou a grande luta de Yuriy Ruf no ano seguinte. É em 2015 que se torna uma espécie de Grande Educador pela Ucranização, ao criar uma Organização Não Governamental nacionalista como o nome “Projeto Literário e Educacional ‘Espírito da Nação’". A partir daí passa a fazer o que chama de processo de “ucranização” nas escolas do Leste da Ucrânia. Além dos princípios da cultura e língua ucraniana, Yuriy defendia uma cultura abstémia, por considerar que o consumo de álcool retira capacidades. Às pessoas e à causa.

“No dia 24 de fevereiro [dia da invasão], eu fui para a fronteira com as nossas filhas e o Yuriy foi, de imediato, para um centro de mobilização”, conta Iryna

Um ano após o arranque do projeto chega a dar uma entrevista em que assume esse processo de evangelização nacionalista no Donbass, em resposta a um movimento similar que Moscovo estava a promover no Leste do País: “Se não ucranizarmos agora, a russificação progressiva far-nos-á pagar o preço disso. O que não nos levaram na guerra [que começou em 2014], vão levar nessa altura. Muitos estão a recuar [na língua e cultura ucraniana] com base em falsos estereótipos que lhes foram incutidos desde a infância. A divisão entre a Ucrânia que fala ucraniano e a Ucrânia que fala russo está outra vez a acontecer. Assim, uma parte do território pode voltar a separar-se se não o ucranizarmos em força pela via intelectual”. Em 2018, escreve um livro para crianças, "O Homem dos Contos de Fadas", com o mesmo objetivo de “ucranizar” o país – do berço até à campa. Ao mesmo tempo que Yuriy catequiza pelo nacionalismo ucraniano, organiza um festival militar de rock em Kiev. Influenciado pelos norte-americanos Offspring, a nível musical, e pela banda de ucranianos de Kiev com ligações nacionalistas, Komu Vnyz, o poeta também quis fazer do rock (e do metal) uma forma de luta. Não é, por isso, de estranhar que também existam CD’s na loja-memorial da mulher Iryna. Está na hora de sair da loja e, vinte metros abaixo, está a rua Yuriy Ruf, com Iryna a apontar para a placa com o nome do marido. A Ucrânia começou a substituir, progressivamente, os nomes das ruas que antes eram de personalidades soviéticas por nomes dos heróis ucranianos. Dois meses após a morte de Yuriy a Rua Nekrasov, assim nomeada há décadas em homenagem ao poeta russo, passou a chamar-se “Rua Yuriy ‘Ruf’ Dadak”. Além dessa via, em Lviv há um mural dedicado a Ruf na Rua Kolomyska. Mas ele é um herói nacional e, por isso, há artérias de outras cidades da Ucrânia que passaram a ter o nome do marido de Iryna: há ruas Yuriy Ruf em Kremenchuk, em Khmelnytskyi, em Kolomyia e ainda na aldeia de Malechkovychi. Na música, as bandas Тінь Сонця (em português Sombra do Sol, de folk metal), KARNA (de rock) e Фліт (Flit, de punk rock) dedicaram músicas a Yuriy Ruf após a sua morte. Aquela rua e aquela placa têm, para Iryna, um gosto especial. “Vou poder passar por aqui com as minhas filhas, e os netos delas daqui a 100 anos vão ver o nome dele”.

Yuriy Ruf passou a ser nome de rua em várias localidades ucranianas

Iryna desce mais um pouco a rua e nem precisa de andar mais de cinquenta metros para chegar ao local onde hoje está Yuriy: o Campo de Marte. Iryna vai à frente, até parar junto à campa do marido. Foi dos primeiros a ir para ali. Toda a popularidade e propaganda anti-russa tornaram-no um alvo apetecível para as tropas de Moscovo. Que foram implacáveis. É já junto à fotografia do marido que Iryna conta ao Observador como um intelectual passou a militar e como passou das balas de papel para as verdadeiras. “No dia 24 de fevereiro [dia da invasão], eu fui para a fronteira com as nossas filhas e o Yuriy foi, de imediato, para um centro de mobilização.” Com a confusão do trânsito, Iryna enganou-se e andou pelos Cárpatos, mas conseguiu retomar a rota e só parou em Roma, em casa da avó que ali morava há mais de 20 anos. Yuriy seguiu em sentido contrário: para combate.

Yuriy ganhou milhões de seguidores a espalhar propaganda anti-russa e isso tornou-o um alvo apetecível para Moscovo