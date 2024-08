“O breaking é a cultura. Insere-se na cultura do hip hop, com o rap, o MCing, o DJing e o graffiti”, explica, sempre com uma necessidade clara de lembrar as raízes de inclusão e igualdade de um mundo que nasceu nos anos 70 no violento bairro de Bronx, em Nova Iorque.

Um grupo de breakdancers do Bronx, no início dos anos 80 em Nova Iorque

[Michael Ochs Archives/Getty Images]