A mensagem caiu quando a terra tremeu, por duas vezes no espaço de dois minutos, a 19 de fevereiro: “Mantenha a calma e esteja atento a eventuais réplicas”. Os dois sismos, ambos de 4,1 na escala de Richter e com epicentro em Alenquer, fizeram-se sentir na região Metropolitana de Lisboa. Não provocaram estragos, nem feridos. “Não se tratou” sequer, notaram especialistas ao Observador, de uma situação excecional, apesar de o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) ter adiantado que foram “os maiores sismos – em termos de magnitude – dos últimos nove anos”. No entanto, num país com um elevado risco sísmico, relançou o debate, ainda que pouco duradouro: em caso de um sismo de maiores dimensões ou de uma emergência muito grave, as pessoas sabem para onde se devem dirigir? Essa informação está, sequer, disponível? “Somos, claramente, um país subdesenvolvido em matéria de Proteção Civil. Está quase tudo por fazer“, sentencia o presidente da Associação de Proteção e Socorro (APROSOC). Um dos principais problemas, diz ao Observador João Paulo Saraiva, é que “nada é obrigatório em matéria de Proteção Civil”. Exemplo disso é a definição dos chamados Pontos de Encontro, locais seguros para onde a população se deve dirigir num primeiro momento em caso de emergência, antes de ser encaminhada, se necessário, para as chamadas Zonas de Concentração e Apoio à População (ZCAP), onde devem ser concentrados serviços como apoio psicológico, distribuição de alimentos, etc. “São para o imediato, um Ponto de Encontro é permanente”, refere o presidente da APROSOC, acrescentando que as pessoas precisam de um local seguro para se reunirem, mas nem todas vão precisar de ser reencaminhadas para outros serviços. “São zonas importantes porque nem todas as pessoas necessitam de ir às ZCAP, nem todas necessitam de apoio psicológico ou de alimentação. Algumas podem ir diretamente para casa de familiares ou de amigos que satisfaçam essas necessidades”, aponta.

Ao que o Observador apurou, apesar da importância destes pontos, não estão definidos em alguns dos municípios mais populosos do País e, onde existem, nem sempre estão sinalizados ou carecem dos equipamentos necessários. “Cada Ponto de Encontro deveria ter uma espécie de posto SOS, georádio, que possibilitasse a comunicação, fosse para a unidade local ou municipal de Proteção Civil ou até mesmo para o comando sub-regional de emergência e Proteção Civil”, defende João Paulo Saraiva sobre o que diz ser uma “insistência de muitos anos”. Noutros casos não são complementados por sistemas de alerta ou simulações com a população. “Em Oeiras, por exemplo, já há sinalética de evacuação, mas depois não há o sistema de alerta de tsunami. De pouco adiantará, em algumas situações, dispormos da sinalética sem ter o sistema de alerta e sem que a população saiba o que é que isso significa quando toca”. Chegar à população é o outro grande problema, reconhece o vice-presidente da Associação Portuguesa de Técnicos de Segurança e Proteção Civil (AsproCivil), Jorge Carvalho da Silva. “Temos uma grande lacuna no que é a cultura de segurança no seio da população“, refere, acrescentando que por vezes também há falhas na forma como as autarquias divulgam a informação. O Observador fez um levantamento sobre as estratégias de Proteção Civil junto de alguns dos concelhos com maior densidade populacional no país: Lisboa, Porto, Gaia, Cascais, Oeiras e Sintra. As autarquias foram questionadas sobre o estado dos Planos Municipais de Emergência de Proteção Civil (PMEPC), que devem ser atualizados a cada cinco anos, sobre a existência dos aconselhados Pontos de Encontro e respetiva sinalização, e demais medidas de prevenção e divulgação junto da população — apenas a câmara de Gaia não respondeu. Alguns dos municípios já definiram Pontos de Encontro — ainda que com diferentes graus de divulgação dessas áreas à população –, mas nem todos têm sinalização a acompanhar. Outros estão a trabalhar para estabelecer estas áreas, mas nem todos reconhecem a sua necessidade.

Câmara Municipal de Lisboa/Facebook

LISBOA Plano Municipal de Emergência da Proteção Civil: Versão de 2019 em vigor, está a ser atualizada pela autarquia com previsão de ficar concluída até ao início de 2028.

Versão de 2019 em vigor, está a ser atualizada pela autarquia com previsão de ficar concluída até ao início de 2028. Riscos elevados previstos pelo plano: Sismos; tsunamis; ventos/rajadas fortes; cheias e inundações; incêndios urbanos; acidentes marítimos/fluviais ou aéreos; colapso de túneis, pontes, infraestruturas e outras estruturas e acidentes no armazenamento de mercadorias perigosas.

