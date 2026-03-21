Twitter faz 20 anos. E nunca mais foi o mesmo depois de Elon Musk
Começou como uma plataforma limitada a mensagens com 140 caracteres, mas transformou-se numa empresa com presença global. Aos 20 anos de vida, sobra muito pouco do antigo Twitter.
Passaram 20 anos desde a singela mensagem de Jack Dorsey. “Só a configurar o meu twttr”, escreveu o então desconhecido engenheiro, a 21 de março de 2006. Não é uma gralha: numa primeira fase, tinha mesmo o nome twttr — só depois veio o Twitter.
Numa primeira fase, não havia grandes ambições. Na verdade, o Twitter surgiu como um projeto secundário para tentar salvar a startup Odeo, que estava à beira da falência. Em 2005, a empresa tinha uma plataforma de podcasts, que tremeu quando a Apple lançou o iTunes, que também integrada esse formato. Ao perceber que não conseguiria competir com a gigante então liderada por Steve Jobs, uma equipa da Odeo começou a explorar alternativas para tentar mudar a rota da empresa.
Jack Dorsey era um desses funcionários. Já tinha a ideia do Twitter, para mensagens muito curtas e instantâneas. Limitou-as a 140 caracteres. Com o tempo o Twitter estabeleceu vários standards para a atual internet, como as hashtags com o cardinal (#) e as menções com a arroba (@).
A Odeo eclipsou-se quando o Twitter começou a ganhar popularidade, tornando-se uma empresa independente. Sempre a crescer, transformou-se numa plataforma global, que conseguiu conquistar políticos, celebridades e músicos para manter um canal direto de comunicação com o público. E, para os media, tornou-se numa ferramenta de trabalho, usada para acompanhar eventos em tempo real ou acontecimentos de última hora, como a amaragem no rio Hudson, em 2009, ou os protestos que deram lugar à Primavera Árabe, em 2010. Até chegar o reverso da medalha, como as dificuldades em assegurar a sustentabilidade do modelo de negócio, os problemas com a desinformação ou a segurança informática.
Em 2026, duas décadas depois do tweet original, resta muito pouco do Twitter original. Nem o nome. Em outubro de 2022, após uma novela de meses, Elon Musk comprou a plataforma por 44 mil milhões de dólares. Retirou-a da bolsa e começou a transformar a sua rede social favorita à sua imagem: com menos moderação para ser uma “praça pública” da liberdade de expressão, dizia. Mudou-lhe o nome para X e até eliminou o famoso pássaro azul, que assumiu querer “libertar”.
21 de março de 2006
15 de julho de 2006
3 de novembro de 2006
A global community of friends and strangers answering one simple question: What are you doing? Answer on your phone, IM, or right here on the web!
Look at what these people are doing right now…
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|sxsw O Twitter torna-se viral no festival South by Southwest (SXSW), em Austin, no Texas. 9 de março de 2007 from im
9 de março de 2007
16 de abril de 2007
23 de agosto de 2007
What are you doing?140
Primavera de 2008
Outubro de 2008
16 de outubro de 2008
What's happening?140
15 de janeiro de 2009
17 de abril de 2009
Junho de 2009
11 de junho de 2009
26 de setembro de 2009
What's happening?
É enviado o primeiro tweet do Espaço. O astronauta TJ Creamer publicou “olá, twitterverse” a partir da Estação Espacial Internacional.
22 de janeiro de 2010
14 de abril de 2010
4 de outubro de 2010
8 de setembro de 2011
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