1229,8kWh poupados 1229,8 kWh poupados com a
i

A opção Dark Mode permite-lhe poupar até 30% de bateria.

Reduza a sua pegada ecológica.
Saiba mais

Twitter faz 20 anos. E nunca mais foi o mesmo depois de Elon Musk

Começou como uma plataforma limitada a mensagens com 140 caracteres, mas transformou-se numa empresa com presença global. Aos 20 anos de vida, sobra muito pouco do antigo Twitter.

Passaram 20 anos desde a singela mensagem de Jack Dorsey. “Só a configurar o meu twttr”, escreveu o então desconhecido engenheiro, a 21 de março de 2006. Não é uma gralha: numa primeira fase, tinha mesmo o nome twttr — só depois veio o Twitter.

Numa primeira fase, não havia grandes ambições. Na verdade, o Twitter surgiu como um projeto secundário para tentar salvar a startup Odeo, que estava à beira da falência. Em 2005, a empresa tinha uma plataforma de podcasts, que tremeu quando a Apple lançou o iTunes, que também integrada esse formato. Ao perceber que não conseguiria competir com a gigante então liderada por Steve Jobs, uma equipa da Odeo começou a explorar alternativas para tentar mudar a rota da empresa.

Jack Dorsey era um desses funcionários. Já tinha a ideia do Twitter, para mensagens muito curtas e instantâneas. Limitou-as a 140 caracteres. Com o tempo o Twitter estabeleceu vários standards para a atual internet, como as hashtags com o cardinal (#) e as menções com a arroba (@).

A Odeo eclipsou-se quando o Twitter começou a ganhar popularidade, tornando-se uma empresa independente. Sempre a crescer, transformou-se numa plataforma global, que conseguiu conquistar políticos, celebridades e músicos para manter um canal direto de comunicação com o público. E, para os media, tornou-se numa ferramenta de trabalho, usada para acompanhar eventos em tempo real ou acontecimentos de última hora, como a amaragem no rio Hudson, em 2009, ou os protestos que deram lugar à Primavera Árabe, em 2010. Até chegar o reverso da medalha, como as dificuldades em assegurar a sustentabilidade do modelo de negócio, os problemas com a desinformação ou a segurança informática.

Em 2026, duas décadas depois do tweet original, resta muito pouco do Twitter original. Nem o nome. Em outubro de 2022, após uma novela de meses, Elon Musk comprou a plataforma por 44 mil milhões de dólares. Retirou-a da bolsa e começou a transformar a sua rede social favorita à sua imagem: com menos moderação para ser uma “praça pública” da liberdade de expressão, dizia. Mudou-lhe o nome para X e até eliminou o famoso pássaro azul, que assumiu querer “libertar”.

Scroll

21 de março de 2006

15 de julho de 2006

3 de novembro de 2006

9 de março de 2007

16 de abril de 2007

23 de agosto de 2007

Primavera de 2008

Outubro de 2008

16 de outubro de 2008

15 de janeiro de 2009

17 de abril de 2009

Junho de 2009

11 de junho de 2009

26 de setembro de 2009

22 de janeiro de 2010

14 de abril de 2010

4 de outubro de 2010

8 de setembro de 2011

9 de outubro de 2012

18 de dezembro de 2012

15 de abril de 2013

7 de novembro de 2013

3 de março de 2014

15 de junho de 2015

9 de novembro de 2016

15 de outubro de 2017

7 de novembro de 2017

12 de dezembro de 2017

5 de setembro de 2018

26 de maio de 2020

15 de julho de 2020

6 de janeiro de 2021

8 de janeiro de 2021

3 de junho de 2021

29 de novembro de 2021

14 de abril de 2022

25 de abril de 2022

8 de julho de 2022

23 de agosto de 2022

6 de outubro de 2022

27 de outubro de 2022

5 de novembro de 2022

8 de fevereiro de 2023

9 de março de 2023

12 de maio de 2023

24 de julho de 2023

24 de agosto de 2023

3 de novembro de 2023

7 de dezembro de 2023

17 de maio de 2024

30 de agosto de 2024

18 de setembro de 2024

Novembro de 2024

28 de Março de 2025

15 de maio de 2025

9 de julho de 2025

5 de dezembro de 2025

15 de janeiro de 2026

Ofereça este artigo a um amigo

Enquanto assinante, tem para partilhar este mês.

Oferecer agora

A enviar artigo...

Artigo oferecido com sucesso

Ainda tem para partilhar este mês.

O seu amigo vai receber, nos próximos minutos, um e-mail com uma ligação para ler este artigo gratuitamente.

Voltar ao artigo

O seu plano não inclui a oferta de artigos

Para poder oferecer artigos aos seus amigos, faça upgrade para um plano de subscrição superior.

Ver planos

Ofereça até artigos por mês ao ser assinante do Observador

Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos.
Quem recebe só precisa de iniciar a sessão na conta Observador e poderá ler o artigo, mesmo que não seja assinante.

Assinar agora

Este artigo foi-lhe oferecido pelo nosso assinante . Assine o Observador hoje, e tenha acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo. Veja aqui as suas opções.

Atingiu o limite de artigos que pode oferecer

Já ofereceu artigos este mês.
A partir de 1 de poderá oferecer mais artigos aos seus amigos.

Voltar ao artigo

Aconteceu um erro

Por favor tente mais tarde.

Fechar

Atenção

Para ler este artigo grátis, registe-se gratuitamente no Observador com o mesmo email com o qual recebeu esta oferta.

Registar-me

Caso já tenha uma conta, faça login aqui.