Sismos; tsunamis; ventos/rajadas fortes; cheias e inundações; incêndios urbanos; acidentes marítimos/fluviais ou aéreos; colapso de túneis, pontes, infraestruturas e outras estruturas e acidentes no armazenamento de mercadorias perigosas. Pontos de Encontro: Em 2024 a Câmara Municipal anunciou a criação de 86 Pontos de Encontro de Emergência, distribuídos por todas as freguesias e capazes de garantir o acolhimento de mais de 600 mil pessoas. A definição dos 86 pontos foi uma medida tomada na revisão do PMEPC. A sinalética começou a ser colocada em setembro de 2025, um investimento de 150 mil euros que também incluiu a ampliação da sinalização de caminhos de evacuação de tsunami na freguesia de Belém, disse a autarquia ao Observador. Na escolha dos pontos pesaram fatores como a exposição a riscos naturais, o que levou, por exemplo, à exclusão de toda a frente ribeirinha e da Praça do Comércio — em parte devido ao risco de inundação por tsunami. Também foram excluídas áreas próximas a locais de armazenamento e transporte de matérias perigosas; gasodutos, linhas de alta tensão e catenárias, bem como áreas coincidentes com estruturas de apoio à emergência prioritárias. PORTO

ESTELA SILVA/LUSA

Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil: Versão de 2024 em vigor, a próxima revisão deverá ocorrer até janeiro de 2030.

Versão de 2024 em vigor, a próxima revisão deverá ocorrer até janeiro de 2030. Riscos elevados previstos pelo plano: Ciclones e tempestades, ventos fortes, precipitações fortes, cheias, inundações urbanas ou por galgamento costeiro, movimentos de massa em vertentes, acidentes graves de tráfego rodoviário, incêndios urbanos, emergências radiológicas e situações virulógicas.

Ciclones e tempestades, ventos fortes, precipitações fortes, cheias, inundações urbanas ou por galgamento costeiro, movimentos de massa em vertentes, acidentes graves de tráfego rodoviário, incêndios urbanos, emergências radiológicas e situações virulógicas. Pontos de Encontro: O concelho do Porto define 17 pontos — a maior parte são parques e jardins — distribuídos pelas sete freguesias. Avenida dos Aliados, Praça do Império, Jardim Dr. Francisco Sá Carneiro. Estes são alguns dos locais que a Câmara Municipal do Porto definiu como Pontos de Encontro seguros em caso de emergência. “Estes locais resultam de análises de risco e critérios como acessibilidade, capacidade de acolhimento e segurança da envolvente, estando previstos para múltiplos cenários, incluindo sismos e tsunamis”, diz a autarquia. O mapa está disponível no documento do PMEPC, mas não de forma mais acessível na página ou redes sociais da câmara: ou seja, o acesso acaba por ser bastante dificultado em caso de emergência. Estes pontos não se encontram sinalizados uma vez que, diz a câmara, “não existem orientações técnicas específicas nem enquadramento legal que estabeleça a obrigatoriedade de sinalização destes locais, nem que defina as características que tal sinalização deverá observar”. “Logo que venham a ser definidas orientações ou normas aplicáveis a nível nacional relativamente à sinalização destes locais, o Município do Porto procederá à sua implementação em conformidade com o que vier a ser estabelecido”. A autarquia destaca que, de dois em dois anos, realiza exercícios de emergência e que anualmente, organiza simulacros em estabelecimentos de ensino do concelho (no âmbito da Segurança Contra Incêndio em Edifícios e do risco sísmico). Também assinala o exercício nacional A TERRA TREME, promovido pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil a 5 de novembro. OEIRAS Plano Municipal de Emergência da Proteção Civil: Versão de 2018 em vigor, está a ser atualizada e deverá estar concluída até ao final do primeiro semestre de 2026.

Versão de 2018 em vigor, está a ser atualizada e deverá estar concluída até ao final do primeiro semestre de 2026. Riscos elevados previstos pelo plano: Cheias e inundações, acidentes rodoviários, ferroviários, fluviais e aéreos, incêndios urbanos e nos polos administrativos e tecnológicos.

Cheias e inundações, acidentes rodoviários, ferroviários, fluviais e aéreos, incêndios urbanos e nos polos administrativos e tecnológicos. Pontos de Encontro: Decorre um estudo para os definir. O atual PMEPC de Oeiras incluiu as Zonas de Concentração e Apoio à População (ZCAP), mas não Pontos de Encontro, um trabalho que está a ser desenvolvido. “Encontra-se em curso um estudo específico para definição formal de Pontos de Encontro de Emergência, prevendo-se que este processo esteja concluído até ao final do terceiro trimestre de 2026“, indicou a autarquia ao Observador. No que diz respeito ao risco específico de tsunamis, a autarquia está a implementar um Sistema de Alerta e Evacuação de Tsunami (SAET), um investimento de 600 mil euros (incluiu a instalação de sinalética e sistemas de alerta sonoro através de sirenes ao longo da orla costeira). Além disso, “o Município desenvolveu estudos técnicos que permitiram identificar rotas de evacuação e áreas potencialmente seguras, reforçando a capacidade de planeamento e resposta”. Também está a ser instalada a sinalética, para já foi colocada na zona da Baixa do Dafundo, que o concelho definiu como prioritária. A última fase deverá estar concluída em 2027, diz a CM. CASCAIS

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